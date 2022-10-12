УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4235 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 304 50

9 дронів-камікадзе SHAHED-136 збили над Миколаївщиною

дрон,дрони,shahed,шахед,шахід

Сили ППО збили в Миколаївській області 9 ворожих дронів-камікадзе виробництва Ірану.

Про це повідомило Повітряне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"Вранці, 12 жовтня, над Миколаївщиною, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито дев’ять ворожих дронів-камікадзе "Shahed-136", - йдеться у повідомленні.

Дивіться: Уламки іранських безпілотників, збитих силами ППО, викинуло на берег в Одесі. ФОТО

Автор: 

Миколаївська область (2255) дрони (4620)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+26
показати весь коментар
12.10.2022 08:36
+8
Ідея класна, заодно побачимо підтримку народом " курсу партії і вождя"!...
показати весь коментар
12.10.2022 09:09
+6
показати весь коментар
12.10.2022 08:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
12.10.2022 08:36 Відповісти
Ідея класна, заодно побачимо підтримку народом " курсу партії і вождя"!...
показати весь коментар
12.10.2022 09:09 Відповісти
Що там дивитися- у дермака пiдтримка нiжче плiнтуса...Чи Ви мали на увазi його "балакаючу довбню"?
показати весь коментар
12.10.2022 10:04 Відповісти
Прийняти за основу бюджету, дороги тільки через петиції
показати весь коментар
12.10.2022 09:55 Відповісти
можна би пересувні вежі - спостереженна/ППО - тупо сидить чувак з біноклем і ПЗРК. ну і далі Шилка, або 23-мм поставити з причепу.
просто ця хрінь летить так шо сліпий побачить а збити то тіпа як: Блін, знову ця шняга, збив, от би літачок, а то скучно.
показати весь коментар
12.10.2022 08:38 Відповісти
Нам по суті треба ППО як в другу світову, зенітки проти повільних повітряних цілей, нехай хоч з музеїв тягнуть.
показати весь коментар
12.10.2022 08:48 Відповісти
так реально, бо відео бачив - воно над одесою летить шо твій планер - мусора стріляють криворукі, вроді не попали.
ужоснах, вундермямля реально.
скільки інтересно платять за цю хрінь, якщо збив. просто тупо,як відео ще було якесь, тіп Орлана мочив - ліг зі снайперкою, ну, зі зброєю і вицілював щось там в 2км. вище.
а тут така байда летить низенько(шоб буком не получить гггг) то реально тупо з рушниці можна підбити. в крило, воно може впаде без детонації?
показати весь коментар
12.10.2022 09:07 Відповісти
Во время арабо-израильской войны, совок так и сделал в Египте. Авиация Израиля и США летала на малых и предельно малых высотах. Пустыня а не пересечённый а тем более гористый ландшафт. Была поставлена цепь постов визуального наблюдения обеспеченная связью. За ними, на 30-50 км в тыл стояла ствольная зенитная артиллерия, а за ней, на 70-80 км в тыл, стояли зрк С-75. ПВН сообщали о приближении авиации, ствольная начинала ставить заградительный огонь, самолёт с целью выйти из зоны поражения начинал набирать высоту и являл собой идеальную цель для зрк С-75.
показати весь коментар
12.10.2022 09:06 Відповісти
Однако то была другая война. Другой ТВД. Другие средства радиотехнической разведки и т.д. Сегодня наши ЗРВ скорее используют опыт как свой, уже наработанный, так и методику засад, аналогичный тому, какой использовали во Вьетнаме и Корее. Метод "засада". Отстрелялся с позиции, свернулся, марш на новую позицию, может в 10 км от предыдущей, развернулся, отстрелялся и т.д. Ну, как элемент ведения БД.
показати весь коментар
12.10.2022 09:11 Відповісти
ну да, реально там грамотно делали израильтяне, тоже целая наука.
а в долине Бекаа, там вообще же гораздо крепче была ПВО, че вы написал за Египет.
даже стволку, ее не заслепишь ложняками, и то размесили с песком, мужественные, крепкие. кстати шото на мацу потянуло(ищет бабушку в Израиле)
показати весь коментар
12.10.2022 09:15 Відповісти
Долина Бекаа. Такой по плотности группировки ПВО всех типов, как создал там Совок, ни когда не было в мире, нет и не будет. Однако Цахал грамотно её расатал.
