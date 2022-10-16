Режим Путіна ще більш ізольований і закритий, ніж радянський, - Обама

Колишній президент США Барак Обама заявив, що комунікація між Білим домом та адміністрацією президента РФ Володимира Путіна є слабшою, ніж вона була між американськими та радянськими керівниками під час "холодної війни".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

в інтерв’ю подкасту Pod Save America Обама сказав, що навіть у деякі напружені моменти "холодної війни" було відчуття, що обидві сторони могли взяти телефон і працювати дипломатичними каналами, "надсилаючи чіткі сигнали".

"Я думаю, що зараз ми маємо справу з типом російського режиму, який насправді ще більш централізований, ще більш ізольований і закритий. Путін консолідував процес прийняття рішень до такої міри, якої ми не бачили навіть за радянських часів", - зазначив він.

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