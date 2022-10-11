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Обіцяних систем ППО буде недостатньо для захисту всієї України, - Повітряні Сили

iris

Щоб суттєво наростити систему протиповітряної оборони України, необхідною є значно більша кількість комплексів ППО, ніж та, що планується для передачі.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вони можуть змінити і суттєво наростити нашу систему протиповітряної оборони, якщо будуть нам надані в достатній кількості. Те, що ми маємо на сьогодні, позитивне рішення Німеччини – це надання Україні найновіших систем IRIS-T (зенітний ракетний комплекс середнього радіусу дії. - Ред.), найновіший у світі ЗРК з дальністю ураження до 40 і більше кілометрів, якщо застосовувати його за певною методикою. Цього комплексу (це мова йде про одну батарею), на жаль, наразі буде недостатньо для того, щоб суттєво наростити, але на певному напрямку зміцнити нашу ППО можна. Тому що комплекс сучасний з потужними радарами, потужними ракетами, які можуть реагувати на ті загрози і збивати ті ракети, які у нас немає спроможності збивати тими комплексами, які є у нас на озброєнні", - пояснив він.

Водночас щодо норвезького комплексу NASAMS, який використовує американські ракети, зазначив Ігнат, то згадані ракети вже закладені в пакет допомоги Україні.

"Мова про те, що норвезька сторона надасть нам дві батареї, а щоб наростити суттєво систему ППО тими комплексами, потрібно значно більше комплексів, і, мабуть, про це й буде йти мова із нашими західними партнерами", - додав речник Повітряних Сил.

Раніше повідомлялось, що Україна першою у світі отримає новітні системи ППО IRIS-T.

Також читайте: Україна потребує більше сучасних систем протиповітряної та протиракетної оборони, - Кулеба

Автор: 

ППО (3142) Повітряні сили (2585) Ігнат (786)


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Топ коментарі
+16
Оркам буде боляче
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11.10.2022 13:49
+8
90 млрд на наступний рік виділили на ППО? Ні. На асфальт. Протиракетний, схоже.
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11.10.2022 13:59
+7
поміняй бабломойського на батарею "патріот" у США.
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11.10.2022 13:58
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Оркам буде боляче
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11.10.2022 13:49 Відповісти
обіцяних... тільки обіцянок замало... потрібні вже вчора ті системи...
про строки поставки ні-чи-чирк...(це тому що не знають...чи тому щоби сюрпрайзом русні пішло??)
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11.10.2022 13:50 Відповісти
Клістрони повернули?
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11.10.2022 14:00 Відповісти
вроде да...но через 4 мес войны )))

Суд передав "незаконно ввезені" клістрони на потреби ППО ЗСУ.
Критичні для оборони деталі близько року були у простої (10.06.2022)
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11.10.2022 14:04 Відповісти
А ППО нічого не вирішить. Тільки зброя стримування - ракети з дальністю хоча-б до Уралу.
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11.10.2022 13:51 Відповісти
ППО багато чого вирішить. Це гарантія того, що проти нашого тилу не задіють авіацію, плюс більшість ракет будуть збиватися. А враховуючи, що ракети таки мають властивість закінчуватися, ефективне ППО взагалі може довести рашистів до відчаю.
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11.10.2022 14:04 Відповісти
Щос не розумію а нам системі ППО чи ПРО потрібні???
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11.10.2022 13:51 Відповісти
ПРО це і є ППО.
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11.10.2022 13:58 Відповісти
бажано і те, і те.
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11.10.2022 14:06 Відповісти
Хоча б небо над Києвом закрили б
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11.10.2022 13:51 Відповісти
Я хоч і живу у Києві але дуже цікавить а чому "Хоча б небо над Києвом закрили б"?
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11.10.2022 13:54 Відповісти
Якщо мало мало систем дадуть то звісно вони більш потрібніші будуть для Києва оскільки там урядовий квартал і там потрібний захист
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11.10.2022 13:59 Відповісти
Урядовий квартал мали б самі ЗСУ зрівняти з землею після того шо ті суки що там засіли довели Україну
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11.10.2022 14:16 Відповісти
В урядовому кварталі під землею ціле місто, яке витримає будь який ядерний удар і не один.
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11.10.2022 14:44 Відповісти
Що комар, то й сила. Звісно, "залізним куполом" всю країну не накриїш, але найважливішу інфраструктуру, мабуть, можна буде захистити?
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11.10.2022 13:54 Відповісти
ППО і ПРО можна і докупити. Але зельониє чомусь думають тільки за підняття зарплатні чиновникам, депутата, і за прокладку асфальту біля зруйнованих будинків.
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11.10.2022 13:55 Відповісти
90 млрд на наступний рік виділили на ППО? Ні. На асфальт. Протиракетний, схоже.
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11.10.2022 13:59 Відповісти
Значит, надо 2-3 склада ракет на России взорвать (в плане выбить какие-то наименования под ноль, или калибры, или х-101 с х-555). Тогда будет хватать. Значит, нужны свитчблейды-600 дроны, которые можно и нужно закинуть в Казахстан в посольство США, а оттуда уже фурой завести на Россию, чтобы наши диверсанты смогли атаковать ракетный склад именно залетом в ангар через все заборы и блок посты и атакой по ракете напрямую. Атаковать и свалить на электровелосипеде очень быстро и незаметно.
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11.10.2022 13:55 Відповісти
Краще ППО це уіпати по белгороду і ростову. А ще краще по Москві.
Приліт на приліт...
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11.10.2022 13:57 Відповісти
Де вітчизняні ЗРК від КБ Луч?

