Украина получила от МВФ 1,3 млрд долларов экстренного финансирования
В Украину поступило 1,3 млрд долларов дополнительного экстренного финансирования Международного валютного фонда.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"Средства будут направлены на финансирование первоочередных потребностей: усиление обороноспособности, выплату пенсий, социальные программы и поддержку экономики", - написал он в телеграме.
Шмыгаль напомнил, что с начала полномасштабной войны МВФ уже выделил Украине 2,7 млрд долларов.
"Также в ближайшее время мы с Фондом приступим к подготовке новой специальной программы, которая заработает в следующем году", - добавил он.
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Ksenia VB
показать весь комментарий13.10.2022 11:38 Ответить Мне нравится 0
Senator #518037
показать весь комментарий13.10.2022 11:53 Ответить Мне нравится 0
Andrey Levenov
показать весь комментарий13.10.2022 12:30 Ответить Мне нравится 0
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