Читайте - операция "Феда".
показати весь коментар
12.10.2022 09:17 Відповісти
кстати еще бы послушеть тогдашних соловьевых - наверное стандартно было по ящику - израильские империалисты при поддержке Кеннеди нагло ....(а про ПВО наверное молчок) вломились в суверенное государство, сцувецкий сцаюс решительно требует созвать оон, но Сорос наложил и вообще все очень плохие, а скоро выпустят магнитофон "Картатый" - даже не жует пленку, цена просто как за 2 пальто, очередь всего 5 лет с отрицательным ростом.. гггг
ужас. совками могут быть только мазохисты..
показати весь коментар
12.10.2022 09:28 Відповісти
Не не не, там было так - израильские сионисты и американские империалисты...... ну а дальше по тексту.
показати весь коментар
12.10.2022 09:54 Відповісти
Это египтяне с совками так делали.
показати весь коментар
12.10.2022 09:25 Відповісти
ну а я ж за шо? оно и логично что ствольные плюсовать к ракетным.
в ВМВ интересно делали взрыватели, как то вычисляли(на око) высоту и что то крутили в снаряде шоб он взрывался и поражал черчиллевских, ну там или хирохитовских... хотя стоп, Хирохито не бомбил никого стратегическими бомбовозами.
показати весь коментар
12.10.2022 09:31 Відповісти
Взрыватель с часовым механизмом они крутили. Время подрыва устанавливал.
показати весь коментар
12.10.2022 09:52 Відповісти
В Бекаа стояли и С-125 а они изначально оборудовались ТВК.
показати весь коментар
12.10.2022 09:26 Відповісти
Шилка и другие ствольные средства ПВО в первую очередь нужны для непосредственного прикрытия войск и предприятий оборонного значения. Будет армия - будет победа.
показати весь коментар
12.10.2022 09:14 Відповісти
прицепных много.
Я же поправился - или с прицепа зсу-23, ну то есть не су, но зу.
Гепардиков вроде дали Ермаку, то есть кто там у нас корольком щас, что то такое в футболке, шо даже бл. оф. делегацию ЕС встречало так. надо скинуться на бритву и пиджак этому.... ой, переступичерезпень, президенту.
б*же, ну просто.... а, боневтик, заслуга мля. сорри, но просто это же смех, ржать целый год и грозить шашлычками с ермачками, а потом .... "зол на немцев", да я бы на месте Шольца, вот честно, еще и пишут шо под путиным он, слал бы таких ермаков нахер. и был бы прав
показати весь коментар
12.10.2022 09:21 Відповісти
Розвиток ППО як і все у світі іде по спіралі. Коли з'явилась реактивна авіація, ефективність гарматних та кулеметних ППО дуже впала і від них почали відмовлятись на користь ракетних. Але з появою дронів використання дорогущих ракет по дешевому малопомітному і малошвидкісному дрону стала недоцільним, а іноді і неможливим. Схожа ситуація колись сталась, коли почали застосовувати гелікоптери, бо до того щоб обійти пасивні перешкоди, які рухались з малою швидкістю, швидкістю вітра, почали масово фільтрувати сигнали РЛС по ефекту Доплера, сигнал від нерухомих і малорухомих об'єктів вирізали, щоб станція їх не бачила. З появою гелікоптерів, які мають можливість зависати на місті, виявилась ця проблема і в багатьох комплексах ввели новий режим "Стрільба по вертольотах". Так і тут, для безпосереднього захисту об'єктів доцільно розробити комбіновані комплекси з гарматним, кулеметним та ракетним озброєнням, які повинні бути інтегровані в єдину глобальну систему ППО-ПРО. Стрільба по тихохидних дронах: Шахідах, коптерах, дронах-самогубцях і розвідниках з артилерійських та кулеметних установок з цілевказуванням за РЛС - саме те, дешево та сердито ))
показати весь коментар
12.10.2022 09:45 Відповісти
К слову, в сентябре 1985 года были учения 8 ОА ПВО. ЗРК С-300 обгадился по вертолётам полностью. Не видел.
показати весь коментар
12.10.2022 09:56 Відповісти
Це одна з причин, на фоні місцевості дуже погано бачить. Для виявлення низьколетящих цілей (крилаті ракети, гелікоптери) в склад С-300 ввели вишки для радарів здається 25 та 40 м. Штати для цього використовують АВАКСи. Намагались також вираховувати по вращающихся лопостях, але все одно слабо видно на фоні пасивних, а тим більше активних, перешкод. Да і при появі ракет повітря-земля з принципом наведення вистрілив-забув, часу реакції ЗРК-ЗРС як правило не хватає для наведення ракети до зникнення гелікоптера за радарів.
