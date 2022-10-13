УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11103 відвідувача онлайн
Новини Війна
2 373 31

Україна має лише 10% від своєї потреби в системах ППО, - Зеленський

зеленський

Україна має лише 10% від своєї потреби в системах протиповітряної оборони.

Про це президент Володимир Зеленський сказав під час виступу на пленарному засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"У нас є своя протиповітряна оборона. Її замало. Ми боремося з територіально великою державою, з великим обсягом техніки і ракет", - сказав президент.

Він нагадав, що Росія впродовж двох діб завдала 130 ударів крилатими ракетами, а також застосувала десятки дронів-камікадзе. "Ми хочемо мати можливість закрити небо", - наголосив він.

Зеленський також нагадав, що Німеччина поставила першу систему ППО IRIS-T, США підтвердили підтримку системами NASAMS.

Також читайте: Україна отримає нові системи ППО так швидко, як їх зможуть доставити, - Остін

"Ми дуже хочемо, щоб ця підтримка була в рази більшою. Ми очікуємо від Франції та Італії також потужних кроків... І тут нема що додати. У нас є 10% того, що нам потрібно, якщо чесно", - сказав Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23691) ПАРЄ (846) ППО (3149)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+30
Клоуне, а 90 мільярдів які ти хочеш виділити на дороги в наступному році ніяк не зможуть поліпшити наше ППО ?
показати весь коментар
13.10.2022 14:57
+25
Пошукай Вова під асфальтом....
показати весь коментар
13.10.2022 14:58
+20
І хто в цьому винен ?
показати весь коментар
13.10.2022 14:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І хто в цьому винен ?
показати весь коментар
13.10.2022 14:55 Відповісти
Вазелин, он такой скользкий и аморфный.
показати весь коментар
13.10.2022 14:58 Відповісти
Клоуне, а 90 мільярдів які ти хочеш виділити на дороги в наступному році ніяк не зможуть поліпшити наше ППО ?
показати весь коментар
13.10.2022 14:57 Відповісти
Пошукай Вова під асфальтом....
показати весь коментар
13.10.2022 14:58 Відповісти
Зате місяць тому втюхував, що в нас є NASAMS. Сьогодні 13.10.2022, а воз і нині там (немає ніяких ) NASAMS.

Ще пам'ятаю міфи влітку, що Києву поставили якусь круту систему ППО.

А тепер вияляється, що наші потреби вирішені на 10% і ми починаємо чухатись над цим питанням тільки зараз. Якого чорта?
показати весь коментар
13.10.2022 14:59 Відповісти
показати весь коментар
13.10.2022 15:26 Відповісти
так а нашо нам ппо ? можна асфальтом закидувати наприклад
показати весь коментар
13.10.2022 15:02 Відповісти
Зато асфальту багацько
показати весь коментар
13.10.2022 15:02 Відповісти
і що?Це ти знову хамиш?
показати весь коментар
13.10.2022 15:02 Відповісти
А скільки асфальтоукладчиків?...
показати весь коментар
13.10.2022 15:06 Відповісти
Тому вирішив виділити 90 млрд не на асфальт, а на ППО? Дивно, але чомусь ні. Озброєння не в пріоритеті у цієї влади. Бюджет 2023 чомусь бюджет мирної країни, а не країни в стані війни.
показати весь коментар
13.10.2022 15:09 Відповісти
Вовчик, а какой % ПВО в асфальте имеет Украина? А какой % ПВО в офшорах имеет Украина?
показати весь коментар
13.10.2022 15:11 Відповісти
Какая разница, скільки % має наше ППО. Нада просто перестать стрелять! Пам"ятаєш Вова , що ти говорив та робив раніше?
показати весь коментар
13.10.2022 15:15 Відповісти
Грузія хай поверне ті ППО що їй в 2008тр надав ющенко
показати весь коментар
13.10.2022 15:21 Відповісти
Ти дурне, там того ппо було максимум одна батарея "буків". З нинішніми темпами війни, цього не вистачить навіть прикрити один район в якійсь області.
показати весь коментар
13.10.2022 15:34 Відповісти
прочитай https://www.radiosvoboda.org/a/29417034.html
показати весь коментар
13.10.2022 17:49 Відповісти
«В Україні ми готували своїх військових спеціалістів, Україна нам надала ППО, яке було критично важливім у перші дні вторгнення - вони не змогли отримати перевагу в перші дні, Україна нам дала системи «Бук» і «Оса», декілька бойових комплектів до кожної системи, і завдяки ним ми збили 12 російських бомбардувальників, включно зі стратегічним бомбардувальником Ту-22, який ніхто до цього не збивав», - розповів Міхеїл Саакашвілі
показати весь коментар
13.10.2022 17:50 Відповісти
А может лучше кото-то деньги из асфальтовых офшоров пригонит и на них буде в том числе и ПВО закупать?
показати весь коментар
13.10.2022 18:28 Відповісти
А можливо це інфа для москалів? Дивіться, в нас мало ППО.
показати весь коментар
13.10.2022 15:32 Відповісти
А дятли завжди усіх вчать ?
показати весь коментар
13.10.2022 15:36 Відповісти
Так чем ты, поц зеленый три года думал?
показати весь коментар
13.10.2022 15:53 Відповісти
А хто заважав швайнехунду гроші на оборону відправити? Асфальт руки пов'язав?.
показати весь коментар
13.10.2022 16:29 Відповісти
Асфальтоукладчик прозрел...
показати весь коментар
13.10.2022 18:33 Відповісти
Кльове нове погоняло у найвеличнішого. Пропоную ще одне - Каток.
показати весь коментар
13.10.2022 20:41 Відповісти
Ну а ,хто тобі забороняв виділяти кошти держбюджету на ППО,а не на велике крадівництво?
показати весь коментар
13.10.2022 18:37 Відповісти
Ти **** зелена дуже старався, щоб ППО взагалі не було, згадай про клістрони, надіюсь тобі їх в зад засунуть.
показати весь коментар
13.10.2022 19:55 Відповісти
http://nova.net.ua/vylucheni-2-roky-tomu-klistrony-zrk-s-300-cherez-100-dniv-viiny-nareshti-povernuly-viiskovym/
показати весь коментар
13.10.2022 19:59 Відповісти
У повідомленні, розміщеному на на https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/388168336679339 Facebook Офісу генерального прокурора наголошується, що суд передав клістрони оборонному підприємству "за принципової позиції прокурорів".

А тепер ще раз, щоб зрозуміти всю глибину "принциповості". Вже минуло 100 найзапекліших днів війни. По українським містам за цей час рашисти випустили понад 2500 ракет. Через відсутність системи ППО зазнали серйозних руйнувань багатоповерхові будинки, промислові підприємства, з-під уламків споруд рятувальники дістали не одну сотню поранених і десятки загиблих - і ось, суд та прокурори, нарешті, "виявили принципову позицію". Як вчасно і оперативно!
показати весь коментар
13.10.2022 20:00 Відповісти
Ех! Як би можна було поміняти асфальт на ППО!
показати весь коментар
13.10.2022 20:39 Відповісти
 
 