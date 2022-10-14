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Спецслужби РФ шукають продавців чипів і технологій для виробництва зброї, - CNN

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

чіп

Західні санкції різко обмежили спроможності Росії виготовляти озброєння й боєприпаси, змусивши кремль доручити своїм спецслужбам знайти способи уникнути обмежень та придбати чипи й критичні технології.

Про це повідомляє CNN із посиланням на аналіз Офісу директора національної розвідки, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Росія втратила понад шість тисяч одиниць обладнання впродовж майже восьми місяців від початку війни (проти України. - Ред.), і зараз російські військові структури намагаються придбати мікрочипи, двигуни та тепловізійні технології, необхідні для виготовлення нової зброї", - йдеться у публікації.

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Як зазначається, це відбувається в умовах, коли масштабні санкції Заходу на експорт до РФ перевели оборонно-промислові комплекси країни в режим періодичного простоювання. Зокрема, згідно зі звітом, два найбільші виробники мікроелектроніки в Росії були змушені тимчасово зупинити виробництво через брак іноземних компонентів. Водночас індустрія РФ відчуває гострий дефіцит підшипників, що підриває виробництво танків, літаків, підводних човнів та інших військових систем.

Видання зазначає, що серйозні проблеми у російському ВПК розпочалися в травні, коли виник дефіцит поставок компонентів для морських дизельних двигунів, частин вертольотів і літаків, а також систем управління вогнем.
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Топ коментарі
+14
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14.10.2022 20:20
+13
Після війни треба всім лаптєногим безкоштовно-примусово вживити чіпи у сраки, щоб люди по всьому світові через застосунок могли бачити, скільки навколо свинособак у радіусі кілометра.
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14.10.2022 20:21
+9
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14.10.2022 20:17
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дали бы объявление в каком-нибудь авито. глядишь, дела бы и пошли вгору.
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14.10.2022 20:15 Відповісти
ну прямо к Буданову тот поможет... ирония...
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14.10.2022 21:22 Відповісти
У мене є старий пилосос, і непрацююча пральна машинка,- можу продати...
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14.10.2022 20:16 Відповісти
за срубли родину продашь...
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14.10.2022 20:18 Відповісти
Ні! Тільки поламану пралку, самовивозом( важка, цуко)!
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14.10.2022 20:27 Відповісти
маю кофемолку ссср ..пройде? або желязко... ну мля що ще касабам впарити за непотруб..
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14.10.2022 20:31 Відповісти
не важно, главное что готов продать фсб гнида
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14.10.2022 20:31 Відповісти
гнида, готов продати...
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14.10.2022 21:02 Відповісти
пусть с старых фотоаппаратов выковыривают чипы, там сплошь писдинг японского прома...
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14.10.2022 20:17 Відповісти
Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти...

(С. Маршак)
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14.10.2022 20:17 Відповісти
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14.10.2022 20:17 Відповісти
Галоши хоть в состоянии эта пидострана сделать.
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14.10.2022 20:18 Відповісти
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14.10.2022 21:19 Відповісти
из стиралок можно доставать. Еще можно из роботов-пылесосов выколупывать.
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14.10.2022 20:20 Відповісти
Там полоскали не везде есть а с веника разве что нитку можно выковырять.
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14.10.2022 20:35 Відповісти
причем здесь "там"?? Они за этим к нам едут.
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14.10.2022 22:17 Відповісти
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14.10.2022 20:20 Відповісти
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14.10.2022 20:21 Відповісти
Після війни треба всім лаптєногим безкоштовно-примусово вживити чіпи у сраки, щоб люди по всьому світові через застосунок могли бачити, скільки навколо свинособак у радіусі кілометра.
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14.10.2022 20:21 Відповісти
, хух, кращий комент
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14.10.2022 20:25 Відповісти
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14.10.2022 20:24 Відповісти
А Орбан каже, шо санкції придумані неефективні, бо важко нагнути монополіста, ну не ідіот? Дума якщо нафта, то і все?
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14.10.2022 20:27 Відповісти
Чем больше санкции *неефективнее* тем громче визг Орбана
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14.10.2022 20:30 Відповісти
По визгу Орбана и Лукашеску можно понять наступили мы ***** на правильный мозоль или нет.
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14.10.2022 20:31 Відповісти
В лаптевых есть притча, когда какой то неуч блоху подковал, я помню это со школы. Но ни один из лаптеногих придумщиков не задался вопросом - где он взял блох и зачем их подковывать. Ну а ответ прост, как двери в ОПе, блохи в бороде а подковывал, чтобы ошущать их присутствие. Шас у неучей и подков нету, инструмента тоже. Блохи остались, правда проникли в серое вещество и там скачут денно и нощно.
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14.10.2022 20:27 Відповісти
Москалям не треба паритись електронікою, тисяча чмобіків замінить один калібр по огнєвой мощи
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14.10.2022 20:32 Відповісти
Під хвостом у онуфрія та його попів знайдете все необхідне,суки!
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14.10.2022 20:31 Відповісти
якут из говна ракету слепил, не..я им чипы
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14.10.2022 20:32 Відповісти
З тим якутом не вийде. Пластифікатор німецький закінчився ще у березні. І наче вже призвали того умільця.
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14.10.2022 20:39 Відповісти
с резиновой жопы наковыряют "пластификатор"
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14.10.2022 20:41 Відповісти
у ормян могут спосить. чипы, как впрочем и всё остальное в мире, они же изобрели )))
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14.10.2022 20:35 Відповісти
з картоплі, чи з кукурудзи ормянсгия чипсы?
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15.10.2022 01:21 Відповісти
з гранатов та пиписинов )
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15.10.2022 13:12 Відповісти
Полиция Баварии обыскала дом россиянки из-за роликов с танцами на фоне взрывов на Украине

