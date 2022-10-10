УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11281 відвідувач онлайн
Новини
19 002 25

Кличко назвав об’єкти, які зазнали пошкоджень унаслідок сьогоднішніх обстрілів Києва

київ

Мер Києва Віталій Кличко навів перелік об’єктів, які були пошкоджені в столиці через сьогоднішні ранкові обстріли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко написав в телеграмі.

"Сьогодні внаслідок атаки російських варварів у Києві зазнали пошкоджень різного ступеню:

▫️Житлові будинки — 45
▪️Об’єкти критичної інфраструктури та ЖКГ — 5
▫️Заклади освіти — 6 (3 школи, 1 дитячий садочок, 2 будівлі позашкільного виховання)
▪️Заклади соціальної сфери — 2
▫️Заклади культури — 6
▪️Заклади охорони здоров’я — 5
▫️Адмінбудівлі — 2", - ідеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ракетних ударів росіян по Києву. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Київ (19401) Кличко (3505) крилаті ракети (1070) обстріл (28171) пошкодження (168)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+16
А этот алкаш припоцанный заявил, что "все цели сегодня достигнуты". По списку статьи.
показати весь коментар
10.10.2022 19:24
+8
І всюди були "нацики" та "батальйони бендерівців". Особливо на дитячому майданчику. "Цілі досягнуто" - сказав московит. І дійсно, досягнуто: ненависть до фашистів та нацистів підвищилась, згуртованість нації покращилась. І все це - не на московії!

Ефект бумерангу такий непередбачуваний
показати весь коментар
10.10.2022 19:27
+8
Цікаво, а чому всякі amnesty international набрали в рот води (на сайті - тиша): чи їм ще не прислали методичку з кремля?
показати весь коментар
10.10.2022 19:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Обєкти, що зазнали терористичної атаки.
показати весь коментар
10.10.2022 19:24 Відповісти
Цікаво, а чому всякі amnesty international набрали в рот води (на сайті - тиша): чи їм ще не прислали методичку з кремля?
показати весь коментар
10.10.2022 19:59 Відповісти
В питанні вже є відповідь
показати весь коментар
10.10.2022 20:50 Відповісти
А этот алкаш припоцанный заявил, что "все цели сегодня достигнуты". По списку статьи.
показати весь коментар
10.10.2022 19:24 Відповісти
медведев взял в рот куй путина , а путин взял в рот куй медведева -вот вам и "судный день" , ***** рашистские !
показати весь коментар
10.10.2022 19:40 Відповісти
Там видать такие габариты этого дела, что в щель между зубами пролезут.
показати весь коментар
10.10.2022 19:49 Відповісти
В 1947 році в західних областях України кацапи ходили і просили їжу взаміну на роботу. Тепер кацапи хоч на колінах повзайте, отримаєте "морквочку фуйла".
показати весь коментар
10.10.2022 19:26 Відповісти
і при цьому роботи з них було як з козла молока
показати весь коментар
10.10.2022 19:54 Відповісти
І всюди були "нацики" та "батальйони бендерівців". Особливо на дитячому майданчику. "Цілі досягнуто" - сказав московит. І дійсно, досягнуто: ненависть до фашистів та нацистів підвищилась, згуртованість нації покращилась. І все це - не на московії!

Ефект бумерангу такий непередбачуваний
показати весь коментар
10.10.2022 19:27 Відповісти
Димону хватит и тонкой упаковочной верёвочки.
показати весь коментар
10.10.2022 19:27 Відповісти
«Немає в цьому світі дрібнішої, більш наволочної і нахабної особи, ніж кацап. Народжений у нацистській країні, вигодуваний пропагандою нацизму, цей виродок ніколи не стане Людиною. У його країни немає друзів - або холуї, або вороги. Його країна здатна тільки погрожувати, принижувати і вбивати. І за збереження цього статусу Рассеей рядовий кацап готовий пожертвувати власним життям, життям своїх батьків і дітей, якістю життя власного народу. Воістину: кацапи - звірі. Люті, кровожерні, але... смертні». (А. В. Солженіцин)
показати весь коментар
10.10.2022 19:27 Відповісти
Підготовка до агресії таких масштабів не могла бути не поміченою розвідкою! Зелена шваль вкотре приховала загрозу як від населення, так і очільників міст - і люди під ракетними ударами добирались до роботи, діти йшли до школи!
показати весь коментар
10.10.2022 19:33 Відповісти
да если бы зеленая шобла предупредила что будут масовый запуск ракет
то люди бы не поехали в центр на авто - просто преступники и твари в офисе дЕрмака сидят
показати весь коментар
10.10.2022 23:45 Відповісти
ЦИВІЛЬНА інфраструктура.
Тероризм. Геноцид.
показати весь коментар
10.10.2022 19:33 Відповісти
все сугубо военные обьекты
показати весь коментар
10.10.2022 19:37 Відповісти
Десь 65 об'єктів і боком не належать до нічого. А лише 5 інфраструктура. Ясно що били по людях нелюд
показати весь коментар
10.10.2022 19:39 Відповісти
а це законно? в Україні є російськи активи, рахунки російських підприємств (є-є обов'язково) російські усякі олігархи. арештувати все та забрати за причинені збитки. ВСЕ БЕЗ РОЗБОРУ та торгівлі
показати весь коментар
10.10.2022 19:44 Відповісти
Ну для цього потрібні юристи, судді, юстиція . А у нас... Ну ви в курсє.
одні Z-удді чого варті які випускають колаборантів (сваіх нє брасают?).
показати весь коментар
10.10.2022 23:43 Відповісти
он в курсе , он сам такой же Z-бот
показати весь коментар
10.10.2022 23:46 Відповісти
ну по энергетике они ударили чтобы лишить ЕС электричества
показати весь коментар
10.10.2022 19:53 Відповісти
"Об'єкти критичної інфраструктури" - дуже розмите поняття.
Це як і підстанція на мікро район, так і ТЕС на пів міста.
показати весь коментар
10.10.2022 19:59 Відповісти
І жодного військового об'єкту . . Чистісінький - терор .
показати весь коментар
10.10.2022 20:05 Відповісти
показати весь коментар
10.10.2022 20:16 Відповісти
Там почти все - жилые дома и гражданская инфраструктура. Так какая из стран - террорист?
показати весь коментар
10.10.2022 21:38 Відповісти
 
 