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Новини
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СБУ викрила соратника Киви на коригуванні ракетних ударів по Дніпру: "полював" за локаціями української ППО. ФОТОрепортаж

сбу

Затриманим виявився представник найближчого оточення колишнього народного депутата Іллі Киви, який наразі переховується за кордоном від правосуддя за злочини проти України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Служби безпеки України.

Як зазначили у відомстві, ворожий агент залишився у Дніпрі після початку повномасштабного вторгнення РФ для проведення підривної діяльності на користь окупантів.

Насамперед зловмисник намагався виявити і передати агресору геолокацію українських підрозділів протиповітряної оборони.

За даними контррозвідки СБУ, зрадником є місцевий бізнесмен у сфері IT, який у 2014 році познайомився з Кивою. Згодом, за пропозицією нардепа-зрадника, підприємець очолив одне з міських громадських об’єднань, яке підконтрольне керівництву забороненої партії ОПЗЖ.

Також дивіться: Затримано коригувальників ворожого вогню по позиціях ЗСУ на східному і південному фронтах, - СБУ. ФОТОрепортаж

Він збирав інформацію про місця розташування та переміщення підрозділів ЗСУ, а також передавав загарбникам координати об’єктів критичної інфраструктури.

У своїх "звітах" він оприлюднював фото- та відеоматеріали, які отримував під час прихованого спостереження за об’єктами. До кожного з них додавав текстові повідомлення з детальним описом прилеглої території і уточнювальними характеристиками.

Одержані відомості агресор використовував для здійснення ракетних ударів по місту і планування диверсій.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Дивіться: СБУ знешкодила у Києві злочинне угруповання, яким з РФ керував депутат-зрадник Кива

СБУ викрила соратника Киви на коригуванні ракетних ударів по Дніпру: полював за локаціями української ППО 01
СБУ викрила соратника Киви на коригуванні ракетних ударів по Дніпру: полював за локаціями української ППО 02
СБУ викрила соратника Киви на коригуванні ракетних ударів по Дніпру: полював за локаціями української ППО 03
СБУ викрила соратника Киви на коригуванні ракетних ударів по Дніпру: полював за локаціями української ППО 04

Автор: 

затримання (4336) СБУ (12770) державна зрада (1678) Кива (377)


