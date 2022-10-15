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ЗСУ захопили в полон сімох росіян, які воювали в Сирії. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Збройні сили України взяли у полон російських військових, які воювали у Сирії.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікував у фейсбуці Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Сім чоловік нам вдалось взяти у полон, вони проходили службу в Сирії", - розповідає у ролику командир батальйону 24-ої ОМБр Збройних сил України "Ірис".

Він зазначив, що серед полонених один майор, три-чотири сержанти й солдати. За словами комбата, російські військові заявили, що "нічого не знають" і що вони були мобілізовані.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+60
ха..новий тренд под чмобиков косить....помню вначале у них єто учения называлось...
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15.10.2022 16:42
+51
А как же сирийские дети которые задыхались, не заслуживают отмщения? Нету времени загрузить ужасные фото, ухожу. Но знайте, что эти пленные животные, попались уже на второй войне, что доказывает их животную натуру, сознательно идти убивать.
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15.10.2022 16:47
+48
Память отшибло как сирийских детей убивали. Теперь в Украину припёрлись. Нах расстрелять они уже не люди.
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15.10.2022 16:44
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ха..новий тренд под чмобиков косить....помню вначале у них єто учения называлось...
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15.10.2022 16:42 Відповісти
Рашист - мерзотний брехун-нелюдь-боягуз.
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15.10.2022 17:27 Відповісти
Потрібно їх передавати в Гаагу.Якраз від туди звернулися з такою пропозицією.Ніякого обміну в Гаагу їх і їм подібних бо вони знову підуть убивати наших їх тупо не відпускають додому.
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15.10.2022 17:48 Відповісти
сподіваюсь не всіх полонених висвічують в тік-токах...
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15.10.2022 19:20 Відповісти
Материал для Гааги ‼️Эти садисты много знают ‼️Пусть их пытают , чтобы узнать , как они травили и убивали детей в Сирии‼️
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15.10.2022 18:00 Відповісти
Здайте їх сирійським повстанцям
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15.10.2022 16:42 Відповісти
якби не потреба у обмінному фонді, то можна було б так і вчинити
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15.10.2022 17:03 Відповісти
Слушна порада. Часом, це не ті самі "парні", шо катували сирійця, трощивши йому пальці ковадлом? Я б цим "парням" пройшовся ковадлом по яйцях та решті геніталій, щоби така мерзота та покидьки не давали потомство. Ну, а потім вже у Сирію на побачення з повстанцями.
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15.10.2022 20:12 Відповісти
ні, то з тварини Вагнера були. Вони ще йому потім голову відрізали, тіло підвісили і спалили. І це був простий сирієць, який відмовився воювати в армії Асада.
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15.10.2022 20:35 Відповісти
блджад
перше питання виникло
ХЛОПИ, НАМ В УКРАЇНІ ПОЛОНЕНИХ МАЛО, ЩО ВИ БІЛИМ КАБАНЧИКОМ ЩЕ ЗА СІМОМА В СИРІЮ МЕТНУЛИСЯ?
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15.10.2022 16:43 Відповісти
Повезло скрепоносцам, в Сирии их ждал бы другой прием).
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15.10.2022 16:43 Відповісти
Память отшибло как сирийских детей убивали. Теперь в Украину припёрлись. Нах расстрелять они уже не люди.
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15.10.2022 16:44 Відповісти
Поки що на рівні чуток, але кажуть росія придбала багато іранських БПЛА "Араш-2"... Що там з консульством у нас? А з дипломатичними відносинами?
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15.10.2022 16:44 Відповісти
поки влада не віддала своїми ідіотичними обмінами цих паскуд в росію оперативно можна помінятися з сирійцями, нехай спитають по своєму як ті тренувалися на них у вбивствах.

але для цього треба мати яйця і розуміння що таке справедливість...
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15.10.2022 16:47 Відповісти
А как же сирийские дети которые задыхались, не заслуживают отмщения? Нету времени загрузить ужасные фото, ухожу. Но знайте, что эти пленные животные, попались уже на второй войне, что доказывает их животную натуру, сознательно идти убивать.
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15.10.2022 16:47 Відповісти
Знаємо , що ці потвори витворяли в Сиріі, особливо в м. Алеппо 😠
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15.10.2022 17:15 Відповісти
Так всі кацапи потвори, навіть не тварини, а потвори
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15.10.2022 17:18 Відповісти
кста, про полонених!

tZEinform - від 02 жовтня - писав: "Вивід підрозділів ЗС РФ з оперативного оточення в р/н н/п Лиман є результатом домовленостей між політичним керівництвом України і РФ, головною умовою яких з української сторони, є обмін військовополоненими в форматі "всіх на всіх" в середині жовтня 2022".

