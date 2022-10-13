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Новини
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Польща може забрати у "Газпрому" частку в ділянці газопроводу "Ямал - Європа"

газопровід

Польська влада розглядає можливість введення тимчасового управління в EuRoPol Gaz, де російському "Газпрому" належить майже половина акцій. Ця компанія є власником польської ділянки газопроводу "Ямал - Європа".

Про це заявив глава польського міністерства розвитку і технологій Вальдемар Буда, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Зробивши це, ми першими у Європі повністю заберемо акції "Газпрому" в організації такого типу", - сказав він.

Питання щодо EuRoPol Gaz виникло після того, як Польща ввела тимчасове управління в компанії Novatek Green Energy, "дочці" російської групи "Новатек", яка забезпечувала зрідженим газом кілька десятків гмін у Польщі.

"Ми використовуємо тут законні права, які набрали чинності лише кілька тижнів тому. Це інструмент, який дозволить регулювати ситуацію на підприємствах із російським капіталом, які з тієї чи іншої причини, наприклад у державних інтересах чи для збереження робочих місць, мають продовжувати працювати", - сказав Буда.

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Тимчасові адміністрації вводяться з метою або продати російські частки, або передати їх в управління державі.

Міністр додав, що не виключає аналогічного кроку щодо EuRoPol Gaz, але додав: "Я не хотів би випереджати факти".

Польська ділянка газопроводу "Ямал - Європа" належить компанії EuRoPol GAZ - спільному підприємству Газпрому та польської PGNiG, її оператором є польська Gaz-System.

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Цей газопровід не працює на транзит російського газу з весни 2022 року. Представник польського уряду з питань енергетики Пьотр Наїмський казав, що він використовуватиметься для транспортування газу територією Польщі та зможе слугувати для відправлення газу з Німеччини до Польщі.

Автор: 

газ (10408) газопровід (1546) Газпром (3386) Польща (8484) росія (64935)


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Питання тільки одне до Поляків чому тільки частину?
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13.10.2022 15:28 Відповісти
польська частина газопроводу Ямал-Європа починається на кордоні білорусії і закінчується на кордоні Німеччини
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13.10.2022 17:16 Відповісти
Пречудова думка. Забрати все, воно не їхнє
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16.10.2022 15:59 Відповісти
 
 