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Топ коментарі
+24
Что мерзко? Прям реально вам мерзко, что показали на фотках книжку этого русского шовиниста?
Мерзко - это вот эти ваши охи и ахи по Гумилеву
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11.10.2022 14:44
+22
Настільки дурний інвентар, що напевно правда
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11.10.2022 14:35
+13
Чому знову рило ворога затушовали ?
Маю надію що вже розстріляли.
Чи призначили радником ярмака у офіс ?
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11.10.2022 14:39
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Настільки дурний інвентар, що напевно правда
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11.10.2022 14:35 Відповісти
Дрочил как кива на серп и молот
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11.10.2022 14:57 Відповісти
Сцена зображує балкон мацковської квартири, з якої видно красну площу, мавзолей, кремль та іншу вєлікоімперську *******. Попри очевидно ******** ціну квартири, балкон захаращений усіляким мотлохом - якийсь нафталіновий одяг, лижі, зламана пральна машина і таке інше. В углу балкона стоїть неймовірно пошарпаний холодильник ЗИЛ із ручкою. На холодильнику стоїть магнітофон "Весна".
На балкон виходить Ківа, лисий ******** у ватніку, футболці СССР і шапці-ушанці. З кишені ватніка він дістає полинялу блідо-червону ганчірку з написом "Передовику оленеводства. Вымпел переходящий", а також серпом і молотом. Ківа вішає вимпела на ручку холодильника і натискає кнопку магнітофона.
Починає грати "Союз нєрушімий..." Ківа стає по стойкє смірно і робить піонерський салют, приклавши руку до дегенеративного лоба. У такій дебільній позі він під звуки гімна прєданно дивиться на серп і молот, а вільною від салюта рукою зосереджено, по-воєнному дрочить.
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11.10.2022 18:37 Відповісти
питання в іншому, ЧОМУ ТІЛЬКИ ЗАРАЗ, а не рік-3 тому назад?
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11.10.2022 15:00 Відповісти
А до 19 он был герой? Или просто замечать не хотелось?
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11.10.2022 15:04 Відповісти
Заставлять "патрітичну-книжку" прочитати і відпустять .
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11.10.2022 14:36 Відповісти
... щоб ОПЗЖопери голосували разом з зеленими за всі "прихоті" ОПи
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11.10.2022 14:40 Відповісти
Что мерзко? Прям реально вам мерзко, что показали на фотках книжку этого русского шовиниста?
Мерзко - это вот эти ваши охи и ахи по Гумилеву
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11.10.2022 14:44 Відповісти
Но прикол в том, что Гумилев топил за то, что русские, это родня/потомки татаро-монголов и его идеи не были приняты в СССР в свое время.
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11.10.2022 15:16 Відповісти
Думаю, тут скорее "иллюстрация выполнена в художественных целях", а задерживали урода совсем не за эту чепуху.
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11.10.2022 15:19 Відповісти
лева гумильов расписался уже в шестидесятые годы, после отсидок. А по простому он типичный рускомировец, с ударением на евроазийстве. Такой же как и Дугин. Только у Гумильова родина слонов Хозарский каганат а у Дугина мокши и прочия племена замоскворечья.
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11.10.2022 18:11 Відповісти
+++, добре, що не зачепили Булгакова, дякую
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11.10.2022 15:18 Відповісти
На фото не череп, а свастика на черепе..
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11.10.2022 14:55 Відповісти
*******!
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11.10.2022 15:54 Відповісти
Кацап, иди в спам !!!
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11.10.2022 16:46 Відповісти
Чому знову рило ворога затушовали ?
Маю надію що вже розстріляли.
Чи призначили радником ярмака у офіс ?
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11.10.2022 14:39 Відповісти
Звісно, розстріляли! А чий то череп на столі лежить, по-вашому?
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11.10.2022 14:45 Відповісти
Бедный Йорик. 😂
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11.10.2022 15:25 Відповісти
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11.10.2022 17:22 Відповісти
Говоря о Киве, мы постоянно почему-то забываем, что он же не сам по себе игрок был, вместе со своей шушерой. Вот только вопрос чей, Медведчука или Авакова всё-таки?...
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11.10.2022 14:40 Відповісти
авакяна.. той його відмазував постійно
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11.10.2022 14:43 Відповісти
А книги які цікаві на фото, лише "факєла новоросії" не вистачає.
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11.10.2022 14:40 Відповісти
Такое впечатление, кива создал могущественную тайную службу и контролирует все ветви власти в Украине.
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11.10.2022 14:41 Відповісти
Це не коригування, а цілевказання.
"Коригувати" ракетні обстріли неможливо, тільки артилерійські.
Замахали зі своїми "коригувальниками".
Якщо СБУ професіонали, то нехай замість "коригувальник" кажуть "навідник".
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11.10.2022 14:42 Відповісти
До речі, якщо він дійсно давав цілевказання, то якого біса його затримали? Його можна було тихо кинути в буцегарню, а русні від його імені зливати координати сараїв з коров'ячим лайном, нехай витрачають ракети на лайно. Тому 2 варіанти:
- він не навідник, СБУ імітують бурхливу роботу.
- СБУ не професіонали.
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11.10.2022 14:45 Відповісти
Це офіційна версія на чому взяли цього козла. Насправді мабуть трохи інакше. Нещодавно СБУ у Києві взяли кілька бандитів ківи зі зброєю (бойове крило його організації). Імовірно їх розкололи на співпрацю зі слідством і тепер потихеньку вилущують всіх ківиних послідовників по Україні. Може і до авакова черга дійде, подивимося.
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11.10.2022 15:04 Відповісти
А після Авакова вийдуть і на Сергія Коротких - Малюту-Боцмана, фсб-шника якого він через Азов запихнув у нацгвардію а потім на керівника охорони стратегічних об'єктів
