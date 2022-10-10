Последствия ракетных ударов россиян по Киеву. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Утром россияне нанесли ракетный удар по центральному району Киева, повредив здания, парк Шевченко и проезжавшие мимо автомобили.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Мэр столицы Виталий Кличко прокомментировал ситуацию: "К сожалению, последствия обстрелов столицы Украины ужасающие. Пострадали многие инфрастурктурные объекты. Мы видим разрушения. Некоторые объекты были обесточены, но постепенно поставки электроэнергии возобновляются.
К сожалению, есть 5 погибших в результате этой варварской атаки на наш город. 51 человек пострадал, 42 человека сейчас находятся в больницах. Им оказывают помощь. Среди них есть дети.
ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук
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В цій будівлі також засідала Українська Центральна Рада (1917-1918). Саме тут було проголошено Державну незалежність України (IV Універсал), затверджено державні символи (тризуб і наш прапор), прийнято Конституцію УНР, обрано перший Уряд держави.
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Реєстрація: 10.10.2022
@BorisenkoBoris
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https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1579425617740980225 1 ч
Лукашенко доручив розмістити рос\військових на терит\Білорусі +Дав доручення КДБ провести «заходи антитерор\характеру» Що за «заходи»-хз 10 дронів-камікадзе перетнули кордон України та Білорусі у Волин\області Ноту Послу Білорусі НЕвручали