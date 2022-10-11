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Оккупанты ведут украинца на расстрел в Купянске. ВИДЕО с телефона захватчика

Азовец Максим Жорин опубликовал новый фрагмент видео с места расстрела российскими оккупантами гражданских в Купянске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на коротком видео российские оккупанты ведут на смертную казнь человека в гражданской одежде. Оккупантов двое. Один из них имеет на ногах тактические признаки российских подразделений – намотанный красный скотч.

"Для всех тупых российских мразей, которые сами разогнали в сети свое же преступление. Вот еще одна часть вчерашнего видео. Посмотрите внимательно на палачей – каждому понятно, что именно российские военные реализовали эту казнь обычных гражданских в оккупированном городе. Полное видео сейчас у следствия. Российские солдаты будут идентифицированы", - пишет Жорин в комментарии к видео.

Новая видеозапись хронологически предшествовала ранее обнародованному видео, на котором тело уже убитого человека оккупанты сбрасывают в яму с телами других расстрелянных. Обе видеозаписи были найдены в телефоне российского захватчика.

Видео этого военного преступления российских оккупантов на своем телеграм-канале БУТУСОВ ПЛЮС опубликовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и напомнил о других зверствах россиян на Харьковщине.

Вот рассказ местного жителя, выжившего в российской тюрьме.

А вот расследование убийства четырех человек, тела которых забросили в погреб.

Расследуется убийство 24 человек под Купянском, пытавшихся выехать из зоны боевых действий. Также в селе Василенково на деоккупированной части Харьковщины обнаружили 5 тел погибших, которые еще в мае пытались эвакуироваться из Купянска в Харьков.

Сообщения об обнаруженных телах замученных россиянами гражданских поступают почти из каждого освобожденного населенного пункта. Так, мумифицированные тела двух мужчин обнаружили в подвальном помещении дома в с. Каменка Изюмского района Харьковской области. Тела убитых нашли на базе отдыха в селе Новоплатоновка Боровской ТГ. Их руки были соединены наручниками. У погибших имеются огнестрельные ранения головы.

Два тела с признаками пыток обнаружили на заводе в Купянске-Узловом.

В Макарове на Харьковщине эксгумировали тело 68-летнего мужчины, погибшего от рук российского военнослужащего.

В освобожденном Изюме обнаружили массовое захоронение на 440 тел. В частности, в массовом захоронении под Изюмом обнаружили тело мужчины со следами пыток - у него связаны руки и отрезана мошонка.

Также братская могила найдена в деоккупированной Казачьей Лопани.

В Харьковской области, по данным полиции, среди эксгумированных тел есть с отрезанными ушами и другими следами пыток.

За месяц на освобожденных от войск РФ территориях Харьковской области обнаружены тела 534 мирных жителей. Всего, по данным Нацполиции, на деоккупированной территории Харьковской области зарегистрировано 1164 военных преступлений.

Кроме того, по данным правоохранителей, на деоккупированной территории Харьковщины обнаружено 18 российских застенок.

Вот рассказ о обнаруженных преступлениях российских оккупантов в Казачьей Лопане: "Били. Не кормили. Подвязывали к потолку. Девушкам рвали ногти и насиловали. Ребятам наматывали провода на гениталии".

В Харьковской области правоохранители расследуют информацию о насилии украинских женщин как в застенках, так и на территории населенных пунктов.

армия РФ (19197) Жорин Максим (47) военные преступления (1434) Купянск (631)