Закатані ЗЄлєю в асвальт 👿
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11.10.2022 13:58 Відповісти
поміняй бабломойського на батарею "патріот" у США.
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11.10.2022 13:58 Відповісти
Комплекси ППО потрібні. Все вірно. Але вірніше те, про що сказав Залужний: доки ворог буде безкарним, доти він і буде тероризувати Україну. Потрібні ракети з відповідною дальністю враження ворога на його території звідки прилітають його ракети
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11.10.2022 14:02 Відповісти
німці вже 9 місяців годуть "завтраками" ..США чогось діють дуже обережно та вигадують різні обмеження (до речі де масові постачання важкої зброї по "ленд-лінзу")..Нам протистоят не окремі терористичні організації , а потужна країна терорист, яка має має потужну армію терористів і потужну ракетну зброю, нам ніколи не зупинити їх ракетні удари доки не будемо наносити удари по їх території та знищувати засоби їх доставки та місця розміщення... літаки, кораблі, підводні човни, військові части таінші об*єкти! Поки ми не будемо в достатній кількості руйнувати їх інфраструктуру , комунікації, , енергетичні об*єкти (до речі..чому не підірвані їх газогони газосховища та свердловини???) ми їх не зупинемо! Для цього нам повинна потужна ракетна зброя. Як та чому Україна - батьківщина конструктора практичної космонавтики, на заводах якої виготовлялись балістичні ракети стратегічного призначенняР-12,16, 36 та ін. не маємо ракети щоб вдарити по москві? Чому за ці май же 8 місяців війни не відновили виробництво ракет, в тому числі і ППО? надіятись та очікувати від чи то союзників чи то партнерів сенсу не має! поки самі не будемо виробляти масово ракети ми не зупинемо удари агресора
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11.10.2022 14:22 Відповісти
вітці-командири так званої ППО, що заважає вам викопати шанці біля силових підстанцій (зокрема - у Львові) і посадити туди кільканадцять хлопів зі стингерами?

ви ж не забуваєте записати собі на конт все, що позбивали стингерами піхотинці на фронті?

ну, то вперед! все краще, ніж постити відосики зі зєльонкіним та розповідати про кацапсько-іранські газонокосарки
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11.10.2022 14:24 Відповісти
Може те, що на підльоті ракета робить "пірует" і практично вільно падає на ціль за рахунок кінетичної енергії, збиття в такому випадку нічим вже не допоможе
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11.10.2022 14:33 Відповісти
700-800 м/сек - це максимум, на що Х-55 здатна (якщо Ви не вважаєте, що +40 м/сек - це вирішальний фактор... але з висоти приблизно 100 м навіть цього не досягнути)

про "піруети" (що б це не було, зате звучить красиво) - це Ви звідки взяли таку крипто-інфу?

