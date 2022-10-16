Росія тримає на бойовому чергування 21 корабель, - ВМС ЗСУ

в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 4 ворожих кораблів та катерів, 2 носії КРМБ "Калібр" загальний залп яких складає 16 ракет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВМС ЗСУ.

"Станом на 16.10.2022:

в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 4 ворожих кораблів та катерів, 2 носії КРМБ "калібр" загальний залп яких складає 16 ракет діяли в інтересах нанесення ракетних ударів по Україні;

в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 6 ворожих кораблів та катерів;

в Середземному морі ворог утримує угруповання чисельністю 11 кораблів, в тому числі 5 носіїв КРМБ "Калібр" з сумарним залпом в 76 ракет", - йдеться в повідомленні.

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