9 дронів-камікадзе SHAHED-136 збили над Миколаївщиною

Сили ППО збили в Миколаївській області 9 ворожих дронів-камікадзе виробництва Ірану.

Про це повідомило Повітряне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"Вранці, 12 жовтня, над Миколаївщиною, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито дев’ять ворожих дронів-камікадзе "Shahed-136", - йдеться у повідомленні.

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