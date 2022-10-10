Кличко назвав об’єкти, які зазнали пошкоджень унаслідок сьогоднішніх обстрілів Києва
Мер Києва Віталій Кличко навів перелік об’єктів, які були пошкоджені в столиці через сьогоднішні ранкові обстріли.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко написав в телеграмі.
"Сьогодні внаслідок атаки російських варварів у Києві зазнали пошкоджень різного ступеню:
▫️Житлові будинки — 45
▪️Об’єкти критичної інфраструктури та ЖКГ — 5
▫️Заклади освіти — 6 (3 школи, 1 дитячий садочок, 2 будівлі позашкільного виховання)
▪️Заклади соціальної сфери — 2
▫️Заклади культури — 6
▪️Заклади охорони здоров’я — 5
▫️Адмінбудівлі — 2", - ідеться в повідомленні.
Топ коментарі
+16 Бенина Мама
показати весь коментар10.10.2022 19:24
+8 Evgeny N
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+8 Redcar Ukraine
показати весь коментар10.10.2022 19:59
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Ефект бумерангу такий непередбачуваний
то люди бы не поехали в центр на авто - просто преступники и твари в офисе дЕрмака сидят
Тероризм. Геноцид.
одні Z-удді чого варті які випускають колаборантів (сваіх нє брасают?).
Це як і підстанція на мікро район, так і ТЕС на пів міста.