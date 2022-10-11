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Окупанти влаштували катівню у центральному райвідділку поліції Маріуполя, - Андрющенко

маріуполь

У Маріупольському центральному райвідділку поліції російські загарбники влаштували катівню.

Про це у телеграмі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Фільтраційні процедури від окупантів не закінчились. Черги не меншають, а нелюдяність зростає. Основним пунктом фільтрації є будівля Центрального райвідділку поліції. Окрім всього, саме тут розташувались працівники ФСБ Росії та Слідчого Комітету.

Окрім того, маємо підтверджену джерелами інформацію, що саме в будівлі Центрального райвідділку поліції ФСБ влаштувала катівню. Тут утримують "підозрілих" та тортурами вибивають зізнання у співпраці з Україною", - написав Андрющенко.

За його словами, на відміну від попередньої практики, до Оленівської в'язниці людей не вивозять до отримання всіх необхідних свідчень. Після для так званого суду їх етапують до Донецького СІЗО або люди просто зникають.

"Геноцид українців в Маріуполі не закінчується", - наголосив Андрющенко.

Також читайте: Окупанти тотально перевіряють на вулицях документи чоловіків. Тих, хто має донецьку реєстрацію, одразу відправляють на фронт, - міськрада

Автор: 

Маріуполь (3222) окупація (6661) катування (597) Андрющенко Петро (692)


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Коли я у червні з Маріуполя вибиралась,то там лише перепустки видавали на переміщення,а тепер таке((( розгорнули діяльність виродки(((
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11.10.2022 12:51 Відповісти
Шоб ви усi ПОЗДИХАЛИ МРАЗОТА кацапська, тварюки *****!!!!!!!!! ЗДОХНIТЬ СВОЛОТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ШОБ ВИ **** УСI ДО ОДНОГО ПАДЛЮКИ ВIЧНО ШКВАРИЛИСЬ НА ВОГНI, ЧОРТИ *****!!!! СКОРО ПРИЙДЕ вам УСIМ КIНЕЦЬ, ПОКИДЬКИ СМЕРДЮЧИ! СДОХНIТЬ УСI ****** ГНОЙНI. НА ВIКИ-ВIЧНI!!!!!!!!!!!!!
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11.10.2022 16:00 Відповісти
 
 