Украина имеет лишь 10% от своей потребности в системах ПВО, - Зеленский

Украина имеет только 10% от своей потребности в системах противовоздушной обороны.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал, выступая на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

"У нас есть своя противовоздушная оборона. Ее мало. Мы боремся с территориально большим государством, с большим объемом техники и ракет", – сказал президент.

Он напомнил, что Россия в течение двух суток нанесла 130 ударов крылатыми ракетами, а также применила десятки дронов-камикадзе. "Мы хотим иметь возможность закрыть небо", – подчеркнул он.

Зеленский также напомнил, что Германия поставила первую систему ПВО IRIS-T, США подтвердили поддержку системами NASAMS.

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"Мы очень хотим, чтобы эта поддержка была в разы больше. Мы ожидаем от Франции и Италии также мощных шагов... И здесь нечего добавить. У нас есть 10% того, что нам нужно, если честно", – сказал Зеленский.