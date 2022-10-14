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Європа (866) росія (47327) Подоляк Михайло (295)

Необхідна психологічна підготовка Європи до того, що Росія програє, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

президента,банкова,оп,офіс

Якщо Європа разом з Україною не закінчить війну належним чином - перемогою нашої держави, - спровоковані Росією проблеми й кризи набудуть іще більшого масштабу.

Про це радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив в інтерв'ю іспанській онлайн-газеті elDiario, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Президента.

"Якщо Європа хоче позбутися всіх видів шантажу та тиску з боку Росії – і це не лише війна в Україні, це й міграційна криза, енергетична, економічна, фінансова та політична кризи, – ми маємо закінчити цю війну у справедливий спосіб. Ми не повинні допустити, щоб Росія могла реалізувати ці кризи. Якщо сьогодні Європа разом з Україною не завершить війну належним чином, вона й надалі матиме ті ж проблеми, але більшого масштабу, тому що Росія вважатиме, що вона перемогла Європу", – зазначив Подоляк.

"Мені видається правильною позиція європейських лідерів, зокрема Борреля. Вони розуміють усі наслідки неправильного закінчення війни. І розуміють, що дороги назад немає", – додав він.

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Радник керівника Офісу Президента наголосив, що, на відміну від молодих демократій, як-от Угорщина, усталені європейські демократії розуміють, що війна має закінчитися належним чином – Україна повинна перемогти.

Подоляк зробив акцент на тому, що попри риторику Росія насправді не прагне переговорів. Для початку справжнього переговорного процесу потрібно, щоб РФ повернулася до виконання норм міжнародного права та залишила українські території.

"Росія ставить ультиматум: ми зайшли на вашу територію, ми вбиваємо ваших людей і хочемо, щоб ви віддали нам частину своєї території, свого суверенітету. Неможливо домовитися, коли на нашій території перебуває армія іншої країни. Тому що це було б тимчасове рішення. Тоді Росія попрацювала б над помилками і продовжила б боротися з Україною. Для нашої країни це вже другий етап війни після 2014 року. Якщо є визнані кордони, ніхто не може зайти і щось забрати. З цієї причини переговори можуть початися, коли ми всі повернемося до норм міжнародного права. Є кордони, росіяни залишають нашу територію й сідають за стіл переговорів. Інакше неможливо", – сказав Подоляк.

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На його переконання, закінчення війни залежить від двох чинників: надання Україні необхідного озброєння та готовності лідерів європейських країн до поразки Росії.

"Математично перевірена кількість певних типів зброї, включно із системами озброєння, бронетехнікою та РСЗВ. Це невеликі обсяги, але це саме те, що нам потрібно. І ще те, чого у Європі ще не розуміють: політична еліта й суспільство європейських країн повинні вірити в одну просту річ, що Росія може програти. Необхідна психологічна підготовка європейських країн до того, що росія програє", – резюмував Подоляк.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+13
однозарядка не катит. У нас в Украине традиционно застреливаются в голову два раза.
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14.10.2022 02:33
+13
З Святом ‼️‼️

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14.10.2022 02:55
+11
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14.10.2022 03:31
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Україну він вже вилечів.
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14.10.2022 07:05 Відповісти
а моральна підготовка потрібна українцям
щоб сприйняти те що україною й надалі керуватимуть єрмакотатарові і подібна нечисть
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14.10.2022 08:20 Відповісти
сколько ему еще до пенсии?
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14.10.2022 02:05 Відповісти
Один выстрел.
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14.10.2022 02:19 Відповісти
а у него наградного пока нет.
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14.10.2022 02:21 Відповісти
Я ему один из своих отдам. Валяется у меня однозарядка калибра ,45 Колт без дела.
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14.10.2022 02:27 Відповісти
однозарядка не катит. У нас в Украине традиционно застреливаются в голову два раза.
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14.10.2022 02:33 Відповісти
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14.10.2022 02:34 Відповісти
Отправим на пенсию досрочно в связи с состоянием здоровья...
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14.10.2022 02:15 Відповісти
Можно сказать проще и заслуженней - МЫ выиграем..
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14.10.2022 02:23 Відповісти
Ой раздули из мухи слона. Ну выбьбт орков с территории Украины, че будет то? К чему готовиться? Все откроют шампанское и отпразднуют. Что за неженки в той Европе?
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14.10.2022 02:25 Відповісти
Ага. Навіть важко уявити, як 100 років тому німці та французи завзято колошматили одне одного під Верденом і на Соммі, серед кривавого багна, у диму та хлорному чаді...
І ніхто ніц скавулив, гейби гукля виволана - "йой, психолога мені! гештальт зачинити!.."
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14.10.2022 06:30 Відповісти
Ляшко..., не успел в ВСУ записаться, уже воду каламутит.... ))
https://twitter.com/i/status/1580660527939739648
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14.10.2022 02:39 Відповісти
У Білорусі запровадили режим "контртерористичної операції"

Режим "контртерористичної операції" введено у Білорусі через нібито загрозу з боку сусідніх країн. Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ведомости", про це заявив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей.
За його словами, рішення було прийнято через дані про плани деяких держав, що надійшли.
"Справді, була інформація про те, що з боку окремих суміжних держав плануються провокації, пов'язані майже з захопленням окремих ділянок території Білорусі", - заявив він.

