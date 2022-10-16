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Винагороду за взяття у полон Гіркіна потрібно буде задекларувати, - НАЗК

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гіркін

Посадовець-військовослужбовець у разі отримання винагороди за взяття терориста Ігоря Гіркіна у полон муситиме її задекларувати.

Про це йдеться у роз'ясненні Національного агенства з питань запобігання корупції, передає Цензор.НЕТ.

"Чи можуть посадовці отримати винагороду за взяття в полон військового злочинця Ігоря Гіркіна і чи треба декларувати ці кошти?

Головне управління розвідки Міністерства оборони України сьогодні заявило, що гарантує виплату 100 000 доларів за передачу Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) в український полон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ГУР обіцяє за полоненого Гіркіна $100 тис.

Багато держслужбовців ще з початку російського вторгнення пішли захищати Україну зі зброєю в руках. НАЗК продовжує виконувати свою роботу та виступати надійним тилом для наших воїнів.

Отож, чи можна буде декларанту отримати винагороду за передачу терориста Гіркіна до ГУР?

Так, законом не забороняється отримання такої винагороди суб’єктами декларування.

Водночас, у декларації за 2022 рік обов’язково слід зазначити ці кошти як дохід.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Цей день настав, ми купуємо Гіркіна", - блогери зібрали $50 тис. за взяття у полон російського військового злочинця

Ігор Гіркін (Стрєлков) ще з 2014 року активно бере участь в російській агресії. Саме під його керівництвом тоді було захоплено адміністративні будівлі в місті Слов'янськ Донецької області і від імені терористів заявлено про створення так званої "ДНР". Він є колишнім міністром оборони так званої "ДНР" та одним з підозрюваних у справі про збиття малайзійського Боїнга MH17.

Вдалого полювання!" - роз'яснили у НАЗК.
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Топ коментарі
+22
Мдяяааа...Курочка в гнезде, а яичко - в 3,14де. А желающие поделить яичницу уже в очередь выстроились.
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16.10.2022 23:38
+19
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17.10.2022 00:01
+16
хороший день сегодня - и администрацию в Донецке построили, и аэропорт в Белгороде взбодрили....
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16.10.2022 23:46
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Мдяяааа...Курочка в гнезде, а яичко - в 3,14де. А желающие поделить яичницу уже в очередь выстроились.
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16.10.2022 23:38 Відповісти
*****, тобі, Гиря...
Мало того, що тебе в полон візьмуть, з тебе ще податки державі заплатять...
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16.10.2022 23:40 Відповісти
Талисман патриотизма и лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев попал под европейские санкции: теперь его высылают из Германии с конфискацией имущества, которое, почему-то, совсем непатриотично оказалось у него в собственности.
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16.10.2022 23:42 Відповісти
Він живий? А ще років 20 тому казали, що дуже серйозно хворий. Років 15 попсу не слухаю.
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17.10.2022 00:33 Відповісти
а это будет расцениваться как найденный клад? 25% нашедшему от оценочной стоимости?
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16.10.2022 23:44 Відповісти
😄😄😄
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17.10.2022 00:34 Відповісти
А якщо його в полон здасть русня, вони теж мають виплачувати українській державі 25% від отриманої суми?
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17.10.2022 07:57 Відповісти
нет, с дохода 18% и 1,5% налог на армию. Или налогообложение по законам страны, которая примет на ПМЖ.
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17.10.2022 13:18 Відповісти
Капець, вже ділять шкуру невбитого ведмедя
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16.10.2022 23:46 Відповісти
Це такий тролінг. Десь там, на мокшанських болотах, сидить той гіркін і не встигає памперси міняти.
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17.10.2022 00:06 Відповісти
хороший день сегодня - и администрацию в Донецке построили, и аэропорт в Белгороде взбодрили....
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16.10.2022 23:46 Відповісти
Ну і нащо таке лайно теражувати? За нього треба не податки з винагороди знімати, а ще доплатити, що за ідіоти, ще й вирішили пропіаритися на шкурі ще не вбитого щура.
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16.10.2022 23:46 Відповісти
5 центов и не центом больше зачем делать🤣 ему рекламу ,,
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16.10.2022 23:50 Відповісти
это напоминает анекдот про неуловимого Джо!!!! ))))) - а кто это?а это неуловимый Джо!!!а почему не уловимый?,что его никто поймать не может?.....- да в принципе могут, но только он и никому и нахер не нужен!!))))
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16.10.2022 23:57 Відповісти
🤣
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16.10.2022 23:58 Відповісти
Який цікавий Ігорок.Новорежик?🤣🤣🤣
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17.10.2022 00:34 Відповісти
Блондинка приїхала в Буковель на своїй крутій іномарці, але пробила колесо і зупинилась на узбіччі.
В цей час їхали два гуцули на коні.
Блондинка звертається до них:- Ребята, помогите - я в долгу не останусь!
Ті поважно злізли з коня і, оглянувши пробите колесо, дійшли висновку:
- Та шо… тре' мінєти.
- Нет, только два - коню делать не буду! - категорично заявила блондинка.(с)
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17.10.2022 01:10 Відповісти
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17.10.2022 00:01 Відповісти
ця абсолютно недіюча фігнюшка НАЗК тільки витрачає кошти укоаїнців. Я би їхх і ще з декількох установ всіх поголовно відправив воювати. на нуль.
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17.10.2022 00:02 Відповісти
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17.10.2022 00:13 Відповісти
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17.10.2022 00:15 Відповісти
Говорят рыночная стоимость Гирькина стремительно растёт. Речь уже идёт о том что Игорёшку уже будут продавать как золото, тройскими унциями.
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17.10.2022 00:20 Відповісти
Если купить Гиркина за 100000 баксов, то можно еще и навариться, продав его голландцам за миллион.
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17.10.2022 00:33 Відповісти
О, це слушна думка, до речі 0 там можна задіяти і мосад, і інші штучки-дрючки...коротше кажучи - подивимось, ******** світ сильна штука - як під лупою
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17.10.2022 00:45 Відповісти
Офіс Президента заборонив публікувати офіційний курс Гіркіна. Хочете дізнатися - телефонуйте в ГУР.
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17.10.2022 03:06 Відповісти
А так, как гиркин поставлен росией, то заплатить НДС, акциз и экологический сбор.
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17.10.2022 00:25 Відповісти
необов'язково аж цілого гіркіна приводити щоб довести факт полону.

