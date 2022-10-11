Росіяни цілеспрямовано били ракетами С-300 по об’єктах інфраструктури життєзабезпечення, - Харківська ОВА

Окупанти завдали ударів ракетами по кількох районах області, є руйнування. З пораненнями госпіталізовано одну людину.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Начальник ХОВА повідомив, що минулої доби росіяни завдавали ударів по населених пунктах Куп'янського, Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів Харківщини. У Куп'янську пошкоджено 3 приватні будинки, сталися пожежі.

Ворог цілеспрямовано бив ракетами С-300 по об'єктах інфраструктури життєзабезпечення. Через пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури була знеструмлена більша частина Харкова та населених пунктів області. Завдяки оперативним діям енергетиків та фахівців ДСНС протягом доби електропостачання відновили.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано 52-річного чоловіка в Харківському районі.

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Підрозділи ДСНС продовжують розміновувати територію області, за добу знешкодили 404 вибухонебезпечних предмети.