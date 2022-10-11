Проєкт резолюції про визнання РФ державою-спонсором тероризму внесли у парламент Естонії

У парламент Естонії у вівторок внесли проєкт резолюції, який визнає Росію країною-спонсором тероризму, закликає до створення спеціального міжнародного трибуналу та до позбавлення Росії статусу постійного члена Радбезу ООН.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ERR.

Проєкт представили 85 депутатів.

Сьогодні о другій половині дня парламентська комісія із закордонних справ має обговорити проєкт та його відправку на пленарне засідання для обговорення і голосування.

Згідно з представленим проєктом, парламент Естонії - Рійгікогу - різко засуджує військові дії Російської Федерації проти України та незаконну анексію захопленої в ході агресії території.

Парламент підтверджує, що Естонія ніколи не визнає порушення територіальної цілісності України внаслідок агресії та проведення сфальшованих референдумів.

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Згідно з документом, Рійгікогу підтримує розслідування, розпочаті Міжнародним судом ООН та Міжнародним кримінальним судом для з'ясування обставин злочинів, скоєних на території України, та вважає за необхідне провести щодо винних у злочині агресії судовий процес у рамках спеціального міжнародного трибуналу.

"Підтримуючи заклик парламенту України до держав та міжнародних організацій, Рійгікогу оголошує російський режим терористичним, а Російську Федерацію - державою-спонсором тероризму, діям якої необхідно дати спільну відсіч. Рійгікогу закликає міжнародне співтовариство ухвалити аналогічні декларації", - зазначається у проєкті документу.

Крім того, парламент вважає за необхідне визнати збройні сили псевдореспублік "ЛНР" і "ДНР" та приватну військову компанію "Вагнера" терористичними організаціями.

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Рійгікогу також засуджує оголошення та проведення російським режимом мобілізації, що порушує міжнародне право, зазначаючи, що мобілізація, проведена з метою продовження злочинної агресії, є злочином проти миру.

Рійгікогу також підтримує вимогу позбавити Російську Федерацію статусу постійного члена Ради Безпеки ООН та закликає держави-члени Європейського союзу виявити єдність у застосуванні додаткових економічних санкцій, спрямованих проти Російської Федерації та її союзника Білорусі, та санкцій щодо окремих осіб, а також стежити за суворим дотриманням введених раніше санкцій.

Рійгікогу також закликає Європейський Союз та НАТО значно збільшити обсяг військової та гуманітарної допомоги Україні та підтримати повоєнне відновлення держави.