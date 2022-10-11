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Новини Відео
71 853 93

Окупанти ведуть українця на розстріл в Куп’янську. ВIДЕО з телефона загарбника

Азовець Максим Жорін опублікував новий фрагмент відео з місця розстрілу російськими окупантами цивільних у Куп’янську. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на короткому відео російські окупанти ведуть до страти людину у цивільному одязі. Окупантів двоє. Один з них має на ногах тактичні ознаки російських підрозділів - намотаний червоний скотч. 

"Для всіх тупих російських мразєй, які самі розігнали в мережі свій же злочин. Ось ще одна частина вчорашнього відео. Подивіться уважно на катів - кожному зрозуміло, що саме російські військові реалізували цю страту звичайних цивільних в окупованому місті. Повне відео зараз у слідства. Російські солдати будуть ідентифіковані", - пише Жорін у коментарі до відео.

Новий відеозапис хронологічно передував раніше оприлюдненому відео, на якому тіло вже вбитої людини окупанти скидають до ями з тілами інших розстріляних. Обидва відеозаписи були знайдені у телефоні російського загарбника. 

Відео цього воєнного злочину російських окупантів на своєму телеграм-каналі БУТУСОВ ПЛЮС опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов і нагадав про інші звірства росіян на Харківщині.

Ось розповідь місцевого жителя, який вижив у російській в'язниці.

А ось розслідування вбивства чотирьох людей, тіла яких закинули у льох.

Розслідується вбивство 24 людей під Куп'янськом, які намагалися виїхати з зони бойових дій. Також у селі Василенкове на деокупованій частині Харківщини виявили 5 тіл загиблих, які ще у травні намагалися евакуюватися з Куп’янська до Харкова.

Повідомлення про виявлені тіла закатованих росіянами цивільних надходять майже з кожного визволеного населеного пункту. Так, муміфіковані тіла двох чоловіків знайшли у підвальному приміщенні будинку у с. Кам’янка Ізюмського району Харківської області. Тіла вбитих людей знайшли на базі відпочинку в селі Новоплатонівка Борівської ТГ. Їх руки були з’єднані кайданками. У загиблих наявні вогнепальні поранення голови.

Два тіла з ознаками катувань виявили на заводі в Куп’янську-Вузловому.

У Макаровому на Харківщині ексгумували тіло 68-річного чоловіка, який загинув від рук російського військовослужбовця.

У визволеному Ізюмі виявили масове поховання на 440 тіл. Зокрема у масовому похованні під Ізюмом виявили тіло чоловіка зі слідами тортур - у нього зв’язані руки та відрізана мошонка.

Також братську могилу знайдено в деокупованій Козачій Лопані.

На Харківщині, за даними поліції, серед ексгумованих тіл є з відрізаними вухами й іншими слідами тортур.

За місяць на звільнених від військ РФ територіях Харківської області виявлено тіла 534 мирних жителів. Всього, за даними Нацполіції, на деокупованій території Харківської області зареєстровано 1164 воєнні злочини.

Крім того, за даними правоохоронців, на деокупованій території Харківщині виявлено 18 російських катівень.

Ось розповідь про виявлені злочини російських окупантів в Козачій Лопані: "Били. Не годували. Підв’язували до стелі. Дівчатам рвали нігті і ґвалтували. Хлопцям намотували дроти на геніталії".

У Харківській області правоохоронці розслідують інформацію про ґвалтування українських жінок як у катівнях, так і на території населених пунктів.

Автор: 

армія рф (17346) Жорін Максим (46) воєнні злочини (1859) Куп’янськ (756)


