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Новини
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Законопроєкт про визнання Росії державою-спонсором тероризму внесли у Конгрес США

сша,конгресс

У неділю, 9 жовтня, до Конгресу США було внесено законопроєкти про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Про це повідомляє  Цензор.НЕТ з посиланням на старшого радника Конгресу Пола Массаро у Twitter.

За його словами, у Верхню палату парламенту США внесли законопроєкти сенатора Ліндсі Грема (Республіканська партія) та конгресмена Теда Ліу (Демократична партія), якими пропонується офіційно визнати Росію спонсором тероризму.

Також до Конгресу внесли законопроєкт конгресмена Стіва Коена (Демократична партія) про визнання дій Росії в Україні геноцидом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна вимагатиме визнання РФ країною-спонсором тероризму попри заяву США, - Кулеба

Нагадаємо, що раніше Байден виступив проти визнання Росії країною-спонсором тероризму.

Автор: 

Конгрес США (1225) росія (65007) США (22643) тероризм (2865)


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Топ коментарі
+32
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09.10.2022 18:24
+28
Хорошие новости. Но слово спонсор лишнее.
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09.10.2022 18:24
+21
Вірно! Кацапія не спонсор тероризму, а держава-терорист.
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09.10.2022 18:43
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09.10.2022 18:23 Відповісти
ні на що тут чекати. всі попередні дії чітко показують, що не визнають.
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09.10.2022 18:40 Відповісти
Час покаже.
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09.10.2022 20:01 Відповісти
Дед бидон ссыкло. А дед дональд... промолчу.
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09.10.2022 21:24 Відповісти
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09.10.2022 18:24 Відповісти
Ну що за формулювання??? "Спонсором" тероризму були раніше, в Сирії... Зараз це держава-терорист!!!
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09.10.2022 18:52 Відповісти
Хорошие новости. Но слово спонсор лишнее.
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09.10.2022 18:24 Відповісти
Вірно! Кацапія не спонсор тероризму, а держава-терорист.
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09.10.2022 18:43 Відповісти
Росія дійсно є державою терористом. Якщо офіційно визнані державами-спонсорами тероризму Іран, Куба, Північна Корея та Сирія то виникає питання звідки у них зброя і засоби для терору. І відповідь проста - все вони отримують від хазяїна і цей хазяїн в кремлі. Всі ці "держави-спонсори" насправді є утриманцями і слухняними виконавцями волі **********. То ж тоді замовник тероризму? ********* має отримати свій справжній статус - "держава-терорист".
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09.10.2022 20:51 Відповісти
за одне й путіна визнати терористом #1
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09.10.2022 18:24 Відповісти
о... це вже файно!...
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09.10.2022 18:24 Відповісти
Ви задоволені? Світ хоч щось робить,так що ваш пост не актуальний
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09.10.2022 18:33 Відповісти
Ну подивимось,чи визнають.
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09.10.2022 18:26 Відповісти
Давно пора
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09.10.2022 18:27 Відповісти
Ребяты, хорош в этой жопе пытаться рассмотреть глаз! Хватит размазывать сопли по стекловате и бормотать что-то про сохранение морды Путлеру! Или заканчивайте с проектом "Россия", или получайте второго Гитлера... Китай ждет и уже разминается...
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09.10.2022 18:28 Відповісти
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09.10.2022 18:30 Відповісти
Пусть меня забанят, но я спрошу - где пани Спвртц?
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09.10.2022 18:30 Відповісти
Спросі краще після голосування. Поки рано.
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09.10.2022 18:42 Відповісти
Никому не говори. За это здесь банят.
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09.10.2022 18:47 Відповісти
Но ведь если признают, то нужно будет вводить санкции против Китая как страны, которая покупает (и не может не покупать, альтернативы то нету) природные ресурсы? Как-то выглядит сомнительно и это же по сути объявление экономической войны Китаю, что повлечет его объединения с Кацапами.

Лучше действительно признать государством-террористом (без спонсора), ведущим агрессивную войну. Это не требует таких жестких мер против контрагентов, но мотивирует все человечество наносить максимальный ущерб кацапам.

