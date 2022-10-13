Україна отримала від МВФ 1,3 млрд доларів екстреного фінансування

В Україну надійшли 1,3 млрд доларів додаткового екстреного фінансування Міжнародного валютного фонду.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Кошти будуть спрямовані на фінансування першочергових потреб: посилення обороноздатності, виплату пенсій, соціальні програми й підтримку економіки", - написав він у телеграмі.

Шмигаль нагадав, що від початку повномасштабної війни МВФ вже надав Україні 2,7 млрд доларів.

"Також найближчим часом ми з Фондом розпочнемо підготовку над новою спеціальною програмою, яка запрацює наступного року", - додав він.

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