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Топ коментарі
+70
.....
нема з ким розмовляти - кацапню при першій ліпшій нагоді в нуль'
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11.10.2022 10:22
+65
Вбиавати мацкаля всюди де зустрінеш ! Ці істоти на це заслужили !!
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11.10.2022 10:22
+53
А що там "гамнестіінтернейшл"? Все язик з "очка" витягнути не може!
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11.10.2022 10:22
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11.10.2022 10:20 Відповісти
Висловитися гірше про срань рашапоїдну звісно можна проте те що звучить в цих рядках у повній мірі зрозуміло не лише у всіх куточках планети це розуміють і самі орки у всіх куточках мордору.
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11.10.2022 10:30 Відповісти
сепарський золкін продовжує спроби очіловєчіванія чортів, а з наших податків влада годує кожного полоненого сатаниста на 3000 при пенсії 2500 і виплат на дитину 800 грн
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11.10.2022 12:35 Відповісти
Алгоритм простий:
Побачив кацапа? Убий...
Не уб'єш ти, він уб'є тебе, виріже твою родину і спалить твою хату.
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12.10.2022 04:52 Відповісти
Схоже це дівчина.
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11.10.2022 10:22 Відповісти
а в это время, где-то в Киеве "зареєстрована справа за позовом 1xBet до Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, в якому російський букмекер вимагає повернути йому видані навесні цього року дві ліцензії на роботу в Україні".
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11.10.2022 10:22 Відповісти
почему бы их кацапов вот так на круче Днипра вместе с судьями ОАСК не ****** и чинушами что продались за рубля выдав Лицензию сколько можно ***** играть в дерьмо и автократию????
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11.10.2022 10:45 Відповісти
именно так. происходит какая-то чушь, которую по каким-то причинам власти не желают пресекать.
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11.10.2022 10:54 Відповісти
ті козли що видають кацапам ліцензії нічим не кращі за тих хто розстрілює Українців.
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11.10.2022 11:23 Відповісти
Вбиавати мацкаля всюди де зустрінеш ! Ці істоти на це заслужили !!
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11.10.2022 10:22 Відповісти
.....
нема з ким розмовляти - кацапню при першій ліпшій нагоді в нуль'
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11.10.2022 10:22 Відповісти
А що там "гамнестіінтернейшл"? Все язик з "очка" витягнути не може!
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11.10.2022 10:22 Відповісти
Трохи випередили мене.Та свій пост видаляти вже не буду.
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11.10.2022 10:26 Відповісти
Ну купили их и все. Язык из сраки достанут, когда мы их перекупим или перешантажируем. Надо было уничтожать клан Кучмы намного раньше, пока кацапы не получили халявные деньги от энергоносителей, строить успешную экономику, на налогах зарабатывать больше денег в бюджет и начать подкупать европейских политиков, которые взяточники похлеще нас, притом дешевле и притом всегда выполняют ту работу, которую им поручают, наши же коррупционеры могут кинуть или просто забухать и по итогу кидают своих нанимателей.
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11.10.2022 10:27 Відповісти
Амністі Інтернейшл був заснован кацапами для виправдовування своїх злочінів (
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11.10.2022 10:32 Відповісти
Не повіриш, Амнесті засуджував й засуджували РФ багато разів й за те їх офіс закрили на Засрашці. Якби ти був трохи розумніший й міг вивчати Англійську мову то мав би можливість ознайомитись з їх роботою.
P. S. Добре що світ не судить про всіх з одного випадку інакше ні зброї, ні допомоги, ні приймання біженців з України небуло !
P. S. S. путин-*****.
РФ - страна террорист.
Кацап - мерзотньій раб *********** на швабре.
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11.10.2022 10:32 Відповісти
А кто из амнести подобных заявил недавно что украинцы не должны стрелять в мобилизованных кацапах потому что они еще не научились сопротивляться и их легко убить .А это дескать негуманно. Мол надо подождать пока натренируются.
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11.10.2022 10:48 Відповісти
да фейк то был, а вы купились
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11.10.2022 12:54 Відповісти
І амнесті *****.
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11.10.2022 11:25 Відповісти
А шото вы скромно умолчали что и зсу осуждали, якобы тоже наша вина в гибели гражданских и возмущались что с пленными ********** жестоко обращаются, просто ужос: лица показывают и интервью берут.
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11.10.2022 17:43 Відповісти
Коли хоч якась наша "тероборона" буде водити чиновників з громадянством рф до якоїсь ями !??
Але про що це я , коли у нас корегувальникам ракетних ударів суддя дає покарання - прочитати вір Франка чи мемуари мудака-Грушевського .
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11.10.2022 10:23 Відповісти
Розстрілювати то знову скажуть що не гуманно. А навідникам треба давати мотузок і хай буде "прикре самогубство"...
А читати ка цапу твори Франка, Грушевського та інших письменників треба було б на довічному у в'язниці
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12.10.2022 05:27 Відповісти
Чего молчит гамнести интернешл?Язык в жопе у ***** застрял?
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11.10.2022 10:24 Відповісти
Не повіриш, Амнесті засуджував й засуджували РФ багато разів й за те їх офіс закрили на Засрашці. Якби ти був трохи розумніший й міг вивчати Англійську мову то мав би можливість ознайомитись з їх роботою.
P. S. Добре що світ не судить про всіх з одного випадку інакше ні зброї, ні допомоги, ні приймання біженців з України небуло !
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11.10.2022 10:30 Відповісти
Випадків було багато . Це кацапська організація створена під прикриттям
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11.10.2022 10:33 Відповісти
Sophia-Maria Duglass Маєчню не пишіть. Пишете відверту брехню.
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11.10.2022 11:50 Відповісти
Ви просто не знаете як раша маскіруе своїх агентів
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11.10.2022 11:51 Відповісти
Я просто знаю як засновувалася Амнесті, знайомий з їх роботою. Й з того допису багато хто "охрінів" у самій організації. Ще раз повторюю - аби у світі вішали ярлики по одному випадку як це роблять деякі Українці то ні допомоги, ні біженців з України не було.
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11.10.2022 12:31 Відповісти
А я знаю , що в КГБ придумали приказку- ЯКЩО НЕЛЬЗЯ ПЕРЕМОГТИ , ТО ТРЕБА ОЧОЛИТИ .

