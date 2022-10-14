Режим "контртеррористической операции" введен в Беларуси, - глава МИД Макей
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Режим "контртеррористической операции" введен в Беларуси из-за якобы угрозы со стороны соседних стран.
Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью российской газете "Известия", информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, решение якобы было принято из-за данных о планах некоторых поступивших государств.
"Глава нашей страны (Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси. - Ред.) провел ряд совещаний с силовыми структурами, введен режим контртеррористической операции", - сказал Макей.
"Действительно, была информация о том, что со стороны отдельных смежных государств планируются провокации, связанные почти с захватом отдельных участков территории Беларуси", - заявил он.
"И вооруженные силы Республики Беларусь, и правоохранительные структуры, и спецслужбы готовы дать отпор любым провокациям, которые могут возникнуть со стороны сопредельных государств", – добавляет белорусский чиновник.
Пожалуйста, подождите...
З святом Покрови
Рашка мылится захватить белорашку. Таракан это жопой чувствует, но прямо заявить не может.
Отсюда и рассказы про какие-то "соседние страны"....
Чтобы таракан понимал, что такое угрозы!