Росіяни викликали послів Німеччини, Данії та Швеції "на килим" через вибухи на "Північних потоках"

Посли Німеччини, Данії та Швеції були викликані до МЗС РФ. Російські дипломати висловили демарш послам через розслідування диверсій на "Північних потоках", у яких не беруть участь російські спеціалісти.

Про це йдеться у заяві російського МЗС, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У МЗС Росії в останні дні були викликані очільники дипломатичних місій Німеччини, Данії та Швеції в Москві. Їм висловлено подив у зв'язку з відсутністю офіційної реакції на спрямоване ще 5 жовтня звернення... до керівництва цих країн щодо залучення представників нашої країни та ПАТ "Газпром" до проведеного спільно Берліном, Копенгагеном і Стокгольмом розслідування диверсій, скоєних 26-27 вересня 2022 року на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2", - йдеться у повідомленні.

Крім того, як заявили в МЗС РФ, у разі відмови у допуску російських експертів до поточних слідчих дій Москва виходитиме з того, що згаданим країнам "є що приховувати" або вони "покривають виконавців цих терористичних актів".

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"Росія, зрозуміло, не визнає жодних "псевдорезультатів" такого розслідування, якщо в ньому не братимуть участі російські фахівці", - наголошується в повідомленні.