і ми бачимо кацапи встигли очолить - і ОБСЕ, і ООН, і Ватикан, і Червоний хрест і Угорщіну і Спортивні комітети і т п
Тому всі , хто якось підтримують рашу - мають звьязки з РАШЕЮ
А якщо в Інтернейншл часть менеджерів охрініла, то це не говорить що ІІнтернейшл не працюе на рашу - в потрібний час всі агенти засвітлюються в таких організаціях
ДО РЕЧІ, хто їм платить зарплатню ?
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11.10.2022 12:41 Відповісти
Гамнесті такі самі прикацалені як і ти,розумник під проксі.
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11.10.2022 10:35 Відповісти
Олєг Іванович 9b12ffb ти просто пустомеля.
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11.10.2022 11:49 Відповісти
Українці мають повне право розстрілювати (та вбивати будь-якими способами) кацапів на їхній території.
За вбитого українця вбивати потрібно, як мінімум трьох кацапів (виходячи із співвідношення населення росії та України 3:1)
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11.10.2022 10:25 Відповісти
я з вами не згоден ,де ваша людяність???
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Співвідношення має буть хоча б 10:1.
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11.10.2022 11:11 Відповісти
Так! Ви правий.
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11.10.2022 11:13 Відповісти
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11.10.2022 10:25 Відповісти
того кацапського підара якого виймали з під танка - *****?
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11.10.2022 10:25 Відповісти
Кацапи наймерзотнійша, найбрехливійша нація у світі.
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11.10.2022 10:26 Відповісти
Мало того, вони не нація, не народ і не етнос, а імперський бульйон наймерзенніших рабів.
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11.10.2022 10:31 Відповісти
Тому це дурниця їх порівнювати з нацистами і фашистами.Вони такими не являються.А гірші в рази.
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11.10.2022 10:43 Відповісти
Вчора москалі на форумах всі радили,що удари були здійснені по інфраструктурі.Вони кажуть,що потрібно все знищити,щоб звільнити Україну від націоналістів.Без адекватної відповіді.по території москалів,вони не зупиняться.
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11.10.2022 10:27 Відповісти
Майже кадри з Бабиного Яру. І чим це відрізняється від голокосту? Нацики... Ні, суки, це ви - рашисти, фашисти **********
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11.10.2022 10:28 Відповісти
це і є голокост Українців.
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11.10.2022 11:27 Відповісти
Це треба показувати тим, хто пропонує перемовини з руснею. Кацапцькі під0ри мають відповісти за усі злочини, що скоїли.
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11.10.2022 10:28 Відповісти
Треба поширювати ці відео, тому що на прокуратуру надії нема - там постійно зникають докази ( услуга платна)
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11.10.2022 10:28 Відповісти
А шо , кацапський троль , тобі не до вподоби ? Твій батько у прокуратурі гроши заробляе ? 🤣🤣🤣


