Окупанти ведуть українця на розстріл в Куп’янську. ВIДЕО з телефона загарбника
Азовець Максим Жорін опублікував новий фрагмент відео з місця розстрілу російськими окупантами цивільних у Куп’янську.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на короткому відео російські окупанти ведуть до страти людину у цивільному одязі. Окупантів двоє. Один з них має на ногах тактичні ознаки російських підрозділів - намотаний червоний скотч.
"Для всіх тупих російських мразєй, які самі розігнали в мережі свій же злочин. Ось ще одна частина вчорашнього відео. Подивіться уважно на катів - кожному зрозуміло, що саме російські військові реалізували цю страту звичайних цивільних в окупованому місті. Повне відео зараз у слідства. Російські солдати будуть ідентифіковані", - пише Жорін у коментарі до відео.
Новий відеозапис хронологічно передував раніше оприлюдненому відео, на якому тіло вже вбитої людини окупанти скидають до ями з тілами інших розстріляних. Обидва відеозаписи були знайдені у телефоні російського загарбника.
Відео цього воєнного злочину російських окупантів на своєму телеграм-каналі БУТУСОВ ПЛЮС опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов і нагадав про інші звірства росіян на Харківщині.
Ось розповідь місцевого жителя, який вижив у російській в'язниці.
А ось розслідування вбивства чотирьох людей, тіла яких закинули у льох.
Розслідується вбивство 24 людей під Куп'янськом, які намагалися виїхати з зони бойових дій. Також у селі Василенкове на деокупованій частині Харківщини виявили 5 тіл загиблих, які ще у травні намагалися евакуюватися з Куп’янська до Харкова.
Повідомлення про виявлені тіла закатованих росіянами цивільних надходять майже з кожного визволеного населеного пункту. Так, муміфіковані тіла двох чоловіків знайшли у підвальному приміщенні будинку у с. Кам’янка Ізюмського району Харківської області. Тіла вбитих людей знайшли на базі відпочинку в селі Новоплатонівка Борівської ТГ. Їх руки були з’єднані кайданками. У загиблих наявні вогнепальні поранення голови.
Два тіла з ознаками катувань виявили на заводі в Куп’янську-Вузловому.
У Макаровому на Харківщині ексгумували тіло 68-річного чоловіка, який загинув від рук російського військовослужбовця.
У визволеному Ізюмі виявили масове поховання на 440 тіл. Зокрема у масовому похованні під Ізюмом виявили тіло чоловіка зі слідами тортур - у нього зв’язані руки та відрізана мошонка.
Також братську могилу знайдено в деокупованій Козачій Лопані.
На Харківщині, за даними поліції, серед ексгумованих тіл є з відрізаними вухами й іншими слідами тортур.
За місяць на звільнених від військ РФ територіях Харківської області виявлено тіла 534 мирних жителів. Всього, за даними Нацполіції, на деокупованій території Харківської області зареєстровано 1164 воєнні злочини.
Крім того, за даними правоохоронців, на деокупованій території Харківщині виявлено 18 російських катівень.
Ось розповідь про виявлені злочини російських окупантів в Козачій Лопані: "Били. Не годували. Підв’язували до стелі. Дівчатам рвали нігті і ґвалтували. Хлопцям намотували дроти на геніталії".
У Харківській області правоохоронці розслідують інформацію про ґвалтування українських жінок як у катівнях, так і на території населених пунктів.
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Сея горе и смерть без конца
Их "культура" льшь тонкий налет
Зависть с похотью гложет сердца
Все изгадь, растопчи, изломай,
Грабь, насилуй, сожги, задуши!
Вот та "тайна" что скрыта от нас
В закоулочках "русской души" ...
Побачив кацапа? Убий...
Не уб'єш ти, він уб'є тебе, виріже твою родину і спалить твою хату.
нема з ким розмовляти - кацапню при першій ліпшій нагоді в нуль'
P. S. Добре що світ не судить про всіх з одного випадку інакше ні зброї, ні допомоги, ні приймання біженців з України небуло !
