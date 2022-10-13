Україна має лише 10% від своєї потреби в системах ППО, - Зеленський
Україна має лише 10% від своєї потреби в системах протиповітряної оборони.
Про це президент Володимир Зеленський сказав під час виступу на пленарному засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
"У нас є своя протиповітряна оборона. Її замало. Ми боремося з територіально великою державою, з великим обсягом техніки і ракет", - сказав президент.
Він нагадав, що Росія впродовж двох діб завдала 130 ударів крилатими ракетами, а також застосувала десятки дронів-камікадзе. "Ми хочемо мати можливість закрити небо", - наголосив він.
Зеленський також нагадав, що Німеччина поставила першу систему ППО IRIS-T, США підтвердили підтримку системами NASAMS.
"Ми дуже хочемо, щоб ця підтримка була в рази більшою. Ми очікуємо від Франції та Італії також потужних кроків... І тут нема що додати. У нас є 10% того, що нам потрібно, якщо чесно", - сказав Зеленський.
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Ще пам'ятаю міфи влітку, що Києву поставили якусь круту систему ППО.
А тепер вияляється, що наші потреби вирішені на 10% і ми починаємо чухатись над цим питанням тільки зараз. Якого чорта?
А тепер ще раз, щоб зрозуміти всю глибину "принциповості". Вже минуло 100 найзапекліших днів війни. По українським містам за цей час рашисти випустили понад 2500 ракет. Через відсутність системи ППО зазнали серйозних руйнувань багатоповерхові будинки, промислові підприємства, з-під уламків споруд рятувальники дістали не одну сотню поранених і десятки загиблих - і ось, суд та прокурори, нарешті, "виявили принципову позицію". Як вчасно і оперативно!