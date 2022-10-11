Обіцяних систем ППО буде недостатньо для захисту всієї України, - Повітряні Сили
Щоб суттєво наростити систему протиповітряної оборони України, необхідною є значно більша кількість комплексів ППО, ніж та, що планується для передачі.
Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Вони можуть змінити і суттєво наростити нашу систему протиповітряної оборони, якщо будуть нам надані в достатній кількості. Те, що ми маємо на сьогодні, позитивне рішення Німеччини – це надання Україні найновіших систем IRIS-T (зенітний ракетний комплекс середнього радіусу дії. - Ред.), найновіший у світі ЗРК з дальністю ураження до 40 і більше кілометрів, якщо застосовувати його за певною методикою. Цього комплексу (це мова йде про одну батарею), на жаль, наразі буде недостатньо для того, щоб суттєво наростити, але на певному напрямку зміцнити нашу ППО можна. Тому що комплекс сучасний з потужними радарами, потужними ракетами, які можуть реагувати на ті загрози і збивати ті ракети, які у нас немає спроможності збивати тими комплексами, які є у нас на озброєнні", - пояснив він.
Водночас щодо норвезького комплексу NASAMS, який використовує американські ракети, зазначив Ігнат, то згадані ракети вже закладені в пакет допомоги Україні.
"Мова про те, що норвезька сторона надасть нам дві батареї, а щоб наростити суттєво систему ППО тими комплексами, потрібно значно більше комплексів, і, мабуть, про це й буде йти мова із нашими західними партнерами", - додав речник Повітряних Сил.
Раніше повідомлялось, що Україна першою у світі отримає новітні системи ППО IRIS-T.
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про строки поставки ні-чи-чирк...(це тому що не знають...чи тому щоби сюрпрайзом русні пішло??)
Суд передав "незаконно ввезені" клістрони на потреби ППО ЗСУ.
Критичні для оборони деталі близько року були у простої (10.06.2022)
Приліт на приліт...
Закатані ЗЄлєю в асвальт 👿
ви ж не забуваєте записати собі на конт все, що позбивали стингерами піхотинці на фронті?
ну, то вперед! все краще, ніж постити відосики зі зєльонкіним та розповідати про кацапсько-іранські газонокосарки
про "піруети" (що б це не було, зате звучить красиво) - це Ви звідки взяли таку крипто-інфу?
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ну, й не для Вас, а для цих самих віртуальних ППО): купіть нарешті якісь дозвукові винищувачі з карбюраторними двигунами та певну кількість набоїв для кулеметів (калібру .50 чи .308) - для цих аеропланів не треба бетонованих довгих ВПС - можуть просто з ланів робити зліт/посадку - а в повітрі виситимуть довго ---- якщо порахувати, скільки від умовної Астрахані треба летіти до Львова... ("ось я Вам покажу звідки": принаймні півтори години)
Якби не поміч, то самі б ми їх ніколи не купили !
ми - не Сирія )
щодо "толковості" кацапів: близько 200 тис трупів та калік свідчать про інше; навіть ті дурниці, що ми робимо, цілком нівелюються повним ідіотизмом противника
ракетні обстріли - насправді ознака тупості противника: у нас нема військової інфраструктури, яка б вартувала знищення, навіть звичайні артобстріли (включно з рсзв) вбивають на 2 порядки більше людей військових та цивільних
***** хтів мати відповідального за поразку та провал - тому й призначив "нового командуючого" --- Бог у поміч, це нічого не здатно змінити
бо зєльонкін не є (за кацапською термінологією) "центром прийняття рішень"
у нас нема такої військової інфраструктури, яка б вартувала (в баксах) однієї кацапської ракети - і це теж наше щастя
на жаль, і наше ППО - теж химера, тобто не структура, не командування, не якась сила, не те, що приймає якісь рішення
А саме головне що можна зробити дуже швидко - Розгортати на базі станцій мобільного зв'язку сенсорний масив (відеокамери, мікрофони, тепловізори та все що тільки можна придумати і дешево та швидко змонтувати) який дозволить стежити за небом по всій країні і відстежувати дрони та крилаті ракети.
Станції мобільного зв'язку є майже всюди. Вони завжди з прекрасним оглядом. Там є підведена електрика та прекрасний інтернет. Бери і монтуй на кожну типовий комплекс сенсорного масиву.
Всі дані з них в інтернет і бункер десь в метро де сервера, нейромережу і пару сотень операторів які на роботу потрапляють через метро спеціальним вагоном виходячи на спеціальній станції. І все нічим рф таке не дістане і ми будемо бачити всі їх крилаті ракети, бпла та інше. А іскандери зіб'ємо класичним ппо.