Кличко назвав об’єкти, які зазнали пошкоджень унаслідок сьогоднішніх обстрілів Києва

Мер Києва Віталій Кличко навів перелік об’єктів, які були пошкоджені в столиці через сьогоднішні ранкові обстріли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко написав в телеграмі.

"Сьогодні внаслідок атаки російських варварів у Києві зазнали пошкоджень різного ступеню:

▫️Житлові будинки — 45

▪️Об’єкти критичної інфраструктури та ЖКГ — 5

▫️Заклади освіти — 6 (3 школи, 1 дитячий садочок, 2 будівлі позашкільного виховання)

▪️Заклади соціальної сфери — 2

▫️Заклади культури — 6

▪️Заклади охорони здоров’я — 5

▫️Адмінбудівлі — 2", - ідеться в повідомленні.

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