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Новини Війна
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Націоналізація російських активів: офіційного переліку підсанкційних осіб досі немає, дехто намагається "вистрибнути" зі списку, - Железняк

рублі,активи

Влада обіцяє оприлюднити великий пакет націоналізації російських активів, але офіційного переліку підсанкційних осіб досі немає.

Про це пише у телеграм-каналі нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Так, а що у нас з темою націоналізації російських активів? Сподіваюсь, що після ранкових подій тема не стала ж менш актуальною?

Вже 10 днів пройшло після засідання РНБО, на якому:
⁃ ухвалили список щодо санаційних осіб;
⁃ обіцяли великий пакет націоналізації;
⁃ анонсували якись новий законопроєкт щодо санкцій.

І всі вітали подібні кроки. Але поки далі нічого", - зазначає нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна запропонує на Генасамблеї ООН схвалити конфіскацію російських активів, - ЗМІ

Далі він детально розбирає кожен із цих пунктів:

⁃ Переліку підсанкційних осіб досі офіційно немає. Кажуть, що там над ним ще триває робота. А злі язики додають, що навіть деякі намагаються "вистрибнути" зі списку. Звичайно, не хотілося б в це вірити, але стане цілком зрозуміло, коли нарешті через 10 днів анонсу опублікують офіційно перелік. Ну і прослідкувати, чи хтось справді "вистрибнув".

⁃ Пакет по об’єктам. Тут, згідно закону, ми його чекаємо від Уряду. І анонси по кількості таких об’єктів різняться від 900 до 3600 від різних спікерів. Знов ж таки, дуже важливо потім прослідкувати, чи всі об’єкти підсанкційних осіб увійшли у перелік націоналізації і чи не змогли вони в останню мить їх вивести з-під удару (як було перед санкціями зроблено деякими контрабандистами).

⁃ Новий закон. Ну тут досі незрозуміло, що хотіли сказати, і взагалі навіщо ще один, коли вже мінімум три закони на цю тематику є. Тому ми на минулих двох засіданнях його не побачили, та і Бог з ним. Просто як факт- закон для повної процедури вже є, декілька місяців як. Бери- націоналізуй російські активи.

Але, за словами Железняка, одночасно відбувається:
⁃ Російській бізнес та пов’язані особи намагаються активно приховати свої активи. Не завжди це вдається, але спроби такі роблять активно. Відсутність санкцій їм в допомогу.
⁃ Деякі особливо безстрашні, взагалі вже пішли в наші "чесні" суди і виводять себе з-під арешту, намагаються повернути ліцензії і оскаржують заборони.
⁃ Окремі наші правоохоронці побачили, що це нова "тема" і побігли по всім. Причому в обидві сторони: і тим, хто хоче вийти з-під арешту допомагають, і про всяк випадок зовсім інших осіб кошмарять. Класика)
⁃ І далі незрозуміло, що має відбуватися з націоналізованим майном. Куди воно передається і, головне, як потім прозоро і без корупції здійснюється управління/ розпорядження ним. В теорії це АРМА, ФондДержМайна чи Нацфонд інвестицій. Останній незрозуміло, чи створений взагалі. Взагалі немає розуміння, яка у нас концепція, що далі з ним робити: створювати якийсь державний холдинг чи швидко продавати у роздріб.
⁃ Ну і продаж. Тут окрім питання, як продавати (правильна відповідь - на електронних аукціонах), ще питання, куди йдуть гроші. Поки Рада голосує дуже дивний закон (8027, перше читання) як раз про це. І там дуже дивні речі а-ля розподілення їх на "все добре" і за погодженням з депутатами (привіт, соц-економ).

Також читайте: Конфісковані активи РФ мають піти на відбудову України, - Моравецький

"Коротко підсумувати цей блок: коли звітував БЕБ у нас на Комітеті, то хвалився скільки ж активів російських вони заарештували. Так ось, за цей короткий час вже на 500 млн$ вивели з-під арешту 🤷‍♂️ Це тільки ті, про які стало відомо через ЗМІ. Так, тепер що треба робити?
Взагалі тут здається механізм зрозумілий: санкції - об’єкти - суд- націоналізація-прозоре управління та приватизація. Гроші на армію", - пише Железняк.

"Але щоб ефективніше було, поки сидів в укритті зранку запустили:
⁃ підготовку звернення на правоохоронців з переліком російських осіб та майна, які ну точно буде зрада випустити. До речі, дякую НАЗК за чудову роботу, що склали детальний список осіб причетних до агресії. Дуже корисно для таких цілей.
⁃ Готуємо запит по тій маленькій кількості об’єктів, які вже націоналізували. Що з їх майном, та як відбулося управління.
⁃ Готую правки у прийнятий в першому читанні №8027 (куди підуть гроші з націоналізованого майна), щоб їх можна було використовувати лише на воєнні потреби і можливо житло для переселенців", - продовжує нардеп.

"Ще колеги з економічного комітету, знаю, готують зміни, щоб майно продавалося прозоро і відкрито на конкурентних засадах. Ну і чекаємо, коли ж нарешті від слів перейдемо до дій. І будуть опубліковані прізвища та об’єкти", - резюмує він.