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Реєстрація: 25.08.2022
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11.10.2022 10:43 Відповісти
за совість - бистріше, хлопці, доки кацап рукі вгору не підняв.
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11.10.2022 10:32 Відповісти
Згадуйте це кожного разу коли вам кажуть про "нє всє расіяні такіє"...

Допомагаймо ЗСУ!
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11.10.2022 10:33 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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11.10.2022 10:35 Відповісти
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11.10.2022 10:36 Відповісти
Вам не спадало на думку,що і на цьому відео і в усіх інших повідомленнях про вбитих,закопаних у безіменних могилах тощо....за7,5 міс не було жодного Слуги,95-квартальника,Оппозажопера і представника однієї маленької близькосхідної народності? А лише одні українці,патріоти,воїни і просто звичайні люди....
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11.10.2022 10:38 Відповісти
Мало вам было дебилы рабсейские кровавых преступлений при сталине, опять развели кровавую диктатуру. рабсия недострана с вечным фашистским режимом.
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11.10.2022 10:42 Відповісти
Эти видео надо показывать в Евросоюзе и особенно пану Шольцу перед сном !
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11.10.2022 10:44 Відповісти
Коли Жорін виклав відео з телефона окупанта, де вони кидають тіла закатованих до ями, то прпагандон коц, це відео виклав в комсомольській правді також, та написав що то азовці роблять. Так працює пропаганда.
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11.10.2022 10:47 Відповісти
до речі спочатку виклали відео неповне там де не видно цих віролдків які ведуть чоловіка...
і якийсь кацапський чиновник звернувся в обсє і міжнародні установи намагаючись приписати ці злочини українським військовим...
...потім з"явилось повне відео яке було переслане цим міжнародним установам на якому чітко видно російську нашивку на формі і червону розпізнавальну стрічку на цих кацапських ублюдках....
...тобто ці пропагандисти самі себе виї..бали...
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11.10.2022 11:14 Відповісти
виконавців цього злочину знайти і вбити.
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11.10.2022 10:47 Відповісти
можливо деякі з них уже мертві, наприклад, той кому належав телефон...а знайти інших буде легко номера в/ч частин встановлені, коло знайомих цього ублюдка власника телефона можна встановити і працювати по ньому.. крім того там на відео одного добре видно в профіль...
...впевнений спецслужби вже займаються....

жаль, що проста смерть для них буде занадто легким покаранням....
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11.10.2022 11:19 Відповісти
було б бажання
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11.10.2022 11:21 Відповісти
а можливо власника телефона взяли у полон...ну то тут ясно його подальшу долю.. за замовчуванням.. про таке не говорять......
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11.10.2022 11:20 Відповісти
а можливо луна війшла в фазу марса і тут вже венері до марса як до луни...
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11.10.2022 11:23 Відповісти
***** пишете,
кацапня закатувала і вбила хлопця.
намагалася скрити свій злочин, але в когось був айфон.
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11.10.2022 11:29 Відповісти
не зрозумів що ви мали на увазі...в статті чітко написано що телефон належав кацапу....не просто ж так написано - значить в телефоні були його дан, які підтверджують що це його телефон....до того ж зйомка не прихована тобто знімала людина якій це позволили робити - або кацап або якийсь коллаборант, який брав участь у цих жахіттях...

...ніхто не сумнівається що кацапня вчинила цей жах і проста смерть для цих кацапів занадто легка.....

