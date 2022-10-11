Масована ракетна атака на Україну: перебої зі світлом лишаються у 180 населених пунктах, - ДСНС

Внаслідок ракетного удару по Україні перебої зі світлом залишаються у 180 населених пунктах.

Про це повідомив під час брифінгу пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"10 жовтня у нас пройшли масовані обстріли з Російської Федерації, унаслідок були потрапляння в об’єкти критичної інфраструктури у 13 областях і Києві. Виникла 51 пожежа. Фактично усі пожежі зараз ліквідовані і енергетики працюють над відновленням електропостачання", - сказав він.

Хорунжий уточнив, що учора унаслідок ракетних ударів в Україні було знеструмлено понад 1300 населених пунктів у 15 областях. Завдяки роботі енергетиків, рятувальників і комунальників у більшості населених пунктів електропостачання уже відновлене. Наразі перебої зі світлом залишаються у 180 населених пунктах.

Усього унаслідок ракетних ударів було пошкоджено 205 об’єктів, з яких 45 приватних будинків, 30 багатоповерхових будинків та об’єкти критичної інфраструктури.

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Над ліквідацією наслідків ракетних ударів працювали понад тисячу фахівців ДСНС і 120 одиниць спеціальної пожежно-рятувальної техніки, додав пресофіцер відомства.