Законопроєкт про визнання Росії державою-спонсором тероризму внесли у Конгрес США

У неділю, 9 жовтня, до Конгресу США було внесено законопроєкти про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на старшого радника Конгресу Пола Массаро у Twitter.

За його словами, у Верхню палату парламенту США внесли законопроєкти сенатора Ліндсі Грема (Республіканська партія) та конгресмена Теда Ліу (Демократична партія), якими пропонується офіційно визнати Росію спонсором тероризму.

Також до Конгресу внесли законопроєкт конгресмена Стіва Коена (Демократична партія) про визнання дій Росії в Україні геноцидом.

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Нагадаємо, що раніше Байден виступив проти визнання Росії країною-спонсором тероризму.