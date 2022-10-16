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Новости За рубежом
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Режим Путина еще более изолирован и закрыт, чем советский, - Обама

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

обама

Бывший президент США Барак Обама заявил, что коммуникация между Белым домом и администрацией президента РФ Владимира Путина слабее, чем она была между американскими и советскими руководителями во время "холодной войны".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.

В интервью подкасту Pod Save America Обама сказал, что даже в некоторые напряженные моменты "холодной войны" было ощущение, что обе стороны могли взять телефон и работать по дипломатическим каналам, "отправляя четкие сигналы".

"Я думаю, что сейчас мы имеем дело с типом российского режима, который на самом деле еще централизованнее, еще более изолирован и закрыт. Путин консолидировал процесс принятия решений до такой степени, какой мы не видели даже в советское время", - отметил он.

Читайте: Путин объявил о завершении мобилизации в РФ "через 2 недели", чтобы освободить бюрократические ресурсы для осеннего призыва, - ISW
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Топ комментарии
+31
Обама, в цьому і твоя провина! Це з-за твоєї каденції цей терористичний режим зіпнувся на ноги! Чому не ввів санкції за анексію Півд.Осетії та Криму?
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16.10.2022 12:33
+29
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16.10.2022 12:31
+28
Завдяки тобі, саркозі та меркель, цей режим зміг укріпитися.
Слимак сцикливий.
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16.10.2022 12:35
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Проснулася маркіза. А хто ***** в дупу заглядав
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16.10.2022 12:31 Ответить
Зеленський
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16.10.2022 12:32 Ответить
Зеленський з 2018 р. ,а Обама до 2018 року.
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16.10.2022 12:38 Ответить
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16.10.2022 12:31 Ответить
Особливо це підтвердилося, коли лідер думок в США Ілон Маск почав кремлівськи наративи публікувати...
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16.10.2022 12:32 Ответить
Обама, в цьому і твоя провина! Це з-за твоєї каденції цей терористичний режим зіпнувся на ноги! Чому не ввів санкції за анексію Півд.Осетії та Криму?
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16.10.2022 12:33 Ответить
Перезагрузився? Обамі після війни у Грузії доповідали, що велика вірогідність наступного нападу саме на Україну. З іншого боку, януовощ, точно не збирався цьому перешкоджати…
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16.10.2022 12:34 Ответить
Пєрєзарузка, блєать! Агсл нщг!
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16.10.2022 12:34 Ответить
Завдяки тобі, саркозі та меркель, цей режим зміг укріпитися.
Слимак сцикливий.
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16.10.2022 12:35 Ответить
Підтримаю . Сама хотіла так написати

А ХТОСЬ ДАВ ОБАМКЕ НОБЕЛІВСЬКУ ПРЕМІЮ МИРУ . Нехай поверне ‼️
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16.10.2022 12:38 Ответить
Хтось на днях дав нобелівку «правозахистникам» з параші та білорусії.
Так що, просто зробіть висновки, хто в нобелівському комітеті приймає рішення…
Все прогнило наскрізь.
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16.10.2022 13:05 Ответить
Вірні слова . ВСЕ ПРОГНИЛО НАСКРІЗЬ
ТО чого касаются лапи кацапів - починае смердіти
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16.10.2022 13:13 Ответить
Ти знаєш що тебе не пустять в кацапський сортир?
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16.10.2022 12:35 Ответить
А вот как приспичит а тебе нельзя , лучше смерть. Да, санкции действительно из АДА.
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16.10.2022 14:24 Ответить
Миротворець хренів з'явився, як тобі - тільки не провокуйте путіна?
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16.10.2022 12:37 Ответить
Обама, твоєї заслуги в цьому точно немає. Затк твої сумнівні "заслуги" є у розв'язанні цієї вфйни, як результаті викристалвзування і зміцнення пкцинського режиму і відмові Уерахні у чоенстві в НАТО у 2008-му році.
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16.10.2022 12:38 Ответить
хтоб вже не обамив і пельку стулив.
тільки після такої нездари і повинен був злупитися трампон.
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16.10.2022 12:40 Ответить
Оце точно!
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16.10.2022 13:06 Ответить
Еще один миролюбец вылез. Ну смотри нобелевский лауреат премии мира. Какой ты мир сделал.
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16.10.2022 12:42 Ответить
ух ти...миротворець виліз...шо то таке..один наперед одного вилазять...видно в кремлі Фсьо...капут настає
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16.10.2022 12:47 Ответить
А ведь ета черножопая МАКАКА "мира", в свое время и похерело НАТО, давая превосходство кремлядьскону карлику творить "мир" во всем мире.
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16.10.2022 12:47 Ответить
Обама меня взбесил больше чем даже Маск !
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16.10.2022 12:49 Ответить
Вылез "голубь мира".
Явился-незапылился как по команде.
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16.10.2022 12:49 Ответить
Обаму так напугали в свое время наклейки на руснявых авто "Обама ЧМО", что он решил ограничиться глубокой озабоченностью
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16.10.2022 12:50 Ответить
Дратуті!
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16.10.2022 12:50 Ответить
Чмо чортове, разом з трампом два *****.
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16.10.2022 12:51 Ответить
Ага, ізольований, аякже..