***

ну, й не для Вас, а для цих самих віртуальних ППО): купіть нарешті якісь дозвукові винищувачі з карбюраторними двигунами та певну кількість набоїв для кулеметів (калібру .50 чи .308) - для цих аеропланів не треба бетонованих довгих ВПС - можуть просто з ланів робити зліт/посадку - а в повітрі виситимуть довго ---- якщо порахувати, скільки від умовної Астрахані треба летіти до Львова... ("ось я Вам покажу звідки": принаймні півтори години)
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11.10.2022 14:50 Відповісти
Ну бо ППО, а тим паче ПРО - дуже дорогі !
Якби не поміч, то самі б ми їх ніколи не купили !
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11.10.2022 14:31 Відповісти
сьогодні війська агресора очолив Суровікін, який хоч сам і з піхоти, але вже 5 років командувач повітряними силами на росії....він командував російськими злочницями в Сірії і там вони масовано утюжили мирні міста та об*єкти авіаційними ударами...він це буде намагатися робити і в Україні. Доки не будуть нанесені ракетні удари по аеродромам та кораблям -ракетним носіям ..вони не зупиняться! Що знову будемо чекати поки нам хтось надасть чи знову пообіцяє надати ракетні комплекси та дозволить ними стріляти на 300 км? чи чекати доки у окупантів "калібри" закінчяться?
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11.10.2022 14:31 Відповісти
та то без різниці, кого саме призначили цапом-відбувайлом, бо всі рішення приймає особисто ***** - і це наше щастя. бо він ідіот )
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11.10.2022 14:54 Відповісти
противника не можна не дооцінювати він не повний ідіот а звичайний російський воєнний)) як і інші ..Більше того досить толковий, але головне безбашти тому довався поставлених цілей. Масовими бомбардування Сірії вони добились великої кількості біженців в ЄС, чим розхитали економічно-політичну ситуації в ЄС. Тепер він буде намагатися це повторити и в Україні ..а Ердоган та Макрон із Шольцом стануть вимагати перемовин з бандитами щоб зупинити "гуманітарну катастрофу"..прохуйловські партії в Німеччині Франції знову виведуть на вулиці своїх маргіналів і т.д.
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11.10.2022 15:05 Відповісти
не сцяти!!!

ми - не Сирія )

щодо "толковості" кацапів: близько 200 тис трупів та калік свідчать про інше; навіть ті дурниці, що ми робимо, цілком нівелюються повним ідіотизмом противника

ракетні обстріли - насправді ознака тупості противника: у нас нема військової інфраструктури, яка б вартувала знищення, навіть звичайні артобстріли (включно з рсзв) вбивають на 2 порядки більше людей військових та цивільних

***** хтів мати відповідального за поразку та провал - тому й призначив "нового командуючого" --- Бог у поміч, це нічого не здатно змінити
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11.10.2022 15:16 Відповісти
а ***** теж не ідіот, він просто втратив відчуття реалії внаслідок тривалої безконтрольної влади ..хоч і психічна хвора людина маніяк
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11.10.2022 15:08 Відповісти
він не псих, просто абсолютно некомпетентний у жодній галузі діяльності
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11.10.2022 15:17 Відповісти
Добре що у нас Зеля компетентний во всіх галузях.
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11.10.2022 17:55 Відповісти
Буквально вчора після ракетних птах,хтось необережно покурив на гелікоптерній базі в Криму..
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11.10.2022 23:04 Відповісти
а зеля одін хрін протягнув 80 ярдів на дороги(((
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11.10.2022 14:47 Відповісти
а чому кацапи в'...бали саме в дитячий майданчик у Києві, а не по оп-банкова-inc?

бо зєльонкін не є (за кацапською термінологією) "центром прийняття рішень"

у нас нема такої військової інфраструктури, яка б вартувала (в баксах) однієї кацапської ракети - і це теж наше щастя

на жаль, і наше ППО - теж химера, тобто не структура, не командування, не якась сила, не те, що приймає якісь рішення
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11.10.2022 15:07 Відповісти
Це очевидно. А значить українцям треба починати виготовляти свої системи ППО - ПРО. Робити свої автоматизовані ЗАК. (Вони не є складні. Це старенькі c60 та аналоги які прикрутили до турельки що роблять волонтери в гаражах.)

А саме головне що можна зробити дуже швидко - Розгортати на базі станцій мобільного зв'язку сенсорний масив (відеокамери, мікрофони, тепловізори та все що тільки можна придумати і дешево та швидко змонтувати) який дозволить стежити за небом по всій країні і відстежувати дрони та крилаті ракети.

Станції мобільного зв'язку є майже всюди. Вони завжди з прекрасним оглядом. Там є підведена електрика та прекрасний інтернет. Бери і монтуй на кожну типовий комплекс сенсорного масиву.

Всі дані з них в інтернет і бункер десь в метро де сервера, нейромережу і пару сотень операторів які на роботу потрапляють через метро спеціальним вагоном виходячи на спеціальній станції. І все нічим рф таке не дістане і ми будемо бачити всі їх крилаті ракети, бпла та інше. А іскандери зіб'ємо класичним ппо.
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12.10.2022 00:40 Відповісти
Але звичайно ніхто це не зробить... Як не зробили дронів камікадзе якими ми мали спамити рф, а ось рф зробила і зараз спамить нас. Як і не зробили захист від них про який теж писалось...
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12.10.2022 00:42 Відповісти
 
 