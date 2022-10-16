Минулої доби окупанти атакували 9 областей України, - зведення ОВА

Російські війська за добу здійснили атаки на дев’ять областей України.

Про це йдеться у зведеній інформації обласних військових адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 9:00 неділі, 16 жовтня, інформує Цензор.НЕТ.

У Запорізькій області сьогодні вночі ворог поцілив двома ракетами у школу в селі Воздвижівка Пологівського району. Навчальний заклад зруйновано майже повністю. Ще одна ракета влучила у парк. Руйнувань зазнали також приватні будинки. Також ракетами зруйнована школа в селі Добропілля. Постраждалих немає. Детальна інформація уточнюється.

У Сумській області за минулу добу росіяни здійснили 8 обстрілів з артилерії та мінометів, зафіксовано 104 вибухів. Також ворог здійснив одін авіаудар шістьма ракетами. Обстріляні Білопільська, Шалигінська, Великописарівська, Краснопільська, Есманська, Річківська громади. За попередніми даними, жертв немає.

У Чернігівській області за добу війська РФ тричі обстріляли із артилерії та мінометів Чернігівський і Новгород-Сіверський райони. Попередньо, без втрат та руйнувань.

У Дніпропетровській області знову під ворожим вогнем опинився Нікопольський район. Росіяни били вночі із "Градів" і важкої артилерії по Нікопольській та Марганецькій громадах.

Також читайте: В окупованому Бердянську лунають потужні вибухи

У Нікополі поранений 47-річний чоловік. У місті пошкоджені майже 30 багатоповерхових та приватних будинків, 13 господарських споруд, промислове підприємство, автомобілі, кілька газопроводів та ліній електропередач.

У Марганецькій громаді - без постраждалих.

У Харківській області минулої доби ворог обстрілював населені пункти поруч з лінією зіткнення та кордоном з росією у Чугуївському, Харківському, Ізюмському та Куп'янському районах.

За добу з пораненням госпіталізовані троє людей. В області триває розмінування. Піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили ще 555 вибухонебезпечних предметів.

У Луганській області уздовж лінії зіткнення Сили оборони протягом доби завдали 32 авіаудари. Підтверджено ураження 24 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 8 позицій зенітних ракетних комплексів росіян.

Ракетні війська та артилерія Збройних сил України за минулу добу уразили три райони зосередження живої сили, озброєння і техніки, один склад боєприпасів, 7 об’єктів ППО ворога та інші військові цілі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ готують Запорізьку область до деокупації, - Федоров

У Донецькій області вночі артобстріли тривали вздовж лінії фронту.

На визволених від росіян територіях працюють рятувальники ДСНС, Укрпошта розвозить разову грошову допомогу, працюють правоохоронці.

За минулу добу на Донеччині одна людина загинула і троє дістали поранення.

За інформацією оперативного командування "Південь", минулої доби ворог атакував Миколаївську область з берегового ракетного комплекса "Бастіон" однією крилатою ракетою типу "Онікс" із тимчасово окупованого Криму. Без втрат.

Вчора під час ворожих обстрілів Воскресенської громади зазнала поранень одна людина. Також минулої доби росіяни вели обстріли околиць Інгульської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Ввечері обстрілів зазнала Широківська громада. Пошкоджені три будинки, господарські споруди і гаражі. Також були влучання по відкритих територіях і дорогах. Постраждалих немає.

Під постійним вогнем залишаються села на лінії розмежування Березнегуватської громади.

У Херсонській області тривають активні бойові дії. На тимчасово захоплених територіях військові рф посилюють фільтраційні заходи: ретельно перевіряють вміст телефонів та інших гаджетів, проводять детальний обшук автомобілів, особистих речей, вдираються в будинки.

Ворог завдавав вогневого ураження по ЗСУ із застосуванням авіації, РСЗВ, артилерії, мінометів вздовж лінії бойового зіткнення. Штурмова авіація росіян шість разів атакувала напрямок Давидового Броду.

ЗСУ знищили російський гелікоптер, який намагався завдати авіаційних ударів по позиціях на Херсонщині.

Також читайте: Удар по Запоріжжю: пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, заклад освіти та автостоянку. ФОТО

Під ворожим вогнем опинився Бериславський район. Села, прилеглі до лінії зіткнення, загарбники масовано обстріляли із "Градів", важкої артилерії та мінометів. Є руйнування цивільної інфраструктури та загиблі мирні жителі.

На визволених територіях Херсонщини енергетики продовжують працювати на лініях, які живлять Високопілля, Нововоронцовку, Осокорівку та Нову Калугу. Працюють вибухотехніки.