а також не зрозумів ваші словесні псевдоінтелектуальні виверти, які вам здаються дотепними а насправді є дурнею - "а можливо луна...." - я висловив припущення, що на вашу думку не так в моєму комменті ? Просто цікаво....
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11.10.2022 11:53 Відповісти
так і думав що не зрозумієте...
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11.10.2022 12:17 Відповісти
так і думав, що не зрозумієте....
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11.10.2022 12:32 Відповісти
Методы кремлевских пропагандистов это винить в том же в чем винят их либо утверждать что все постановка.
Видно что выходец с кгб-нквд путлер повторяет то же что творили нквдшники в 30 годах.Массовые казни,депортации и пытки всех кто не хочет жить в стойлое расейской империи с обвинением их в нацизме.За исключением того что если в совке было хотя бы подобие судов в виде троек.То тут внесудебные казни.
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11.10.2022 10:53 Відповісти
ніколи не кажить мені, шо кацапи люди.
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11.10.2022 11:00 Відповісти
Фільтрацію проводе росгвардія, у нас в полоні їх перевіряли, наприклад затриманих на харьківщині
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11.10.2022 11:01 Відповісти
Показати це всяким маскам, гутерішам, трампам і папі, приліпити їм на стіну а хай спочатку дивляться перед тим як розкривати мордяку.
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11.10.2022 11:04 Відповісти
дійде черга і до сраної мацкви і іншої срані новгарадов....
кацапи - ви збудили зверя!
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11.10.2022 11:08 Відповісти
о, то ти в нас "звєрь"....
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11.10.2022 12:33 Відповісти
Ви - та як з сiмейства реп`яхових, кацапска манера поведiнки, мол ты его пiд гузно, з ганку, воно в кватирку лiзе, чмо ходяче.
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11.10.2022 12:36 Відповісти
а ти в нас їбанутий зелений кроль скок скок...
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11.10.2022 12:43 Відповісти
а ти в нaс с-3oо+ прапор
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11.10.2022 12:48 Відповісти
Та зверь для них - то легко бы они отделались... Кацапы вторглись в священные земли , на которых минимум 20 000 лет оберiг, ровно столько, сколько лет нашей праматери, которая бессменно жила на наших территориях, никогда их не оставляя(гаплогруппные исследования). Независимо от нашего желания, от сил, покровительствующих нам, кацапляндию ожидает большой Армагеддон
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11.10.2022 12:33 Відповісти
вбив кацапа - врятував Людину
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11.10.2022 11:10 Відповісти
Царство Небесне вбитим і закатованим...

