Украина имеет лишь 10% от своей потребности в системах ПВО, - Зеленский
Украина имеет только 10% от своей потребности в системах противовоздушной обороны.
Об этом президент Владимир Зеленский сказал, выступая на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
"У нас есть своя противовоздушная оборона. Ее мало. Мы боремся с территориально большим государством, с большим объемом техники и ракет", – сказал президент.
Он напомнил, что Россия в течение двух суток нанесла 130 ударов крылатыми ракетами, а также применила десятки дронов-камикадзе. "Мы хотим иметь возможность закрыть небо", – подчеркнул он.
Зеленский также напомнил, что Германия поставила первую систему ПВО IRIS-T, США подтвердили поддержку системами NASAMS.
"Мы очень хотим, чтобы эта поддержка была в разы больше. Мы ожидаем от Франции и Италии также мощных шагов... И здесь нечего добавить. У нас есть 10% того, что нам нужно, если честно", – сказал Зеленский.
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Ще пам'ятаю міфи влітку, що Києву поставили якусь круту систему ППО.
А тепер вияляється, що наші потреби вирішені на 10% і ми починаємо чухатись над цим питанням тільки зараз. Якого чорта?
А тепер ще раз, щоб зрозуміти всю глибину "принциповості". Вже минуло 100 найзапекліших днів війни. По українським містам за цей час рашисти випустили понад 2500 ракет. Через відсутність системи ППО зазнали серйозних руйнувань багатоповерхові будинки, промислові підприємства, з-під уламків споруд рятувальники дістали не одну сотню поранених і десятки загиблих - і ось, суд та прокурори, нарешті, "виявили принципову позицію". Як вчасно і оперативно!