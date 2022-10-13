Україна отримала від МВФ 1,3 млрд доларів екстреного фінансування
В Україну надійшли 1,3 млрд доларів додаткового екстреного фінансування Міжнародного валютного фонду.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Кошти будуть спрямовані на фінансування першочергових потреб: посилення обороноздатності, виплату пенсій, соціальні програми й підтримку економіки", - написав він у телеграмі.
Шмигаль нагадав, що від початку повномасштабної війни МВФ вже надав Україні 2,7 млрд доларів.
"Також найближчим часом ми з Фондом розпочнемо підготовку над новою спеціальною програмою, яка запрацює наступного року", - додав він.
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Ksenia VB
показати весь коментар13.10.2022 11:38 Відповісти Мені подобається 0
Senator #518037
показати весь коментар13.10.2022 11:53 Відповісти Мені подобається 0
Andrey Levenov
показати весь коментар13.10.2022 12:30 Відповісти Мені подобається 0
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