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Топ комментарии
+70
.....
нема з ким розмовляти - кацапню при першій ліпшій нагоді в нуль'
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11.10.2022 10:22
+65
Вбиавати мацкаля всюди де зустрінеш ! Ці істоти на це заслужили !!
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11.10.2022 10:22
+53
А що там "гамнестіінтернейшл"? Все язик з "очка" витягнути не може!
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11.10.2022 10:22
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Грабь, насилуй, сожги, задуши!
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11.10.2022 10:20 Ответить
Висловитися гірше про срань рашапоїдну звісно можна проте те що звучить в цих рядках у повній мірі зрозуміло не лише у всіх куточках планети це розуміють і самі орки у всіх куточках мордору.
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11.10.2022 10:30 Ответить
сепарський золкін продовжує спроби очіловєчіванія чортів, а з наших податків влада годує кожного полоненого сатаниста на 3000 при пенсії 2500 і виплат на дитину 800 грн
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11.10.2022 12:35 Ответить
Алгоритм простий:
Побачив кацапа? Убий...
Не уб'єш ти, він уб'є тебе, виріже твою родину і спалить твою хату.
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12.10.2022 04:52 Ответить
Схоже це дівчина.
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11.10.2022 10:22 Ответить
а в это время, где-то в Киеве "зареєстрована справа за позовом 1xBet до Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, в якому російський букмекер вимагає повернути йому видані навесні цього року дві ліцензії на роботу в Україні".
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11.10.2022 10:22 Ответить
почему бы их кацапов вот так на круче Днипра вместе с судьями ОАСК не ****** и чинушами что продались за рубля выдав Лицензию сколько можно ***** играть в дерьмо и автократию????
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11.10.2022 10:45 Ответить
именно так. происходит какая-то чушь, которую по каким-то причинам власти не желают пресекать.
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11.10.2022 10:54 Ответить
ті козли що видають кацапам ліцензії нічим не кращі за тих хто розстрілює Українців.
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11.10.2022 11:23 Ответить
Вбиавати мацкаля всюди де зустрінеш ! Ці істоти на це заслужили !!
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11.10.2022 10:22 Ответить
.....
нема з ким розмовляти - кацапню при першій ліпшій нагоді в нуль'
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11.10.2022 10:22 Ответить
А що там "гамнестіінтернейшл"? Все язик з "очка" витягнути не може!
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11.10.2022 10:22 Ответить
Трохи випередили мене.Та свій пост видаляти вже не буду.
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11.10.2022 10:26 Ответить
Ну купили их и все. Язык из сраки достанут, когда мы их перекупим или перешантажируем. Надо было уничтожать клан Кучмы намного раньше, пока кацапы не получили халявные деньги от энергоносителей, строить успешную экономику, на налогах зарабатывать больше денег в бюджет и начать подкупать европейских политиков, которые взяточники похлеще нас, притом дешевле и притом всегда выполняют ту работу, которую им поручают, наши же коррупционеры могут кинуть или просто забухать и по итогу кидают своих нанимателей.
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11.10.2022 10:27 Ответить
Амністі Інтернейшл був заснован кацапами для виправдовування своїх злочінів (
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11.10.2022 10:32 Ответить
Не повіриш, Амнесті засуджував й засуджували РФ багато разів й за те їх офіс закрили на Засрашці. Якби ти був трохи розумніший й міг вивчати Англійську мову то мав би можливість ознайомитись з їх роботою.
P. S. Добре що світ не судить про всіх з одного випадку інакше ні зброї, ні допомоги, ні приймання біженців з України небуло !
P. S. S. путин-*****.
РФ - страна террорист.
Кацап - мерзотньій раб *********** на швабре.
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11.10.2022 10:32 Ответить
А кто из амнести подобных заявил недавно что украинцы не должны стрелять в мобилизованных кацапах потому что они еще не научились сопротивляться и их легко убить .А это дескать негуманно. Мол надо подождать пока натренируются.
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11.10.2022 10:48 Ответить
да фейк то был, а вы купились
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11.10.2022 12:54 Ответить
І амнесті *****.
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11.10.2022 11:25 Ответить
А шото вы скромно умолчали что и зсу осуждали, якобы тоже наша вина в гибели гражданских и возмущались что с пленными ********** жестоко обращаются, просто ужос: лица показывают и интервью берут.
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11.10.2022 17:43 Ответить
Коли хоч якась наша "тероборона" буде водити чиновників з громадянством рф до якоїсь ями !??
Але про що це я , коли у нас корегувальникам ракетних ударів суддя дає покарання - прочитати вір Франка чи мемуари мудака-Грушевського .
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11.10.2022 10:23 Ответить
Розстрілювати то знову скажуть що не гуманно. А навідникам треба давати мотузок і хай буде "прикре самогубство"...
А читати ка цапу твори Франка, Грушевського та інших письменників треба було б на довічному у в'язниці
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12.10.2022 05:27 Ответить
Чего молчит гамнести интернешл?Язык в жопе у ***** застрял?
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11.10.2022 10:24 Ответить
Не повіриш, Амнесті засуджував й засуджували РФ багато разів й за те їх офіс закрили на Засрашці. Якби ти був трохи розумніший й міг вивчати Англійську мову то мав би можливість ознайомитись з їх роботою.
P. S. Добре що світ не судить про всіх з одного випадку інакше ні зброї, ні допомоги, ні приймання біженців з України небуло !
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11.10.2022 10:30 Ответить
Випадків було багато . Це кацапська організація створена під прикриттям
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11.10.2022 10:33 Ответить
Sophia-Maria Duglass Маєчню не пишіть. Пишете відверту брехню.
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11.10.2022 11:50 Ответить
Ви просто не знаете як раша маскіруе своїх агентів
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11.10.2022 11:51 Ответить
Я просто знаю як засновувалася Амнесті, знайомий з їх роботою. Й з того допису багато хто "охрінів" у самій організації. Ще раз повторюю - аби у світі вішали ярлики по одному випадку як це роблять деякі Українці то ні допомоги, ні біженців з України не було.
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11.10.2022 12:31 Ответить
А я знаю , що в КГБ придумали приказку- ЯКЩО НЕЛЬЗЯ ПЕРЕМОГТИ , ТО ТРЕБА ОЧОЛИТИ .

