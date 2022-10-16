УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6517 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
6 148 50
Обама (487) путін (21454) росія (47340) США (14526)

Режим Путіна ще більш ізольований і закритий, ніж радянський, - Обама

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

обама

Колишній президент США Барак Обама заявив, що комунікація між Білим домом та адміністрацією президента РФ Володимира Путіна є слабшою, ніж вона була між американськими та радянськими керівниками під час "холодної війни".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

в інтерв’ю подкасту Pod Save America Обама сказав, що навіть у деякі напружені моменти "холодної війни" було відчуття, що обидві сторони могли взяти телефон і працювати дипломатичними каналами, "надсилаючи чіткі сигнали".

"Я думаю, що зараз ми маємо справу з типом російського режиму, який насправді ще більш централізований, ще більш ізольований і закритий. Путін консолідував процес прийняття рішень до такої міри, якої ми не бачили навіть за радянських часів", - зазначив він.

Читайте: Через дозвіл Путіна на мобілізацію почалося протистояння у Кремлі, - генерал Ходжес

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+31
Обама, в цьому і твоя провина! Це з-за твоєї каденції цей терористичний режим зіпнувся на ноги! Чому не ввів санкції за анексію Півд.Осетії та Криму?
показати весь коментар
16.10.2022 12:33
+29
показати весь коментар
16.10.2022 12:31
+28
Завдяки тобі, саркозі та меркель, цей режим зміг укріпитися.
Слимак сцикливий.
показати весь коментар
16.10.2022 12:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Проснулася маркіза. А хто ***** в дупу заглядав
показати весь коментар
16.10.2022 12:31 Відповісти
Зеленський
показати весь коментар
16.10.2022 12:32 Відповісти
Зеленський з 2018 р. ,а Обама до 2018 року.
показати весь коментар
16.10.2022 12:38 Відповісти
показати весь коментар
16.10.2022 12:31 Відповісти
Особливо це підтвердилося, коли лідер думок в США Ілон Маск почав кремлівськи наративи публікувати...
показати весь коментар
16.10.2022 12:32 Відповісти
Обама, в цьому і твоя провина! Це з-за твоєї каденції цей терористичний режим зіпнувся на ноги! Чому не ввів санкції за анексію Півд.Осетії та Криму?
показати весь коментар
16.10.2022 12:33 Відповісти
Перезагрузився? Обамі після війни у Грузії доповідали, що велика вірогідність наступного нападу саме на Україну. З іншого боку, януовощ, точно не збирався цьому перешкоджати…
показати весь коментар
16.10.2022 12:34 Відповісти
Пєрєзарузка, блєать! Агсл нщг!
показати весь коментар
16.10.2022 12:34 Відповісти
Завдяки тобі, саркозі та меркель, цей режим зміг укріпитися.
Слимак сцикливий.
показати весь коментар
16.10.2022 12:35 Відповісти
Підтримаю . Сама хотіла так написати

А ХТОСЬ ДАВ ОБАМКЕ НОБЕЛІВСЬКУ ПРЕМІЮ МИРУ . Нехай поверне ‼️
показати весь коментар
16.10.2022 12:38 Відповісти
Хтось на днях дав нобелівку «правозахистникам» з параші та білорусії.
Так що, просто зробіть висновки, хто в нобелівському комітеті приймає рішення…
Все прогнило наскрізь.
показати весь коментар
16.10.2022 13:05 Відповісти
Вірні слова . ВСЕ ПРОГНИЛО НАСКРІЗЬ
ТО чого касаются лапи кацапів - починае смердіти
показати весь коментар
16.10.2022 13:13 Відповісти
Ти знаєш що тебе не пустять в кацапський сортир?
показати весь коментар
16.10.2022 12:35 Відповісти
А вот как приспичит а тебе нельзя , лучше смерть. Да, санкции действительно из АДА.
показати весь коментар
16.10.2022 14:24 Відповісти
Миротворець хренів з'явився, як тобі - тільки не провокуйте путіна?
показати весь коментар
16.10.2022 12:37 Відповісти
Обама, твоєї заслуги в цьому точно немає. Затк твої сумнівні "заслуги" є у розв'язанні цієї вфйни, як результаті викристалвзування і зміцнення пкцинського режиму і відмові Уерахні у чоенстві в НАТО у 2008-му році.
показати весь коментар
16.10.2022 12:38 Відповісти
хтоб вже не обамив і пельку стулив.
тільки після такої нездари і повинен був злупитися трампон.
показати весь коментар
16.10.2022 12:40 Відповісти
Оце точно!
показати весь коментар
16.10.2022 13:06 Відповісти
Еще один миролюбец вылез. Ну смотри нобелевский лауреат премии мира. Какой ты мир сделал.
показати весь коментар
16.10.2022 12:42 Відповісти
ух ти...миротворець виліз...шо то таке..один наперед одного вилазять...видно в кремлі Фсьо...капут настає
показати весь коментар
16.10.2022 12:47 Відповісти
А ведь ета черножопая МАКАКА "мира", в свое время и похерело НАТО, давая превосходство кремлядьскону карлику творить "мир" во всем мире.
показати весь коментар
16.10.2022 12:47 Відповісти
Обама меня взбесил больше чем даже Маск !
показати весь коментар
16.10.2022 12:49 Відповісти
Вылез "голубь мира".
Явился-незапылился как по команде.
показати весь коментар
16.10.2022 12:49 Відповісти
Обаму так напугали в свое время наклейки на руснявых авто "Обама ЧМО", что он решил ограничиться глубокой озабоченностью
показати весь коментар
16.10.2022 12:50 Відповісти
Дратуті!
показати весь коментар
16.10.2022 12:50 Відповісти
Чмо чортове, разом з трампом два *****.
показати весь коментар
16.10.2022 12:51 Відповісти
Ага, ізольований, аякже..

