Націоналізація російських активів: офіційного переліку підсанкційних осіб досі немає, дехто намагається "вистрибнути" зі списку, - Железняк

Влада обіцяє оприлюднити великий пакет націоналізації російських активів, але офіційного переліку підсанкційних осіб досі немає.

Про це пише у телеграм-каналі нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Так, а що у нас з темою націоналізації російських активів? Сподіваюсь, що після ранкових подій тема не стала ж менш актуальною?

Вже 10 днів пройшло після засідання РНБО, на якому:

⁃ ухвалили список щодо санаційних осіб;

⁃ обіцяли великий пакет націоналізації;

⁃ анонсували якись новий законопроєкт щодо санкцій.

І всі вітали подібні кроки. Але поки далі нічого", - зазначає нардеп.

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Далі він детально розбирає кожен із цих пунктів:

⁃ Переліку підсанкційних осіб досі офіційно немає. Кажуть, що там над ним ще триває робота. А злі язики додають, що навіть деякі намагаються "вистрибнути" зі списку. Звичайно, не хотілося б в це вірити, але стане цілком зрозуміло, коли нарешті через 10 днів анонсу опублікують офіційно перелік. Ну і прослідкувати, чи хтось справді "вистрибнув".

⁃ Пакет по об’єктам. Тут, згідно закону, ми його чекаємо від Уряду. І анонси по кількості таких об’єктів різняться від 900 до 3600 від різних спікерів. Знов ж таки, дуже важливо потім прослідкувати, чи всі об’єкти підсанкційних осіб увійшли у перелік націоналізації і чи не змогли вони в останню мить їх вивести з-під удару (як було перед санкціями зроблено деякими контрабандистами).

⁃ Новий закон. Ну тут досі незрозуміло, що хотіли сказати, і взагалі навіщо ще один, коли вже мінімум три закони на цю тематику є. Тому ми на минулих двох засіданнях його не побачили, та і Бог з ним. Просто як факт- закон для повної процедури вже є, декілька місяців як. Бери- націоналізуй російські активи.

Але, за словами Железняка, одночасно відбувається:

⁃ Російській бізнес та пов’язані особи намагаються активно приховати свої активи. Не завжди це вдається, але спроби такі роблять активно. Відсутність санкцій їм в допомогу.

⁃ Деякі особливо безстрашні, взагалі вже пішли в наші "чесні" суди і виводять себе з-під арешту, намагаються повернути ліцензії і оскаржують заборони.

⁃ Окремі наші правоохоронці побачили, що це нова "тема" і побігли по всім. Причому в обидві сторони: і тим, хто хоче вийти з-під арешту допомагають, і про всяк випадок зовсім інших осіб кошмарять. Класика)

⁃ І далі незрозуміло, що має відбуватися з націоналізованим майном. Куди воно передається і, головне, як потім прозоро і без корупції здійснюється управління/ розпорядження ним. В теорії це АРМА, ФондДержМайна чи Нацфонд інвестицій. Останній незрозуміло, чи створений взагалі. Взагалі немає розуміння, яка у нас концепція, що далі з ним робити: створювати якийсь державний холдинг чи швидко продавати у роздріб.

⁃ Ну і продаж. Тут окрім питання, як продавати (правильна відповідь - на електронних аукціонах), ще питання, куди йдуть гроші. Поки Рада голосує дуже дивний закон (8027, перше читання) як раз про це. І там дуже дивні речі а-ля розподілення їх на "все добре" і за погодженням з депутатами (привіт, соц-економ).

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"Коротко підсумувати цей блок: коли звітував БЕБ у нас на Комітеті, то хвалився скільки ж активів російських вони заарештували. Так ось, за цей короткий час вже на 500 млн$ вивели з-під арешту 🤷‍♂️ Це тільки ті, про які стало відомо через ЗМІ. Так, тепер що треба робити?

Взагалі тут здається механізм зрозумілий: санкції - об’єкти - суд- націоналізація-прозоре управління та приватизація. Гроші на армію", - пише Железняк.

"Але щоб ефективніше було, поки сидів в укритті зранку запустили:

⁃ підготовку звернення на правоохоронців з переліком російських осіб та майна, які ну точно буде зрада випустити. До речі, дякую НАЗК за чудову роботу, що склали детальний список осіб причетних до агресії. Дуже корисно для таких цілей.

⁃ Готуємо запит по тій маленькій кількості об’єктів, які вже націоналізували. Що з їх майном, та як відбулося управління.

⁃ Готую правки у прийнятий в першому читанні №8027 (куди підуть гроші з націоналізованого майна), щоб їх можна було використовувати лише на воєнні потреби і можливо житло для переселенців", - продовжує нардеп.



"Ще колеги з економічного комітету, знаю, готують зміни, щоб майно продавалося прозоро і відкрито на конкурентних засадах. Ну і чекаємо, коли ж нарешті від слів перейдемо до дій. І будуть опубліковані прізвища та об’єкти", - резюмує він.