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Новини
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Україна отримала від МВФ 1,3 млрд доларів екстреного фінансування

мвф

В Україну надійшли 1,3 млрд доларів додаткового екстреного фінансування Міжнародного валютного фонду.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Кошти будуть спрямовані на фінансування першочергових потреб: посилення обороноздатності, виплату пенсій, соціальні програми й підтримку економіки", - написав він у телеграмі.

Шмигаль нагадав, що від початку повномасштабної війни МВФ вже надав Україні 2,7 млрд доларів.

"Також найближчим часом ми з Фондом розпочнемо підготовку над новою спеціальною програмою, яка запрацює наступного року", - додав він.

Також читайте: Пакет допомоги на 1,3 млрд доларів від МВФ допоможе задовольнити потреби платіжного балансу України та підтримати її кредитоспроможність

Автор: 

МВФ (3068) фінансування (3094) Шмигаль Денис (4547)


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Кажуть, що ніби волонтерка Маліна поперла в Києві на червоний сигнал світлофору, трохи не в натовп народу, потрапила в аварію. Відео теж є.
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13.10.2022 11:38 Відповісти
ЗеКодомойские никогда ВОРами не были...не верите,спросите у Игоря Валельевича Кучму...😛
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13.10.2022 11:53 Відповісти
на дороги екстренно не вистачало?
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13.10.2022 12:30 Відповісти
 
 