і ми бачимо кацапи встигли очолить - і ОБСЕ, і ООН, і Ватикан, і Червоний хрест і Угорщіну і Спортивні комітети і т п
Тому всі , хто якось підтримують рашу - мають звьязки з РАШЕЮ
А якщо в Інтернейншл часть менеджерів охрініла, то це не говорить що ІІнтернейшл не працюе на рашу - в потрібний час всі агенти засвітлюються в таких організаціях
ДО РЕЧІ, хто їм платить зарплатню ?
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11.10.2022 12:41 Ответить
Гамнесті такі самі прикацалені як і ти,розумник під проксі.
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11.10.2022 10:35 Ответить
Олєг Іванович 9b12ffb ти просто пустомеля.
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11.10.2022 11:49 Ответить
Українці мають повне право розстрілювати (та вбивати будь-якими способами) кацапів на їхній території.
За вбитого українця вбивати потрібно, як мінімум трьох кацапів (виходячи із співвідношення населення росії та України 3:1)
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11.10.2022 10:25 Ответить
я з вами не згоден ,де ваша людяність???
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Співвідношення має буть хоча б 10:1.
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11.10.2022 11:11 Ответить
Так! Ви правий.
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11.10.2022 11:13 Ответить
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11.10.2022 10:25 Ответить
того кацапського підара якого виймали з під танка - *****?
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11.10.2022 10:25 Ответить
Кацапи наймерзотнійша, найбрехливійша нація у світі.
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11.10.2022 10:26 Ответить
Мало того, вони не нація, не народ і не етнос, а імперський бульйон наймерзенніших рабів.
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11.10.2022 10:31 Ответить
Тому це дурниця їх порівнювати з нацистами і фашистами.Вони такими не являються.А гірші в рази.
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11.10.2022 10:43 Ответить
Вчора москалі на форумах всі радили,що удари були здійснені по інфраструктурі.Вони кажуть,що потрібно все знищити,щоб звільнити Україну від націоналістів.Без адекватної відповіді.по території москалів,вони не зупиняться.
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11.10.2022 10:27 Ответить
Майже кадри з Бабиного Яру. І чим це відрізняється від голокосту? Нацики... Ні, суки, це ви - рашисти, фашисти **********
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11.10.2022 10:28 Ответить
це і є голокост Українців.
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11.10.2022 11:27 Ответить
Це треба показувати тим, хто пропонує перемовини з руснею. Кацапцькі під0ри мають відповісти за усі злочини, що скоїли.
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11.10.2022 10:28 Ответить
Треба поширювати ці відео, тому що на прокуратуру надії нема - там постійно зникають докази ( услуга платна)
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11.10.2022 10:28 Ответить
А шо , кацапський троль , тобі не до вподоби ? Твій батько у прокуратурі гроши заробляе ? 🤣🤣🤣