показати весь коментар
12.10.2022 10:16 Відповісти
Эти вышки - маловысотный обнаружитель. В зрв их называют "крокодил". Уж не помню, какая она Ф.
показати весь коментар
12.10.2022 12:57 Відповісти
Саме так, теж не пам'ятаю по назвах, але на них різні кабіни ставлять ...
показати весь коментар
12.10.2022 14:41 Відповісти
показати весь коментар
12.10.2022 14:42 Відповісти
Низковысотный обнаружитель 76Н6 (слева) и радиолокатор подсвета наведения 30Н6 (справа) на вышках 40В6М
показати весь коментар
12.10.2022 14:44 Відповісти
Вы какой ВУЗ оканчивали по ПВО?
показати весь коментар
12.10.2022 16:48 Відповісти
ХВУ
показати весь коментар
12.10.2022 17:22 Відповісти
Воздушных Сил?
показати весь коментар
12.10.2022 17:26 Відповісти
На той момент Харківський військовий університет, поєднання Академії ППО Говорова і ХВВКІУРВ Крилова.
показати весь коментар
12.10.2022 17:28 Відповісти
Опа, да мы с вами по одним коридорам ходили. Почти. Базовый профиль, коллега?
Впрочем тут я позиционирую себя скорее, как военного врача психиатра. Мне нравилось в юности читать и вникать в труды Ламброзо, просто читать Флеминга, Конан Дойля, Чейза, Вале, Дашкову и т.д.
показати весь коментар
12.10.2022 18:04 Відповісти
А инженерную, Говорова я окончил в 1979 году. Дрезденскую варшавку посланец мира Руст запорол сев на Красной площади. сегодня сел, а собеседование на послезавтра назначено было.
Вітаю Вас, коллега.
показати весь коментар
12.10.2022 18:09 Відповісти
Дякую, радий чути, навзайм. Слава Україні!
показати весь коментар
12.10.2022 22:27 Відповісти
В Главкомате ПВО на Воздухофлотском не служили?
показати весь коментар
12.10.2022 22:48 Відповісти
Ні, вибачте, далі локацію відкривати не буду ))
показати весь коментар
13.10.2022 09:00 Відповісти
Героям Слава! Честь!
показати весь коментар
12.10.2022 22:50 Відповісти
Вышки одинаковые. Трубы. Кабины разные. Слева - маловысотный обнаружитель, он же "крокодил". Справа приемник-передатчик с ФАР. Если память не изменяет Ф-1. МВО, слева, это как в зрк С-75 СРЦ, П-12, П-18 и ПРВ разных модификаций. В С-125 это П-15.
показати весь коментар
12.10.2022 16:46 Відповісти
Вишки теж різні: Применительно к комплексам С300П различных модификаций для размещения антенного поста РНП была разработана универсальная передвижная вышка 40В6М высотой около 25 метров, буксируемая в транспортном положении тягачем МАЗ-537. Вышка принята на вооружение в конце 70-х - начале 80-х годов. Несколько позже была разработана и принята на вооружение вышка 40В6МД высотой около 39 метров, отличающаяся от вышки 40В6М дополнительной 13-метровой надставкой.
показати весь коментар
12.10.2022 17:27 Відповісти
Я могу ошибаться. Я старый врач-психиатр начинавший на зрк С-75.
показати весь коментар
12.10.2022 18:10 Відповісти
Норм, я теж трохи відійшов від справ, зараз згадую.
показати весь коментар
12.10.2022 22:26 Відповісти
ну ра..уй шо комплекс Панцир то саме нове і прогресивніш нікуди гарм.-ракетний
смішно ж було як в Сирії та Лівії турки колекціонували цю байду?
а цілевказування РЛС = тобі може прилетіти. у ватників теж є таке шо і нам дали, ну, антирлсна ракета.
ще навесні вроді тут було - тіба забрали в армію - просто стоїть на висотці з ЗРК -- ну просто супер служба?
у нас тих ЗРК, сорі, ПЗРК, тисячі, так що проти мопедів нахер треба РЛС, котрі силами флоту рашки можуть бути засічені, а так як це ватна наволоч - то туди прилетить тона тротилу. і жителям не поясниш потім шо - А ми ж би збили, просто Петренко не на ту кнопку натиснув?
показати весь коментар
12.10.2022 10:49 Відповісти
Не все так просто, порахувати важливі об'єкти і населені пункти, то ніяких ПЗРК не напасешся, тим більше людей на постійному чергування, а тим більше в нічну пору або в умовах поганої видимості. Система виявлення та оповіщення ще дуже велика тема, яку люди вивчають роками тільки в інституті, а скільки потім на практиці ...

