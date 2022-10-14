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Новини За кордономВійна в Україні Санкції проти Росії
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США каратимуть тих, хто допомагатиме Росії з поставками озброєнь та комплектуючих

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

санкції

Міністерство фінансів США анонсувало обмеження та можливість введення санкцій проти фізичних та юридичних осіб, а також іноземних країн за їхню підтримку військово-промислового комплексу Росії.

З відповідною заявою виступив у п’ятницю заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо під час зустрічі з представниками країн, що запровадили економічні обмеження проти РФ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні Офіс із контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США видає вказівки, в яких пояснюється, що ми готові та здатні застосовувати санкції проти осіб, компаній чи країн, які постачають боєприпаси Росії або підтримують російський військово-промисловий комплекс", - зауважив представник Мінфіну.

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Крім того, за його словами, OFAC, а також Бюро промисловості й безпеки Міністерства торгівлі США сьогодні випускають спільне попередження, в якому описуються "дії (США. – Ред.) проти військово-промислового комплексу Росії, а також ризики для тих, хто надає матеріальну підтримку вторгненню РФ в Україну".

Він підкреслив, що санкції та обмеження, введені країнами Заходу, зокрема, проти російського ВПК, вже "безпосередньо вплинули на розвиток подій на полі бою" в Україні.
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Топ коментарі
+14
Карайте всіх тварюк , які підтримують терористів і вбивць !!
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14.10.2022 19:06
+10
Пора вже Іран вздрючити .
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14.10.2022 19:10
+3
абрахамия с араховичем будут просить не включать в санкционный список дерьмака. он им сильно помогает ))
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14.10.2022 19:14
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Карайте всіх тварюк , які підтримують терористів і вбивць !!
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14.10.2022 19:06 Відповісти
Пора вже Іран вздрючити .
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14.10.2022 19:10 Відповісти
Навпаки . Сша дадуть Ірану смаколик в вигляді послаблення санкцій в обмін на ігнор рашки. Іце подіє аж бігом...
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14.10.2022 19:13 Відповісти
Цю жабу (рашку) будуть варить повільно , щоб не вистрибнула з каструлі. (Не застосуваля ядерну зброю)
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14.10.2022 19:16 Відповісти
саудити кришку з кастрюлі скинули, процес затягнеться
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14.10.2022 19:50 Відповісти
Значить попрацюють з персюками .
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14.10.2022 19:21 Відповісти
немає на паРаші іранських дронів. там виключно дрони, виготовлені вузкоглазими комуняцкими рабами таваріща сі.
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14.10.2022 19:22 Відповісти
абрахамия с араховичем будут просить не включать в санкционный список дерьмака. он им сильно помогает ))
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14.10.2022 19:14 Відповісти
США каратимуть

Картатимуть.
Ще й пальцем насваряться.
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14.10.2022 19:19 Відповісти
Что не так
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14.10.2022 19:32 Відповісти
Врем'я регистрации у чувака не так
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14.10.2022 20:07 Відповісти
Та я ще пізніше зареєстровався, раніше не було часу і бажання на коментарі/суперечки. Живого спілкування було через міру))
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14.10.2022 20:23 Відповісти
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14.10.2022 19:21 Відповісти
китай и турция помогают россии обходить санкции ,,
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14.10.2022 19:39 Відповісти
В першу чергу треба покарати іран
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14.10.2022 19:29 Відповісти
А за вонь со рта может уже тоже пора? орбаны сиярты маски и прочая шалупонь **********
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14.10.2022 19:32 Відповісти
А можна прижучити таджиків що продають Ірану мікросхеми на їхні "Шахеди"?
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14.10.2022 19:47 Відповісти
Даві блє!
Даві скажену рашу і її zомбоване смердюче стадо!
Треба більше животворних корисних санкцій!
Хробачки, що спробували по москвах та пітєрах смаку цивілізації повинні повернутися до свого природнього середовища -- у гнояку!
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14.10.2022 19:48 Відповісти
Зараз полетить пір'я з хвойд першого і другого ешелонів підтримки ягелевих дегенератів.
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14.10.2022 19:53 Відповісти
почніть з американських компаній
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14.10.2022 20:35 Відповісти
Да с 14 года полно компаний, которые не гнушались поставками в рашку деталей для армии. Франция, Германия, США....
Вспомним только как Сименс тупо отмазался от генераторов... Наверняка и сам смонтировал.
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15.10.2022 01:24 Відповісти
Як би українські бізнесмени не потрапили в вороги. Бо наша влада таким дрібницями не цікавиться.
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15.10.2022 07:52 Відповісти
 
 