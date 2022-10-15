41 349 46
ЗСУ захопили в полон сімох росіян, які воювали в Сирії. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Збройні сили України взяли у полон російських військових, які воювали у Сирії.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікував у фейсбуці Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
"Сім чоловік нам вдалось взяти у полон, вони проходили службу в Сирії", - розповідає у ролику командир батальйону 24-ої ОМБр Збройних сил України "Ірис".
Він зазначив, що серед полонених один майор, три-чотири сержанти й солдати. За словами комбата, російські військові заявили, що "нічого не знають" і що вони були мобілізовані.
Топ коментарі
+60 Mykhailo Stepanov
показати весь коментар15.10.2022 16:42
+51 den1anderson
показати весь коментар15.10.2022 16:47
+48 Саша Пончик
показати весь коментар15.10.2022 16:44
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
перше питання виникло
ХЛОПИ, НАМ В УКРАЇНІ ПОЛОНЕНИХ МАЛО, ЩО ВИ БІЛИМ КАБАНЧИКОМ ЩЕ ЗА СІМОМА В СИРІЮ МЕТНУЛИСЯ?
але для цього треба мати яйця і розуміння що таке справедливість...
tZEinform - від 02 жовтня - писав: "Вивід підрозділів ЗС РФ з оперативного оточення в р/н н/п Лиман є результатом домовленостей між політичним керівництвом України і РФ, головною умовою яких з української сторони, є обмін військовополоненими в форматі "всіх на всіх" в середині жовтня 2022".
Ми нічого не забули!
Хер з ними, з цими "сірійцями" можна і їх віддати на обмн за наших. Але де наші ВСІ полонені хлопці? Чому досі не на прийомі в офісі ЄрЗе в Києві?
А в Украине воюют как месть путлера за то что выгнали его марионетку.
Опытные путлеровцы если не добровольно сдались то лучше в расход.
А на обмен чмобиков которых призвали не по их воле.
Никто их менять не будет.
А российские офицеры всё-таки представляют ценный обменный фонд.
Хлопці , не вірте цим брехливим катам , які знущаються над нашими
полоненими і морять голодом 😡
ТРЕБА ФОТО ЦІХ РОСІЯН ВІДПРАВИТИ ДО СІРІСЬКОЙ ОППОЗИЦІІ для опізнання .
Там могуть бути кріваві військові злочінці , яких раше повертати не стоить
ЦІХ ОДРАЗУ ДО ГААЗІ У ТРИБУНАЛ .
і ось там в Гаазі почнуть розповідати про геноцід кацапамі сірійцев, про вбивства і зґвалтування
І ЦЕ ДОВІДЕ СВІТУ , що хутіна треба вбити
виходить так, що нашим у кращому випадку по півроку відновлюватись після їхнього полону треба,
а їхні підлатані і з віджертими мордами через тиждень після обміну і процедур з фсбшниками вже на фронті.
А слабО було гнід пострілять? За нас, за вас, і за сирійських дітей? Принести в світ трошки справедливості?
Обміняйте гандонів, вони завтра на вас же скидатимуть хімінчні бомби і вам же різатимуть геніталії. Ну чесне слово, гуманіст гірше підараса.
Это животные, а не люди.
А этих - не было плена и не было пленных.