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Новини Агресія Росії проти України Війна
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З початку повномасштабного вторгення загинуло понад 6600 осіб, - ООН

ізюм

Серед цивільних із 24 лютого, коли Росія розпочала війну проти України, до 9 жовтня постраждало 15 592 цивільні особи, зокрема 6221 загинула.

Про це повідомило Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН), інформує Цензор. НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

"Причиною більшості зафіксованих випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування зброї вибухової дії з великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", – наголошується в документі щодо даних ООН.

Це стосується, наприклад, таких населених пунктів, як Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область), Лисичанськ, Попасна та Сєвєродонецьк (Луганська область), де, за повідомленнями, були численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб.

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За підтвердженими даними ООН, загинуло 2417 чоловіків, 1662 жінки, 195 хлопчиків та 164 дівчинки, тоді як стать 37 дітей та 1746 дорослих поки що не вдалося встановити.

Серед 9371 пораненого – 277 хлопчиків та 199 дівчаток, а також 238 дітей, стать яких поки що не вдалося встановити.

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Автор: 

ООН (3336) поранення (2793) смерть (6739)


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Топ коментарі
+9
откуда они цифры берут...? Один Мариуполь..100тысяч так точно...а сколько эти мрази замордовали..порастреливали...
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11.10.2022 13:43
+6
ООН - чмони международного масштаба.
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11.10.2022 13:43
+5
Шось мені підсказуе ,що кількість жертв не відповідає дійсності.
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11.10.2022 13:44
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ООН - чмони международного масштаба.
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11.10.2022 13:43 Відповісти
откуда они цифры берут...? Один Мариуполь..100тысяч так точно...а сколько эти мрази замордовали..порастреливали...
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11.10.2022 13:43 Відповісти
по моїм оцінкам Маріуполь - 80 тис.
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11.10.2022 13:49 Відповісти
Шось мені підсказуе ,що кількість жертв не відповідає дійсності.
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11.10.2022 13:44 Відповісти
а хто їм цифри дає? ермак? Якби Україна не погоджувала цифри, то вона б обурювалася, а так все спокійно.
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11.10.2022 13:47 Відповісти
"Как ви спітє па начам, гаспадін прєзідєнт?
Пагібшиє вам не сняцца?"- питав він на стадіоні...

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11.10.2022 13:50 Відповісти
що вони городять? От мразі..В одному Маріуполі на порядок більше мирних мешканців загинули. тому і Гутеріш лише занепокоєння висловлює, замість щоб заблокувати країну злочинця та усунути від участі в ООН та Раді безпеки! і ніхто не вимагає негайно створити міжнародний трибунал і оголосити в розшук злочниця - ху..ла та членів його банди, які масовано вбивають українців і закликають "остаточно вирішити українське питання" переробивши українців на росіян? Що тоді є геноцидом?
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11.10.2022 13:54 Відповісти
це їм Amnesty International і International Committee of the Red Cross такі дані надали?

Чомусь насправді - в двадцять раз більше загинуло українців, ніж вони порахували...
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11.10.2022 13:58 Відповісти
В Мариуполь, сволочи, загляните. Крайне жаль, что у нас все ракеты попилены, так и хочется ударить по офису в Нью-Йорке парочкой ракет и разнести эти поганые башни ООН в клочья вместе со всей импонентской продажной сволочью, что там сидит. Сами не могут и другим не дают руководить человечеством, ничтожества. Но рано или поздно кто-то угонит пару самолетов гражданских и повторит 9-11, слишком много людей погибло из-за настолько слабых людей, которые там работают, и Украина тут далеко не в первой сотне находится.
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11.10.2022 14:04 Відповісти
шото у них проблемы с математикой - пусть скинутся на калькулятор
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11.10.2022 14:39 Відповісти
Це у приміщенні оон із 24-го лютого стільки загинуло? Чи у районі Нью-Йорку, де розташована штаб-квартира?
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11.10.2022 15:31 Відповісти
Вони рахують тільки тих кого знайшли і задокументовано Всі інші загиблі можливо пізніше будуть пораховані ООН то бюрократи Кожна смерть цивільного населення то воєнні злочини все документують Хтось має бути покараний за ці злочини Документи то докази
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11.10.2022 16:30 Відповісти
 
 