Ми нічого не забули!
Хер з ними, з цими "сірійцями" можна і їх віддати на обмн за наших. Але де наші ВСІ полонені хлопці? Чому досі не на прийомі в офісі ЄрЗе в Києві?
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15.10.2022 16:55 Відповісти
Воевали против сирийской свободной армии чтобы спасти марионетку путлера асада.
А в Украине воюют как месть путлера за то что выгнали его марионетку.
Опытные путлеровцы если не добровольно сдались то лучше в расход.
А на обмен чмобиков которых призвали не по их воле.
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15.10.2022 16:56 Відповісти
Чмобики это расходный материал, никому в России не нужный, даже их мамкам.
Никто их менять не будет.
А российские офицеры всё-таки представляют ценный обменный фонд.
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15.10.2022 17:11 Відповісти
Пані Людмило, А ЯКЩО ТІ ОФІЦЕРИ У СІРІІ РОБИЛИ ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧІНИ ? Їх треба віддати сірійської опозиції.
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15.10.2022 17:26 Відповісти
Велику рибу спіймали
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15.10.2022 17:00 Відповісти
Спочатку москальня прикидалися овечками , як і всі полонені орки !

Хлопці , не вірте цим брехливим катам , які знущаються над нашими
полоненими і морять голодом 😡
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15.10.2022 17:11 Відповісти
Хай копають уран у Жовтих Водах, поки пам'ять не повернеться.
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15.10.2022 17:17 Відповісти
‼️‼️‼️

ТРЕБА ФОТО ЦІХ РОСІЯН ВІДПРАВИТИ ДО СІРІСЬКОЙ ОППОЗИЦІІ для опізнання .
Там могуть бути кріваві військові злочінці , яких раше повертати не стоить
ЦІХ ОДРАЗУ ДО ГААЗІ У ТРИБУНАЛ .

і ось там в Гаазі почнуть розповідати про геноцід кацапамі сірійцев, про вбивства і зґвалтування
І ЦЕ ДОВІДЕ СВІТУ , що хутіна треба вбити
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15.10.2022 17:23 Відповісти
Засрашка не обмінює полонених, дуже мало, їх вже достатньо цих кацапів у полоні. Знешкоджуйте їх й без запису на відео та зайвого розголосу!
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15.10.2022 17:25 Відповісти
Це не дітей в Сирії бомбити російські мразоти?
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15.10.2022 17:39 Відповісти
__почаще в диалог вступайте,так они Ещё денег взаймы на обратную дорогу попросят и оружие покараулить....__
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15.10.2022 18:16 Відповісти
А вот этих мразей всё же надо было замочить.
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15.10.2022 18:27 Відповісти
значить рашисти одними із перших обміняти захочуть.
виходить так, що нашим у кращому випадку по півроку відновлюватись після їхнього полону треба,
а їхні підлатані і з віджертими мордами через тиждень після обміну і процедур з фсбшниками вже на фронті.
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15.10.2022 18:32 Відповісти
Щиро дякую "Ірис". Низький уклін твоїм хлопцям.
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15.10.2022 18:35 Відповісти
Ці подонки повинні бути не ростріляни,а повішани, з такими подонкіами інакше не можна.
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15.10.2022 19:24 Відповісти
Героям слава!!!
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15.10.2022 19:36 Відповісти
Дивні ви люди.
А слабО було гнід пострілять? За нас, за вас, і за сирійських дітей? Принести в світ трошки справедливості?
Обміняйте гандонів, вони завтра на вас же скидатимуть хімінчні бомби і вам же різатимуть геніталії. Ну чесне слово, гуманіст гірше підараса.
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15.10.2022 20:11 Відповісти
Воевавшие в Сирии это особо жестокие представители русско-фашисткой армии. Их действия отмечены ковровыми бомбардировками жилых кварталов и массовыми убийствами мирного населения.
Это животные, а не люди.
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15.10.2022 20:24 Відповісти
Не ображайте тварин - це істоти .
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16.10.2022 06:46 Відповісти
В плен надо брать чмобиков, не обагривших в крови руки.
А этих - не было плена и не было пленных.
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15.10.2022 20:59 Відповісти
зачем?
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16.10.2022 03:33 Відповісти
...сімох росіян з простріленими колінами?
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15.10.2022 20:59 Відповісти
Да, так з дивану багатьом може здаватись що там карта собі рухається, швидко визволяються міста і села, а от після таких відео розумієш, якою ціною і героїзмом це все дається.
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15.10.2022 21:16 Відповісти
Коли мій знаймий з сирії розповідав , як десь сорока його рідним голови відрізали, я вірив, але не думав, що в Україні таке зможе бути.
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15.10.2022 21:19 Відповісти
Один вопрос: ЗАЧЕМ? Денег за пленных захотелось? Или "Мы не такие"? После обмена они все вернутся и никого в плен брать не будут.
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16.10.2022 03:32 Відповісти
смерть-єдине, шо може їх утихомирити
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16.10.2022 05:52 Відповісти
А ще можна їх назад в Сірію віддати , до тих людей , яких ці істоти вбивали .
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16.10.2022 06:44 Відповісти
 
 