А російські тенісисти беруть участь у міжнародних турнірах, незабаром і російські боксери виступатимуть..

Такими темпами - росіяни на Олімпіаді -2025 виступатимуть. Тим більше, що прийматиме її друг ху#ла Макрон
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16.10.2022 13:04 Ответить
ось чому якщо американці насправді так сильно ******* США, як розказують, і вважають свою країну величною і най сильнішою, вони повинні вибирати в керівництво своєї країни не сцикунів і какбичєгоневишло, а справжніх лідерів. Або нехай заткнуться і не мутять воду
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16.10.2022 13:06 Ответить
С-400 должны эффективно сбивать HIMARS. Однако не в тот раз. ВСУ применили какую-то эффективную тактику, которая не позволила расчету С-400 отбить ракетную атаку, несмотря на то, что ЗРС была развернута в боеготововм состоянии. ВСУ первыми в мире уничтожили радар управления российской «С-400»
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16.10.2022 13:07 Ответить
Навіть Обама вже не боїться путлера
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16.10.2022 13:11 Ответить
Обама бесхребетное ссыкливое говно. Иди в жопу.
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16.10.2022 13:12 Ответить
Если кто прочтет книгу Обамы, где он описывает свое посещение Украины с сенатором Лугаром.... До президентства... Там оно описывает нам сущими дикарями и прямо пишет, что Украину надо лишить вооружения, что бы они его не продавали террористам... Наши тогда облизывали Лугара, а на обезьянку болт забили (уровень нашей дипломатии).
П.С. "Экономика России разорвана в клочья" Б.Обама.
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16.10.2022 13:14 Ответить
Обізяна обама досі рулить Америкою за допомогою свого ручного старого маразматика бідона якого скоро прийдеться міняти бо він уже нездатний з телпромптера прочитати
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16.10.2022 13:20 Ответить
А що ж ти все посміхався, коли в 14 році це все почалося, чому тоді ти не почав давити на цього путлєра????? Що , злякався попсувати відносини!!!!! Тут твоя вина 1000%, а зараз побачив наслідки своєї політики!!!!! ЧМО ти а не обама!!!!!!!!!!
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16.10.2022 13:35 Ответить
Обама. Верни им зарплату.😁
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16.10.2022 13:45 Ответить
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16.10.2022 13:58 Ответить
обама редкий левый подонок он делал все в пользу кацапии и китая он разрушал штаты как мог
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16.10.2022 14:10 Ответить
ХУ*АБАМА ПРОСНУЛАСЯ, ГНІДА ПІДАРСЬКА ЯКА ПІСЛЯ АНЕКСІЇ КРИМУ КАЦАПАМИ
НІЧОГО НЕ ЗРОБИЛА. У цій анексії Криму наслідки великі, могли б все тоді вирішити,
навіть Донецьк і Луганськ би залищилися під нашим контролем, військова допомога
тоді була потрібна України яка була обескровлена Януковочем і його бандою.
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16.10.2022 14:12 Ответить
Мнение этого гамадрилла, вместе с проститутками Меркель, оланда, Берлускони,Саркози и прочей продажной политической шолупони как то абсолютно неинтересно....
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16.10.2022 14:15 Ответить
За часів "холодної війни" в США не було такої кількості шпигунів та агентів впливу **********. Навіть близько! Зараз там у них "гніздо". Їх вже десятки а то й сотні тисяч. І всі "харошіє руzкіє" - "я буду здєсь жіть!"...
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16.10.2022 14:18 Ответить
Пригадую гнітюче відчуття неминучого і поступового краху світобудови після обрання американцями цього чорного пі..лідера. Навіть атака веж-близнюків не здавалася таким жахом...
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16.10.2022 14:27 Ответить
гнилое ты существо, барак. думаешь, уже забыты твои заигрывания с путиным? Кто благословил заъод "миротворцев россии" в Сирию? Молчал или ручками всплескивал: "ой, а что же это делается!"
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16.10.2022 14:44 Ответить
А вот и нафталин редкий выпал! Черного цвета.
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16.10.2022 16:23 Ответить
Obama, poshol na *** - ty otdal putleru i krym i Donbass, f.u.
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16.10.2022 17:23 Ответить
"Експерд" виліз.
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16.10.2022 19:00 Ответить
 
 