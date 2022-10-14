Біля посольства Росії у Варшаві з’явиться алея Жертв російської агресії

13 жовтня депутати міської ради Варшави прийняли рішення, що алея біля посольства РФ, уздовж вулиці Бельведерської, буде мати назву "Алея жертв російської агресії".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на польське видання se.pl.

Під час обговорення депутати згадали про винятковий героїзм українців у боротьбі з Росією та про варшав’ян, які протестували проти російської агресії. Депутати підкреслили, що міська рада Варшави однозначно засудила дії РФ.

"Ми маємо зробити все можливе, щоб зупинити відверте ігнорування Росією принципів міжнародного співіснування. Однією з таких акцій є поява алеї Жертв російської агресії біля посольства Російської Федерації. З подібними ініціативами вже виступили Вільнюс і Прага", – наголосив депутат Філіп Фронцков'як.

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Під час голосування "за" виступили 55 депутатів, двоє утрималися.

Алея Жертв російської агресії ‒ пішохідно-велосипедна доріжка між вулицями Багателя та Спацеровою, яка пролягає вздовж вулиці Бельведерської біля посольства Російської Федерації.

"Ця назва відповідає запропонованому місцю з огляду на агресію Росії проти України. Крім того, назва повинна змусити російську сторону замислитися. Така ідея – це не лише голос групи депутатів, але й мешканців міста, які протестують проти дій Росії", – йдеться в тексті постанови.

Ухвалу буде опубліковано в Офіційному віснику Мазовецького воєводства. Вона набере чинності через 14 днів із дня прийняття.

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