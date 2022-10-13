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Новини
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НАТО може провести наступного тижня ядерні навчання, - ВВС

нато

Північноатлантичний альянс стурбований планами Росії провести найближчим часом ядерні навчання та може провести аналогічні навчання наступного тижня.

Про це заявили міністр оборони США Ллойд Остін і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за підсумками зустрічі союзників у Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російську службу BBC News.

За їхніми словами, щодо ядерної загрози з боку Росії, у НАТО уважно стежать за діями керівництва РФ, проте досі не спостерігають "очевидних" підготовок до використання ядерного арсеналу.

Вони наголосили, що Альянс стурбований планами Росії провести найближчим часом ядерні навчання - свої навчання НАТО може провести вже наступного тижня.

Зазначається, що для НАТО подібні навчання - це звичайна практика, вони проводяться приблизно в один час щороку і тривають приблизно тиждень.

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Автор: 

військові навчання (2775) ядерна зброя (1146) Столтенберг Єнс (1595) Остін Ллойд (521)


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13.10.2022 14:48 Відповісти
Стопроцентно зачем в холостую.
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13.10.2022 14:55 Відповісти
Жили не тужили и тут ********** заболел неизлечимо и в отместку за то , что скоро сдохнет и награбленные деньги пропадут, решило поиграть в ядерную войну.
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13.10.2022 14:55 Відповісти
Правильно!
Ато раніше була така практика, що тільки один путін весь світ лякає.
Тепер весь світ буде лякати путіна.
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13.10.2022 15:08 Відповісти
треба по росіянам завдати превентивний тактичний ядерний удар в Криму. Україна має дати дозвіл для НАТО на проведення випробування ядерної зброї у м. Севастополі... думаю 10 кілотон вистачить щоб остудити російських нацистів. Крим це Україна, то ми можемо давати які хоч дозволи щодо своєї території
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13.10.2022 18:32 Відповісти
Така гучна була новина.. а відбулось, чи ні?
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19.12.2022 20:05 Відповісти
 
 