Режим "контртерористичної операції" запроваджено у Білорусі, - глава МЗС Макей
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Режим "контртерористичної операції" запроваджено у Білорусі через нібито загрозу з боку сусідніх країн.
Про це заявив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей в інтерв'ю російській газеті "Известия", інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, рішення нібито було ухвалено через дані про плани деяких держав, що надійшли.
"Голова нашої країни (Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі. - Ред.) провів низку нарад із силовими структурами, запроваджено режим контртерористичної операції", - сказав Макей.
"Справді, була інформація про те, що з боку окремих суміжних держав плануються провокації, пов'язані майже з захопленням окремих ділянок території Білорусі", - заявив він.
"І збройні сили Республіки Білорусь, і правоохоронні структури, і спецслужби готові дати відсіч будь-яким провокаціям, які можуть виникнути з боку суміжних держав", - додає білоруський чиновник.
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З святом Покрови
Рашка мылится захватить белорашку. Таракан это жопой чувствует, но прямо заявить не может.
Отсюда и рассказы про какие-то "соседние страны"....
Чтобы таракан понимал, что такое угрозы!