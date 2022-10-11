Окупанти влаштували катівню у центральному райвідділку поліції Маріуполя, - Андрющенко

У Маріупольському центральному райвідділку поліції російські загарбники влаштували катівню.

Про це у телеграмі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Фільтраційні процедури від окупантів не закінчились. Черги не меншають, а нелюдяність зростає. Основним пунктом фільтрації є будівля Центрального райвідділку поліції. Окрім всього, саме тут розташувались працівники ФСБ Росії та Слідчого Комітету.

Окрім того, маємо підтверджену джерелами інформацію, що саме в будівлі Центрального райвідділку поліції ФСБ влаштувала катівню. Тут утримують "підозрілих" та тортурами вибивають зізнання у співпраці з Україною", - написав Андрющенко.

За його словами, на відміну від попередньої практики, до Оленівської в'язниці людей не вивозять до отримання всіх необхідних свідчень. Після для так званого суду їх етапують до Донецького СІЗО або люди просто зникають.

"Геноцид українців в Маріуполі не закінчується", - наголосив Андрющенко.

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