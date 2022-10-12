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Новини Війна
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Атака з Білорусі малоймовірна - Росія вивозить звідти боєприпаси, - ISW

білорусь

Росія вивозить зі складів у Білорусі боєприпаси та інші матеріальні засоби. Такі дії несумісні з уявленням про створення умов для повторного наземного нападу на Україну з півночі.

Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни, повідомляє Цензор.НЕТ.

Аналітики зазначили, що Генеральне управління розвідки поінформувало, що на станцію Кіровська у Криму нещодавно прибув ешелон із 492 тоннами боєприпасів із білоруського 43-го арсеналу складів ракет і БК у Гомелі.

Згідно із звітом ISW, водночас у ГУР вказали, що білоруські чиновники планують відправити додатково 13 ешелонів зі зброєю, технікою, боєприпасами та іншим невстановленим матеріалом із п’яти різних білоруських баз до Ростовської області.

Читайте: Килимових бомбардувань України не буде - РФ не може здобути перевагу в повітрі, - ISW

"Переміщення білоруської техніки вказує на те, що російські та білоруські сили не створюють зони збору в Білорусі. Переміщення техніки та постачання до Криму та Ростовської області вказують на те, що сили РФ менш впевнені в безпеці наземних ліній зв'язку, що проходять через північну та західну Луганську область, враховуючи триваючий там український контрнаступ", - переконані фахівці.

В Інституті вивчення війни додали, що своєю чергою Генштаб ЗСУ підтвердив, що не спостерігає ознак формування наступальних угруповань у Білорусі станом на 11 жовтня.

Також читайте: КДБ Білорусі заявляє, що нібито 300 "бойовиків" підготували в Україні для вторгнення на білоруську територію

Попри це Білорусь залишається співучасником війни. Адже матеріально підтримує російські наступальні дії та надає окупантам аеродроми, з яких ті можуть атакувати Україну високоточними боєприпасами.

Автор: 

Білорусь (7922) росія (64911)


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Топ коментарі
+8
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12.10.2022 07:31
+1
а якщо нас атакують картоплею? картопля поцілена в око - страшна зброя
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12.10.2022 07:53
+1
А якщо це (вивіз ***********) - лише маскування істинних намірів? Таке в голову не приходило?
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12.10.2022 08:14
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12.10.2022 07:31 Відповісти
а якщо нас атакують картоплею? картопля поцілена в око - страшна зброя
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12.10.2022 07:53 Відповісти
Третій раз ДЕБІЛАМ - атаки можуть бути тільки наземні чи підтримує російські наступальні дії та надає окупантам аеродроми, з яких ті можуть атакувати Україну високоточними ************?

Атака з Білорусі малоймовірна?! атакувати Україну високоточними ************ - це щось інше?

Подивився в минуле... виявляється така "аналітика" зручна щоб збурігати лице бульбафюреру і ту вже Захід не винуватий.

Розпочалася сто сімдесят дев'ята доба героїчного протистояння Української нації російському повномасштабному вторгненню. Генштаб інформує про ситуацію на фронті станом на ранок 21 серпня.

На Волинському та Поліському напрямках відзначається переміщення засобів протиповітряної оборони збройних сил російської федерації на територію республіки білорусь. Продовжує зберігатися загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору цієї країни.

ISW ідіть на ...
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12.10.2022 07:59 Відповісти
Крім цього, "цікава картина". бульбафюрер передає техніку і спорядження путіна для формування нових частин, які опиняться на полі бою... а "аналітика" ISW дебільно радісно повідомляє, що Такі дії несумісні з уявленням про створення умов для повторного наземного нападу на Україну з півночі.

Тобто склади та аеродроми не часі?! При цьому 8му місяці війни бульбафюрер с путлером не можуть створити і так загрозу атаки... може генштаб та ставка офісу пояснить цю геніальну стратегію?
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12.10.2022 08:13 Відповісти
А якщо це (вивіз ***********) - лише маскування істинних намірів? Таке в голову не приходило?
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12.10.2022 08:14 Відповісти
Згідно із звітом ISW, водночас у ГУР вказали, що білоруські чиновники планують відправити додатково 13 ешелонів зі зброєю, технікою, ************ та іншим невстановленим матеріалом із п'яти різних білоруських баз до Ростовської області.

Тобто ви вважаєте, що ISW та ГУР просто брещуть? А ніякої розвідки навіть з космосу немає. "Цікава" версія. наступний...
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12.10.2022 08:17 Відповісти
А якщо це і робиться, щоб ввести в оману ГУР та ISW? З космосу видно, пусті ящики чи повні?
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12.10.2022 11:18 Відповісти
Може ж бути що вивозять накриті брезентом макети техніки і порожні ящики, які виставляють на виду
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12.10.2022 09:18 Відповісти
ешелони можна пустити курсом за кораблем
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12.10.2022 08:27 Відповісти
Всі ці ешелони з ростовської області перегоняють на ст. Кринична Донецької області, а звідти пруть на Бахмут і Авдіївку. Там величезна навала кацапської зброї, і нашим захисникам дуже тяжко. Орки поступово просуваються.
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12.10.2022 09:41 Відповісти
 
 