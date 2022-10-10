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Наслідки ракетних ударів росіян по Києву. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вранці росіяни завдали ракетного удару по центральному району Києва, пошкодивши будівлі, парк Шевченка та автомобілі, які проїжджали повз.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Мер столиці Віталій Кличко прокоментував ситуацію: "На жаль, наслідки обстрілів столиці України жахливі. Постраждало багато інфрастурктурних об’єктів. Ми бачимо руйнування. Деякі об’єкти були знеструмлені, але поступово постачання електроенергії відновлюється.

На жаль, маємо 5 загиблих унаслідок цієї варварської атаки на наше місто. 51 людина постраждала, 42 людини зараз перебувають у лікарнях. Їм надають допомогу. Серед них є діти".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ворожих ракетних ударів по центру Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Наслідки ракетних ударів росіян по Києву 01

Наслідки ракетних ударів росіян по Києву 02
Наслідки ракетних ударів росіян по Києву 03
Наслідки ракетних ударів росіян по Києву 04
Наслідки ракетних ударів росіян по Києву 05
Наслідки ракетних ударів росіян по Києву 06
Наслідки ракетних ударів росіян по Києву 07
Наслідки ракетних ударів росіян по Києву 08
Наслідки ракетних ударів росіян по Києву 09
Наслідки ракетних ударів росіян по Києву 10
Наслідки ракетних ударів росіян по Києву 11
Наслідки ракетних ударів росіян по Києву 12
Наслідки ракетних ударів росіян по Києву 13
Наслідки ракетних ударів росіян по Києву 14
Наслідки ракетних ударів росіян по Києву 15
Наслідки ракетних ударів росіян по Києву 16
Наслідки ракетних ударів росіян по Києву 17
Наслідки ракетних ударів росіян по Києву 18
Наслідки ракетних ударів росіян по Києву 19
Наслідки ракетних ударів росіян по Києву 20

ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук

Автор: 

Київ (19457) крилаті ракети (1073) обстріл (28428) парк (124) Повітряні атаки на Київ (755)


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Топ коментарі
+11
Ховайтесь, русня-бо вам піздець тепер
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10.10.2022 15:22
+9
Будинок вчителя. Колишній музей леніна.
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10.10.2022 15:20
+9
На ВР України, де куражився Голобородько із серіалу "Слуга уродов".
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10.10.2022 15:26
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А купол это над чем?
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10.10.2022 15:17 Відповісти
Будинок вчителя. Колишній музей леніна.
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10.10.2022 15:20 Відповісти
Я подумал, что ВР..
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10.10.2022 15:24 Відповісти
блін..по барільєфах таки так..
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10.10.2022 15:26 Відповісти
Музєй Цесарєвіча Алєксєя. Потім Педагогічний музей.
В цій будівлі також засідала Українська Центральна Рада (1917-1918). Саме тут було проголошено Державну незалежність України (IV Універсал), затверджено державні символи (тризуб і наш прапор), прийнято Конституцію УНР, обрано перший Уряд держави.

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10.10.2022 16:23 Відповісти
на ВР схожий
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10.10.2022 15:24 Відповісти
Не дивно, - Архітектор Заболотний (Верховна Рада) був учнем архітектора Альошина (Будинок вчителя).
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10.10.2022 15:40 Відповісти
На ВР України, де куражився Голобородько із серіалу "Слуга уродов".
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10.10.2022 15:26 Відповісти
Хтось на вікнах заробить .
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10.10.2022 15:20 Відповісти
Я вот тоже подумал - какой же это сейчас жирнющий бизнес. А была ведь возможность устроиться во Львове...
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10.10.2022 15:26 Відповісти
Сказали : з 17.00 і до 22.00 - не вмикайте світло і економте . Ото і вся відповідь .
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10.10.2022 15:23 Відповісти
Тобі б до військомата підти.
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10.10.2022 15:31 Відповісти
Ховайтесь, русня-бо вам піздець тепер
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10.10.2022 15:22 Відповісти
Не коверкайте МОВУ, бот кацапський


Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 10.10.2022
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10.10.2022 15:28 Відповісти
І 1000 км. асфальту для орків.
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10.10.2022 15:34 Відповісти
Надо просить обратно свое ЯО,проклять крав чука с кукмой ,забрать орден которым Зеленский наградил Меркельдальше будет еще хуже..
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10.10.2022 15:27 Відповісти
Шо там с теми, якобы, ударами по территории раши? Подтвеждаются или фейк?
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10.10.2022 15:28 Відповісти
Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·

https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1579425617740980225 1 ч

Лукашенко доручив розмістити рос\військових на терит\Білорусі +Дав доручення КДБ провести «заходи антитерор\характеру» Що за «заходи»-хз 10 дронів-камікадзе перетнули кордон України та Білорусі у Волин\області Ноту Послу Білорусі НЕвручали
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10.10.2022 15:34 Відповісти
Судя по том по чем стреляли московские террористы, стратегической целью ***** было запугать мирных жителей Украины
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10.10.2022 15:36 Відповісти
Нажаль, можливо, завдали шкоди ТЕЦ-5 - звідти дим півдня ваплив....😕
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10.10.2022 15:54 Відповісти
Немедленно должны стрелять по центру москвы!!!!!!!!!!!!!!!!!
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10.10.2022 15:48 Відповісти
Смішними ЗЄльоними асвальтовими ракетами?
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10.10.2022 15:55 Відповісти
параша - країна терорист !
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10.10.2022 16:24 Відповісти
Бачу що спальню Андрюши і Вови не зацепіло
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10.10.2022 22:15 Відповісти
 
 