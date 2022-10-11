У визволеному Святогірську відновлено мобільний зв’язок та мобільний інтернет 4G, - Кириленко
На Донеччині обстріли тривають. Пошкоджено фермерське господарство, школу і кілька будинків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Як зазначає Кириленко, ніч на більшій частині фронту минула відносно спокійно. У Костянтинівській громаді росіяни обстріляли Предтечине — поцілили у фермерське господарство, без постраждалих. На Донецькому напрямку були поодинокі прильоти по Авдіївці — без жертв
На Горлівському напрямку були обстріли у Бахмутській, Торецькій та Світлодарській громадах. У Бахмуті та Опитному пошкоджено по одному будинку, в Опитному загинула 1 людина. У Щербинівці пошкоджено школу — інформації про постраждалих не було. Постійно тривають обстріли станції Майорськ.
На Лисичанському напрямку гучно було у Сіверську — були прильоти по місту та околицях, інформацію щодо постраждалих та обсягів руйнувань уточнюємо.
"Є і хороші новини: у визволеному Святогірську відновлено мобільний зв'язок та мобільний інтернет 4G. Сьогодні плануємо запуск пекарні". - ідеться в повідомленні.
Однак небезпека в області залишається дуже високою, тому очільник ОВА закликає евакуюватися вчасно.
Будь ласка, зачекайте...
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