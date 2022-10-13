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НАТО надасть Україні обладнання для придушення безпілотників, - Столтенберг
НАТО незабаром поставить Україні системи придушення роботи військових безпілотників.
Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми надаємо паливо, зимове обмундирування та медикаменти у рамках всеосяжного пакету допомоги НАТО для України. Також НАТО незабаром передасть Україні засоби проти безпілотників", - зазначив він.
Він запевнив, що постачання засобів проти безпілотників дозволить Україні захистити свою найважливішу інфраструктуру.
Також він заявив, що у довгостроковій перспективі Альянс допоможе Україні перейти зі зразків озброєння розробки СРСР на сучасну зброю.
Топ коментарі
+27 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар13.10.2022 18:21
+6 Maxim Ak-Murza
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+3 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар13.10.2022 18:23
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В итоге получается: раша нагнетает, США отвечает. Если сделать наоборот, то получится тоже самое, только раше выбора не будет, ей в ЛЮБОМ СЛУЧАЕ придется как то реагировать на действия США. Получится что нагнетает уже США, а раша использует все более стремное оружие...
не можна було надати
треба було щоб розкуярили всі ТЕС?