кацапам смерть!!!!!!!!!
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11.10.2022 11:14 Відповісти
СБУ? агов?
відзвітуйте і докладіть всім, шо сукі знайдені і знешкоджені і шо ви не напрасно за рахунок зарплат людей свої отримуєте.
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11.10.2022 11:18 Відповісти
з приводу , касапи ще позавчора в усіх своїх пабліках кричали, що ці вбивства здійснював Азов. Після цього фрагменту - мовчать.
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11.10.2022 11:21 Відповісти
Как я хочу это показать своей родне в ПМР, но мне там скажут, что это азовцы расстреливают мирных! Там вместо бошек у людей телевизоры с российскими каналами!
Блин, давайте больше доказательств, что это россияне расстреливали. Только так можно весь мир выводить из зомбированого состояния.
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11.10.2022 12:14 Відповісти
Повторяю свой пост потому как его не нашел, видать и бутусов совсем скурвился.. Чуваки тут такое дело я уже забанен везде и здесь и на фейсбуке и похоже на ютубе. В общем я написал пост Швецу а вот пост не отсвечивается и обратной связи нет, поэтому публикую его здесь, не обессудьте...: Юрий Борисович при всем к вам громадном уважении не могу не поделиться своими мыслями и задать несколько вопросов. Кто эти таинственные высокопоставленные представители украинской власти на которых ссылается таймс? Только не говорите что вы не знаете - не поверю. Это случаем не ермак и не его подстилка? Это первое а второе не считаете ли вы что уже вероятно настало время завершить всю эту клоунаду? Ну конечно если у штатов не стоит на повестке дня уничтожить как можно больше людей в европе, не буду вас утомлять описанием этого мрачного сценария вот ссылка на Ивана где он подробно все излагает: https://www.youtube.com/watch?v=str3o5JWmxA У меня к вам другое предложение. Крыса уже всех очень утомила, думаю весь мир будет очень рад если эта тварь просто здохнет. Знаю что есть наработанные возможности отследить и уничтожить мощным конвенциальным оружием любого террориста, в любом убежище на нашей планете. Так вот у меня к вам вопрос какова конечная цель этой клоунады у штатов? Как можно большее уничтожение людей в европе или все таки оперативное завершение этой войны?
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11.10.2022 12:21 Відповісти
Ви - гарячий, як свiже кiнське лайно... За вашими сценарiем не СССРу розвалили б Штати, а всю земну кулю, у нуклiярних мiжсобойчиках з кацапами.
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11.10.2022 12:43 Відповісти
Та шо гарячий - то нічого, я не ображаюсь... Аби тільки у вас розумовий процесс почався, та ви замислились, а дійсно чому не припиняють війну якщо є така можливість? Ось на це пост і розрахований.
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11.10.2022 20:00 Відповісти
Завалять Путіна почнеться бійка за владу і ще невідомо у кого кнопка опиниться і що він зробить. Це як один з результатів розумового процесу, самий простий. Можу накидати ще 5-10 варіантів.
"Колективного Путіна" одною ракетою не прибереш. Там зараз 80% країни Путінів.
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12.10.2022 04:04 Відповісти
Ну так вовка боятися - у ліс не ходити! Колись же все одно прийдеться якось опановувати ту кнопку. Це як хворий зуб, все одно ж прийдеться йти до лікаря але чим раніше тим краще. А зараз наші люди гинуть, а країна руйнується... то може вже доволі відкладати це рішення?
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12.10.2022 08:29 Відповісти
публікація спочатку частини відео щоб ватапропаганда роздмухала тему, а потім публікація слідом іншої частини - все це схоже на зазделегідь заплановану інформаційну спецоперацію.
Не здивуюсь. якщо з'явиться і треття частина відоса де чітко можна буде ідентифікувати військових злочинців.
Ба , навіть більше, може навіть побачимо і відповідні документи самих орків. Все може бути. Орки ж коли тікали могли багато доказової бази по дурості і залишити.
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11.10.2022 12:57 Відповісти
Це, за таких рашистів *****, волали нардепи ВРУ - ригоАналів, комуняк, саціалістів, опозажопників, які знову переметнулися до служок олігархів, щоб і далі гадити в Україні!!

Гнати цю наволоч, з корочками нардепів з України, до кацапстану, позбавивши майна та громадянських прав у Мирній Україні!!
Але ж Стефанчук - Зеленський «чомусь» це не роблять в ТУРБОРЕЖИМІ, як з виділенням грошей В асфальт впродовж 3,5 років!!
все намагаються схитрити та замовчувати, як із розслідуванням злочинців з рашистського табору для полонених Українців «ІЗОЛЯЦІЯ»!!
Збіг обставин чи Оманщина не дає??
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11.10.2022 14:42 Відповісти
лютий гнів та прокляття кацапам
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11.10.2022 15:45 Відповісти
Красная повязка закрашена неумело - сверху ствола растения тоже красное, но растение ближе к оператору.

Не позорьте Украину.

Слава Украине
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11.10.2022 16:32 Відповісти
телефон, видео-сжатие не слышал?
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12.10.2022 00:44 Відповісти
Не розумію як під такою інформацією можна ставити лайк?
Це дебіли чи мордорські ублюдки ставлять?
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11.10.2022 19:18 Відповісти
На жаль в Европі і США це нікому непоказують і це нікого особо і не цікавить. ООН, Міжнародний Кримінальний Суд, Проституткі Інтернешнл,Інтернаціональний Крадіжний Хрест, Поц Римскій, Илона Маск, Маразматик Джо та інші вже давно показали свое відношення до геноциду Українців.
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11.10.2022 19:55 Відповісти
amnesty international, очевидно, порушення прав людини на цьому відео не бачить, мерзенні лицеміри.
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11.10.2022 21:39 Відповісти
Хйло наверное потом медаль дал, если успел. скрепы, как при Сталине, прям мечта, наверное. осталось только травануться.
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12.10.2022 01:11 Відповісти
 
 