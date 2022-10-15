ЗСУ захопили в полон сімох росіян, які воювали в Сирії. ВIДЕО

Збройні сили України взяли у полон російських військових, які воювали у Сирії.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікував у фейсбуці Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Сім чоловік нам вдалось взяти у полон, вони проходили службу в Сирії", - розповідає у ролику командир батальйону 24-ої ОМБр Збройних сил України "Ірис".

Він зазначив, що серед полонених один майор, три-чотири сержанти й солдати. За словами комбата, російські військові заявили, що "нічого не знають" і що вони були мобілізовані.

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