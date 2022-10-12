Росія муситиме відповісти за свої злочини в Україні, - МЗС Франції

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна заявляє, що РФ доведеться відповісти за свої злочини в Україні.

На цьому вона наголосила, виступаючи перед депутатами Національної асамблеї, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Вчора і меншою мірою сьогодні Росія цілком свідомо поцілила у цивільні території та інфраструктуру з простою метою - вселити страх у населення, яке бореться за свою свободу", - зазначила Колонна.

При цьому вона підкреслила, що міжнародне право є чітким: навмисно завдавати удари по цивільним - це воєнний злочин.

"Росії доведеться відповісти за свої дії на додаток до злочинів, які вже розкрито в Бучі, Ірпіні, Ізюмі, Маріуполі та в інших місцях України", - наголосила Колонна.

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Вона також говорила про спілкування президента Франції Еммануеля Макрона з його колегами по G7 за участі президента України Володимира Зеленського.

"Ця терміново необхідна зустріч дозволить нагадати про нашу єдність і нашу рішучість підтримувати Україну, щоб вона могла забезпечити свій військовий і цивільний захист", - зазначила Колонна.

При цьому вона підкреслила внесок Франції у цю справу, нагадавши про гуманітарну та іншу допомогу, яку Франція надає Україні.

"Водночас ми хочемо, щоб Росія зрозуміла, що вона - у глухому куті. Її армія відступає, її економіка відступає, її дипломатія відступає - як ми це побачимо завтра на Генеральній Асамблеї ООН під час голосування щодо "анексій", які росія здійснила на українських територіях", - сказала Колонна.

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"Росія обрала війну, вона повинна обрати вихід з цього глухого кута і відновити територіальну цілісність України", - підсумувала глава французької дипломатії.