Полиция в городе Ландсхут, Нижняя Бавария, провела обыск у россиянки из-за роликов с танцами на фоне взрывов на Украине, сообщает Bild.

Прокуратура и полиция города Ландсхут проводят в отношении гражданки России Юлии Прохоровой расследование по подозрению в одобрении уголовно наказуемых преступлений. Девушка выкладывала в сеть видео с преследованиями и оскорблениями украинцев, а также давала советы, «как поддержать российскую армию так, чтобы не посадили в Европе».

30-летняя россиянка нигде не работает и находится в Германии нелегально, однако, как сообщили следователи, депортации в Россию в настоящее время приостановлены.(c)
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14.10.2022 20:35 Відповісти
шлюха....видать первоклассная
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14.10.2022 20:37 Відповісти
Розбомбити ракетами російські військові заводи - і вони вже нічого не будуть шукати!

Вони наші розбомбили в перші дні війни - маємо право нанести відповідь!
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14.10.2022 20:38 Відповісти
Китай не продаёт???
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14.10.2022 20:40 Відповісти
Кацапы, может уже пора остановиться? Вы *** всех наших собак потравите мобиками https://t.me/torreddo/2386
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14.10.2022 20:41 Відповісти
Друга армія третього світу. По вуха залежать від Заходу (напряму та через треті країни) й одночасно бикують проти того ж самого Заходу, шизофренія як нормальний стан кацапської психики
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14.10.2022 20:47 Відповісти
На дотичну тему:
Як пише франц.ЗМІ Le Monde, французька нафтогазова компанія TotalEnergies бере співучасть у воєнних злочинах касапів в Україні. А саме: забезпечує касапів гасом (керосином) для їх військових літаків, які бомбардирують українські позиції та міста, зокрема, Маріуполь. Детальніше - тут:
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14.10.2022 20:47 Відповісти
Вкрадені пральні машини вже закінчились?
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14.10.2022 20:51 Відповісти
імпортозамістити расєянє можуть УСЬО!

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14.10.2022 20:59 Відповісти
Їм ваще фсьо на пользу, починаючи з бояри і закінчуючи балалайками
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14.10.2022 21:02 Відповісти
С вазелином...
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14.10.2022 21:43 Відповісти
Надо им подсунуть такие чипы, чтобы их ракеты летели на кремль.
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14.10.2022 21:03 Відповісти
поки що вірмени втулили касапам партію чіпів з прошивкою "на бєлгород"
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14.10.2022 21:22 Відповісти
До Маска звертались?
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14.10.2022 21:03 Відповісти
срочно продам кацапам чипы 🤣🤣🤣 недорого
практически на дуреяк )))

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14.10.2022 21:05 Відповісти
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14.10.2022 21:08 Відповісти
А зачем все ети гнилые Западные технологии в отечественной технике? Лучше на проверенных отечественных лампах.
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14.10.2022 22:47 Відповісти
 
 