УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4237 відвідувачів онлайн
Новини
716 12

Проєкт резолюції про визнання РФ державою-спонсором тероризму внесли у парламент Естонії

парламент,естонія,рійгікогу

У парламент Естонії у вівторок внесли проєкт резолюції, який визнає Росію країною-спонсором тероризму, закликає до створення спеціального міжнародного трибуналу та до позбавлення Росії статусу постійного члена Радбезу ООН.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ERR.

Проєкт представили 85 депутатів.

Сьогодні о другій половині дня парламентська комісія із закордонних справ має обговорити проєкт та його відправку на пленарне засідання для обговорення і голосування.

Згідно з представленим проєктом, парламент Естонії - Рійгікогу - різко засуджує військові дії Російської Федерації проти України та незаконну анексію захопленої в ході агресії території.

Парламент підтверджує, що Естонія ніколи не визнає порушення територіальної цілісності України внаслідок агресії та проведення сфальшованих референдумів.

Читайте: Після сьогоднішніх масованих ракетних атак деякі країни визнають РФ державою-терористом, - Кулеба

Згідно з документом, Рійгікогу підтримує розслідування, розпочаті Міжнародним судом ООН та Міжнародним кримінальним судом для з'ясування обставин злочинів, скоєних на території України, та вважає за необхідне провести щодо винних у злочині агресії судовий процес у рамках спеціального міжнародного трибуналу.

"Підтримуючи заклик парламенту України до держав та міжнародних організацій, Рійгікогу оголошує російський режим терористичним, а Російську Федерацію - державою-спонсором тероризму, діям якої необхідно дати спільну відсіч. Рійгікогу закликає міжнародне співтовариство ухвалити аналогічні декларації", - зазначається у проєкті документу.

Крім того, парламент вважає за необхідне визнати збройні сили псевдореспублік "ЛНР" і "ДНР" та приватну військову компанію "Вагнера" терористичними організаціями.

Також читайте: Законопроєкт про визнання Росії державою-спонсором тероризму внесли у Конгрес США

Рійгікогу також засуджує оголошення та проведення російським режимом мобілізації, що порушує міжнародне право, зазначаючи, що мобілізація, проведена з метою продовження злочинної агресії, є злочином проти миру.

Рійгікогу також підтримує вимогу позбавити Російську Федерацію статусу постійного члена Ради Безпеки ООН та закликає держави-члени Європейського союзу виявити єдність у застосуванні додаткових економічних санкцій, спрямованих проти Російської Федерації та її союзника Білорусі, та санкцій щодо окремих осіб, а також стежити за суворим дотриманням введених раніше санкцій.

Рійгікогу також закликає Європейський Союз та НАТО значно збільшити обсяг військової та гуманітарної допомоги Україні та підтримати повоєнне відновлення держави.

Автор: 

парламент (2364) росія (64911) тероризм (2865) Естонія (1596)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+2
чим більше країн прийме таку постанову, тим легше буде Генасамблеї ООН прийняти аналогічну.
показати весь коментар
11.10.2022 14:42
+1
Тому що, наскільки я розумію, в міжнародному праві є прописані пункти, що можна й що неможна роботи у відносинах з державою-спонсором тероризму. Для держави-терориста ці кроки не прописані. Відповідно, визнання росії терористом не призводить ні до чого, поки не буде створене відповідне законодавство. Тож, простіше визнати спонсором тероризму.
показати весь коментар
11.10.2022 14:23
+1
Про-что?
про - членкиню внесли? Или про-япосылаюнахграмотеев?
как же достают эти умники - оп - и говорите все как сказано, оп, - и давай "феминитивы", оп - и вообще скажут что Ермак например заминировал мосты, а Джонсон сзади бежал и разминировал.
проєктировщики мля. ни к селу ни к городу начали грамотействовать. а ёще ёокающиё идиоты - ужё нёвозможно читать нёкоторыё тёксты, **** оно, второё, третьё, йокаёт? твари, мало видать долбят орки? ёще Лёрмонтова вывёсили бы сёбё на жоппё. аштрисет если честно!!!
показати весь коментар
11.10.2022 14:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
От я чогось не розумію - ну чого державою-спонсором тероризму, а не просто державою- терористкою? Вона ж не когось спонсорує, а сама вчиняє акти терору.
показати весь коментар
11.10.2022 14:12 Відповісти
бо немає такого поняття як держава терорист !
показати весь коментар
11.10.2022 14:22 Відповісти
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) держава-терорист - держава, яка відкрито, з використанням власних збройних сил, інших збройних формувань, або приховано, з використанням збройних формувань, що діють від імені та (або) в інтересах такої держави, вчиняє терористичні акти, акти міжнародного тероризму;
показати весь коментар
11.10.2022 14:32 Відповісти
чудово , можливо я тебе здивую але Закон України і міжнародні закони - трохи різні речі, а там такого визначення немає апріорі !
показати весь коментар
11.10.2022 14:41 Відповісти
Здивував. Щось я взагалі нічого не чув про міжнародні закони - бувають міжнародні договори, угоди, а от міжнародні закони - ні, не чув.
показати весь коментар
11.10.2022 14:49 Відповісти
ну не чув то й не чув
показати весь коментар
11.10.2022 14:57 Відповісти
Тому що, наскільки я розумію, в міжнародному праві є прописані пункти, що можна й що неможна роботи у відносинах з державою-спонсором тероризму. Для держави-терориста ці кроки не прописані. Відповідно, визнання росії терористом не призводить ні до чого, поки не буде створене відповідне законодавство. Тож, простіше визнати спонсором тероризму.
показати весь коментар
11.10.2022 14:23 Відповісти
В міжнародному праві - навряд чи, а от у законодавстві США - є таке поняття-держава-спонсор тероризму.
показати весь коментар
11.10.2022 14:40 Відповісти
хера, тогда берега попутают вообще.
так что вроде хорошо шо этих главных в мире террористов не визнають такими
показати весь коментар
11.10.2022 16:05 Відповісти
Головне це початок, далі буде.
показати весь коментар
11.10.2022 14:14 Відповісти
Про-что?
про - членкиню внесли? Или про-япосылаюнахграмотеев?
как же достают эти умники - оп - и говорите все как сказано, оп, - и давай "феминитивы", оп - и вообще скажут что Ермак например заминировал мосты, а Джонсон сзади бежал и разминировал.
проєктировщики мля. ни к селу ни к городу начали грамотействовать. а ёще ёокающиё идиоты - ужё нёвозможно читать нёкоторыё тёксты, **** оно, второё, третьё, йокаёт? твари, мало видать долбят орки? ёще Лёрмонтова вывёсили бы сёбё на жоппё. аштрисет если честно!!!
показати весь коментар
11.10.2022 14:25 Відповісти
чим більше країн прийме таку постанову, тим легше буде Генасамблеї ООН прийняти аналогічну.
показати весь коментар
11.10.2022 14:42 Відповісти
 
 