https://www.rbc.ua/rus/news/bilorusi-zaprovadili-rezhim-kontrteroristichnoyi-1665701963.html
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14.10.2022 02:44 Відповісти
"про плани деяких держав, що надійшли"

Кому вы, бульбаши, нужны, уроды?
Сидели бы тишком-нишком и не искали приключений на свою задницу

Пророчу вам, что пожалеете о том, что начали лезть туда, куда ваша дурная голова не влазит
Сильно пожалеете
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14.10.2022 03:37 Відповісти
З Святом ‼️‼️

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14.10.2022 02:55 Відповісти
Дякую.
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14.10.2022 07:19 Відповісти
НЕ ТРЕБА КУПУВАТИ В РОСІЇ НАФТУ І ГАЗ, АЖ ПОКИ ТАМ НЕ ВСТАНОВИТЬСЯ ДЕМОКРАТИЧНИЙ РЕЖИМ!

Так і сказати росіянам: "поки демократію не встановите - будете ніщєбродами"
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14.10.2022 02:57 Відповісти
китайцам индийцам пох..й на это
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14.10.2022 03:13 Відповісти
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14.10.2022 03:31 Відповісти
Говно будет есть говно.
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14.10.2022 03:38 Відповісти
Приятного им аппетита, у ***** говна много , всем на росии хватит.
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14.10.2022 07:20 Відповісти
Ембарго на російський експорт - і росія здохне.

Структура експорту:
Нафта 40%
Газ 20%
Метал 10%
Міндобрива 4%
Хімречовини 4%
Агропродукція 7%
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14.10.2022 03:02 Відповісти
80 % піздьож про вялічіє.
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14.10.2022 03:33 Відповісти
Конечно п-здежь . Потому что ВВП росии меньше чем ВВП одной Калифорнии.
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14.10.2022 07:21 Відповісти
Хочу нагадати лише два випадки, коли кацапи несамовито пищали та корчились. Перший - керченський міст. Другий - закриття їх пропагандистських помийок в Європі.
А, ще введення візового режиму, але це тотожно пункту два. Робіть висновки.
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14.10.2022 14:41 Відповісти
Тю, та що ж та Європа така зманіжена, така тендітна. Гейби тота сніжинка-зумер. Із отих скапризних хлопчикодівчаток, що починають істерично піворити і ****** тоненькими ніжками у підстрелених штанцятах, коли в меню кафешки немає улюбленого смузі.

"Психологічно готувати" їх ще треба, ти диви, слинькослізні які слимачки - "а-а-ааа!!! они там... россию... просто распяли!!! эти цисгендерные нетолерантные шовинисты!!! у нас психотра-а-авма!.."
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14.10.2022 03:26 Відповісти
Зманижена, потому что долго жили хорошо.

А мы живем рядом с варварами, с империей ЗЛА и 300лет отних отбиваемся
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14.10.2022 03:41 Відповісти
Мобилизированный рассказывает что ВСУ могилизируют быстрее чем мобилизируют на рашке - из 17 мобилизированных выжил один он - https://www.youtube.com/shorts/rVxaFmHmb-w
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14.10.2022 03:56 Відповісти
Вот утырки которых нужно встретить с особой гостепреимностью - https://www.youtube.com/watch?v=zAxNZUpp3N0
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14.10.2022 04:29 Відповісти
В той же час, очільникам ОП потрібна психологічна підготовка до того, що після військової перемоги ЗСУ, всяким дєрьмакам, татаровим, хламідіям та ін не буде місце у органах влади, тільки на нарах!
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14.10.2022 05:55 Відповісти
Чтобы победить россию надо воевать на её территории. Пока это сложно.
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14.10.2022 08:02 Відповісти
Надо бы ответить на вопрос, как поделить яо по справедливости
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14.10.2022 07:06 Відповісти
Да, кацапстану 3,14зда, тут я с тобой свинособака, согласен
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14.10.2022 08:18 Відповісти
Якесь марення !
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14.10.2022 08:03 Відповісти
В общем то это правда , подготовка некоторым нужна а то вон Макрончик уже сделал пись- пись в штаны и сказал что на ядерную атаку Франция отвечать не будет потому что small boy уписался.
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14.10.2022 08:05 Відповісти
А може це оп потрібно психологічно підготуватися до поразки кацапів,бо дерьмаків багато
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14.10.2022 08:45 Відповісти
Когда мерзотный змеиный клубок из Ермака, Подоляка и их подельников наконец-то покинет власть - это будет для Украины победой не намного меньшей, чем победа над орками на поле боя.

Ещё не было петиции к zеленскому с требованием объяснить, почему не имеющий никакой легитимности Ермак до сих пор не уволен и чем он настолько ценный для zеленского? А петиции с требованием рассказать, что они делали в Омане?
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14.10.2022 09:17 Відповісти
Необхідна психологічна підготовка європейських країн до того, що росія програє", - резюмував Подоляк. "зелені психологи із квартального дурдому" .котрі до 24 лютого щиро вірили в перемогу куйла за три дні над Україною.вирішили дати пораду ЄС.як їм вірити в те, що рашист програє Україні,коли ОП,органи влади, напічкані рашистською агентурою
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14.10.2022 10:10 Відповісти
Не можу не погодитись з тезою "Європа не може досі звикнути до ідеї, що раша(така велика карїна!) МОЖЕ ПРОГРАТИ!".
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14.10.2022 10:19 Відповісти
 
 