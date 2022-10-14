Армія не має жодних проблем із виплатою коштів, амуніцією чи зимовою формою, - Резніков
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В українській армії жодних проблем з виплатою коштів, з амуніцією чи з зимовою формою немає.
Про це заявив міністр оброни України Олексій Резніков у телемарафоні "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"У нас немає проблем з виплатою коштів бійцям, ні з амуніцією, ні з зимовою формою. Сьогодні зимова форма вже розвозиться. Це сотні тисяч комплектів, які роздаються безпосередньо підрозділам на передових лініях", - сказав Резніков.
Він уточнив, що першочергово забезпечать підрозділи на передовій, а далі форма буде передаватися в тилові частини. Також Резніков нагадав, що МОУ забезпечило повністю літню форму, на складах сьогодні лежить не одна сотня тисяч бронежилетів, шоломів. І те ж саме стосується постачання зимової форми. "Жодних підстав нервуватись, що комусь не вистачить форми, немає", - наголосив міністр оборони.
Будь ласка, зачекайте...
Канада - 500 тыс.
Испания - 30 тыс.
Германия - 100 тыс.
Эстония, Литва, Дания и т.д.
Только где тут наше МО?
"Нєт чєловєка - нєт проблєми"
Нема форми - то і нема проблем з нею. Логічно ж.
за забезпечення армії ПОБУТОВИМИ РЕЧАМИ . Заткнуться нарешті Зелені на Залужного зазіхати
в самого рєзнікова проблем ніяких немає, звісно.