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Реєстрація: 25.08.2022
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11.10.2022 10:43 Ответить
за совість - бистріше, хлопці, доки кацап рукі вгору не підняв.
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11.10.2022 10:32 Ответить
Згадуйте це кожного разу коли вам кажуть про "нє всє расіяні такіє"...

Допомагаймо ЗСУ!
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11.10.2022 10:33 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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11.10.2022 10:35 Ответить
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11.10.2022 10:36 Ответить
Вам не спадало на думку,що і на цьому відео і в усіх інших повідомленнях про вбитих,закопаних у безіменних могилах тощо....за7,5 міс не було жодного Слуги,95-квартальника,Оппозажопера і представника однієї маленької близькосхідної народності? А лише одні українці,патріоти,воїни і просто звичайні люди....
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11.10.2022 10:38 Ответить
Мало вам было дебилы рабсейские кровавых преступлений при сталине, опять развели кровавую диктатуру. рабсия недострана с вечным фашистским режимом.
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11.10.2022 10:42 Ответить
Эти видео надо показывать в Евросоюзе и особенно пану Шольцу перед сном !
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11.10.2022 10:44 Ответить
Коли Жорін виклав відео з телефона окупанта, де вони кидають тіла закатованих до ями, то прпагандон коц, це відео виклав в комсомольській правді також, та написав що то азовці роблять. Так працює пропаганда.
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11.10.2022 10:47 Ответить
до речі спочатку виклали відео неповне там де не видно цих віролдків які ведуть чоловіка...
і якийсь кацапський чиновник звернувся в обсє і міжнародні установи намагаючись приписати ці злочини українським військовим...
...потім з"явилось повне відео яке було переслане цим міжнародним установам на якому чітко видно російську нашивку на формі і червону розпізнавальну стрічку на цих кацапських ублюдках....
...тобто ці пропагандисти самі себе виї..бали...
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11.10.2022 11:14 Ответить
виконавців цього злочину знайти і вбити.
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11.10.2022 10:47 Ответить
можливо деякі з них уже мертві, наприклад, той кому належав телефон...а знайти інших буде легко номера в/ч частин встановлені, коло знайомих цього ублюдка власника телефона можна встановити і працювати по ньому.. крім того там на відео одного добре видно в профіль...
...впевнений спецслужби вже займаються....

жаль, що проста смерть для них буде занадто легким покаранням....
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11.10.2022 11:19 Ответить
було б бажання
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11.10.2022 11:21 Ответить
а можливо власника телефона взяли у полон...ну то тут ясно його подальшу долю.. за замовчуванням.. про таке не говорять......
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11.10.2022 11:20 Ответить
а можливо луна війшла в фазу марса і тут вже венері до марса як до луни...
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11.10.2022 11:23 Ответить
***** пишете,
кацапня закатувала і вбила хлопця.
намагалася скрити свій злочин, але в когось був айфон.
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11.10.2022 11:29 Ответить
не зрозумів що ви мали на увазі...в статті чітко написано що телефон належав кацапу....не просто ж так написано - значить в телефоні були його дан, які підтверджують що це його телефон....до того ж зйомка не прихована тобто знімала людина якій це позволили робити - або кацап або якийсь коллаборант, який брав участь у цих жахіттях...

...ніхто не сумнівається що кацапня вчинила цей жах і проста смерть для цих кацапів занадто легка.....

