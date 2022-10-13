НАТО надасть Україні обладнання для придушення безпілотників, - Столтенберг

НАТО незабаром поставить Україні системи придушення роботи військових безпілотників.

Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми надаємо паливо, зимове обмундирування та медикаменти у рамках всеосяжного пакету допомоги НАТО для України. Також НАТО незабаром передасть Україні засоби проти безпілотників", - зазначив він.

Він запевнив, що постачання засобів проти безпілотників дозволить Україні захистити свою найважливішу інфраструктуру.

Також він заявив, що у довгостроковій перспективі Альянс допоможе Україні перейти зі зразків озброєння розробки СРСР на сучасну зброю.

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