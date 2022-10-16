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В оккупированном Бердянске раздаются мощные взрывы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вибух,обстріл

16 октября жители оккупированного Бердянска сообщают о громких взрывах вблизи города. Мощные взрывы слышны на окраине города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы, передает Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации – взрывы раздаются на территории Бердянского района – селах Андровка и Осипенко", – говорится в сообщении.

По данным местных Telegram-каналов, скорее всего, взрывы произошли на территории бывших сельхозхозяйств. Оккупанты используют промышленные комплексы для хранения военной техники.

Также читайте: Оккупанты массово завозят в Мариуполь гражданских россиян, чтобы повысить количество населения, - Андрющенко
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Топ комментарии
+14
Та не комбайни ж вибухають! Гарного ранку!
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16.10.2022 11:42
+12
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16.10.2022 11:55
+9
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16.10.2022 12:25
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Та не комбайни ж вибухають! Гарного ранку!
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16.10.2022 11:42 Ответить
Советские мирные комбайны ещё как могут.
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16.10.2022 12:57 Ответить
Як там кацапи "відДуваються". Дід Ірейд, закхикався, перестав палити у сторонці - регоче.
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16.10.2022 11:47 Ответить
У нас зрання відлети, густі такі, аж душу радує. Надіюсь, що не задарма. Бо орки вкрай опухи, вже з мінометів по берегу навалюють
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16.10.2022 11:49 Ответить
Свята бавовна.
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16.10.2022 11:51 Ответить
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16.10.2022 11:55 Ответить
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16.10.2022 12:25 Ответить
Точка-У?
Бо 100 км від лінії фронту.
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16.10.2022 11:56 Ответить
Палять у заборонених місцях
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16.10.2022 12:02 Ответить
До моря нашим треба вийти,а там крити наліво та направо.
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16.10.2022 11:57 Ответить
сільгоспродукція взривається
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16.10.2022 12:04 Ответить
оркі розпочали опалювальний сезон
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16.10.2022 13:06 Ответить
 
 