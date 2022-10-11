Проєкт резолюції про визнання РФ державою-спонсором тероризму внесли у парламент Естонії
У парламент Естонії у вівторок внесли проєкт резолюції, який визнає Росію країною-спонсором тероризму, закликає до створення спеціального міжнародного трибуналу та до позбавлення Росії статусу постійного члена Радбезу ООН.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ERR.
Проєкт представили 85 депутатів.
Сьогодні о другій половині дня парламентська комісія із закордонних справ має обговорити проєкт та його відправку на пленарне засідання для обговорення і голосування.
Згідно з представленим проєктом, парламент Естонії - Рійгікогу - різко засуджує військові дії Російської Федерації проти України та незаконну анексію захопленої в ході агресії території.
Парламент підтверджує, що Естонія ніколи не визнає порушення територіальної цілісності України внаслідок агресії та проведення сфальшованих референдумів.
Згідно з документом, Рійгікогу підтримує розслідування, розпочаті Міжнародним судом ООН та Міжнародним кримінальним судом для з'ясування обставин злочинів, скоєних на території України, та вважає за необхідне провести щодо винних у злочині агресії судовий процес у рамках спеціального міжнародного трибуналу.
"Підтримуючи заклик парламенту України до держав та міжнародних організацій, Рійгікогу оголошує російський режим терористичним, а Російську Федерацію - державою-спонсором тероризму, діям якої необхідно дати спільну відсіч. Рійгікогу закликає міжнародне співтовариство ухвалити аналогічні декларації", - зазначається у проєкті документу.
Крім того, парламент вважає за необхідне визнати збройні сили псевдореспублік "ЛНР" і "ДНР" та приватну військову компанію "Вагнера" терористичними організаціями.
Рійгікогу також засуджує оголошення та проведення російським режимом мобілізації, що порушує міжнародне право, зазначаючи, що мобілізація, проведена з метою продовження злочинної агресії, є злочином проти миру.
Рійгікогу також підтримує вимогу позбавити Російську Федерацію статусу постійного члена Ради Безпеки ООН та закликає держави-члени Європейського союзу виявити єдність у застосуванні додаткових економічних санкцій, спрямованих проти Російської Федерації та її союзника Білорусі, та санкцій щодо окремих осіб, а також стежити за суворим дотриманням введених раніше санкцій.
Рійгікогу також закликає Європейський Союз та НАТО значно збільшити обсяг військової та гуманітарної допомоги Україні та підтримати повоєнне відновлення держави.
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Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну
Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
1) держава-терорист - держава, яка відкрито, з використанням власних збройних сил, інших збройних формувань, або приховано, з використанням збройних формувань, що діють від імені та (або) в інтересах такої держави, вчиняє терористичні акти, акти міжнародного тероризму;
так что вроде хорошо шо этих главных в мире террористов не визнають такими
про - членкиню внесли? Или про-япосылаюнахграмотеев?
как же достают эти умники - оп - и говорите все как сказано, оп, - и давай "феминитивы", оп - и вообще скажут что Ермак например заминировал мосты, а Джонсон сзади бежал и разминировал.
проєктировщики мля. ни к селу ни к городу начали грамотействовать. а ёще ёокающиё идиоты - ужё нёвозможно читать нёкоторыё тёксты, **** оно, второё, третьё, йокаёт? твари, мало видать долбят орки? ёще Лёрмонтова вывёсили бы сёбё на жоппё. аштрисет если честно!!!