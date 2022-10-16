В окупованому Бердянську лунають потужні вибухи

16 жовтня мешканці окупованого Бердянська повідомляють про гучні вибухи поблизу міста. Потужні вибухи чутно на околиці міста

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією - вибухи віддуваються на території Бердянського району - селах Андрівка та Осипенко", - йдеться в повідомленні.

За даними місцевих Telegram-каналів, скоріш за все вибухи відбулись на території колишніх сільгоспгосподарств. Окупанти використовують промислові комплекси для зберігання військової техніки.

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