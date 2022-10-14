За 10 днів українські військові визволили 84 населені пункти, - ОП
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
З початку війни українські військові визволили від російської окупації понад 1600 населених пунктів.
Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
Станом на 4 жовтня українськими військовими було визволено 1536 населені пункти. Сьогодні ж їх кількість становить 1620, зазначив Тимошенко.
У Сумській області деокуповано 1024 населені пункти, Запорізькій - 1147, Миколаївській - 1804.
Українські військові визволили 75 населених пунктів у Херсонській області.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Як видно з вікіпедії, загальна чисельність населених пунктів у Запорізькій області не перевищує 1 тисячи:
Міста:
5 - обласного значення
9 - районного значення
Смт: 23
Села: 870
Селища: 44
При цьому Запорізька область не була повністю окупована. Про які 1147 деокупованих населених пунктів йдеться?
Може редакція цензор.нет уточнить?
Те ж саме і по Миколаївській області:
Міста:
5 обласного значення
4 районного значення
Смт: 17
Села: 822
Селища: 74