а також не зрозумів ваші словесні псевдоінтелектуальні виверти, які вам здаються дотепними а насправді є дурнею - "а можливо луна...." - я висловив припущення, що на вашу думку не так в моєму комменті ? Просто цікаво....
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11.10.2022 11:53 Ответить
так і думав що не зрозумієте...
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11.10.2022 12:17 Ответить
так і думав, що не зрозумієте....
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11.10.2022 12:32 Ответить
Методы кремлевских пропагандистов это винить в том же в чем винят их либо утверждать что все постановка.
Видно что выходец с кгб-нквд путлер повторяет то же что творили нквдшники в 30 годах.Массовые казни,депортации и пытки всех кто не хочет жить в стойлое расейской империи с обвинением их в нацизме.За исключением того что если в совке было хотя бы подобие судов в виде троек.То тут внесудебные казни.
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11.10.2022 10:53 Ответить
ніколи не кажить мені, шо кацапи люди.
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11.10.2022 11:00 Ответить
Фільтрацію проводе росгвардія, у нас в полоні їх перевіряли, наприклад затриманих на харьківщині
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11.10.2022 11:01 Ответить
Показати це всяким маскам, гутерішам, трампам і папі, приліпити їм на стіну а хай спочатку дивляться перед тим як розкривати мордяку.
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11.10.2022 11:04 Ответить
дійде черга і до сраної мацкви і іншої срані новгарадов....
кацапи - ви збудили зверя!
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11.10.2022 11:08 Ответить
о, то ти в нас "звєрь"....
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11.10.2022 12:33 Ответить
Ви - та як з сiмейства реп`яхових, кацапска манера поведiнки, мол ты его пiд гузно, з ганку, воно в кватирку лiзе, чмо ходяче.
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11.10.2022 12:36 Ответить
а ти в нас їбанутий зелений кроль скок скок...
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11.10.2022 12:43 Ответить
а ти в нaс с-3oо+ прапор
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11.10.2022 12:48 Ответить
Та зверь для них - то легко бы они отделались... Кацапы вторглись в священные земли , на которых минимум 20 000 лет оберiг, ровно столько, сколько лет нашей праматери, которая бессменно жила на наших территориях, никогда их не оставляя(гаплогруппные исследования). Независимо от нашего желания, от сил, покровительствующих нам, кацапляндию ожидает большой Армагеддон
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11.10.2022 12:33 Ответить
вбив кацапа - врятував Людину
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11.10.2022 11:10 Ответить
Царство Небесне вбитим і закатованим...

кацапам смерть!!!!!!!!!
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11.10.2022 11:14 Ответить
СБУ? агов?
відзвітуйте і докладіть всім, шо сукі знайдені і знешкоджені і шо ви не напрасно за рахунок зарплат людей свої отримуєте.
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11.10.2022 11:18 Ответить
з приводу , касапи ще позавчора в усіх своїх пабліках кричали, що ці вбивства здійснював Азов. Після цього фрагменту - мовчать.
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11.10.2022 11:21 Ответить
Как я хочу это показать своей родне в ПМР, но мне там скажут, что это азовцы расстреливают мирных! Там вместо бошек у людей телевизоры с российскими каналами!
Блин, давайте больше доказательств, что это россияне расстреливали. Только так можно весь мир выводить из зомбированого состояния.
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11.10.2022 12:14 Ответить
Повторяю свой пост потому как его не нашел, видать и бутусов совсем скурвился.. Чуваки тут такое дело я уже забанен везде и здесь и на фейсбуке и похоже на ютубе. В общем я написал пост Швецу а вот пост не отсвечивается и обратной связи нет, поэтому публикую его здесь, не обессудьте...: Юрий Борисович при всем к вам громадном уважении не могу не поделиться своими мыслями и задать несколько вопросов. Кто эти таинственные высокопоставленные представители украинской власти на которых ссылается таймс? Только не говорите что вы не знаете - не поверю. Это случаем не ермак и не его подстилка? Это первое а второе не считаете ли вы что уже вероятно настало время завершить всю эту клоунаду? Ну конечно если у штатов не стоит на повестке дня уничтожить как можно больше людей в европе, не буду вас утомлять описанием этого мрачного сценария вот ссылка на Ивана где он подробно все излагает: https://www.youtube.com/watch?v=str3o5JWmxA У меня к вам другое предложение. Крыса уже всех очень утомила, думаю весь мир будет очень рад если эта тварь просто здохнет. Знаю что есть наработанные возможности отследить и уничтожить мощным конвенциальным оружием любого террориста, в любом убежище на нашей планете. Так вот у меня к вам вопрос какова конечная цель этой клоунады у штатов? Как можно большее уничтожение людей в европе или все таки оперативное завершение этой войны?
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11.10.2022 12:21 Ответить
Ви - гарячий, як свiже кiнське лайно... За вашими сценарiем не СССРу розвалили б Штати, а всю земну кулю, у нуклiярних мiжсобойчиках з кацапами.
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11.10.2022 12:43 Ответить
Та шо гарячий - то нічого, я не ображаюсь... Аби тільки у вас розумовий процесс почався, та ви замислились, а дійсно чому не припиняють війну якщо є така можливість? Ось на це пост і розрахований.
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11.10.2022 20:00 Ответить
Завалять Путіна почнеться бійка за владу і ще невідомо у кого кнопка опиниться і що він зробить. Це як один з результатів розумового процесу, самий простий. Можу накидати ще 5-10 варіантів.
"Колективного Путіна" одною ракетою не прибереш. Там зараз 80% країни Путінів.
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12.10.2022 04:04 Ответить
Ну так вовка боятися - у ліс не ходити! Колись же все одно прийдеться якось опановувати ту кнопку. Це як хворий зуб, все одно ж прийдеться йти до лікаря але чим раніше тим краще. А зараз наші люди гинуть, а країна руйнується... то може вже доволі відкладати це рішення?
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12.10.2022 08:29 Ответить
публікація спочатку частини відео щоб ватапропаганда роздмухала тему, а потім публікація слідом іншої частини - все це схоже на зазделегідь заплановану інформаційну спецоперацію.
Не здивуюсь. якщо з'явиться і треття частина відоса де чітко можна буде ідентифікувати військових злочинців.
Ба , навіть більше, може навіть побачимо і відповідні документи самих орків. Все може бути. Орки ж коли тікали могли багато доказової бази по дурості і залишити.
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11.10.2022 12:57 Ответить
Це, за таких рашистів *****, волали нардепи ВРУ - ригоАналів, комуняк, саціалістів, опозажопників, які знову переметнулися до служок олігархів, щоб і далі гадити в Україні!!

Гнати цю наволоч, з корочками нардепів з України, до кацапстану, позбавивши майна та громадянських прав у Мирній Україні!!
Але ж Стефанчук - Зеленський «чомусь» це не роблять в ТУРБОРЕЖИМІ, як з виділенням грошей В асфальт впродовж 3,5 років!!
все намагаються схитрити та замовчувати, як із розслідуванням злочинців з рашистського табору для полонених Українців «ІЗОЛЯЦІЯ»!!
Збіг обставин чи Оманщина не дає??
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11.10.2022 14:42 Ответить
лютий гнів та прокляття кацапам
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11.10.2022 15:45 Ответить
Красная повязка закрашена неумело - сверху ствола растения тоже красное, но растение ближе к оператору.

Не позорьте Украину.

Слава Украине
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11.10.2022 16:32 Ответить
телефон, видео-сжатие не слышал?
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12.10.2022 00:44 Ответить
Не розумію як під такою інформацією можна ставити лайк?
Це дебіли чи мордорські ублюдки ставлять?
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11.10.2022 19:18 Ответить
На жаль в Европі і США це нікому непоказують і це нікого особо і не цікавить. ООН, Міжнародний Кримінальний Суд, Проституткі Інтернешнл,Інтернаціональний Крадіжний Хрест, Поц Римскій, Илона Маск, Маразматик Джо та інші вже давно показали свое відношення до геноциду Українців.
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11.10.2022 19:55 Ответить
amnesty international, очевидно, порушення прав людини на цьому відео не бачить, мерзенні лицеміри.
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11.10.2022 21:39 Ответить
Хйло наверное потом медаль дал, если успел. скрепы, как при Сталине, прям мечта, наверное. осталось только травануться.
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12.10.2022 01:11 Ответить
 
 