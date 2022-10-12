Європейські посольства не збираються залишати Київ після обстрілів, - посол Литви Сарапінас
Посольства іноземних держав не планують залишати Київ після ракетних ударів Росії.
Про це заявив посол Литви в Україні Вальдемарас Сарапінас, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Звісно, ми не плануємо це робити. Я постійно підтримую зв'язок із послами інших країн, насамперед європейських, і ні в кого таких планів немає", - сказав Сарапінас.
За його словами, у понеділок російські ЗМІ намагалися поширити неправдиві чутки, що посольства іноземних держав евакуюються з Києва.
"Це абсолютно не відповідає дійсності", - додав дипломат.
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Чайка Київ
показати весь коментар12.10.2022 12:52 Відповісти Мені подобається 0
Юрий Ладарев
показати весь коментар12.10.2022 13:27 Відповісти Мені подобається 0
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