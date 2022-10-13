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Новини
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Росіяни викликали послів Німеччини, Данії та Швеції "на килим" через вибухи на "Північних потоках"

північний

Посли Німеччини, Данії та Швеції були викликані до МЗС РФ. Російські дипломати висловили демарш послам через розслідування диверсій на "Північних потоках", у яких не беруть участь російські спеціалісти.

Про це йдеться у заяві російського МЗС, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У МЗС Росії в останні дні були викликані очільники дипломатичних місій Німеччини, Данії та Швеції в Москві. Їм висловлено подив у зв'язку з відсутністю офіційної реакції на спрямоване ще 5 жовтня звернення... до керівництва цих країн щодо залучення представників нашої країни та ПАТ "Газпром" до проведеного спільно Берліном, Копенгагеном і Стокгольмом розслідування диверсій, скоєних 26-27 вересня 2022 року на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2", - йдеться у повідомленні.

Крім того, як заявили в МЗС РФ, у разі відмови у допуску російських експертів до поточних слідчих дій Москва виходитиме з того, що згаданим країнам "є що приховувати" або вони "покривають виконавців цих терористичних актів".

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"Росія, зрозуміло, не визнає жодних "псевдорезультатів" такого розслідування, якщо в ньому не братимуть участі російські фахівці", - наголошується в повідомленні.

Автор: 

вибух (4439) Німеччина (7324) Данія (768) МЗС рф (959) посол (1094) Швеція (950) Північний потік (2461)


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Топ коментарі
+22
Послам Швеції, Данії та Німеччини дуже цікаво буде послухати як москальня підривала північний потік.
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13.10.2022 15:01
+22
Требуем допустить Украину к расследованию взрыва на Крымском мосту!
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13.10.2022 15:04
+13
Так московщина признана ЕС террористом, как же можно террориста включать в расследования, тем более, где есть его интерес.
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13.10.2022 15:02
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Послам Швеції, Данії та Німеччини дуже цікаво буде послухати як москальня підривала північний потік.
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13.10.2022 15:01 Відповісти
хотят зовут хотят не зовут Рашка рамсы попутала.. экстерриториальность как то забывать стала термин такой...Порслы вполне покойно могут уточнитьу Лаврова это что рашка **** на их территории раскрывает???
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13.10.2022 15:48 Відповісти
Дно там не рівне і їх попереджали , що може щось статися .
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13.10.2022 15:02 Відповісти
Так московщина признана ЕС террористом, как же можно террориста включать в расследования, тем более, где есть его интерес.
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13.10.2022 15:02 Відповісти
І як іигладає статус посла наприклад Данії, посол в терористів?
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13.10.2022 15:14 Відповісти
Так поки ж ще їх терористами не визнали офіційно. Формально все гаразд, а формальність у дипломатії це ВСЕ!
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13.10.2022 15:17 Відповісти
Требуем допустить Украину к расследованию взрыва на Крымском мосту!
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13.10.2022 15:04 Відповісти
"Ай-яй-яй, а кто ж это, кто ж это сделал-то?!?!"
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13.10.2022 15:04 Відповісти
Представлю себе этот "вызов на ковер"!!! Сами стали в позу " бегущего египтянина" штаны ширинкой назад и такие вопрошают - вы там что паршивцы такое делаете??? А??? Мы вас спрашиваем?? Уморы!!
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13.10.2022 15:05 Відповісти
Як справедливо питають дівчата на форумі "що з @балом, русня?"
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13.10.2022 15:08 Відповісти
Відповідь послів була коротка і дипломатична - забийтесь в куток
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13.10.2022 15:13 Відповісти
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13.10.2022 15:14 Відповісти
Аяяй! А кто это сделал?
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13.10.2022 15:15 Відповісти
Це рашисти в Лукашеску навчилися. Білоруси викликали українського посла с нотою протесту про "підготовку нападу України на Білорусь"! А тут навіть не знаю що Кремль за пред'яву кине, враховуючи що аварія, або диверсія, сталася у нейтральних водах, та не виключено, що рашисти самі підірвали аби обгрунтувати неможливість постачання газу за контрактами і не сплачувати штрафи за невиконання угод!
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13.10.2022 15:15 Відповісти
Скажем культурно - переложить с наглухо больной головы на здоровую....
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13.10.2022 15:18 Відповісти
Нехай посли вручать кацапам українську марку з кацапським крейсером.
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13.10.2022 15:21 Відповісти
Самое время выразить глубокую озабоченность и призвать
ОБЕ СТОРОНЫ к неукоснительному соблюдению международных обязательств!
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13.10.2022 15:26 Відповісти
послів часом кацапи не обікрали під час аудієнції?
https://www.youtube.com/watch?v=4rLvDkSw9tE
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13.10.2022 15:29 Відповісти
Дещо подібне було і в 2014 році після збиття малайзійського "Боїнга".
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13.10.2022 15:34 Відповісти
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13.10.2022 15:36 Відповісти
Щоб головний і єдиний підозрюваний приймав участь у розслідуванні ?
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13.10.2022 15:55 Відповісти
наскільки я знаю, спеціалісти концерну "алмаз-антей" здатні розібратися і знайти винних навіть без доступу до місця події. навіть краще вийде, якщо без доступу.
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13.10.2022 15:59 Відповісти
Во дает, царь Кремля, ну раз лохи, почему бы и нет)) Кажется взрывы должны быть в Грайфсвальде... но что то пошло не так, опять, температуру воды не учли, ну бывает. А что они увидели на дне? Трубы выворочены наружу и кругом воронки - полный лохотрон. Ну так кажется, но все будут молчать - секрет в контрактах.
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13.10.2022 16:29 Відповісти
Если бы не "воспитывали" на DW, может и раньше написал... ну а так, "Леопарди" не часі, правда пан Шольц?))
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13.10.2022 16:51 Відповісти
Ничо не знаем
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13.10.2022 16:41 Відповісти
Надеюсь, послали за кораблём?
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13.10.2022 16:43 Відповісти
У моєму дитинстві був такий анекдот:

Що таке "надзухвалість"? Це накласти кучу під дверима у сусіда, а потім дзвонити, матюкати, звинувачувати в паскудстві і вимагати негайно прибрати!

Щось мені це нагадує...
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13.10.2022 23:52 Відповісти
 
 