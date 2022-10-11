Обіцяних систем ППО буде недостатньо для захисту всієї України, - Повітряні Сили

Щоб суттєво наростити систему протиповітряної оборони України, необхідною є значно більша кількість комплексів ППО, ніж та, що планується для передачі.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вони можуть змінити і суттєво наростити нашу систему протиповітряної оборони, якщо будуть нам надані в достатній кількості. Те, що ми маємо на сьогодні, позитивне рішення Німеччини – це надання Україні найновіших систем IRIS-T (зенітний ракетний комплекс середнього радіусу дії. - Ред.), найновіший у світі ЗРК з дальністю ураження до 40 і більше кілометрів, якщо застосовувати його за певною методикою. Цього комплексу (це мова йде про одну батарею), на жаль, наразі буде недостатньо для того, щоб суттєво наростити, але на певному напрямку зміцнити нашу ППО можна. Тому що комплекс сучасний з потужними радарами, потужними ракетами, які можуть реагувати на ті загрози і збивати ті ракети, які у нас немає спроможності збивати тими комплексами, які є у нас на озброєнні", - пояснив він.

Водночас щодо норвезького комплексу NASAMS, який використовує американські ракети, зазначив Ігнат, то згадані ракети вже закладені в пакет допомоги Україні.

"Мова про те, що норвезька сторона надасть нам дві батареї, а щоб наростити суттєво систему ППО тими комплексами, потрібно значно більше комплексів, і, мабуть, про це й буде йти мова із нашими західними партнерами", - додав речник Повітряних Сил.

Раніше повідомлялось, що Україна першою у світі отримає новітні системи ППО IRIS-T.

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