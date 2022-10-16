Режим Путіна ще більш ізольований і закритий, ніж радянський, - Обама
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Колишній президент США Барак Обама заявив, що комунікація між Білим домом та адміністрацією президента РФ Володимира Путіна є слабшою, ніж вона була між американськими та радянськими керівниками під час "холодної війни".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.
в інтерв’ю подкасту Pod Save America Обама сказав, що навіть у деякі напружені моменти "холодної війни" було відчуття, що обидві сторони могли взяти телефон і працювати дипломатичними каналами, "надсилаючи чіткі сигнали".
"Я думаю, що зараз ми маємо справу з типом російського режиму, який насправді ще більш централізований, ще більш ізольований і закритий. Путін консолідував процес прийняття рішень до такої міри, якої ми не бачили навіть за радянських часів", - зазначив він.
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Слимак сцикливий.
А ХТОСЬ ДАВ ОБАМКЕ НОБЕЛІВСЬКУ ПРЕМІЮ МИРУ . Нехай поверне ‼️
Так що, просто зробіть висновки, хто в нобелівському комітеті приймає рішення…
Все прогнило наскрізь.
ТО чого касаются лапи кацапів - починае смердіти
тільки після такої нездари і повинен був злупитися трампон.
Явился-незапылился как по команде.
А російські тенісисти беруть участь у міжнародних турнірах, незабаром і російські боксери виступатимуть..
Такими темпами - росіяни на Олімпіаді -2025 виступатимуть. Тим більше, що прийматиме її друг ху#ла Макрон
П.С. "Экономика России разорвана в клочья" Б.Обама.
НІЧОГО НЕ ЗРОБИЛА. У цій анексії Криму наслідки великі, могли б все тоді вирішити,
навіть Донецьк і Луганськ би залищилися під нашим контролем, військова допомога
тоді була потрібна України яка була обескровлена Януковочем і його бандою.