США в ОБСЄ: Обстріли Росією українських міст є воєнними злочинами

Цілеспрямовані атаки Росії на українські міста та їх мирне населення є воєнними злочинами.

Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ у вівторок у столиці Австрії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я хочу нагадати цій Раді, як уже було сказано: цілеспрямоване нанесення ударів по мирному населенню та цивільних об’єктах є воєнним злочином. Мстиві напади на міста та їхнє мирне населення є воєнними злочинами", - заявив він.

За словами Карпентера, останні кілька днів продовжували демонструвати варварський характер війни Росії проти України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти били по Львівщині ракетами Х-101, "Калібрами" та "Іскандерами", - Козицький

"Електростанції, багатоквартирні будинки, парки, дитячі майданчики та об’єкти опалення зазнали атак далеко від лінії фронту, є повідомлення про жертви серед мирного населення по всій країні. Одним із вражаючих фактів цієї останньої хвилі атак є те, що дуже багато цілей не мали абсолютно ніякої воєнної цінності. Інший факт полягає в тому, що ці атаки здебільшого збіглися з ранковою годиною пік, що призвело до максимальних жертв серед цивільного населення. Але, певно, це саме те, що й було задумано, оскільки російське керівництво повідомило нам, що все пройшло за планом", - сказав американський посол.

Він наголосив, що жодна людина чи країна не можуть закрити очі на таку жорстокість і не повинні мовчати перед обличчям таких жахів. "Наразі має бути цілком очевидно, що російський уряд не може змиритися з тим фактом, що він програє цю війну Україні, і тому вирішив здійснити жорсткий ривок за рахунок ще більшої кількості життів мирного населення", - заявив Карпентер.

Очільник місії США в ОБСЄ наголосив, що Сполучені Штати "найрішучішим чином засуджують триваючі боягузливі напади кремля на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру". Також він закликав білорусь "припинити сприяти та підтримувати загарбницьку війну Путіна".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ атакували ракетами Запоріжжя, - ОВА

Карпентер наголосив, що ракетні удари Росії "не зламають ні дух України, ні нашу рішучість". "Я хочу запевнити вас, що Сполучені Штати продовжуватимуть надавати життєво важливу економічну, гуманітарну та безпекову допомогу Україні, щоб вона могла захистити себе та дати відсіч загарбникам, які вторгаються на її територію", - підкреслив він.