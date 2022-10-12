9 дронів-камікадзе SHAHED-136 збили над Миколаївщиною
Сили ППО збили в Миколаївській області 9 ворожих дронів-камікадзе виробництва Ірану.
Про це повідомило Повітряне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.
"Вранці, 12 жовтня, над Миколаївщиною, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито дев’ять ворожих дронів-камікадзе "Shahed-136", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+26 Перехватчик
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+8 Doc Ua
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+6 саша паламарчук
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просто ця хрінь летить так шо сліпий побачить а збити то тіпа як: Блін, знову ця шняга, збив, от би літачок, а то скучно.
ужоснах, вундермямля реально.
скільки інтересно платять за цю хрінь, якщо збив. просто тупо,як відео ще було якесь, тіп Орлана мочив - ліг зі снайперкою, ну, зі зброєю і вицілював щось там в 2км. вище.
а тут така байда летить низенько(шоб буком не получить гггг) то реально тупо з рушниці можна підбити. в крило, воно може впаде без детонації?
а в долине Бекаа, там вообще же гораздо крепче была ПВО, че вы написал за Египет.
даже стволку, ее не заслепишь ложняками, и то размесили с песком, мужественные, крепкие. кстати шото на мацу потянуло(ищет бабушку в Израиле)
Читайте - операция "Феда".
ужас. совками могут быть только мазохисты..
в ВМВ интересно делали взрыватели, как то вычисляли(на око) высоту и что то крутили в снаряде шоб он взрывался и поражал черчиллевских, ну там или хирохитовских... хотя стоп, Хирохито не бомбил никого стратегическими бомбовозами.
Я же поправился - или с прицепа зсу-23, ну то есть не су, но зу.
Гепардиков вроде дали Ермаку, то есть кто там у нас корольком щас, что то такое в футболке, шо даже бл. оф. делегацию ЕС встречало так. надо скинуться на бритву и пиджак этому.... ой, переступичерезпень, президенту.
б*же, ну просто.... а, боневтик, заслуга мля. сорри, но просто это же смех, ржать целый год и грозить шашлычками с ермачками, а потом .... "зол на немцев", да я бы на месте Шольца, вот честно, еще и пишут шо под путиным он, слал бы таких ермаков нахер. и был бы прав
Впрочем тут я позиционирую себя скорее, как военного врача психиатра. Мне нравилось в юности читать и вникать в труды Ламброзо, просто читать Флеминга, Конан Дойля, Чейза, Вале, Дашкову и т.д.
Вітаю Вас, коллега.
смішно ж було як в Сирії та Лівії турки колекціонували цю байду?
а цілевказування РЛС = тобі може прилетіти. у ватників теж є таке шо і нам дали, ну, антирлсна ракета.
ще навесні вроді тут було - тіба забрали в армію - просто стоїть на висотці з ЗРК -- ну просто супер служба?
у нас тих ЗРК, сорі, ПЗРК, тисячі, так що проти мопедів нахер треба РЛС, котрі силами флоту рашки можуть бути засічені, а так як це ватна наволоч - то туди прилетить тона тротилу. і жителям не поясниш потім шо - А ми ж би збили, просто Петренко не на ту кнопку натиснув?
Основні радари стоять в сотнях кілометрів від кордону і складаються зі станцій метрового та дециметрового діапазону, що дозволяє їм бачити далеко, але не точно (неможливе наведення зброї, від 50м до 1 км.) Ці данні передаються по військах на командні пункти через АСУ (автоматизовані системи управління) чи телеграфістом (да, да, і таке є ...) через засоби зв'язку. Якщо колись бачили фото-відео командних пунктів з навчань, то там за оргсклом, на якому відображається повітряна обстановка стоять люди в навушниках, вони постійно чують координати цілей в закодованому вигляді і наносять на планшет ... Керівництво відповідно до повітряної обстановки розподіляє задачи між підрозділами і вони вмикають свої станції тільки коли ціль входить в зону виявлення або ураження, після стрільби повинні міняти позицію а інші підрозділи їх прикривати.
ПЗРКшники таким самим чином отримують (повинні отримувати) цілевказування, тому повинні знати, коли і з якого боку може з'явитися ціль і бути готовими. Але це не знімає з них спостереження за повітряним простором (як і інших підрозділів всіх формувань, повинні негайно повідомляти наверх про виявлені цілі: тип, час, координати, напрямок руху, висота) та доповіді по команді. Якось так варатці ... Дуже велика тема.
в горах таліби якось не розраховували на РЛС, нє?
тим більше "мопеди" - їх візуально видно і чути, а не палити РЛС, по яких може прилетіти
ну а позади постов старая добрая сам знаешь какая зенитка. просто наши не ожидали что Иран окажется настолько скрепным.
да они и от Лашашенкии не ожидали, Шевченко вон ездил и трял руку усатому тридварасу шо не нападут мол.