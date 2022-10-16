Режим Путина еще более изолирован и закрыт, чем советский, - Обама
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Бывший президент США Барак Обама заявил, что коммуникация между Белым домом и администрацией президента РФ Владимира Путина слабее, чем она была между американскими и советскими руководителями во время "холодной войны".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.
В интервью подкасту Pod Save America Обама сказал, что даже в некоторые напряженные моменты "холодной войны" было ощущение, что обе стороны могли взять телефон и работать по дипломатическим каналам, "отправляя четкие сигналы".
"Я думаю, что сейчас мы имеем дело с типом российского режима, который на самом деле еще централизованнее, еще более изолирован и закрыт. Путин консолидировал процесс принятия решений до такой степени, какой мы не видели даже в советское время", - отметил он.
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Слимак сцикливий.
А ХТОСЬ ДАВ ОБАМКЕ НОБЕЛІВСЬКУ ПРЕМІЮ МИРУ . Нехай поверне ‼️
Так що, просто зробіть висновки, хто в нобелівському комітеті приймає рішення…
Все прогнило наскрізь.
ТО чого касаются лапи кацапів - починае смердіти
тільки після такої нездари і повинен був злупитися трампон.
Явился-незапылился как по команде.
А російські тенісисти беруть участь у міжнародних турнірах, незабаром і російські боксери виступатимуть..
Такими темпами - росіяни на Олімпіаді -2025 виступатимуть. Тим більше, що прийматиме її друг ху#ла Макрон
П.С. "Экономика России разорвана в клочья" Б.Обама.
НІЧОГО НЕ ЗРОБИЛА. У цій анексії Криму наслідки великі, могли б все тоді вирішити,
навіть Донецьк і Луганськ би залищилися під нашим контролем, військова допомога
тоді була потрібна України яка була обескровлена Януковочем і його бандою.