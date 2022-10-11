Окупанти ведуть українця на розстріл в Куп’янську. ВIДЕО з телефона загарбника

Азовець Максим Жорін опублікував новий фрагмент відео з місця розстрілу російськими окупантами цивільних у Куп’янську.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на короткому відео російські окупанти ведуть до страти людину у цивільному одязі. Окупантів двоє. Один з них має на ногах тактичні ознаки російських підрозділів - намотаний червоний скотч.

"Для всіх тупих російських мразєй, які самі розігнали в мережі свій же злочин. Ось ще одна частина вчорашнього відео. Подивіться уважно на катів - кожному зрозуміло, що саме російські військові реалізували цю страту звичайних цивільних в окупованому місті. Повне відео зараз у слідства. Російські солдати будуть ідентифіковані", - пише Жорін у коментарі до відео.

Новий відеозапис хронологічно передував раніше оприлюдненому відео, на якому тіло вже вбитої людини окупанти скидають до ями з тілами інших розстріляних. Обидва відеозаписи були знайдені у телефоні російського загарбника.

Відео цього воєнного злочину російських окупантів на своєму телеграм-каналі БУТУСОВ ПЛЮС опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов і нагадав про інші звірства росіян на Харківщині.

Ось розповідь місцевого жителя, який вижив у російській в'язниці.

А ось розслідування вбивства чотирьох людей, тіла яких закинули у льох.

Розслідується вбивство 24 людей під Куп'янськом, які намагалися виїхати з зони бойових дій. Також у селі Василенкове на деокупованій частині Харківщини виявили 5 тіл загиблих, які ще у травні намагалися евакуюватися з Куп’янська до Харкова.

Повідомлення про виявлені тіла закатованих росіянами цивільних надходять майже з кожного визволеного населеного пункту. Так, муміфіковані тіла двох чоловіків знайшли у підвальному приміщенні будинку у с. Кам’янка Ізюмського району Харківської області. Тіла вбитих людей знайшли на базі відпочинку в селі Новоплатонівка Борівської ТГ. Їх руки були з’єднані кайданками. У загиблих наявні вогнепальні поранення голови.

Два тіла з ознаками катувань виявили на заводі в Куп’янську-Вузловому.

У Макаровому на Харківщині ексгумували тіло 68-річного чоловіка, який загинув від рук російського військовослужбовця.

У визволеному Ізюмі виявили масове поховання на 440 тіл. Зокрема у масовому похованні під Ізюмом виявили тіло чоловіка зі слідами тортур - у нього зв’язані руки та відрізана мошонка.

Також братську могилу знайдено в деокупованій Козачій Лопані.

На Харківщині, за даними поліції, серед ексгумованих тіл є з відрізаними вухами й іншими слідами тортур.

За місяць на звільнених від військ РФ територіях Харківської області виявлено тіла 534 мирних жителів. Всього, за даними Нацполіції, на деокупованій території Харківської області зареєстровано 1164 воєнні злочини.

Крім того, за даними правоохоронців, на деокупованій території Харківщині виявлено 18 російських катівень.

Ось розповідь про виявлені злочини російських окупантів в Козачій Лопані: "Били. Не годували. Підв’язували до стелі. Дівчатам рвали нігті і ґвалтували. Хлопцям намотували дроти на геніталії".

У Харківській області правоохоронці розслідують інформацію про ґвалтування українських жінок як у катівнях, так і на території населених пунктів.