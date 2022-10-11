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Масована ракетна атака на Україну: перебої зі світлом лишаються у 180 населених пунктах, - ДСНС

електроенергія

Внаслідок ракетного удару по Україні перебої зі світлом залишаються у 180 населених пунктах.

Про це повідомив під час брифінгу пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"10 жовтня у нас пройшли масовані обстріли з Російської Федерації, унаслідок були потрапляння в об’єкти критичної інфраструктури у 13 областях і Києві. Виникла 51 пожежа. Фактично усі пожежі зараз ліквідовані і енергетики працюють над відновленням електропостачання", - сказав він.

Хорунжий уточнив, що учора унаслідок ракетних ударів в Україні було знеструмлено понад 1300 населених пунктів у 15 областях. Завдяки роботі енергетиків, рятувальників і комунальників у більшості населених пунктів електропостачання уже відновлене. Наразі перебої зі світлом залишаються у 180 населених пунктах.

Усього унаслідок ракетних ударів було пошкоджено 205 об’єктів, з яких 45 приватних будинків, 30 багатоповерхових будинків та об’єкти критичної інфраструктури.

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Над ліквідацією наслідків ракетних ударів працювали понад тисячу фахівців ДСНС і 120 одиниць спеціальної пожежно-рятувальної техніки, додав пресофіцер відомства.

Автор: 

обстріл (28196) ракети (4000) енергетика (2577) електроенергія (6176) ДСНС (5083)


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11.10.2022 16:19 Відповісти
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11.10.2022 16:23 Відповісти
Хотите прикол?
Впервые в истории России - рекламируют петухов Вагнер и они действительно "петухи" потому что Пригожин чистит даже курятники на зонах, отправляя опущенные элементы на фронт - это Факт. Теперь вопрос - Какой мужик будет сидеть в одном окопе с петухами и делить с опущенными один хлеб, пить из одного стакана? Это же плять зашквар полнейший для русни которая попадет в курятник Вагнера
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11.10.2022 16:24 Відповісти
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11.10.2022 16:25 Відповісти
А ткпкр УВАЖНО!
На привеликий жаль ми маємо, те що маємо( Єрмаків, Арестовичів, та ьезліч інших!
Але ми самі винні в наяіності цього хламу! Нех було по приколу!
Тому нам з цим розбиратися ф чим швидше, тим краще! Але, як кажуть ЗЕйобки - Не на часі
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11.10.2022 16:33 Відповісти
Я вот одного не понимаю. Что будет после того как русские развалят всю эноргосеть и у нас тут будет 18 век. Будем и дальше говорить, что мы по их территории не стреляем, "бо мы не такие"? когда от холода и голода начнется массовый отток населения на запад и тогда масса народа просто снесут все погранпункты, если их не будут выпускать. Этого и добивается пуйло. Для нас уже вопрос выживания и тогда чего мы сдерживается и не бомбим их АЭСы с ветром на москву и пофиг что мир скажет, т.к. при их "озабоченности" хуже уже не будет. одну вынести сразу и сказать - одна ракета по електростанции и взлетит следующая и т.д. на из ЯО уже пофиг т.к. иначе и так все вымрем.
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11.10.2022 16:34 Відповісти
upd. Спасибо хоть за щебекино. Надеюсь это только начало. хорош церемониться с ними... все боятся путла загнанного в угол, но пусть теперь рашка боится Украину загнанную в угол своими ударами. нам терять каждый день все меньше и меньше остается.
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11.10.2022 17:28 Відповісти
в очі ***** кацапському подивіться і свого криворогатого нагодуйте..
і звинуватьте захід ві всьому, а вже потім самі собі імья спанталичте - підараси не пропопонуйте - занято опою....
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11.10.2022 16:42 Відповісти
якщо зелена рада це тил ЗСУ?
то я б, як сивий сержант, вертів би башкою нон стоп за хлопців - от она зрада....
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11.10.2022 16:50 Відповісти
 
 