Винагороду за взяття у полон Гіркіна потрібно буде задекларувати, - НАЗК
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Посадовець-військовослужбовець у разі отримання винагороди за взяття терориста Ігоря Гіркіна у полон муситиме її задекларувати.
Про це йдеться у роз'ясненні Національного агенства з питань запобігання корупції, передає Цензор.НЕТ.
"Чи можуть посадовці отримати винагороду за взяття в полон військового злочинця Ігоря Гіркіна і чи треба декларувати ці кошти?
Головне управління розвідки Міністерства оборони України сьогодні заявило, що гарантує виплату 100 000 доларів за передачу Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) в український полон.
Багато держслужбовців ще з початку російського вторгнення пішли захищати Україну зі зброєю в руках. НАЗК продовжує виконувати свою роботу та виступати надійним тилом для наших воїнів.
Отож, чи можна буде декларанту отримати винагороду за передачу терориста Гіркіна до ГУР?
Так, законом не забороняється отримання такої винагороди суб’єктами декларування.
Водночас, у декларації за 2022 рік обов’язково слід зазначити ці кошти як дохід.
Ігор Гіркін (Стрєлков) ще з 2014 року активно бере участь в російській агресії. Саме під його керівництвом тоді було захоплено адміністративні будівлі в місті Слов'янськ Донецької області і від імені терористів заявлено про створення так званої "ДНР". Він є колишнім міністром оборони так званої "ДНР" та одним з підозрюваних у справі про збиття малайзійського Боїнга MH17.
Вдалого полювання!" - роз'яснили у НАЗК.
Будь ласка, зачекайте...
Мало того, що тебе в полон візьмуть, з тебе ще податки державі заплатять...
В цей час їхали два гуцули на коні.
Блондинка звертається до них:- Ребята, помогите - я в долгу не останусь!
Ті поважно злізли з коня і, оглянувши пробите колесо, дійшли висновку:
- Та шо… тре' мінєти.
- Нет, только два - коню делать не буду! - категорично заявила блондинка.(с)
можна надати якусь важливу деталь.
наприкляд, голову.
влада, яка 32 роки без перерви на обід лизала сраки москалям?
такі як он антоха геращенко так взагалі всруться як подумають посадити в клітку російськомовного недоноска.
для них вони напівбоги хоч і воюємо з ними.