Последствия ракетных ударов россиян по Киеву. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Утром россияне нанесли ракетный удар по центральному району Киева, повредив здания, парк Шевченко и проезжавшие мимо автомобили.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Мэр столицы Виталий Кличко прокомментировал ситуацию: "К сожалению, последствия обстрелов столицы Украины ужасающие. Пострадали многие инфрастурктурные объекты. Мы видим разрушения. Некоторые объекты были обесточены, но постепенно поставки электроэнергии возобновляются.

К сожалению, есть 5 погибших в результате этой варварской атаки на наш город. 51 человек пострадал, 42 человека сейчас находятся в больницах. Им оказывают помощь. Среди них есть дети.

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ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук