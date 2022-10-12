Європейські посольства не збираються залишати Київ після обстрілів, - посол Литви Сарапінас

Посольства іноземних держав не планують залишати Київ після ракетних ударів Росії.

Про це заявив посол Литви в Україні Вальдемарас Сарапінас, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Звісно, ми не плануємо це робити. Я постійно підтримую зв'язок із послами інших країн, насамперед європейських, і ні в кого таких планів немає", - сказав Сарапінас.

За його словами, у понеділок російські ЗМІ намагалися поширити неправдиві чутки, що посольства іноземних держав евакуюються з Києва.

"Це абсолютно не відповідає дійсності", - додав дипломат.

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