И вообще, наплевать на санкции уже на данный момент, у кацапов крайне низкие производственные и ремонтные мощности. Их можно победить на поле боя окончательно. Несколько сотен самолетов и пару тысяч танков, а также ударные дроны (т.к. на штурмовую авиацию пилотируемую нужны годы подготовки, сложная работа, особенно когда темнеть рано будет) и побольше дальнобойных ракет. И все, ни одна санкция не понадобится. Все кацапы просто передохнут и побегут назад, бросив всю технику. ПВО, кстати, тоже не сверхважно, ракеты можно отлично сбивать и самолетами, а вражеские аэродромы можно и нужно тут же проредить от 90% авиации.
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09.10.2022 18:30 Відповісти
С вами согласен ，только русские сейчас настолько неадекватны что союзники не могут необращать внимание на ядерные угрозы ，все хотят жить . Союзники не будут ввязыватся в конфликт ，я думаю они не опасаются третей мировой (потому что считают это нереальным) они банально нехотят умирать на полях украины ，американцы могли бы ввести войска но в США мощное лоби которое если непроросийское то не готово посылать (банально нехочет) войска.
Росия уже законченый проект никому она ненужна ，по сути это уже колония китая ， третья мировая война ето война между США и Китаем в первую очередь . И нахрена оно им нужно ，да Китай сильно громка гавкает на Тайвань но товарооборот с США поток баблишка тоже играет .
И что остается Китаю была бы выгодна война если бы рашка все захватила тогда бы они поперли на Тайвань .Но Путлер громко обосрался ，Китай может просто своим фактом соседства диктовать любые условия рашке.
По сути США невыгодно если рашка будет уничтожена в труху и станет полностью колонией Китая.
И если посмотреть поставки вооружения США дают столько чтобы хватило защищатся но не нападать.
Американцам следует решить сесть за стол переговоров и поделить росию ресурсы прочую хрень ，как только они решат этот вопрос можна завершать войну в Украине танки давать или самолеты необращая внимания на русский вой.
Китай слишком грозная сила которая может оказатся похлеще гитлеровской германии
У США хорошие союзники рядом с китаем Япония Южная Корея ，теперь нудно выстроить ось в материке Казахстан Таджикистан Узбекистан давать етим государствам любые кредиты и помощь только чтобы они были за США
Рядом с границей Росии должен появится очень мощный военный политический игрок
Но США нужно думать быстрее
То что Украина ценой огромных потерь выгрызет победу нету сомнения ，У США сейчас большие геополитические проблемы даже чем у Украины
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09.10.2022 19:29 Відповісти
Хтось може детально сказати, що то дає Україні?
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09.10.2022 18:34 Відповісти
Санкції введуть на енерго сектор росії, департуватимуть рузьких з США, Європи у рашку, конфісковуватимуть майно, гроші.
коротше душняк конкретний👈
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09.10.2022 18:39 Відповісти
ну не так...
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09.10.2022 18:45 Відповісти
https://youcontrol.com.ua/articles/naslidky-vyznannia-rosiyi-sponsorom-teroryzmu-dlia-svitu/ Наслідки визнання росії спонсором тероризму для світу

Що це може/буде означати для України?

Наближення перемоги через швидше економічне виснаження країни-агресора та перекриття каналів імпортних ресурсів для відновлення технічної бази російської армії.

