Украина получила от МВФ 1,3 млрд долларов экстренного финансирования

В Украину поступило 1,3 млрд долларов дополнительного экстренного финансирования Международного валютного фонда.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Средства будут направлены на финансирование первоочередных потребностей: усиление обороноспособности, выплату пенсий, социальные программы и поддержку экономики", - написал он в телеграме.

Шмыгаль напомнил, что с начала полномасштабной войны МВФ уже выделил Украине 2,7 млрд долларов.

"Также в ближайшее время мы с Фондом приступим к подготовке новой специальной программы, которая заработает в следующем году", - добавил он.

Читайте также: Исполнительный совет МВФ поддержал предоставление Украине около $1,3 млрд, - Зеленский