можна надати якусь важливу деталь.

наприкляд, голову.
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17.10.2022 00:33 Відповісти
Та як знать. Може потрібен саме живий? Може хочуть в клітці возити і примусити кукурікать абощо
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17.10.2022 00:38 Відповісти
хто?

влада, яка 32 роки без перерви на обід лизала сраки москалям?

такі як он антоха геращенко так взагалі всруться як подумають посадити в клітку російськомовного недоноска.

для них вони напівбоги хоч і воюємо з ними.
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17.10.2022 02:00 Відповісти
По частям тоже сойдёт
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17.10.2022 07:27 Відповісти
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17.10.2022 00:44 Відповісти
🤣
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17.10.2022 00:55 Відповісти
В який полон? Вбити на місці гидоту плюнути та розтерти. А то ще визнають наші судді його не винним, а прикордонники випустять за кордон за милу душу.Це ж не Порошенко не пускати за кордон.
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17.10.2022 01:05 Відповісти
Винагорода за "шкуру" має бути "чистою" - без оподаткування і зайвої бюрократії. Як то кажуть "вам шашечки чи їхати?"
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17.10.2022 01:17 Відповісти
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17.10.2022 01:20 Відповісти
А якщо диркіна свої здадуть, то декларувати треба буде в російському аналозі НАЗК.
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17.10.2022 01:56 Відповісти
може НАЗК піде за крейсером масква ...
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17.10.2022 02:53 Відповісти
Курс гіркіна зростає швидше біткоїна у його кращі часи.
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17.10.2022 03:10 Відповісти
А на второй день данные проучившего вознаграждение (=захватившего гиркина) будут в сети. В стране, где все продаётся и все покупается, по-другому не бывает
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17.10.2022 04:38 Відповісти
Та нафіг там полони всякі-пристрелити і всіх ділов.
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17.10.2022 07:07 Відповісти
Он в Гааге нужен позарез. Поэтому и цену на него поднимают.
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17.10.2022 08:00 Відповісти
Нафиг вам тот гиркин сдался? Ему еще гражданскую войну на рашке реконструировать предстоит
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17.10.2022 09:42 Відповісти
 
 