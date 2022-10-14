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Армія не має жодних проблем із виплатою коштів, амуніцією чи зимовою формою, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

резніков

В українській армії жодних проблем з виплатою коштів, з амуніцією чи з зимовою формою немає.

Про це заявив міністр оброни України Олексій Резніков у телемарафоні "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У нас немає проблем з виплатою коштів бійцям, ні з амуніцією, ні з зимовою формою. Сьогодні зимова форма вже розвозиться. Це сотні тисяч комплектів, які роздаються безпосередньо підрозділам на передових лініях", - сказав Резніков.

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Він уточнив, що першочергово забезпечать підрозділи на передовій, а далі форма буде передаватися в тилові частини. Також Резніков нагадав, що МОУ забезпечило повністю літню форму, на складах сьогодні лежить не одна сотня тисяч бронежилетів, шоломів. І те ж саме стосується постачання зимової форми. "Жодних підстав нервуватись, що комусь не вистачить форми, немає", - наголосив міністр оборони.
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Топ коментарі
+23
от спасибо канадцам, эстонцам ....
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14.10.2022 17:06
+18
**** брехлива , як і його госпідар.
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14.10.2022 17:07
+14
******** тварина, ми тільки нещодавно купували спальники форму і тд родичу в підрозділи
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14.10.2022 17:17
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от спасибо канадцам, эстонцам ....
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14.10.2022 17:06 Відповісти
И Дане Яровой
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15.10.2022 00:32 Відповісти
про зимову форму брехня, про виплати - по різному, зять мав затримки до місяця
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14.10.2022 17:07 Відповісти
Именно так. Меньше бы он врал. Зимние берцы выдали, а формы до сих пор нет.
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14.10.2022 18:06 Відповісти
**** брехлива , як і його госпідар.
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14.10.2022 17:07 Відповісти
Ага, 500 тис одиниць зимової від Канади і тд... І волонтери на потрібні ДРІБНИЦІ збирають...
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14.10.2022 17:08 Відповісти
Завдяки Канаді не буде проблем, але цей 95 чомусь про це не хоче згадувати, начебто завдяки зеленним відосікам та базіканію провадится забезпечення
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14.10.2022 18:03 Відповісти
Там не только Канада. Еще Испания, Бельгия, Эстония, Норвегия ... Если посмотреть на цифры, то и получается численность ЗСУ.
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14.10.2022 18:08 Відповісти
НАТО как организация -100 тыс

Канада - 500 тыс.

Испания - 30 тыс.

Германия - 100 тыс.

Эстония, Литва, Дания и т.д.

Только где тут наше МО?
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14.10.2022 18:21 Відповісти
***-ь, да мы сейчас все получаем от запада и форму тоже, и какого ср&ть? Ты ещё напиши - Где наши IRIS-ы, где наши джавелины, где наши М 777. Ты или дурак, или кацапские бот.
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14.10.2022 21:01 Відповісти
Зачем тогда этот министр нужен?))
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15.10.2022 00:34 Відповісти
Вже б воно ліпше мовчало...
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14.10.2022 17:09 Відповісти
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14.10.2022 17:10 Відповісти
Каже шо є . І для чого иому брехати -- армія спитає .
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14.10.2022 17:11 Відповісти
Зараз вся оборона тримається на Резнікові, наступ на Зелі і ОПі, а всі про#оби за Порохом)
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14.10.2022 17:15 Відповісти
******** тварина, ми тільки нещодавно купували спальники форму і тд родичу в підрозділи
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14.10.2022 17:17 Відповісти
Точніше Міністерство оборони України не має жодних проблем із виплатою коштів, амуніцією чи зимовою формою
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14.10.2022 17:18 Відповісти
І що всі всі забезпечені всім? То навіщо тоді якісь крихти збирають.на допомогу?
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14.10.2022 17:20 Відповісти
Якщо це так то маємо визнати що це, безумовно, заслуга Резнік(ов)а як завгоспа армії.
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14.10.2022 17:24 Відповісти
"Нєт чєловєка - нєт проблєми"

Нема форми - то і нема проблем з нею. Логічно ж.
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14.10.2022 17:40 Відповісти
Пока выдали только бушлат,и почему-то образца 15-16 года. Остальное докупал сам. Не хочу разводить срач,но обещают выдать попозже.
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14.10.2022 17:44 Відповісти
Врать некрасиво, мистер -министер
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14.10.2022 18:06 Відповісти
Язык отрежте ему за вранье
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14.10.2022 18:07 Відповісти
Пізд@бол, це за форму, за гроші не знаю
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14.10.2022 18:09 Відповісти
"Армія не має жодних проблем із виплатою коштів, амуніцією чи зимовою формою" - заявив фієричний брехун рєзніков.
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14.10.2022 19:12 Відповісти
Добре вже , що не ховається за спину Залужного, той хто найбільше відповідний
за забезпечення армії ПОБУТОВИМИ РЕЧАМИ . Заткнуться нарешті Зелені на Залужного зазіхати
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14.10.2022 19:13 Відповісти
Ой, звиздун! Всім звиздунам звиздун. Напевне в них на посаду в зекабмін проходять спеціальний відбір на звиздунство. І не тільки в кабмін.
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14.10.2022 19:47 Відповісти
Нема проблем з невиплатою. Це ж не проблема для зельоних. Це проблеми в тих, хто очікує.
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14.10.2022 19:48 Відповісти
З виплатами шахтарям є великі проблеми.
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14.10.2022 20:10 Відповісти
ну ось сьогодні 14 число, день захисника, а зарплата за вересень ще не прийшла.
в самого рєзнікова проблем ніяких немає, звісно.
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14.10.2022 20:11 Відповісти
Где ты служишь и где воюешь, расскажи?
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14.10.2022 21:05 Відповісти
все ясно з цим зеленим дядею
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14.10.2022 21:02 Відповісти
 
 