Оккупанты ведут украинца на расстрел в Купянске. ВИДЕО с телефона захватчика
Азовец Максим Жорин опубликовал новый фрагмент видео с места расстрела российскими оккупантами гражданских в Купянске.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на коротком видео российские оккупанты ведут на смертную казнь человека в гражданской одежде. Оккупантов двое. Один из них имеет на ногах тактические признаки российских подразделений – намотанный красный скотч.
"Для всех тупых российских мразей, которые сами разогнали в сети свое же преступление. Вот еще одна часть вчерашнего видео. Посмотрите внимательно на палачей – каждому понятно, что именно российские военные реализовали эту казнь обычных гражданских в оккупированном городе. Полное видео сейчас у следствия. Российские солдаты будут идентифицированы", - пишет Жорин в комментарии к видео.
Новая видеозапись хронологически предшествовала ранее обнародованному видео, на котором тело уже убитого человека оккупанты сбрасывают в яму с телами других расстрелянных. Обе видеозаписи были найдены в телефоне российского захватчика.
Видео этого военного преступления российских оккупантов на своем телеграм-канале БУТУСОВ ПЛЮС опубликовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и напомнил о других зверствах россиян на Харьковщине.
Вот рассказ местного жителя, выжившего в российской тюрьме.
А вот расследование убийства четырех человек, тела которых забросили в погреб.
Расследуется убийство 24 человек под Купянском, пытавшихся выехать из зоны боевых действий. Также в селе Василенково на деоккупированной части Харьковщины обнаружили 5 тел погибших, которые еще в мае пытались эвакуироваться из Купянска в Харьков.
Сообщения об обнаруженных телах замученных россиянами гражданских поступают почти из каждого освобожденного населенного пункта. Так, мумифицированные тела двух мужчин обнаружили в подвальном помещении дома в с. Каменка Изюмского района Харьковской области. Тела убитых нашли на базе отдыха в селе Новоплатоновка Боровской ТГ. Их руки были соединены наручниками. У погибших имеются огнестрельные ранения головы.
Два тела с признаками пыток обнаружили на заводе в Купянске-Узловом.
В Макарове на Харьковщине эксгумировали тело 68-летнего мужчины, погибшего от рук российского военнослужащего.
В освобожденном Изюме обнаружили массовое захоронение на 440 тел. В частности, в массовом захоронении под Изюмом обнаружили тело мужчины со следами пыток - у него связаны руки и отрезана мошонка.
Также братская могила найдена в деоккупированной Казачьей Лопани.
В Харьковской области, по данным полиции, среди эксгумированных тел есть с отрезанными ушами и другими следами пыток.
За месяц на освобожденных от войск РФ территориях Харьковской области обнаружены тела 534 мирных жителей. Всего, по данным Нацполиции, на деоккупированной территории Харьковской области зарегистрировано 1164 военных преступлений.
Кроме того, по данным правоохранителей, на деоккупированной территории Харьковщины обнаружено 18 российских застенок.
Вот рассказ о обнаруженных преступлениях российских оккупантов в Казачьей Лопане: "Били. Не кормили. Подвязывали к потолку. Девушкам рвали ногти и насиловали. Ребятам наматывали провода на гениталии".
В Харьковской области правоохранители расследуют информацию о насилии украинских женщин как в застенках, так и на территории населенных пунктов.
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Сея горе и смерть без конца
Их "культура" льшь тонкий налет
Зависть с похотью гложет сердца
Все изгадь, растопчи, изломай,
Грабь, насилуй, сожги, задуши!
Вот та "тайна" что скрыта от нас
В закоулочках "русской души" ...
Побачив кацапа? Убий...
Не уб'єш ти, він уб'є тебе, виріже твою родину і спалить твою хату.
нема з ким розмовляти - кацапню при першій ліпшій нагоді в нуль'
P. S. Добре що світ не судить про всіх з одного випадку інакше ні зброї, ні допомоги, ні приймання біженців з України небуло !
