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Загрози сухопутного вторгнення РФ на Сумщину наразі немає, - Живицький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина,область,сумська

Ударних угруповань чи батальйонно-тактичних груп російської армії, які б могли спробувати прорвати кордон в Сумській області немає.

Про це в ефірі Еспресо заявив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі з військової точки зору, загроз сухопутного вторгнення немає. Ударних угруповань чи батальйонно-тактичних груп, які б могли спробувати прорвати кордон України та РФ - немає. Ніхто не знає, що буде за кілька місяців - з тими мобілізованими, які пройдуть навчання", - зазначив він.

За словами Живицького, станом на сьогодні - військові виконують свої завдання на відмінно і всі органи влади сприяють посиленню обороноздатності.

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"Облаштування рубежів, вогневих позицій та інших інженерних загороджень. Для того, щоб не допустити прориву російських військ на територію України через Сумську область", - підсумував очільник ОВА.

Нагадаємо, станом на 14 жовтня українські військові визволили 1620 населених пунктів. У Сумській області деокуповано 1024 населені пункти, Запорізькій - 1147, Миколаївській - 1804. Українські військові визволили 75 населених пунктів у Херсонській області.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+4
куда ж ділася загроза для України і її народу, якщо на території України іде повноцінна війна ,окупація,смерть і розруха ?Разом із рашистською окупацією ,нікуди не ділася найбільша "зелена загроза " при владі,котра в часі війни заявляє,що загрози для України і її народу вже не має.
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15.10.2022 16:06
+4
Її і через Чонгар "не було".
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15.10.2022 16:11
+2
А обстріли мирних мешканців на Сумщині, то не загроза? І відповіді по вогневим точкам теж немає.
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15.10.2022 16:18
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куда ж ділася загроза для України і її народу, якщо на території України іде повноцінна війна ,окупація,смерть і розруха ?Разом із рашистською окупацією ,нікуди не ділася найбільша "зелена загроза " при владі,котра в часі війни заявляє,що загрози для України і її народу вже не має.
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15.10.2022 16:06 Відповісти
Її і через Чонгар "не було".
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15.10.2022 16:11 Відповісти
а уже песню поют...что мол никто там ничего не разминировал...все таки осталось (!!!!) только кто-то не смог себя переубедить отдать приказ взорвать... (т.е. взрывчатка еще там??? или как????)
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15.10.2022 16:22 Відповісти
Виден стиль дерьмака. Тупо,шумно и всё через х@й.
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15.10.2022 16:46 Відповісти
Ну так дайте докази що розмінували. Бо бачив лише скріншоти з невідомих Твіттер-акаунтів та якесь повідомлення про шатл. Підірвати що? Міни? Невже це вам вибухівка, що однією кнопкою візьмеш і підірвеш? У мін взагалі-то інше застосування. Тут є більше питання - чому не підірвали мости? Вони б склали в багато разів більшу перепону для рашистської армії. Хоча, зелені вже часткову відповідь дали... ********...
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15.10.2022 16:54 Відповісти
А обстріли мирних мешканців на Сумщині, то не загроза? І відповіді по вогневим точкам теж немає.
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15.10.2022 16:18 Відповісти
Не питання. Конотопський район - все готово до "зустрічі". Хай ще сунуться, знову отримають піздюлей...
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15.10.2022 16:20 Відповісти
минируйте, не расслабляйтесь... каждый метр.. чтоб в фарш...
пока тут граница (а она никуда не денется) будет угроза.... если не прямого нападения... то обстрелов из-за паребрика - наверняка...
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15.10.2022 16:20 Відповісти
А морского вторжения ?
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15.10.2022 16:29 Відповісти
Перед 24 лютим теж так казали і що??????? цих мобіків з монголоїдної держави чого туди кидають????? так на "навчання"???? чи як???????Так ця паскудна границя тримає там багато наших, але щоб вони не були там на раслабоні!!!!!!!
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15.10.2022 16:41 Відповісти
Так і в лютому не було
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15.10.2022 18:11 Відповісти
досить *******! загроза завжди є. Можна говорить тільки про ймовірність
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15.10.2022 19:23 Відповісти
 
 