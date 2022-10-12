Росія муситиме відповісти за свої злочини в Україні, - МЗС Франції
Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна заявляє, що РФ доведеться відповісти за свої злочини в Україні.
На цьому вона наголосила, виступаючи перед депутатами Національної асамблеї, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Вчора і меншою мірою сьогодні Росія цілком свідомо поцілила у цивільні території та інфраструктуру з простою метою - вселити страх у населення, яке бореться за свою свободу", - зазначила Колонна.
При цьому вона підкреслила, що міжнародне право є чітким: навмисно завдавати удари по цивільним - це воєнний злочин.
"Росії доведеться відповісти за свої дії на додаток до злочинів, які вже розкрито в Бучі, Ірпіні, Ізюмі, Маріуполі та в інших місцях України", - наголосила Колонна.
Вона також говорила про спілкування президента Франції Еммануеля Макрона з його колегами по G7 за участі президента України Володимира Зеленського.
"Ця терміново необхідна зустріч дозволить нагадати про нашу єдність і нашу рішучість підтримувати Україну, щоб вона могла забезпечити свій військовий і цивільний захист", - зазначила Колонна.
При цьому вона підкреслила внесок Франції у цю справу, нагадавши про гуманітарну та іншу допомогу, яку Франція надає Україні.
"Водночас ми хочемо, щоб Росія зрозуміла, що вона - у глухому куті. Її армія відступає, її економіка відступає, її дипломатія відступає - як ми це побачимо завтра на Генеральній Асамблеї ООН під час голосування щодо "анексій", які росія здійснила на українських територіях", - сказала Колонна.
"Росія обрала війну, вона повинна обрати вихід з цього глухого кута і відновити територіальну цілісність України", - підсумувала глава французької дипломатії.
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Но война идет в самом разгаре. Все решения, которые будут после ее победы, сейчас вообще не актуальны. Хватит тратить слова на суд над Кацапстаном, на послевоенное восстановление, на прочее. Это все не имеет значения, важна исключительно победа на войне, а дальше все решим самостоятельно. А именно прямо сейчас, еще до победы, нужна конфискация авуаров РФ, конфискация и передача нам в руки, а не заморозка. Признайте РФ страной-агрессором и конфискуйте ее золотовалютные резервы прямо сейчас в нашу пользу. Это поможет для победы и поможет эффективно, мы сразу станем подкупать американских лоббистов за деньги, которые там очень, очень сильно влияют на повестку, а берут они не мало.