Масована ракетна атака на Україну: перебої зі світлом лишаються у 180 населених пунктах, - ДСНС
Внаслідок ракетного удару по Україні перебої зі світлом залишаються у 180 населених пунктах.
Про це повідомив під час брифінгу пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"10 жовтня у нас пройшли масовані обстріли з Російської Федерації, унаслідок були потрапляння в об’єкти критичної інфраструктури у 13 областях і Києві. Виникла 51 пожежа. Фактично усі пожежі зараз ліквідовані і енергетики працюють над відновленням електропостачання", - сказав він.
Хорунжий уточнив, що учора унаслідок ракетних ударів в Україні було знеструмлено понад 1300 населених пунктів у 15 областях. Завдяки роботі енергетиків, рятувальників і комунальників у більшості населених пунктів електропостачання уже відновлене. Наразі перебої зі світлом залишаються у 180 населених пунктах.
Усього унаслідок ракетних ударів було пошкоджено 205 об’єктів, з яких 45 приватних будинків, 30 багатоповерхових будинків та об’єкти критичної інфраструктури.
Над ліквідацією наслідків ракетних ударів працювали понад тисячу фахівців ДСНС і 120 одиниць спеціальної пожежно-рятувальної техніки, додав пресофіцер відомства.
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Впервые в истории России - рекламируют петухов Вагнер и они действительно "петухи" потому что Пригожин чистит даже курятники на зонах, отправляя опущенные элементы на фронт - это Факт. Теперь вопрос - Какой мужик будет сидеть в одном окопе с петухами и делить с опущенными один хлеб, пить из одного стакана? Это же плять зашквар полнейший для русни которая попадет в курятник Вагнера
На привеликий жаль ми маємо, те що маємо( Єрмаків, Арестовичів, та ьезліч інших!
Але ми самі винні в наяіності цього хламу! Нех було по приколу!
Тому нам з цим розбиратися ф чим швидше, тим краще! Але, як кажуть ЗЕйобки - Не на часі
і звинуватьте захід ві всьому, а вже потім самі собі імья спанталичте - підараси не пропопонуйте - занято опою....
то я б, як сивий сержант, вертів би башкою нон стоп за хлопців - от она зрада....