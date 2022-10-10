Наслідки ракетних ударів росіян по Києву. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вранці росіяни завдали ракетного удару по центральному району Києва, пошкодивши будівлі, парк Шевченка та автомобілі, які проїжджали повз.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Мер столиці Віталій Кличко прокоментував ситуацію: "На жаль, наслідки обстрілів столиці України жахливі. Постраждало багато інфрастурктурних об’єктів. Ми бачимо руйнування. Деякі об’єкти були знеструмлені, але поступово постачання електроенергії відновлюється.

На жаль, маємо 5 загиблих унаслідок цієї варварської атаки на наше місто. 51 людина постраждала, 42 людини зараз перебувають у лікарнях. Їм надають допомогу. Серед них є діти".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ворожих ракетних ударів по центру Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж







































ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук