Україна має лише 10% від своєї потреби в системах ППО, - Зеленський

Україна має лише 10% від своєї потреби в системах протиповітряної оборони.

Про це президент Володимир Зеленський сказав під час виступу на пленарному засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"У нас є своя протиповітряна оборона. Її замало. Ми боремося з територіально великою державою, з великим обсягом техніки і ракет", - сказав президент.

Він нагадав, що Росія впродовж двох діб завдала 130 ударів крилатими ракетами, а також застосувала десятки дронів-камікадзе. "Ми хочемо мати можливість закрити небо", - наголосив він.

Зеленський також нагадав, що Німеччина поставила першу систему ППО IRIS-T, США підтвердили підтримку системами NASAMS.

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"Ми дуже хочемо, щоб ця підтримка була в рази більшою. Ми очікуємо від Франції та Італії також потужних кроків... І тут нема що додати. У нас є 10% того, що нам потрібно, якщо чесно", - сказав Зеленський.