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11.10.2022 15:29 Відповісти
віриться не дуже, тому що кожного дня СБУ "ловить" кілька "навідників", не пов'язаних з ківою.
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11.10.2022 15:30 Відповісти
А можливо, СБУ саме так і робила - від імені зрадника наводила вороді ракети на коров'яче лайно.
А коли ворог побачив результати, що його обманюють - от тоді зрадника і взяли.
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11.10.2022 15:04 Відповісти
скажі бот - как правільно - "куйло пшел накуй" ілі "пшел накуй куйло"?
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11.10.2022 14:59 Відповісти
іди на куйло, потвора.
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11.10.2022 15:34 Відповісти
Всі "соратники" Ківи добре відомі правоохоронним органам. Чому вони досі на свободі?
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11.10.2022 14:44 Відповісти
косплейщики херовы, ананисты
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11.10.2022 14:45 Відповісти
хворі люди..., якщо зустрічається черговий фанат срср, відразу треба в дурку плюс сильнодійні препарати, хоча це не наші методи, це їхні...
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11.10.2022 14:48 Відповісти
В дупло засунуть флажок "совка" и в крематорий ********..................................................................
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11.10.2022 14:49 Відповісти
....не проминуло, майже, і восьми місяців......, як викрили. Викривальщики ******!
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11.10.2022 14:52 Відповісти
Ну и убейте эту тварь, наплюйте в рот и опять убейте!!! Или шас опять книжки читать заставите??
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11.10.2022 14:55 Відповісти
надо всех 3,14дарасов что голосовали за путь в Ж,привлекать по статье за предательство!
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11.10.2022 14:58 Відповісти
какойто мелкий дрочун на ссср. Настоящие коллаборанты это ахметов, православная ****, вилкул труханов и остальные рыги . СБУ тупые!!! ну есть же список бандитов ахметова которые убивали активистов в Донецке, или куда поделись все титушки вилкула которые терроризировали Днепр в 2014 году???- там целая армия которая сейчас наводит ракеты!!!!
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11.10.2022 15:01 Відповісти
Сейчас с такими поступать надо попроще, а на наказание смотреть ширше - привязать на крупной электроподстанции к трансформатору и пусть встречает русский мир......
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11.10.2022 15:05 Відповісти
Чувак на повному розслабоні, ручки в карманах, напевно знає що завтра вийде під заставу
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11.10.2022 15:06 Відповісти
Вбиті волають з-під землі :"Повісьте ***** мразоту".
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11.10.2022 15:08 Відповісти
Посадіть його у жомову яму
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11.10.2022 15:26 Відповісти
Комуняк, жопоблоховцев и прочих *боротьбистов* с нелями штепами уничтожать на месте! Их конфискованное имущество в Фонд ВСУ. В Украине не должно остаться в живых ни одного врага нации.
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11.10.2022 15:28 Відповісти
"який наразі переховується за кордоном від правосуддя за злочини проти України"
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11.10.2022 15:36 Відповісти
В Киви хоч відібрали "хатинку" в Конча Заспі? Чи все так як майном російських олігархів?
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11.10.2022 15:38 Відповісти
Щось з мозком там не у порядку. Яке відношення має СРСР з ідеологією інтернаціоналізму, де до 1943 року гімном держави був "Інтернаціонал", до ********* оркостану, з ідеологією рашизму (расизму, німецького нацизму), де кацапи вважають себе найвищою расою на землі, а усі інші - нижчі ( хохли, піндоси, жабоїди, чуреки і т.п.)?
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11.10.2022 15:42 Відповісти
"кацапи вважають себе найвищою расою на землі" - причому роблять це обережно, щоб Вахід, Мага і Аслан не дізналися, бо інакше доведеться на колінах смоктати пробачення.
І так, стосовно німецького нацизму... Порівняти рашизм і націонал-соціалізм - це приблизно як Лада Фекаліна проти Porsche 928. В основі рашизму не НС, а звичайний фашизм, причому в його максимально вульгарній формі (немов із совкового "Политического словаря"), ще й доведений до гротескних проявів. Це жодного разу не корпоративна держава Муссоліні, і не режим генерала Франко. Це, *****, синьор Помідор під важкою наркотою.
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11.10.2022 23:23 Відповісти
Зробити поріз, підселити якусь заразу і нехай гниє аж до гангрени без ліків.
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11.10.2022 15:42 Відповісти
Чуму проти Портнова не порушена кримінальна справа? Це ж він з посіпаками розстрільні списки готував.
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11.10.2022 15:42 Відповісти
Мабуть проти своїх не порушують. Чекають коли все устаканиться і він повернеться, а так виконує роботу на віддаленій точці.
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11.10.2022 15:53 Відповісти
Не знаю, як у цьому напрямку працює СБУ, але тут и школярам все зрозуміло - всіх депутатів, помічників, сім'ї, друзів, знаьомих - сн, опзж, наш край, наші, шарікови - всіх на 48(а у війсковий час напевно більше) годин у кпз и яйця у двері. І буде вам щастьє - а так одного і такий галас, як два десятка.
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11.10.2022 17:08 Відповісти
Почему в фотосессии отсутствуют кадры, где эта гнида висит на вишне ... или яблоне ?
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11.10.2022 17:35 Відповісти
Його відпустять, щоб потім судити заочно. Це у наших суддів краще виходить.
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11.10.2022 17:46 Відповісти
Чесно кажучи? не прочитав усіх дописів? та до кінця й не зрозумів кого з найближчого кола піймали. Авакова чи що?
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11.10.2022 18:01 Відповісти
Повісити цю погань
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11.10.2022 18:11 Відповісти
 
 