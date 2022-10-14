За 10 дней украинские военные освободили 84 населенных пункта, - ОП
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
С начала войны украинские военные освободили от российской оккупации более 1600 населенных пунктов.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ.
По состоянию на 4 октября украинскими военными были освобождены 1534 населенных пункта. Сегодня же их количество составляет 1620, отметил Тимошенко.
В Сумской области деоккупировано 1024 населенных пункта, Запорожской - 1147, Николаевской - 1804.
Украинские военные освободили 75 населенных пунктов в Херсонской области.
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Як видно з вікіпедії, загальна чисельність населених пунктів у Запорізькій області не перевищує 1 тисячи:
Міста:
5 - обласного значення
9 - районного значення
Смт: 23
Села: 870
Селища: 44
При цьому Запорізька область не була повністю окупована. Про які 1147 деокупованих населених пунктів йдеться?
Може редакція цензор.нет уточнить?
Те ж саме і по Миколаївській області:
Міста:
5 обласного значення
4 районного значення
Смт: 17
Села: 822
Селища: 74