УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11256 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 995 11

Росіяни запустили фейк про нібито евакуацію посольств з України

фейк

Посольства європейських країн в Україні не евакуюються – росіяни розповсюджують фейк.

"Посольства країн ЄС отримали вказівку про термінову евакуацію з Києва", "Західні дипломати розпочали негайну евакуацію зі столиці України": подібними повідомленнями рясніють російські та проросійські канали в мережі в понеділок, 10 жовтня. Суть наратива в тому, що нібито іноземні представництва ухвалили таке рішення після масованих атак РФ на міста України. Проте фейк швидко розкрили: дипломати залишаються на робочих місцях та продовжують підтримувати Україну.

Так, про фейкову евакуацію посольств написав низка ресурсів, у тому числі й Анатолій Шарій, Klymenko Time, "ДИВИСЬ", Readovka і не тільки.

"За моєю інфою, ЄС розпочали евакуацію послів із Києва. Ще вчора всі були розслаблені", - пише Телеграм-канал Шарія.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російських вчителів на Харківщині не затримували. Це фейк, - журналістка Ромалійська отримала офіційну відповідь Офісу ГПУ

Деякі ресурси посилаються на нібито ЗМІ, зокрема "німецькі", але жодних джерел інформації не надають.

Росіяни запустили фейк про нібито евакуацію посольств з України 01
Росіяни запустили фейк про нібито евакуацію посольств з України 02
Росіяни запустили фейк про нібито евакуацію посольств з України 03
Росіяни запустили фейк про нібито евакуацію посольств з України 04
Росіяни запустили фейк про нібито евакуацію посольств з України 05
Росіяни запустили фейк про нібито евакуацію посольств з України 06
Росіяни запустили фейк про нібито евакуацію посольств з України 07

Тим часом, німецький дипломат, надзвичайний та повноважний посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен написала у Твіттері, що залишається в українській столиці і разом із киянами пройшла в укриття після оголошення повітряної тривоги.

"З сотнями киян у укритті. Мене вражає спокій, що панує тут, поки Росія обстрілює дитячі майданчики у центрі Києва", - йдеться у її повідомленні.

Росіяни запустили фейк про нібито евакуацію посольств з України 08


Продовжують роботу й американські дипломати. Згідно з повідомленнями офіційного сайту Президента, Володимир Зеленський сьогодні провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Бріджит Брінк і заступником голови дипломатичної місії Сполучених Штатів Крістофером Смітом.

Посол зазначила, що дипломатична місія Сполучених Штатів продовжує роботу в Україні.

Крім того, джерела "РБК-Україна" в дипломатичних колах, які представляють дві найбільші західні країни, запевнили, що ні про яку евакуацію посольств не йдеться.

"Посольство відкрите, і ми продовжуємо працювати. Ми тут для підтримки України", - цитує "РБК-Україна" спікера американського посольства Люк Мейнзен.

Політолог Артем Біденко, керівник Інституту інформаційної безпеки підтвердив, що російські тг-канали і медіа масово поширюють фейк про те, що європейські дипломати покидають Україну. "Це частина їхнього наративу сьогодні, бажання показати, що ракетні удари настільки небезпечні, що навіть посольства тікають з Києва. Однак це абсолютна брехня, яка нічим не підтверджена. Навпаки - наприклад, мої знайомі дипломати лишаються в Києві, і виконують свою роботу"

Автор: 

посольство (942) пропаганда (2791) росія (64871) фейк (742)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
Москаль якщо не збреше, то вкраде.
показати весь коментар
11.10.2022 00:14
+7
Рашка скоро сама стане фейком ...
показати весь коментар
11.10.2022 00:05
+6
кацапи не тільки виродки але й ниці брехуни
показати весь коментар
11.10.2022 00:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кацапи не тільки виродки але й ниці брехуни
показати весь коментар
11.10.2022 00:03 Відповісти
показати весь коментар
11.10.2022 00:04 Відповісти
Як так? У них же передбачено покарання за розповсюдження фейків.
показати весь коментар
11.10.2022 00:05 Відповісти
Рашка скоро сама стане фейком ...
показати весь коментар
11.10.2022 00:05 Відповісти
перемогу собі малюють ,бо обісралися.
показати весь коментар
11.10.2022 00:07 Відповісти
Dalbayby ibuchie
показати весь коментар
11.10.2022 00:11 Відповісти
Москаль якщо не збреше, то вкраде.
показати весь коментар
11.10.2022 00:14 Відповісти
руские генетические уроды выдают свои потаенные мечты.
показати весь коментар
11.10.2022 00:15 Відповісти
показати весь коментар
11.10.2022 00:17 Відповісти
"не 3,14стіла б руська морда,не ходила б в синяках"-ла -ла- ла -ла- ла
показати весь коментар
11.10.2022 00:20 Відповісти
Once upon a time (одного разу) приходить вовочка додому, плаче, каже мамо чому всі кажуть що в мене литце схоже на жопу. Його мама каже то все хня не обращай вніманійо. Він успокоїний виходить на двір, бачить відкритий каналізаційний люк і заглядає туди. А звідти лунає крик - ой, тільки срать сюди нє надо !!!
показати весь коментар
11.10.2022 00:24 Відповісти
 
 