P. S. S. путин-*****.
РФ - страна террорист.
Кацап - мерзотньій раб *********** на швабре.
Але про що це я , коли у нас корегувальникам ракетних ударів суддя дає покарання - прочитати вір Франка чи мемуари мудака-Грушевського .
А читати ка цапу твори Франка, Грушевського та інших письменників треба було б на довічному у в'язниці
P. S. Добре що світ не судить про всіх з одного випадку інакше ні зброї, ні допомоги, ні приймання біженців з України небуло !
і ми бачимо кацапи встигли очолить - і ОБСЕ, і ООН, і Ватикан, і Червоний хрест і Угорщіну і Спортивні комітети і т п
Тому всі , хто якось підтримують рашу - мають звьязки з РАШЕЮ
А якщо в Інтернейншл часть менеджерів охрініла, то це не говорить що ІІнтернейшл не працюе на рашу - в потрібний час всі агенти засвітлюються в таких організаціях
ДО РЕЧІ, хто їм платить зарплатню ?
За вбитого українця вбивати потрібно, як мінімум трьох кацапів (виходячи із співвідношення населення росії та України 3:1)
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Співвідношення має буть хоча б 10:1.
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Реєстрація: 25.08.2022
Допомагаймо ЗСУ!
і якийсь кацапський чиновник звернувся в обсє і міжнародні установи намагаючись приписати ці злочини українським військовим...
...потім з"явилось повне відео яке було переслане цим міжнародним установам на якому чітко видно російську нашивку на формі і червону розпізнавальну стрічку на цих кацапських ублюдках....
...тобто ці пропагандисти самі себе виї..бали...
...впевнений спецслужби вже займаються....
жаль, що проста смерть для них буде занадто легким покаранням....
кацапня закатувала і вбила хлопця.
намагалася скрити свій злочин, але в когось був айфон.
...ніхто не сумнівається що кацапня вчинила цей жах і проста смерть для цих кацапів занадто легка.....
а також не зрозумів ваші словесні псевдоінтелектуальні виверти, які вам здаються дотепними а насправді є дурнею - "а можливо луна...." - я висловив припущення, що на вашу думку не так в моєму комменті ? Просто цікаво....
Видно что выходец с кгб-нквд путлер повторяет то же что творили нквдшники в 30 годах.Массовые казни,депортации и пытки всех кто не хочет жить в стойлое расейской империи с обвинением их в нацизме.За исключением того что если в совке было хотя бы подобие судов в виде троек.То тут внесудебные казни.
кацапи - ви збудили зверя!
кацапам смерть!!!!!!!!!
відзвітуйте і докладіть всім, шо сукі знайдені і знешкоджені і шо ви не напрасно за рахунок зарплат людей свої отримуєте.
Блин, давайте больше доказательств, что это россияне расстреливали. Только так можно весь мир выводить из зомбированого состояния.
"Колективного Путіна" одною ракетою не прибереш. Там зараз 80% країни Путінів.
Не здивуюсь. якщо з'явиться і треття частина відоса де чітко можна буде ідентифікувати військових злочинців.
Ба , навіть більше, може навіть побачимо і відповідні документи самих орків. Все може бути. Орки ж коли тікали могли багато доказової бази по дурості і залишити.
Гнати цю наволоч, з корочками нардепів з України, до кацапстану, позбавивши майна та громадянських прав у Мирній Україні!!
Але ж Стефанчук - Зеленський «чомусь» це не роблять в ТУРБОРЕЖИМІ, як з виділенням грошей В асфальт впродовж 3,5 років!!
все намагаються схитрити та замовчувати, як із розслідуванням злочинців з рашистського табору для полонених Українців «ІЗОЛЯЦІЯ»!!
Збіг обставин чи Оманщина не дає??
Не позорьте Украину.
Слава Украине
Це дебіли чи мордорські ублюдки ставлять?