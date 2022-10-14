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Режим "контртеррористической операции" введен в Беларуси, - глава МИД Макей

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

білорусь

Режим "контртеррористической операции" введен в Беларуси из-за якобы угрозы со стороны соседних стран.

Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью российской газете "Известия", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, решение якобы было принято из-за данных о планах некоторых поступивших государств.

"Глава нашей страны (Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси. - Ред.) провел ряд совещаний с силовыми структурами, введен режим контртеррористической операции", - сказал Макей.

"Действительно, была информация о том, что со стороны отдельных смежных государств планируются провокации, связанные почти с захватом отдельных участков территории Беларуси", - заявил он.

"И вооруженные силы Республики Беларусь, и правоохранительные структуры, и спецслужбы готовы дать отпор любым провокациям, которые могут возникнуть со стороны сопредельных государств", – добавляет белорусский чиновник.

Читайте: Накопление российских войск в Беларуси может создать угрозу повторного наступления на Киев, - Наев
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Топ комментарии
+52
З ДНЕМ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ! СЛАВА ЗСУ!💛💙


З святом Покрови

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14.10.2022 06:32
+21
Ждем новой КАРТЫ от Таракана.
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14.10.2022 06:37
+18
Треба виходити з того, що бульбаші вже воюють на боці орків. Розміщення військових частин, які наносять ракетні удари по Україні і знаходяться поруч з нашим кордоном, постачання зброї та ***********, ремонт та зберігання техніки для рашистської армії, відволікання наших військових частин, диверсії на території України, комплектація військових частин ********** у "безпечній білоруській зоні" - це усе вже давно є. Треба перестати гратись у "доброго сусіда" і поставити на місце бульбофюрера. Потрібні привентивні удари по оркам і заяви нашого МЗС типу "а це не ми".
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14.10.2022 07:02
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Колхозник ніяк не заспокоюється. Н
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14.10.2022 06:30 Ответить
З ДНЕМ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ! СЛАВА ЗСУ!💛💙


З святом Покрови

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14.10.2022 06:32 Ответить
Ждем новой КАРТЫ от Таракана.
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14.10.2022 06:37 Ответить
***** заставляет бульбафюрера шевелится в вопросе нападения на Украину. Вот и приходится придумывать на ходу.
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14.10.2022 06:48 Ответить
С колорадскими жуками биться будут..
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14.10.2022 06:57 Ответить
Треба виходити з того, що бульбаші вже воюють на боці орків. Розміщення військових частин, які наносять ракетні удари по Україні і знаходяться поруч з нашим кордоном, постачання зброї та ***********, ремонт та зберігання техніки для рашистської армії, відволікання наших військових частин, диверсії на території України, комплектація військових частин ********** у "безпечній білоруській зоні" - це усе вже давно є. Треба перестати гратись у "доброго сусіда" і поставити на місце бульбофюрера. Потрібні привентивні удари по оркам і заяви нашого МЗС типу "а це не ми".
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14.10.2022 07:02 Ответить
Уже все открыто Картопляному папе это обещают даже натовцы.
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14.10.2022 07:04 Ответить
Супостат нацелился на стратегические запасы картохи.
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14.10.2022 07:02 Ответить
Перехвачено кучу переговоров Майка с Ником,Ника с Джоном. Нашли пакованы карт захватов и нападений. В Минске накрыли 1000 явочных квартир, плюс миллионы видео с регистраторов установленных на тракторах и сеялках.
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14.10.2022 07:05 Ответить
ПАРЄ визнала роССію терористичним утворенням і лука майже зразу запровадив стан контртерористичної операції... Совпадєніє ?
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14.10.2022 07:07 Ответить
Гнилая бульба дождалась когда российское дурное мясо полезло в Украину и решило подсобить?
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14.10.2022 07:11 Ответить
Та всё правильно!
Рашка мылится захватить белорашку. Таракан это жопой чувствует, но прямо заявить не может.
Отсюда и рассказы про какие-то "соседние страны"....
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14.10.2022 07:08 Ответить
Его пора изолировать в психбольницу. Там явный маниакально-депрессивный синдром.
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14.10.2022 07:09 Ответить
Мания величия и мания преследования в одном флаконе
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14.10.2022 08:30 Ответить
"Контртерористична операція" від лукаЩенка - це щось аутоімунне...)))
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14.10.2022 07:30 Ответить
... найкращий боєць це бобер у формі кольору хакі в лісах під біловежською пущею
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14.10.2022 07:47 Ответить
Лукашонка почало апєрацію проців сваєво режиму?!
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14.10.2022 07:47 Ответить
А ці все фантазують.
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14.10.2022 08:09 Ответить
Ні щоб картоплю копати то він "опірацією" страдає
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14.10.2022 08:14 Ответить
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14.10.2022 08:19 Ответить
І де в Білорусі терористи взялись? Може оті біженці з Африки, якими вони Польщу атакували?
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14.10.2022 08:27 Ответить
Добра,жорстка.....Вы правы.....ну и те кто их привёз конечно в Беларусь. Как говорится,во время следствия,вышли на самих себя.Слава Украине
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14.10.2022 09:16 Ответить
Хтозна, можливо зубри з Біловежської Пущі атакуватимуть бурти зі стратегічними запасами бульби.
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15.10.2022 08:25 Ответить
НАТО нападе и колхоз забере... бедные китайцы...от ужаса побегут из свинарника лука-путлера...😆
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14.10.2022 08:45 Ответить
Тю! Самі проти себе, чи що?
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14.10.2022 08:51 Ответить
Головне, що воно російських військ не баче. Результат буде один, отримає свій маєток з прислугою, а країною буде керувати РФ.
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14.10.2022 08:58 Ответить
НАДО САМОЗВАНЦУ ПОКА ДАТЬ ПРЯНИКИ ЧТОБЫ НЕ ДЕРГАЛСЯ , А ПОТОМ КНУТОМ ДО ПОСИНЕНИЯ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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14.10.2022 08:59 Ответить
а кто эти террористы против которых операция? кацапы? Усатый, ну давай, рискни ответить неправильно. Если бы "некоторые" гос-ва, такие как Польша хотели "захватить некоторые участки" белараши, они бы вас одними шапками закидали. И русня вам так же бы помогла, как помогла Армении. Чуть менее чем никак. Запомни усатый, русня с тобой лишь пока тебя самого не бьют. А как начнут бить, то тут уж каждый за себя, рузке ж своих не бросает, а ты не свой
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14.10.2022 10:14 Ответить
Террористический режим Лукашеску будет бороться сам с собой? Давай Тихановская, ты как законный президент Беларуси, освобождай свою страну от колорадских жуков которые залезли в огород
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14.10.2022 10:36 Ответить
Думаю, що то тому, що на лавки ногами вставали. Зрозуміло. що взуття зняли, але все одно це якось неправильно.
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14.10.2022 10:45 Ответить
Вот если бы соседние страны дали хотя бы 1 залп из всего что есть по пром и воен объектам картоплестана!!!!
Чтобы таракан понимал, что такое угрозы!
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14.10.2022 11:13 Ответить
Біларусь вже захоплена і окупована. Однією сусідньою країною. росією.
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14.10.2022 11:15 Ответить
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14.10.2022 11:19 Ответить
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14.10.2022 12:04 Ответить
 
 