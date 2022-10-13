УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10421 відвідувач онлайн
Новини Допомога Україні Війна
4 747 14

НАТО надасть Україні обладнання для придушення безпілотників, - Столтенберг

столтенберг

НАТО незабаром поставить Україні системи придушення роботи військових безпілотників.

Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми надаємо паливо, зимове обмундирування та медикаменти у рамках всеосяжного пакету допомоги НАТО для України. Також НАТО незабаром передасть Україні засоби проти безпілотників", - зазначив він.

Він запевнив, що постачання засобів проти безпілотників дозволить Україні захистити свою найважливішу інфраструктуру.

Також він заявив, що у довгостроковій перспективі Альянс допоможе Україні перейти зі зразків озброєння розробки СРСР на сучасну зброю.

Також читайте: Якщо Росія використає ядерну зброю проти Україні, це змінить характер конфлікту, - Столтенберг

Автор: 

НАТО (6424) Столтенберг Єнс (1595)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+27
Талибы проголосовали в ООН против России,так как считают Россию террористическим государством
показати весь коментар
13.10.2022 18:21
+6
Ответными реакциями бой не выиграть. Средства борьбы с беспилотниками должны были быть готовы к отправке в Украину как только стало известно о продаже их аятоллами стране-помойке. А тут...после пожара и член - насос.
показати весь коментар
13.10.2022 18:27
+3
Потрібно одного щура придушити прямо у бункері...
показати весь коментар
13.10.2022 18:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Талибы проголосовали в ООН против России,так как считают Россию террористическим государством
показати весь коментар
13.10.2022 18:21 Відповісти
WTF!!! ))))))
показати весь коментар
13.10.2022 19:29 Відповісти
Талибы по сравнению с рашиками агнцы божьи
показати весь коментар
13.10.2022 20:02 Відповісти
Потрібно одного щура придушити прямо у бункері...
показати весь коментар
13.10.2022 18:23 Відповісти
Ответными реакциями бой не выиграть. Средства борьбы с беспилотниками должны были быть готовы к отправке в Украину как только стало известно о продаже их аятоллами стране-помойке. А тут...после пожара и член - насос.
показати весь коментар
13.10.2022 18:27 Відповісти
К сожалению у раши слишком много оружия которая нам очень не понравится. Поэтому ее надо как то сдерживать.
В итоге получается: раша нагнетает, США отвечает. Если сделать наоборот, то получится тоже самое, только раше выбора не будет, ей в ЛЮБОМ СЛУЧАЕ придется как то реагировать на действия США. Получится что нагнетает уже США, а раша использует все более стремное оружие...
показати весь коментар
13.10.2022 22:55 Відповісти
Может с начала средства подавления,а после зимние кожухи😄.А то за один понедельник, сколько убытков,что не одну тысячу бойцов приодеть можно было...
показати весь коментар
13.10.2022 18:28 Відповісти
ну всьо(, остання надія х..ла на мопед зникає
показати весь коментар
13.10.2022 18:40 Відповісти
Коли росія всі їх відстріляє 👍
показати весь коментар
13.10.2022 19:15 Відповісти
Сподіваюсь, це обладнання вже в Україні.
показати весь коментар
13.10.2022 19:15 Відповісти
Пол года назад читал уже эту новость.
показати весь коментар
13.10.2022 19:26 Відповісти
а коли вже була поставка шахідів в парашу,
не можна було надати
треба було щоб розкуярили всі ТЕС?
показати весь коментар
13.10.2022 20:22 Відповісти
можна и раньше - только США поставляют только то что требует Генштаб ЗСУ а не диванные балаболы
показати весь коментар
14.10.2022 00:31 Відповісти
 
 