Основні радари стоять в сотнях кілометрів від кордону і складаються зі станцій метрового та дециметрового діапазону, що дозволяє їм бачити далеко, але не точно (неможливе наведення зброї, від 50м до 1 км.) Ці данні передаються по військах на командні пункти через АСУ (автоматизовані системи управління) чи телеграфістом (да, да, і таке є ...) через засоби зв'язку. Якщо колись бачили фото-відео командних пунктів з навчань, то там за оргсклом, на якому відображається повітряна обстановка стоять люди в навушниках, вони постійно чують координати цілей в закодованому вигляді і наносять на планшет ... Керівництво відповідно до повітряної обстановки розподіляє задачи між підрозділами і вони вмикають свої станції тільки коли ціль входить в зону виявлення або ураження, після стрільби повинні міняти позицію а інші підрозділи їх прикривати.

ПЗРКшники таким самим чином отримують (повинні отримувати) цілевказування, тому повинні знати, коли і з якого боку може з'явитися ціль і бути готовими. Але це не знімає з них спостереження за повітряним простором (як і інших підрозділів всіх формувань, повинні негайно повідомляти наверх про виявлені цілі: тип, час, координати, напрямок руху, висота) та доповіді по команді. Якось так варатці ... Дуже велика тема.
показати весь коментар
12.10.2022 11:08 Відповісти
ПЗРК не хвилює цілевказування.
в горах таліби якось не розраховували на РЛС, нє?
тим більше "мопеди" - їх візуально видно і чути, а не палити РЛС, по яких може прилетіти
показати весь коментар
12.10.2022 11:21 Відповісти
Ми говоримо про різні цілі. Афганці вели партизанську війну, побачив збив. Вони не переймались і не могли перекрити всю територію ПЗРК, створити безпілотну зону. Нам треба перекрити всю територію України (тяжко порахувати швидко площу всіх населених пунктів та важливих об'єктів, тому беремо по максимуму). Давайте порахуємо разом. Територія України 603 628 км². Один розрахунок ПЗРК перекриває по максимуму радіусом 4,5 км (хоча це не правильно, зона ураження не кругла, а залежить від напрямку руху цілі). S = πr2 , тобто 60 км2 . З цього випливає при ідеальних умовах потреба 10 000 розрахунків з ПЗРК. Кожен розрахунок для цілодобового щоденного чергування (2 людини, 3 зміни в день і чергування через день) повинен мати склад 12 чоловік (+логістика) і хоч 4-6 ракет. Це получається 120 тисяч воїнів і 40-60 тисяч ракет, не враховуючи запас ракет на складах, кухарів, обмундирування, грошового довольства і т.д. Навіть якщо від цих розрахунків залишити 10%, все одно це нереально, в жодній країні таке зробити неможливо (крім думаю Ватикану).
показати весь коментар
12.10.2022 11:43 Відповісти
показати весь коментар
12.10.2022 08:39 Відповісти
Ну і де ті йолопи які казали що це лайно і їх всього пара сотень? Судячи з усього подоляцькі боти, а хазяїни знову відповідно готували до загрози ніх не роблячи.
показати весь коментар
12.10.2022 08:46 Відповісти
раша закупила их то ли 1400 то ли 2400 , как ни стараются наши их сбивать , но из такой кучи дронов всё равно многие долетят. А санкций за продажу дронов росии наложенных на Иран что -то не видно.
показати весь коментар
12.10.2022 08:50 Відповісти
так это и есть говно если 80 процентов сбиваеться,или кто то наивно полагает что могут 100 процентов сбиваться?или просто написать коммент за 3 грн ?)
показати весь коментар
12.10.2022 08:51 Відповісти
легко могут, если расставить посты ПЗРК, но сперва тупо наблюдателей с блин, биноклями.
ну а позади постов старая добрая сам знаешь какая зенитка. просто наши не ожидали что Иран окажется настолько скрепным.
да они и от Лашашенкии не ожидали, Шевченко вон ездил и трял руку усатому тридварасу шо не нападут мол.
показати весь коментар
12.10.2022 09:10 Відповісти
Может надо попробовать у Ирана дроны купить, раз своих мозгов нет, а есть гнилая украинская элитка, что сидит на ВПК. Через третьи страны.
показати весь коментар
12.10.2022 09:28 Відповісти
 
 