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Європейські посольства не збираються залишати Київ після обстрілів, - посол Литви Сарапінас

київ,обстріл

Посольства іноземних держав не планують залишати Київ після ракетних ударів Росії.

Про це заявив посол Литви в Україні Вальдемарас Сарапінас, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Звісно, ми не плануємо це робити. Я постійно підтримую зв'язок із послами інших країн, насамперед європейських, і ні в кого таких планів немає", - сказав Сарапінас.

За його словами, у понеділок російські ЗМІ намагалися поширити неправдиві чутки, що посольства іноземних держав евакуюються з Києва.

"Це абсолютно не відповідає дійсності", - додав дипломат.

Також читайте: Росіяни запустили фейк про нібито евакуацію посольств з України

Автор: 

Київ (19408) Литва (2378) посольство (942) фейк (743) Сарапінас Вальдемаріс (6)


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12.10.2022 12:52 Відповісти
Хороший будет психологический тренинг.После этого не страшно будет уехать, работать к каким нибудь "людоедам"😄
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12.10.2022 13:27 Відповісти
 
 