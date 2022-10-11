З початку повномасштабного вторгення загинуло понад 6600 осіб, - ООН

Серед цивільних із 24 лютого, коли Росія розпочала війну проти України, до 9 жовтня постраждало 15 592 цивільні особи, зокрема 6221 загинула.

Про це повідомило Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН), інформує Цензор. НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Причиною більшості зафіксованих випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування зброї вибухової дії з великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", – наголошується в документі щодо даних ООН.

Це стосується, наприклад, таких населених пунктів, як Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область), Лисичанськ, Попасна та Сєвєродонецьк (Луганська область), де, за повідомленнями, були численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб.

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За підтвердженими даними ООН, загинуло 2417 чоловіків, 1662 жінки, 195 хлопчиків та 164 дівчинки, тоді як стать 37 дітей та 1746 дорослих поки що не вдалося встановити.

Серед 9371 пораненого – 277 хлопчиків та 199 дівчаток, а також 238 дітей, стать яких поки що не вдалося встановити.

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