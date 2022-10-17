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Новини За кордоном
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Папа Римський закликає реформувати ООН через війну в Україні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

папа,франциск,римський

Глава католицької церкви вважає, що війна РФ проти Україні "ще раз більш ніж ясно показує" необхідність "гнучкіших і ефективніших способів вирішення конфліктів".

Про це йдеться у його новій книзі "Прошу вас в ім'я Господа. Десять молитв про надію на майбутнє", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

Глава католицької церкви вважає, що війна РФ проти України "ще раз більш ніж ясно показує" необхідність "гнучкіших і ефективніших способів вирішення конфліктів". ООН у тому вигляді, в якому вона функціонувала з моменту свого заснування, "не відповідає новим реаліям", пише Франциск. Папа Римський нагадав, що ООН та її найвпливовіший орган, Рада Безпеки, були спочатку створені для того, щоб запобігти повторенню жахів, "які людство пережило у двох війнах XX століття". Загроза все ще жива, але "світ сьогодні вже не той".

Він закликав до "структурних реформ", які має бути спрямовано на те, щоб наново відкрити "початкове покликання" міжнародної організації: "служити людській родині". Крім того, з його точки зору, певну роль в ухваленні рішень має відігравати "інтегральна безпека" відносно продовольства, здоров'я, економіки та соціальних питань.

Читайте: Папа Римський: Ядерну зброю треба знищити. Володіти нею - аморально

Папа Римський не вперше критикує ООН у зв'язку з війною Росії проти Україні. 6 квітня на прийомі у Ватикані понтифік зазначив, що наймогутніші держави світу відстоюють свої інтереси "шляхом розширення зони економічного, ідеологічного та військового впливу, що видно у нинішній війні".

За словами Франциска, після Другої світової війни було зроблено спроби закласти основи нової історії світу, але, на жаль, стара історія суперництва великих держав продовжилася. "У нинішній війні в Україні ми спостерігаємо безсилля ООН", - зазначив він.

Також читайте: Зґвалтування є воєнною стратегією РФ в Україні, - спецпредставниця Генсека ООН Паттен

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+13
Папі хтось правильну методичку підсунув?
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17.10.2022 09:01
+10
ООН просто потрібно анулювати і все. Орган який потребує дотацій за пусті розмови,не є організація миру і захисту
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17.10.2022 09:02
+7
мабудь не реформувати а розпустити як контору що не виправдовує і не виконує основних задач для вирішення яких оон і була створена
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17.10.2022 09:04
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Папі хтось правильну методичку підсунув?
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17.10.2022 09:01 Відповісти
Ta ni prosto xyjlo groszuki zabrav z banku Vatukana.
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17.10.2022 09:05 Відповісти
ООН просто потрібно анулювати і все. Орган який потребує дотацій за пусті розмови,не є організація миру і захисту
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17.10.2022 09:02 Відповісти
ООН можна взагалі розформувати, сенсу з неї немає все одно
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17.10.2022 09:03 Відповісти
мабудь не реформувати а розпустити як контору що не виправдовує і не виконує основних задач для вирішення яких оон і була створена
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17.10.2022 09:04 Відповісти
За деякими теоріями заговорив, і у самого Ватикана "рильце в пушку" щодо нашої війни.
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17.10.2022 09:04 Відповісти
Папа Подонок Римский понял, что приголубив путина стал на сторону Зла, и пытается дать заднюю.
Поздно, папуля, анальную девственность ты уже потерял.
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17.10.2022 09:04 Відповісти
то навпаки путло приголубив Папіка мільярдами. Адже тоталітарна політика без церкви неможлива.
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17.10.2022 09:18 Відповісти
А що трапилось? Папа раніше намагався переконати світ, що українці та руzzькі один народ, організував спільний "хресний" похід, переконував щодо мирних переговорів з путінськими вбивцями і т.д., а тут он як заспівав...Мабуть Папа зрозумів, що не тим займався, він , як і ООН, "показав"себе...Лицемірство понад усе!!
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17.10.2022 09:04 Відповісти
він злякався атомної путінської бомби
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17.10.2022 09:16 Відповісти
Организацию Озабоченных Нахлебников надо просто разогнать, как разогнали Лигу Наций и создать новый, международный орган, с учётом опыта двух предыдущих контор. Без всякого права вето и принятия решения простым большинством голосов.
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17.10.2022 09:04 Відповісти
Припустимо, скасують право вето.

