Польща може забрати у "Газпрому" частку в ділянці газопроводу "Ямал - Європа"
Польська влада розглядає можливість введення тимчасового управління в EuRoPol Gaz, де російському "Газпрому" належить майже половина акцій. Ця компанія є власником польської ділянки газопроводу "Ямал - Європа".
Про це заявив глава польського міністерства розвитку і технологій Вальдемар Буда, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
"Зробивши це, ми першими у Європі повністю заберемо акції "Газпрому" в організації такого типу", - сказав він.
Питання щодо EuRoPol Gaz виникло після того, як Польща ввела тимчасове управління в компанії Novatek Green Energy, "дочці" російської групи "Новатек", яка забезпечувала зрідженим газом кілька десятків гмін у Польщі.
"Ми використовуємо тут законні права, які набрали чинності лише кілька тижнів тому. Це інструмент, який дозволить регулювати ситуацію на підприємствах із російським капіталом, які з тієї чи іншої причини, наприклад у державних інтересах чи для збереження робочих місць, мають продовжувати працювати", - сказав Буда.
Тимчасові адміністрації вводяться з метою або продати російські частки, або передати їх в управління державі.
Міністр додав, що не виключає аналогічного кроку щодо EuRoPol Gaz, але додав: "Я не хотів би випереджати факти".
Польська ділянка газопроводу "Ямал - Європа" належить компанії EuRoPol GAZ - спільному підприємству Газпрому та польської PGNiG, її оператором є польська Gaz-System.
Цей газопровід не працює на транзит російського газу з весни 2022 року. Представник польського уряду з питань енергетики Пьотр Наїмський казав, що він використовуватиметься для транспортування газу територією Польщі та зможе слугувати для відправлення газу з Німеччини до Польщі.
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