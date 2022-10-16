Режим Путина еще более изолирован и закрыт, чем советский, - Обама

Бывший президент США Барак Обама заявил, что коммуникация между Белым домом и администрацией президента РФ Владимира Путина слабее, чем она была между американскими и советскими руководителями во время "холодной войны".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.

В интервью подкасту Pod Save America Обама сказал, что даже в некоторые напряженные моменты "холодной войны" было ощущение, что обе стороны могли взять телефон и работать по дипломатическим каналам, "отправляя четкие сигналы".

"Я думаю, что сейчас мы имеем дело с типом российского режима, который на самом деле еще централизованнее, еще более изолирован и закрыт. Путин консолидировал процесс принятия решений до такой степени, какой мы не видели даже в советское время", - отметил он.

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