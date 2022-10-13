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Новости Война
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Украина имеет лишь 10% от своей потребности в системах ПВО, - Зеленский

зеленський

Украина имеет только 10% от своей потребности в системах противовоздушной обороны.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал, выступая на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

"У нас есть своя противовоздушная оборона. Ее мало. Мы боремся с территориально большим государством, с большим объемом техники и ракет", – сказал президент.

Он напомнил, что Россия в течение двух суток нанесла 130 ударов крылатыми ракетами, а также применила десятки дронов-камикадзе. "Мы хотим иметь возможность закрыть небо", – подчеркнул он.

Зеленский также напомнил, что Германия поставила первую систему ПВО IRIS-T, США подтвердили поддержку системами NASAMS.

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"Мы очень хотим, чтобы эта поддержка была в разы больше. Мы ожидаем от Франции и Италии также мощных шагов... И здесь нечего добавить. У нас есть 10% того, что нам нужно, если честно", – сказал Зеленский.

Зеленский Владимир (20234) ПАСЕ (1665) ПВО (2713)


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Топ комментарии
+30
Клоуне, а 90 мільярдів які ти хочеш виділити на дороги в наступному році ніяк не зможуть поліпшити наше ППО ?
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13.10.2022 14:57
+25
Пошукай Вова під асфальтом....
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13.10.2022 14:58
+20
І хто в цьому винен ?
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13.10.2022 14:55
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І хто в цьому винен ?
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13.10.2022 14:55 Ответить
Вазелин, он такой скользкий и аморфный.
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13.10.2022 14:58 Ответить
Клоуне, а 90 мільярдів які ти хочеш виділити на дороги в наступному році ніяк не зможуть поліпшити наше ППО ?
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13.10.2022 14:57 Ответить
Пошукай Вова під асфальтом....
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13.10.2022 14:58 Ответить
Зате місяць тому втюхував, що в нас є NASAMS. Сьогодні 13.10.2022, а воз і нині там (немає ніяких ) NASAMS.

Ще пам'ятаю міфи влітку, що Києву поставили якусь круту систему ППО.

А тепер вияляється, що наші потреби вирішені на 10% і ми починаємо чухатись над цим питанням тільки зараз. Якого чорта?
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13.10.2022 14:59 Ответить
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13.10.2022 15:26 Ответить
так а нашо нам ппо ? можна асфальтом закидувати наприклад
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13.10.2022 15:02 Ответить
Зато асфальту багацько
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13.10.2022 15:02 Ответить
і що?Це ти знову хамиш?
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13.10.2022 15:02 Ответить
А скільки асфальтоукладчиків?...
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13.10.2022 15:06 Ответить
Тому вирішив виділити 90 млрд не на асфальт, а на ППО? Дивно, але чомусь ні. Озброєння не в пріоритеті у цієї влади. Бюджет 2023 чомусь бюджет мирної країни, а не країни в стані війни.
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13.10.2022 15:09 Ответить
Вовчик, а какой % ПВО в асфальте имеет Украина? А какой % ПВО в офшорах имеет Украина?
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13.10.2022 15:11 Ответить
Какая разница, скільки % має наше ППО. Нада просто перестать стрелять! Пам"ятаєш Вова , що ти говорив та робив раніше?
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13.10.2022 15:15 Ответить
Грузія хай поверне ті ППО що їй в 2008тр надав ющенко
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13.10.2022 15:21 Ответить
Ти дурне, там того ппо було максимум одна батарея "буків". З нинішніми темпами війни, цього не вистачить навіть прикрити один район в якійсь області.
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13.10.2022 15:34 Ответить
прочитай https://www.radiosvoboda.org/a/29417034.html
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13.10.2022 17:49 Ответить
«В Україні ми готували своїх військових спеціалістів, Україна нам надала ППО, яке було критично важливім у перші дні вторгнення - вони не змогли отримати перевагу в перші дні, Україна нам дала системи «Бук» і «Оса», декілька бойових комплектів до кожної системи, і завдяки ним ми збили 12 російських бомбардувальників, включно зі стратегічним бомбардувальником Ту-22, який ніхто до цього не збивав», - розповів Міхеїл Саакашвілі
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13.10.2022 17:50 Ответить
А может лучше кото-то деньги из асфальтовых офшоров пригонит и на них буде в том числе и ПВО закупать?
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13.10.2022 18:28 Ответить
А можливо це інфа для москалів? Дивіться, в нас мало ППО.
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13.10.2022 15:32 Ответить
А дятли завжди усіх вчать ?
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13.10.2022 15:36 Ответить
Так чем ты, поц зеленый три года думал?
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13.10.2022 15:53 Ответить
А хто заважав швайнехунду гроші на оборону відправити? Асфальт руки пов'язав?.
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13.10.2022 16:29 Ответить
Асфальтоукладчик прозрел...
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13.10.2022 18:33 Ответить
Кльове нове погоняло у найвеличнішого. Пропоную ще одне - Каток.
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13.10.2022 20:41 Ответить
Ну а ,хто тобі забороняв виділяти кошти держбюджету на ППО,а не на велике крадівництво?
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13.10.2022 18:37 Ответить
Ти **** зелена дуже старався, щоб ППО взагалі не було, згадай про клістрони, надіюсь тобі їх в зад засунуть.
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13.10.2022 19:55 Ответить
http://nova.net.ua/vylucheni-2-roky-tomu-klistrony-zrk-s-300-cherez-100-dniv-viiny-nareshti-povernuly-viiskovym/
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13.10.2022 19:59 Ответить
У повідомленні, розміщеному на на https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/388168336679339 Facebook Офісу генерального прокурора наголошується, що суд передав клістрони оборонному підприємству "за принципової позиції прокурорів".

А тепер ще раз, щоб зрозуміти всю глибину "принциповості". Вже минуло 100 найзапекліших днів війни. По українським містам за цей час рашисти випустили понад 2500 ракет. Через відсутність системи ППО зазнали серйозних руйнувань багатоповерхові будинки, промислові підприємства, з-під уламків споруд рятувальники дістали не одну сотню поранених і десятки загиблих - і ось, суд та прокурори, нарешті, "виявили принципову позицію". Як вчасно і оперативно!
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13.10.2022 20:00 Ответить
Ех! Як би можна було поміняти асфальт на ППО!
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13.10.2022 20:39 Ответить
 
 