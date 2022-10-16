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Росія тримає на бойовому чергування 21 корабель, - ВМС ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

корабель

в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 4 ворожих кораблів та катерів, 2 носії КРМБ "Калібр" загальний залп яких складає 16 ракет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВМС ЗСУ.

"Станом на 16.10.2022:

  • в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 4 ворожих кораблів та катерів, 2 носії КРМБ "калібр" загальний залп яких складає 16 ракет діяли в інтересах нанесення ракетних ударів по Україні;
  • в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 6 ворожих кораблів та катерів;
  • в Середземному морі ворог утримує угруповання чисельністю 11 кораблів, в тому числі 5 носіїв КРМБ "Калібр" з сумарним залпом в 76 ракет", - йдеться в повідомленні.

Росія тримає на бойовому чергування 21 корабель, - ВМС ЗСУ 01

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Автор: Марина Макєєва
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16.10.2022 10:53 Відповісти
Це забагато! Треба якось потрохи їх топити...
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16.10.2022 10:57 Відповісти
нечем. Пока эти корыта вне досягаемости. Вот когда зайдем в Симферополь/Алушту, тогда подтянем туда береговые комплексы, и только тогда кацофлот вынужден будет завести в новороссийскую бухту до самой капитуляции все свои корыта, которые сейчас находятся в акватории ЧМ (которые не успеют ********* в Ейск или Бейсугский лиман) , включая "варшавянки", и поставить в городе у стенки, возле плавучего музея имени ихнего одноглазого фельдфебеля.
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16.10.2022 13:52 Відповісти
Треба швидко!
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16.10.2022 21:33 Відповісти
А сколько наших кораблей на боевом дежурстве?
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16.10.2022 11:00 Відповісти
Україні потрібен 21 "томагавк"
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16.10.2022 11:03 Відповісти
а...удивительное рядом...ага...ага...и что?
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16.10.2022 13:31 Відповісти
 
 