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Украина получила от МВФ 1,3 млрд долларов экстренного финансирования

мвф

В Украину поступило 1,3 млрд долларов дополнительного экстренного финансирования Международного валютного фонда.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Средства будут направлены на финансирование первоочередных потребностей: усиление обороноспособности, выплату пенсий, социальные программы и поддержку экономики", - написал он в телеграме.

Шмыгаль напомнил, что с начала полномасштабной войны МВФ уже выделил Украине 2,7 млрд долларов.

"Также в ближайшее время мы с Фондом приступим к подготовке новой специальной программы, которая заработает в следующем году", - добавил он.

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Автор: 

МВФ (3334) финансирование (1794) Шмыгаль Денис (2669)


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Кажуть, що ніби волонтерка Маліна поперла в Києві на червоний сигнал світлофору, трохи не в натовп народу, потрапила в аварію. Відео теж є.
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13.10.2022 11:38 Ответить
ЗеКодомойские никогда ВОРами не были...не верите,спросите у Игоря Валельевича Кучму...😛
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13.10.2022 11:53 Ответить
на дороги екстренно не вистачало?
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13.10.2022 12:30 Ответить
 
 