Подальша консолідація світової спільноти у підтримці України через посилення економічного тиску на рф шляхом офіційних та добровільних санкцій.
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09.10.2022 19:29 Відповісти
Крапля камінь точить.
Рішення президента США Байдена не вносити рф до переліку країн-спонсорів тероризму розчаровує, однак, не дивує.
Справа в тому, що у підсвідомості урядовців США чітко викарбований синдром Перл-Харбору - це кидок загнаного в кут хижого звіра - войовничої Японії в грудні 1941 року.
В той час щодо Японії з подачі США діяло сировинне, зокрема нафтове, ембарго.
Логіка Байдена і його адміністрації така : якщо ізолювати рашистську пітьму від світової фінансової системи, як спонсора тероризму, то вона 100% вважатиме це приводом до "ескалації" і оголошенням війни.
І тоді може кинутись, чи кинути.
Щось ядерне. Як самотест з сутінок свідомості достоєвського героя "тварь я дрожащая или право имею?!".
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09.10.2022 18:34 Відповісти
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09.10.2022 18:42 Відповісти
Визнають, хоча багато людей у це чомусь не вірять.
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09.10.2022 18:36 Відповісти
байден не подпишет
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09.10.2022 18:44 Відповісти
подпишет
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09.10.2022 18:47 Відповісти
Президент США Джо Байден заявив, що Росія не повинна бути визнана державою-спонсором тероризму. Байден відповів журналістам "Ні", коли у нього спитали про це рішення, https://www.reuters.com/world/russia-should-not-be-branded-terrorism-sponsor-biden-says-2022-09-06/ пише Reuters.
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09.10.2022 18:53 Відповісти
Штатам потрібно окупити свої витрати на ленд ліз, і за рахунок рашки уникнути краху економіки.
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09.10.2022 18:56 Відповісти
Коли радник президента з нац. безпеки Джейк Салліван надто явно лягає під пуйла, Конгрес США виправляє ситуацію - так працює демократична система стримання і противаг.
Порівняйте - неголена секретутка розподіляє грошові потоки і призначає на ключові посади країни всупереч законодавству, узурпує телеефір, а проти незадоволених фальсифікує карні справи.
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09.10.2022 18:43 Відповісти
прямо с зоПы списал)
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09.10.2022 18:54 Відповісти
Конечно, рашка является не спонсором а матерью всего мирового терроризма, но пусть хоть так будет
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09.10.2022 18:43 Відповісти
"Знову тужаться пижаться, бряцають мечем."
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09.10.2022 18:45 Відповісти
Но, Байден против!
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09.10.2022 18:48 Відповісти
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09.10.2022 18:49 Відповісти
Коли вже ця свиня здохне!
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09.10.2022 19:49 Відповісти
Вагу набрала. Пора колоти.
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09.10.2022 20:54 Відповісти
Хтось уже цитував кончену слугу уродову лізаньку богуцкую ?
Воно не розуміє, чому ******** саме південно східні регіони
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09.10.2022 18:49 Відповісти
-- если подойти со стороньі здравого смьісла (прости меня Господи),.. Так вот
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09.10.2022 18:55 Відповісти
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09.10.2022 18:57 Відповісти
але загалом розумну думку видала..
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09.10.2022 18:56 Відповісти
краще стулити пащу і не каркати
кацапи карають, як вони вважають, своїх рабів за непокору
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09.10.2022 18:59 Відповісти
Географию не учила.
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09.10.2022 19:01 Відповісти
Проте врахувала свої потаємні бажання.
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09.10.2022 19:03 Відповісти
Навіть кінчений даун вже зрозумів би, що треба переходити на українську, щоб кокошники не лізли брататися. Але москворотий валянок, незалежно від статі - це на кілька сходинок нижче за кінченого дауна на драбині еволюції.
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09.10.2022 19:14 Відповісти
Простігосподі!
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09.10.2022 19:50 Відповісти
Для тех, кому не нравится слово "спонсор". В американском значении слово спонсор означает активный участник событий, а не только тот, кто единственно финансирует терроризм и при этом как-бы остваясь в стороне.

Т.е. рашку признают самым настоящим террористом.
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09.10.2022 18:54 Відповісти
Талібан спонсор, бо це ж не держава...
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09.10.2022 18:58 Відповісти
Дідо

Не спи

***** пора казнити
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09.10.2022 19:19 Відповісти
Стратити
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09.10.2022 19:21 Відповісти
Побоятся
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09.10.2022 19:21 Відповісти
Та не посміють бо "путін нападьот"!
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09.10.2022 19:54 Відповісти
Сколько же ещё поляжет тысяч наших людей, что бы где то решился принцип слов спонсор терроризма или страна террорист? И что выберут из этих словосочетаний? А могут и не выбрать ничего, отложат. 3 мировая на пороге. Только воссоздание ЯО позволит нам как то удержать или удержаться. Как шанс. Все остальные слова, договора, речи и действия---игра в лукавого. Ясно ведь. После позорного Будапешта в 1994г, мир не знал более гнусной подставы 45-миллионной страны! И до тоже. Нам выдают по 4 пушки в месяц. И обещают по 8. Ну? Куй гну.
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09.10.2022 20:04 Відповісти
Ну що вже скавчати та жалітися? Все. Немає ЯО. І не буде. "Видають" рівно стільки щоб повільно мудохати кацапню. От так довго і нудно. За цей час світ переозброється, ми утилізуємо увесь застарілий мотлох на кацапах а кацапи отримають економічний коллапс. Хто ж нам винен що ми просрали ЯО? Ми самі розпродали і розтягли військове обладнання якого мали більш ніж достатньо та фактично знищили власний ВПК. Тому кажемо "дякуємо" і воюємо тим що є. Тобто тим що нам дають.
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09.10.2022 21:11 Відповісти
Ка...к...ак... то билеберда если сегодня терорист - это просто спонсор, тогда понятно почему войну назвали спец операцией.
Или он спонсор по той причине что спикулируя "нерешительностью женской" открывает двери возможностей будущим терористам.
Как бы килер имея собственные интересы уже не является киллером, он уже как бы заказчик. С него уже снимается вся ответственность исполнителя. Теперь понятна оправдательная реторика "не чего личного" - это как бы "не я" или " нас там нет"!!!! ЧТОБ НЕ НАКЛИКАТЬ БЕДЫ НА СВОЮ ГОЛОВУ
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09.10.2022 20:45 Відповісти
А Україна визнала Росію країною терористом?
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09.10.2022 22:11 Відповісти
 
 