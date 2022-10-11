СБУ викрила соратника Киви на коригуванні ракетних ударів по Дніпру: "полював" за локаціями української ППО. ФОТОрепортаж
Затриманим виявився представник найближчого оточення колишнього народного депутата Іллі Киви, який наразі переховується за кордоном від правосуддя за злочини проти України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Служби безпеки України.
Як зазначили у відомстві, ворожий агент залишився у Дніпрі після початку повномасштабного вторгнення РФ для проведення підривної діяльності на користь окупантів.
Насамперед зловмисник намагався виявити і передати агресору геолокацію українських підрозділів протиповітряної оборони.
За даними контррозвідки СБУ, зрадником є місцевий бізнесмен у сфері IT, який у 2014 році познайомився з Кивою. Згодом, за пропозицією нардепа-зрадника, підприємець очолив одне з міських громадських об’єднань, яке підконтрольне керівництву забороненої партії ОПЗЖ.
Він збирав інформацію про місця розташування та переміщення підрозділів ЗСУ, а також передавав загарбникам координати об’єктів критичної інфраструктури.
У своїх "звітах" він оприлюднював фото- та відеоматеріали, які отримував під час прихованого спостереження за об’єктами. До кожного з них додавав текстові повідомлення з детальним описом прилеглої території і уточнювальними характеристиками.
Одержані відомості агресор використовував для здійснення ракетних ударів по місту і планування диверсій.
Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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На балкон виходить Ківа, лисий ******** у ватніку, футболці СССР і шапці-ушанці. З кишені ватніка він дістає полинялу блідо-червону ганчірку з написом "Передовику оленеводства. Вымпел переходящий", а також серпом і молотом. Ківа вішає вимпела на ручку холодильника і натискає кнопку магнітофона.
Починає грати "Союз нєрушімий..." Ківа стає по стойкє смірно і робить піонерський салют, приклавши руку до дегенеративного лоба. У такій дебільній позі він під звуки гімна прєданно дивиться на серп і молот, а вільною від салюта рукою зосереджено, по-воєнному дрочить.
Мерзко - это вот эти ваши охи и ахи по Гумилеву
Маю надію що вже розстріляли.
Чи призначили радником ярмака у офіс ?
"Коригувати" ракетні обстріли неможливо, тільки артилерійські.
Замахали зі своїми "коригувальниками".
Якщо СБУ професіонали, то нехай замість "коригувальник" кажуть "навідник".
- він не навідник, СБУ імітують бурхливу роботу.
- СБУ не професіонали.
А коли ворог побачив результати, що його обманюють - от тоді зрадника і взяли.
І так, стосовно німецького нацизму... Порівняти рашизм і націонал-соціалізм - це приблизно як Лада Фекаліна проти Porsche 928. В основі рашизму не НС, а звичайний фашизм, причому в його максимально вульгарній формі (немов із совкового "Политического словаря"), ще й доведений до гротескних проявів. Це жодного разу не корпоративна держава Муссоліні, і не режим генерала Франко. Це, *****, синьор Помідор під важкою наркотою.