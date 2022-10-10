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Последствия ракетных ударов россиян по Киеву. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Утром россияне нанесли ракетный удар по центральному району Киева, повредив здания, парк Шевченко и проезжавшие мимо автомобили.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Мэр столицы Виталий Кличко прокомментировал ситуацию: "К сожалению, последствия обстрелов столицы Украины ужасающие. Пострадали многие инфрастурктурные объекты. Мы видим разрушения. Некоторые объекты были обесточены, но постепенно поставки электроэнергии возобновляются.

К сожалению, есть 5 погибших в результате этой варварской атаки на наш город. 51 человек пострадал, 42 человека сейчас находятся в больницах. Им оказывают помощь. Среди них есть дети.

Смотрите: Украинские бойцы сбили из ПЗРК вражескую крылатую ракету. ВИДЕО

Последствия ракетных ударов россиян по Киеву 01

Последствия ракетных ударов россиян по Киеву 02
Последствия ракетных ударов россиян по Киеву 03
Последствия ракетных ударов россиян по Киеву 04
Последствия ракетных ударов россиян по Киеву 05
Последствия ракетных ударов россиян по Киеву 06
Последствия ракетных ударов россиян по Киеву 07
Последствия ракетных ударов россиян по Киеву 08
Последствия ракетных ударов россиян по Киеву 09
Последствия ракетных ударов россиян по Киеву 10
Последствия ракетных ударов россиян по Киеву 11
Последствия ракетных ударов россиян по Киеву 12
Последствия ракетных ударов россиян по Киеву 13
Последствия ракетных ударов россиян по Киеву 14
Последствия ракетных ударов россиян по Киеву 15
Последствия ракетных ударов россиян по Киеву 16
Последствия ракетных ударов россиян по Киеву 17
Последствия ракетных ударов россиян по Киеву 18
Последствия ракетных ударов россиян по Киеву 19
Последствия ракетных ударов россиян по Киеву 20

ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук

Киев (25513) крылатые ракеты (881) обстрел (27107) парк (172)


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Топ комментарии
+11
Ховайтесь, русня-бо вам піздець тепер
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10.10.2022 15:22
+9
Будинок вчителя. Колишній музей леніна.
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10.10.2022 15:20
+9
На ВР України, де куражився Голобородько із серіалу "Слуга уродов".
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10.10.2022 15:26
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А купол это над чем?
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10.10.2022 15:17 Ответить
Будинок вчителя. Колишній музей леніна.
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10.10.2022 15:20 Ответить
Я подумал, что ВР..
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10.10.2022 15:24 Ответить
блін..по барільєфах таки так..
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10.10.2022 15:26 Ответить
Музєй Цесарєвіча Алєксєя. Потім Педагогічний музей.
В цій будівлі також засідала Українська Центральна Рада (1917-1918). Саме тут було проголошено Державну незалежність України (IV Універсал), затверджено державні символи (тризуб і наш прапор), прийнято Конституцію УНР, обрано перший Уряд держави.

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10.10.2022 16:23 Ответить
на ВР схожий
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10.10.2022 15:24 Ответить
Не дивно, - Архітектор Заболотний (Верховна Рада) був учнем архітектора Альошина (Будинок вчителя).
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10.10.2022 15:40 Ответить
На ВР України, де куражився Голобородько із серіалу "Слуга уродов".
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10.10.2022 15:26 Ответить
Хтось на вікнах заробить .
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10.10.2022 15:20 Ответить
Я вот тоже подумал - какой же это сейчас жирнющий бизнес. А была ведь возможность устроиться во Львове...
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10.10.2022 15:26 Ответить
Сказали : з 17.00 і до 22.00 - не вмикайте світло і економте . Ото і вся відповідь .
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10.10.2022 15:23 Ответить
Тобі б до військомата підти.
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10.10.2022 15:31 Ответить
Ховайтесь, русня-бо вам піздець тепер
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10.10.2022 15:22 Ответить
Не коверкайте МОВУ, бот кацапський


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Я читаю: 0

Реєстрація: 10.10.2022
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10.10.2022 15:28 Ответить
І 1000 км. асфальту для орків.
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10.10.2022 15:34 Ответить
Надо просить обратно свое ЯО,проклять крав чука с кукмой ,забрать орден которым Зеленский наградил Меркельдальше будет еще хуже..
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10.10.2022 15:27 Ответить
Шо там с теми, якобы, ударами по территории раши? Подтвеждаются или фейк?
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10.10.2022 15:28 Ответить
Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·

https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1579425617740980225 1 ч

Лукашенко доручив розмістити рос\військових на терит\Білорусі +Дав доручення КДБ провести «заходи антитерор\характеру» Що за «заходи»-хз 10 дронів-камікадзе перетнули кордон України та Білорусі у Волин\області Ноту Послу Білорусі НЕвручали
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10.10.2022 15:34 Ответить
Судя по том по чем стреляли московские террористы, стратегической целью ***** было запугать мирных жителей Украины
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10.10.2022 15:36 Ответить
Нажаль, можливо, завдали шкоди ТЕЦ-5 - звідти дим півдня ваплив....😕
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10.10.2022 15:54 Ответить
Немедленно должны стрелять по центру москвы!!!!!!!!!!!!!!!!!
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10.10.2022 15:48 Ответить
Смішними ЗЄльоними асвальтовими ракетами?
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10.10.2022 15:55 Ответить
параша - країна терорист !
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10.10.2022 16:24 Ответить
Бачу що спальню Андрюши і Вови не зацепіло
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10.10.2022 22:15 Ответить
 
 