НАТО може провести наступного тижня ядерні навчання, - ВВС
Північноатлантичний альянс стурбований планами Росії провести найближчим часом ядерні навчання та може провести аналогічні навчання наступного тижня.
Про це заявили міністр оборони США Ллойд Остін і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за підсумками зустрічі союзників у Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російську службу BBC News.
За їхніми словами, щодо ядерної загрози з боку Росії, у НАТО уважно стежать за діями керівництва РФ, проте досі не спостерігають "очевидних" підготовок до використання ядерного арсеналу.
Вони наголосили, що Альянс стурбований планами Росії провести найближчим часом ядерні навчання - свої навчання НАТО може провести вже наступного тижня.
Зазначається, що для НАТО подібні навчання - це звичайна практика, вони проводяться приблизно в один час щороку і тривають приблизно тиждень.
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