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За 10 дней украинские военные освободили 84 населенных пункта, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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С начала войны украинские военные освободили от российской оккупации более 1600 населенных пунктов.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ.

По состоянию на 4 октября украинскими военными были освобождены 1534 населенных пункта. Сегодня же их количество составляет 1620, отметил Тимошенко.

В Сумской области деоккупировано 1024 населенных пункта, Запорожской - 1147, Николаевской - 1804.

Украинские военные освободили 75 населенных пунктов в Херсонской области.

Смотрите: Рашисты из артиллерии ударили по объектам инфраструктуры Сумской области. Некоторые районы области без электроснабжения. ФОТО
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14.10.2022 15:09 Ответить
А в Донецькій області параша просувається. Чомусь про це мовчать...
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14.10.2022 15:51 Ответить
Мої знайомі в Польщі днями випадково зустріли "біженців" з Маріуполя. Вони проклинають Україну і у всіх своїх бідах винять ЗСУ. Тому ********* просувається в Донецькій області...
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14.10.2022 20:47 Ответить
Однак ці нелогічні скотиняки побігли в Польщу, на ворожий "загниваючий Захід", а не в улюблену їм скрепоносну росію.
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14.10.2022 21:37 Ответить
Там багато виродків. Але є достатньо патріотів. Ви вважаєте, що через виродків треба здавати наші території ворогу? Доречі, не тільки на сході багато мерзоти, а й на півдні. Та й на харківщині їх також не менше. Я знаю, про що кажу. Просто непорядні і продажні політики (українські, доречі, також) постійно просували і поширювали протистояння САМЕ між Сходом і Заходом України. Це кремлівська пропаганда і ціль: розділити українців, зіштовхнути їх між собою, адже тоді легше буде захопити Україну. Ця пропаганда велася десятиріччами, майже сто років, і в'їлася багато кому у мізки! А розбиратися в деталях людям не дуже хочеться, коли це не стосується особисто їх самих.
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15.10.2022 13:35 Ответить
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14.10.2022 18:17 Ответить
Наші військові найкрутіші бійці у всьому світі 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️
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14.10.2022 18:21 Ответить
З математикою проблеми в ОПі чи в журналіста?
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14.10.2022 19:29 Ответить
Кірілка той ще дурко. Аби щось пізданути - попіаритись. Але редакції цензор.нет варто уважніше працювати з матеріалами.
Як видно з вікіпедії, загальна чисельність населених пунктів у Запорізькій області не перевищує 1 тисячи:
Міста:
5 - обласного значення
9 - районного значення
Смт: 23
Села: 870
Селища: 44

При цьому Запорізька область не була повністю окупована. Про які 1147 деокупованих населених пунктів йдеться?
Може редакція цензор.нет уточнить?

Те ж саме і по Миколаївській області:
Міста:

5 обласного значення
4 районного значення
Смт: 17
Села: 822
Селища: 74
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14.10.2022 20:39 Ответить
ОПа, здавала таргану вагнерівців, не фінансувала ракетну та т.п. програми, розміновувала шлях для наступу із асфальтизацією, залишала цілими мости... а тепер , просувається в дЄрьмака... Під..аси, стільки крові та домовин- ось ваша заслуга.
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14.10.2022 22:00 Ответить
 
 