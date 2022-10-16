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В окупованому Бердянську лунають потужні вибухи

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вибух,обстріл

16 жовтня мешканці окупованого Бердянська  повідомляють про гучні вибухи поблизу міста. Потужні вибухи чутно на околиці міста

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією - вибухи віддуваються на території Бердянського району - селах Андрівка та Осипенко", - йдеться в повідомленні.

За даними місцевих Telegram-каналів, скоріш за все вибухи відбулись на території колишніх сільгоспгосподарств. Окупанти використовують промислові комплекси  для зберігання військової техніки.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+14
Та не комбайни ж вибухають! Гарного ранку!
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16.10.2022 11:42
+12
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16.10.2022 11:55
+9
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16.10.2022 12:25
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Та не комбайни ж вибухають! Гарного ранку!
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16.10.2022 11:42 Відповісти
Советские мирные комбайны ещё как могут.
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16.10.2022 12:57 Відповісти
Як там кацапи "відДуваються". Дід Ірейд, закхикався, перестав палити у сторонці - регоче.
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16.10.2022 11:47 Відповісти
У нас зрання відлети, густі такі, аж душу радує. Надіюсь, що не задарма. Бо орки вкрай опухи, вже з мінометів по берегу навалюють
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16.10.2022 11:49 Відповісти
Свята бавовна.
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16.10.2022 11:51 Відповісти
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16.10.2022 11:55 Відповісти
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16.10.2022 12:25 Відповісти
Точка-У?
Бо 100 км від лінії фронту.
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16.10.2022 11:56 Відповісти
Палять у заборонених місцях
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16.10.2022 12:02 Відповісти
До моря нашим треба вийти,а там крити наліво та направо.
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16.10.2022 11:57 Відповісти
сільгоспродукція взривається
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16.10.2022 12:04 Відповісти
оркі розпочали опалювальний сезон
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16.10.2022 13:06 Відповісти
 
 