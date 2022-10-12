Атака з Білорусі малоймовірна - Росія вивозить звідти боєприпаси, - ISW
Росія вивозить зі складів у Білорусі боєприпаси та інші матеріальні засоби. Такі дії несумісні з уявленням про створення умов для повторного наземного нападу на Україну з півночі.
Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни, повідомляє Цензор.НЕТ.
Аналітики зазначили, що Генеральне управління розвідки поінформувало, що на станцію Кіровська у Криму нещодавно прибув ешелон із 492 тоннами боєприпасів із білоруського 43-го арсеналу складів ракет і БК у Гомелі.
Згідно із звітом ISW, водночас у ГУР вказали, що білоруські чиновники планують відправити додатково 13 ешелонів зі зброєю, технікою, боєприпасами та іншим невстановленим матеріалом із п’яти різних білоруських баз до Ростовської області.
"Переміщення білоруської техніки вказує на те, що російські та білоруські сили не створюють зони збору в Білорусі. Переміщення техніки та постачання до Криму та Ростовської області вказують на те, що сили РФ менш впевнені в безпеці наземних ліній зв'язку, що проходять через північну та західну Луганську область, враховуючи триваючий там український контрнаступ", - переконані фахівці.
В Інституті вивчення війни додали, що своєю чергою Генштаб ЗСУ підтвердив, що не спостерігає ознак формування наступальних угруповань у Білорусі станом на 11 жовтня.
Попри це Білорусь залишається співучасником війни. Адже матеріально підтримує російські наступальні дії та надає окупантам аеродроми, з яких ті можуть атакувати Україну високоточними боєприпасами.
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Атака з Білорусі малоймовірна?! атакувати Україну високоточними ************ - це щось інше?
Подивився в минуле... виявляється така "аналітика" зручна щоб збурігати лице бульбафюреру і ту вже Захід не винуватий.
Розпочалася сто сімдесят дев'ята доба героїчного протистояння Української нації російському повномасштабному вторгненню. Генштаб інформує про ситуацію на фронті станом на ранок 21 серпня.
На Волинському та Поліському напрямках відзначається переміщення засобів протиповітряної оборони збройних сил російської федерації на територію республіки білорусь. Продовжує зберігатися загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору цієї країни.
ISW ідіть на ...
Тобто склади та аеродроми не часі?! При цьому 8му місяці війни бульбафюрер с путлером не можуть створити і так загрозу атаки... може генштаб та ставка офісу пояснить цю геніальну стратегію?
Тобто ви вважаєте, що ISW та ГУР просто брещуть? А ніякої розвідки навіть з космосу немає. "Цікава" версія. наступний...