Автор: 

конфіскація (848) росія (64911) Железняк Ярослав (549) актив (237)


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Топ коментарі
+10
Ці списки готує дЄрмак , тому за бабло вистрибують всі кому потрібно !!
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11.10.2022 09:19
+9
А як що до "суки православної" - Новінського?
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11.10.2022 09:18
+7
потрібно щоб національний підор малоросьні сьогодні прочитав свою вечірню казку для зе-дибілів особливо красиво і з почуттям - щоб питань не ставили про гроші
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11.10.2022 09:21
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А як що до "суки православної" - Новінського?
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11.10.2022 09:18 Відповісти
Тишааа... Й у Фірташа (Газпром) з його РПГ все гаразд...
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11.10.2022 10:22 Відповісти
Пардон, не РПГ а РГК.
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11.10.2022 10:23 Відповісти
А чому з цього приводу нема реакції від головного кловуна країни!??
Де відосик з цього приводу?
Не на часі?
Якої ще холери має статись?!?
Ціле засідання якогось РНБО відбулось ще 10 днів тому, як завжди наобіцяли цілу торбу невідкладних заходів, анонсували опублікувати якісь списки і що?? І як завжди ............ традиційна ..опа від ОПи.
Цинічні брехуни, пройдисвіти, поху..сти і непотріби.
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11.10.2022 10:48 Відповісти
Народ обирає собі владу, все справедливо...
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11.10.2022 11:05 Відповісти
Ці списки готує дЄрмак , тому за бабло вистрибують всі кому потрібно !!
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11.10.2022 09:19 Відповісти
Зелене шобло треба кінчати
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11.10.2022 10:49 Відповісти
потрібно щоб національний підор малоросьні сьогодні прочитав свою вечірню казку для зе-дибілів особливо красиво і з почуттям - щоб питань не ставили про гроші
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11.10.2022 09:21 Відповісти
"⁃ Російській бізнес та пов'язані особи намагаються активно приховати свої активи.
Не завжди це вдається, але спроби такі роблять активно. Відсутність санкцій їм в допомогу. "

Джерело:

*
І ці пов'язані із рашистами особи явно не опозиція. Інакше подоляки та їхні блохєри іванови_петрови вже би верещали про ці зв'язки.
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11.10.2022 09:25 Відповісти
1000%, без найменшого сумніву.
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11.10.2022 10:50 Відповісти
За сім місяців вже давно все виведене і переписане. За таку відстрочку вже давно заплачено
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11.10.2022 09:25 Відповісти
Ну як завжди ніби вимагаємо санкцій проти російських олігархів від Заходу але самі в Україні нічого не робимо ,більше того все робится що б не постраждав бізнес країни агресора ,а різні арахамії будуть розповідати про користь від абрамовича чи фрідмана.
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11.10.2022 09:40 Відповісти
8 місяц не на часі
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11.10.2022 09:44 Відповісти
Ось як новинський став в України мільярдером .?

приіхав голий- босий і став в УКРАІНЕ мільярдером.а українці живуть в Україні постійно і не стають мільярдерами ⁉️

раша давала гроши новинському для створення окупаційної церкви да винищення українських заводів судобудівельних
про судобудівельни заводи треба и Тигипко тряхнути. там теж гроши із мацкви
ДО РЕЧІ , ні новинський ні тигипко не знаходяться зараз в України
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11.10.2022 09:48 Відповісти
Українські активи Деріпаски вже відібрали
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11.10.2022 09:50 Відповісти
Вистрибнуть зi списку все хто захоче,головне-цiна стрибка.
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11.10.2022 09:54 Відповісти
Война, мля
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11.10.2022 10:04 Відповісти
Та чешіть вже задниці свої, нардепи хренові! Дограєтесь, що люди розізляться і винесуть вас з Верховної Ради на мусор...
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11.10.2022 10:25 Відповісти
Дайте угадаю - Порошенко мешает, точно?😂
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11.10.2022 10:29 Відповісти
Зельониє не втрачають бізнес навики навіть під час війни. Навпаки, вільніше стало схематозити. Вільних СМІ позбулись, протести заборонені.
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11.10.2022 10:35 Відповісти
Железняк говорит правильно, но как обычно, не всё.
1. В большинстве предприятий, с россиянами в "доле" ОЧЕНЬ не простые граждане Украины (депутаты, топ-чиновники, топ-силовики и т.п.). Железняк верит в "пчел против меда"?
2. Очень хитрая формулировочка "национализация предприятий". Национализированные предприятия передаются в управление АРМА. И что же происходит с ним дальше? А "дальше" очень интересно. ДО национализации предприятие платило 2 млн. грн./мес. налогов в бюджет Украины, а ПОСЛЕ национализации - 20 000 грн./мес. И это массово, по всем предприятиям, находящимся в управлении АРМА.
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11.10.2022 10:42 Відповісти
Йде торгівля. Зеля збагачується не щодня, а щогодини.
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11.10.2022 11:25 Відповісти
Відчуваю, що поки народ не накладе санкції на зелену шоблу, всю скопом, з конфіскацією активів, якими вони обростають як від золотого дощу, нічого не зміниться. Піявки і саботажники - ось все що буде записано в історії України про нинішніх слуг ( язик не повертається добавити слово народу). Кремлівські чи просто антинародні вони слуги вирішуйте самі.
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11.10.2022 12:18 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2022/09/30/7369835/
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11.10.2022 14:30 Відповісти
 
 