Наслідки ракетних ударів росіян по Києву. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Вранці росіяни завдали ракетного удару по центральному району Києва, пошкодивши будівлі, парк Шевченка та автомобілі, які проїжджали повз.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Мер столиці Віталій Кличко прокоментував ситуацію: "На жаль, наслідки обстрілів столиці України жахливі. Постраждало багато інфрастурктурних об’єктів. Ми бачимо руйнування. Деякі об’єкти були знеструмлені, але поступово постачання електроенергії відновлюється.
На жаль, маємо 5 загиблих унаслідок цієї варварської атаки на наше місто. 51 людина постраждала, 42 людини зараз перебувають у лікарнях. Їм надають допомогу. Серед них є діти".
ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук
Топ коментарі
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В цій будівлі також засідала Українська Центральна Рада (1917-1918). Саме тут було проголошено Державну незалежність України (IV Універсал), затверджено державні символи (тризуб і наш прапор), прийнято Конституцію УНР, обрано перший Уряд держави.
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Реєстрація: 10.10.2022
@BorisenkoBoris
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https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1579425617740980225 1 ч
Лукашенко доручив розмістити рос\військових на терит\Білорусі +Дав доручення КДБ провести «заходи антитерор\характеру» Що за «заходи»-хз 10 дронів-камікадзе перетнули кордон України та Білорусі у Волин\області Ноту Послу Білорусі НЕвручали