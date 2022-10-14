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За 10 днів українські військові визволили 84 населені пункти, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

З початку війни українські військові визволили від російської окупації понад 1600 населених пунктів.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

Станом на 4 жовтня українськими військовими було визволено 1536 населені пункти. Сьогодні ж їх кількість становить 1620, зазначив Тимошенко.

У Сумській області деокуповано 1024 населені пункти, Запорізькій - 1147, Миколаївській - 1804.

Українські військові визволили 75 населених пунктів у Херсонській області.

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Автор: Марина Макєєва
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14.10.2022 15:09 Відповісти
А в Донецькій області параша просувається. Чомусь про це мовчать...
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14.10.2022 15:51 Відповісти
Мої знайомі в Польщі днями випадково зустріли "біженців" з Маріуполя. Вони проклинають Україну і у всіх своїх бідах винять ЗСУ. Тому ********* просувається в Донецькій області...
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14.10.2022 20:47 Відповісти
Однак ці нелогічні скотиняки побігли в Польщу, на ворожий "загниваючий Захід", а не в улюблену їм скрепоносну росію.
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14.10.2022 21:37 Відповісти
Там багато виродків. Але є достатньо патріотів. Ви вважаєте, що через виродків треба здавати наші території ворогу? Доречі, не тільки на сході багато мерзоти, а й на півдні. Та й на харківщині їх також не менше. Я знаю, про що кажу. Просто непорядні і продажні політики (українські, доречі, також) постійно просували і поширювали протистояння САМЕ між Сходом і Заходом України. Це кремлівська пропаганда і ціль: розділити українців, зіштовхнути їх між собою, адже тоді легше буде захопити Україну. Ця пропаганда велася десятиріччами, майже сто років, і в'їлася багато кому у мізки! А розбиратися в деталях людям не дуже хочеться, коли це не стосується особисто їх самих.
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15.10.2022 13:35 Відповісти
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14.10.2022 18:17 Відповісти
Наші військові найкрутіші бійці у всьому світі 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️
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14.10.2022 18:21 Відповісти
З математикою проблеми в ОПі чи в журналіста?
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14.10.2022 19:29 Відповісти
Кірілка той ще дурко. Аби щось пізданути - попіаритись. Але редакції цензор.нет варто уважніше працювати з матеріалами.
Як видно з вікіпедії, загальна чисельність населених пунктів у Запорізькій області не перевищує 1 тисячи:
Міста:
5 - обласного значення
9 - районного значення
Смт: 23
Села: 870
Селища: 44

При цьому Запорізька область не була повністю окупована. Про які 1147 деокупованих населених пунктів йдеться?
Може редакція цензор.нет уточнить?

Те ж саме і по Миколаївській області:
Міста:

5 обласного значення
4 районного значення
Смт: 17
Села: 822
Селища: 74
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14.10.2022 20:39 Відповісти
ОПа, здавала таргану вагнерівців, не фінансувала ракетну та т.п. програми, розміновувала шлях для наступу із асфальтизацією, залишала цілими мости... а тепер , просувається в дЄрьмака... Під..аси, стільки крові та домовин- ось ваша заслуга.
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14.10.2022 22:00 Відповісти
 
 