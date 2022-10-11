Оккупанты ведут украинца на расстрел в Купянске. ВИДЕО с телефона захватчика

Азовец Максим Жорин опубликовал новый фрагмент видео с места расстрела российскими оккупантами гражданских в Купянске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на коротком видео российские оккупанты ведут на смертную казнь человека в гражданской одежде. Оккупантов двое. Один из них имеет на ногах тактические признаки российских подразделений – намотанный красный скотч.

"Для всех тупых российских мразей, которые сами разогнали в сети свое же преступление. Вот еще одна часть вчерашнего видео. Посмотрите внимательно на палачей – каждому понятно, что именно российские военные реализовали эту казнь обычных гражданских в оккупированном городе. Полное видео сейчас у следствия. Российские солдаты будут идентифицированы", - пишет Жорин в комментарии к видео.

Новая видеозапись хронологически предшествовала ранее обнародованному видео, на котором тело уже убитого человека оккупанты сбрасывают в яму с телами других расстрелянных. Обе видеозаписи были найдены в телефоне российского захватчика.

Видео этого военного преступления российских оккупантов на своем телеграм-канале БУТУСОВ ПЛЮС опубликовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и напомнил о других зверствах россиян на Харьковщине.

Вот рассказ местного жителя, выжившего в российской тюрьме.

А вот расследование убийства четырех человек, тела которых забросили в погреб.

Расследуется убийство 24 человек под Купянском, пытавшихся выехать из зоны боевых действий. Также в селе Василенково на деоккупированной части Харьковщины обнаружили 5 тел погибших, которые еще в мае пытались эвакуироваться из Купянска в Харьков.

Сообщения об обнаруженных телах замученных россиянами гражданских поступают почти из каждого освобожденного населенного пункта. Так, мумифицированные тела двух мужчин обнаружили в подвальном помещении дома в с. Каменка Изюмского района Харьковской области. Тела убитых нашли на базе отдыха в селе Новоплатоновка Боровской ТГ. Их руки были соединены наручниками. У погибших имеются огнестрельные ранения головы.

Два тела с признаками пыток обнаружили на заводе в Купянске-Узловом.

В Макарове на Харьковщине эксгумировали тело 68-летнего мужчины, погибшего от рук российского военнослужащего.

В освобожденном Изюме обнаружили массовое захоронение на 440 тел. В частности, в массовом захоронении под Изюмом обнаружили тело мужчины со следами пыток - у него связаны руки и отрезана мошонка.

Также братская могила найдена в деоккупированной Казачьей Лопани.

В Харьковской области, по данным полиции, среди эксгумированных тел есть с отрезанными ушами и другими следами пыток.

За месяц на освобожденных от войск РФ территориях Харьковской области обнаружены тела 534 мирных жителей. Всего, по данным Нацполиции, на деоккупированной территории Харьковской области зарегистрировано 1164 военных преступлений.

Кроме того, по данным правоохранителей, на деоккупированной территории Харьковщины обнаружено 18 российских застенок.

Вот рассказ о обнаруженных преступлениях российских оккупантов в Казачьей Лопане: "Били. Не кормили. Подвязывали к потолку. Девушкам рвали ногти и насиловали. Ребятам наматывали провода на гениталии".

В Харьковской области правоохранители расследуют информацию о насилии украинских женщин как в застенках, так и на территории населенных пунктов.