А російські тенісисти беруть участь у міжнародних турнірах, незабаром і російські боксери виступатимуть..

Такими темпами - росіяни на Олімпіаді -2025 виступатимуть. Тим більше, що прийматиме її друг ху#ла Макрон
показати весь коментар
16.10.2022 13:04 Відповісти
ось чому якщо американці насправді так сильно ******* США, як розказують, і вважають свою країну величною і най сильнішою, вони повинні вибирати в керівництво своєї країни не сцикунів і какбичєгоневишло, а справжніх лідерів. Або нехай заткнуться і не мутять воду
показати весь коментар
16.10.2022 13:06 Відповісти
С-400 должны эффективно сбивать HIMARS. Однако не в тот раз. ВСУ применили какую-то эффективную тактику, которая не позволила расчету С-400 отбить ракетную атаку, несмотря на то, что ЗРС была развернута в боеготововм состоянии. ВСУ первыми в мире уничтожили радар управления российской «С-400»
показати весь коментар
16.10.2022 13:07 Відповісти
Навіть Обама вже не боїться путлера
показати весь коментар
16.10.2022 13:11 Відповісти
Обама бесхребетное ссыкливое говно. Иди в жопу.
показати весь коментар
16.10.2022 13:12 Відповісти
Если кто прочтет книгу Обамы, где он описывает свое посещение Украины с сенатором Лугаром.... До президентства... Там оно описывает нам сущими дикарями и прямо пишет, что Украину надо лишить вооружения, что бы они его не продавали террористам... Наши тогда облизывали Лугара, а на обезьянку болт забили (уровень нашей дипломатии).
П.С. "Экономика России разорвана в клочья" Б.Обама.
показати весь коментар
16.10.2022 13:14 Відповісти
Обізяна обама досі рулить Америкою за допомогою свого ручного старого маразматика бідона якого скоро прийдеться міняти бо він уже нездатний з телпромптера прочитати
показати весь коментар
16.10.2022 13:20 Відповісти
А що ж ти все посміхався, коли в 14 році це все почалося, чому тоді ти не почав давити на цього путлєра????? Що , злякався попсувати відносини!!!!! Тут твоя вина 1000%, а зараз побачив наслідки своєї політики!!!!! ЧМО ти а не обама!!!!!!!!!!
показати весь коментар
16.10.2022 13:35 Відповісти
Обама. Верни им зарплату.😁
показати весь коментар
16.10.2022 13:45 Відповісти
показати весь коментар
16.10.2022 13:58 Відповісти
обама редкий левый подонок он делал все в пользу кацапии и китая он разрушал штаты как мог
показати весь коментар
16.10.2022 14:10 Відповісти
ХУ*АБАМА ПРОСНУЛАСЯ, ГНІДА ПІДАРСЬКА ЯКА ПІСЛЯ АНЕКСІЇ КРИМУ КАЦАПАМИ
НІЧОГО НЕ ЗРОБИЛА. У цій анексії Криму наслідки великі, могли б все тоді вирішити,
навіть Донецьк і Луганськ би залищилися під нашим контролем, військова допомога
тоді була потрібна України яка була обескровлена Януковочем і його бандою.
показати весь коментар
16.10.2022 14:12 Відповісти
Мнение этого гамадрилла, вместе с проститутками Меркель, оланда, Берлускони,Саркози и прочей продажной политической шолупони как то абсолютно неинтересно....
показати весь коментар
16.10.2022 14:15 Відповісти
За часів "холодної війни" в США не було такої кількості шпигунів та агентів впливу **********. Навіть близько! Зараз там у них "гніздо". Їх вже десятки а то й сотні тисяч. І всі "харошіє руzкіє" - "я буду здєсь жіть!"...
показати весь коментар
16.10.2022 14:18 Відповісти
Пригадую гнітюче відчуття неминучого і поступового краху світобудови після обрання американцями цього чорного пі..лідера. Навіть атака веж-близнюків не здавалася таким жахом...
показати весь коментар
16.10.2022 14:27 Відповісти
гнилое ты существо, барак. думаешь, уже забыты твои заигрывания с путиным? Кто благословил заъод "миротворцев россии" в Сирию? Молчал или ручками всплескивал: "ой, а что же это делается!"
показати весь коментар
16.10.2022 14:44 Відповісти
А вот и нафталин редкий выпал! Черного цвета.
показати весь коментар
16.10.2022 16:23 Відповісти
Obama, poshol na *** - ty otdal putleru i krym i Donbass, f.u.
показати весь коментар
16.10.2022 17:23 Відповісти
"Експерд" виліз.
показати весь коментар
16.10.2022 19:00 Відповісти
 
 