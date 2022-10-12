Атака з Білорусі малоймовірна - Росія вивозить звідти боєприпаси, - ISW

Росія вивозить зі складів у Білорусі боєприпаси та інші матеріальні засоби. Такі дії несумісні з уявленням про створення умов для повторного наземного нападу на Україну з півночі.

Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни, повідомляє Цензор.НЕТ.

Аналітики зазначили, що Генеральне управління розвідки поінформувало, що на станцію Кіровська у Криму нещодавно прибув ешелон із 492 тоннами боєприпасів із білоруського 43-го арсеналу складів ракет і БК у Гомелі.

Згідно із звітом ISW, водночас у ГУР вказали, що білоруські чиновники планують відправити додатково 13 ешелонів зі зброєю, технікою, боєприпасами та іншим невстановленим матеріалом із п’яти різних білоруських баз до Ростовської області.

Читайте: Килимових бомбардувань України не буде - РФ не може здобути перевагу в повітрі, - ISW

"Переміщення білоруської техніки вказує на те, що російські та білоруські сили не створюють зони збору в Білорусі. Переміщення техніки та постачання до Криму та Ростовської області вказують на те, що сили РФ менш впевнені в безпеці наземних ліній зв'язку, що проходять через північну та західну Луганську область, враховуючи триваючий там український контрнаступ", - переконані фахівці.

В Інституті вивчення війни додали, що своєю чергою Генштаб ЗСУ підтвердив, що не спостерігає ознак формування наступальних угруповань у Білорусі станом на 11 жовтня.

Також читайте: КДБ Білорусі заявляє, що нібито 300 "бойовиків" підготували в Україні для вторгнення на білоруську територію

Попри це Білорусь залишається співучасником війни. Адже матеріально підтримує російські наступальні дії та надає окупантам аеродроми, з яких ті можуть атакувати Україну високоточними боєприпасами.