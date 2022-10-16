В оккупированном Бердянске раздаются мощные взрывы
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16 октября жители оккупированного Бердянска сообщают о громких взрывах вблизи города. Мощные взрывы слышны на окраине города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы, передает Цензор.НЕТ.
"По предварительной информации – взрывы раздаются на территории Бердянского района – селах Андровка и Осипенко", – говорится в сообщении.
По данным местных Telegram-каналов, скорее всего, взрывы произошли на территории бывших сельхозхозяйств. Оккупанты используют промышленные комплексы для хранения военной техники.
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