P. S. S. путин-*****.
РФ - страна террорист.
Кацап - мерзотньій раб *********** на швабре.
Але про що це я , коли у нас корегувальникам ракетних ударів суддя дає покарання - прочитати вір Франка чи мемуари мудака-Грушевського .
А читати ка цапу твори Франка, Грушевського та інших письменників треба було б на довічному у в'язниці
P. S. Добре що світ не судить про всіх з одного випадку інакше ні зброї, ні допомоги, ні приймання біженців з України небуло !
і ми бачимо кацапи встигли очолить - і ОБСЕ, і ООН, і Ватикан, і Червоний хрест і Угорщіну і Спортивні комітети і т п
Тому всі , хто якось підтримують рашу - мають звьязки з РАШЕЮ
А якщо в Інтернейншл часть менеджерів охрініла, то це не говорить що ІІнтернейшл не працюе на рашу - в потрібний час всі агенти засвітлюються в таких організаціях
ДО РЕЧІ, хто їм платить зарплатню ?
За вбитого українця вбивати потрібно, як мінімум трьох кацапів (виходячи із співвідношення населення росії та України 3:1)
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Співвідношення має буть хоча б 10:1.
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Реєстрація: 25.08.2022
Допомагаймо ЗСУ!
і якийсь кацапський чиновник звернувся в обсє і міжнародні установи намагаючись приписати ці злочини українським військовим...
...потім з"явилось повне відео яке було переслане цим міжнародним установам на якому чітко видно російську нашивку на формі і червону розпізнавальну стрічку на цих кацапських ублюдках....
...тобто ці пропагандисти самі себе виї..бали...
...впевнений спецслужби вже займаються....
жаль, що проста смерть для них буде занадто легким покаранням....
кацапня закатувала і вбила хлопця.
намагалася скрити свій злочин, але в когось був айфон.
...ніхто не сумнівається що кацапня вчинила цей жах і проста смерть для цих кацапів занадто легка.....
а також не зрозумів ваші словесні псевдоінтелектуальні виверти, які вам здаються дотепними а насправді є дурнею - "а можливо луна...." - я висловив припущення, що на вашу думку не так в моєму комменті ? Просто цікаво....
Видно что выходец с кгб-нквд путлер повторяет то же что творили нквдшники в 30 годах.Массовые казни,депортации и пытки всех кто не хочет жить в стойлое расейской империи с обвинением их в нацизме.За исключением того что если в совке было хотя бы подобие судов в виде троек.То тут внесудебные казни.
кацапи - ви збудили зверя!
кацапам смерть!!!!!!!!!
відзвітуйте і докладіть всім, шо сукі знайдені і знешкоджені і шо ви не напрасно за рахунок зарплат людей свої отримуєте.
Блин, давайте больше доказательств, что это россияне расстреливали. Только так можно весь мир выводить из зомбированого состояния.
"Колективного Путіна" одною ракетою не прибереш. Там зараз 80% країни Путінів.
Не здивуюсь. якщо з'явиться і треття частина відоса де чітко можна буде ідентифікувати військових злочинців.
Ба , навіть більше, може навіть побачимо і відповідні документи самих орків. Все може бути. Орки ж коли тікали могли багато доказової бази по дурості і залишити.
Гнати цю наволоч, з корочками нардепів з України, до кацапстану, позбавивши майна та громадянських прав у Мирній Україні!!
Але ж Стефанчук - Зеленський «чомусь» це не роблять в ТУРБОРЕЖИМІ, як з виділенням грошей В асфальт впродовж 3,5 років!!
все намагаються схитрити та замовчувати, як із розслідуванням злочинців з рашистського табору для полонених Українців «ІЗОЛЯЦІЯ»!!
Збіг обставин чи Оманщина не дає??
Не позорьте Украину.
Слава Украине
Це дебіли чи мордорські ублюдки ставлять?