Як це ФАКТИЧНО допоможе Україні?
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17.10.2022 09:42 Відповісти
А подумать не?
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17.10.2022 09:47 Відповісти
Виженіт рашку -- для чого ці тёрки .
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17.10.2022 09:05 Відповісти
В руснявого начканца Ватакана вихідний?
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17.10.2022 09:05 Відповісти
І що Папа пропонує ? Створити ядерне угрупування ООН ?
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17.10.2022 09:07 Відповісти
напевно, так. Може створити озброєну миротворчу ООН )))
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17.10.2022 09:15 Відповісти
прочитав - розформувати
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17.10.2022 09:07 Відповісти
Можна багато говорити, але як реально можна вплинути на країну олбодобів з ядерною зброєю?
Той же Китай, який може розпочати конфлікт, як ООН вплине на них?
Здається потреба в таких організаціях взагалі відпала, бо це лише трибуна для говорунів.
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17.10.2022 09:09 Відповісти
лучшеб папа призвал миллиард добрых католиков скинуться по штуке баксов и пообещать полученный триллиончик за голову одного злобного карлика. ну и индульгенцию исполнителю от себя лично. угодно это было б богу!
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17.10.2022 09:10 Відповісти
Да, чужими руками легко и «дядьку бить». Но посадить разворовавших оборонную отрасль, распродавших задарма Черноморский флот, посадить ежедневно собирающих миллионную мзду с таможни, да и той же незаконной торговли, незаконного строительства в Киеве и Украине, намного сложнее
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17.10.2022 09:14 Відповісти
всех бесов не выгонишь. однако самого противного стоит вздернуть в назидание.
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17.10.2022 09:16 Відповісти
Римский папа мог бы задать один вопрос украинской власти: почему вшивый Иран может выпускать тысячами дроны, убивающие украинцев а некогда космическая держава Украина, выпускающая гордость ракетной мысли СССР, не способна ничего?
возможно, разворовал Насиров? Тогда почему он не в тюрьме
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17.10.2022 09:10 Відповісти
Говорят в Насірова рак .
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17.10.2022 09:13 Відповісти
Не удивляет. Ничего даром никому не проходит. Мы сейчас пожинаем плоды бесстыдства и беззаконие народа страны, обреченной быть самым богатым государством Европы. Но огромный человеческий, культурный, экономический потенциал нашей власти не нужен.
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17.10.2022 09:16 Відповісти
якщо серед людей є такі, як путін - то може ну його те людство? нехай вимирає
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17.10.2022 09:11 Відповісти
Всякая власть от Бога: каков народ, такой ему и послан правитель. Порядочный, честный, умный там просто не выживет. Впрочем, в Украине тоже
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17.10.2022 09:18 Відповісти
"Всякая власть от Бога" - я верю в Бога, но вот зто, просто бред
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17.10.2022 09:29 Відповісти
уверен, Бог создал "важньіх шишек", что бьі мьі видели, как НЕ нужно жить
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17.10.2022 09:33 Відповісти
Вам не надо рассуждать о том, в чем вы ничего не понимаете. И вряд ли поймёте
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17.10.2022 09:49 Відповісти
ви **** несете на Творця - пуйла бог теж поставив? Творець вже давно не водить людей за руку як малих дітей. І тому люди можуть вчитися на своїх чи чужих помилках. А можуть не вчитися.
а про власть від бога, скажімо в юдеохристиянстві, стали казати, коли імператор римський прийняв християнство як офіційну релігію.
В юдаїзмі ж наскільки я знаю юдеї ледь випросили собі у священника першого царя. А до того в них була рада старійшин.
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17.10.2022 10:48 Відповісти
Глупость - это ваше «все». Вы не способны даже почитать то, что написано в Библии или интернете, а пробуете философствовать инесете всякий вздор.
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17.10.2022 11:06 Відповісти
що, із сприйняттям української погано? ти думаєш, що достатньо обізвати всіх дураками, то порозумнішаєш?
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17.10.2022 11:54 Відповісти
Переводчик это тоже не ваше. Глупость все равно просвечивает.
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17.10.2022 12:03 Відповісти
та что тут рассуждать, религию придумал Сатана, Бог очень далеко от религии.
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17.10.2022 10:50 Відповісти
Вы правы: рассуждать - это не ваше.
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17.10.2022 11:07 Відповісти
иди на ***
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17.10.2022 11:28 Відповісти
ООН зараз посильна тільки одна місія - надання гуманітарної допомоги та вирішення проблем стосовно голодуючим Африки. І все! У випадках воєнних конфліктів вони (ООН), нажаль, безсилі.
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17.10.2022 09:14 Відповісти
А никто и не создавал потенциал для реагирования на военные конфликты. Право вето в ОО рашка тоже получила НЕЗАКОННО.
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17.10.2022 09:19 Відповісти
Осуществление миротворческой операции ООН может выражаться в:
Расследовании инцидентов и проведении переговоров с конфликтующими сторонами с целью их примирения;
Проверке соблюдения договорённости о прекращении огня;
Содействии поддержанию законности и правопорядка;
Предоставлении гуманитарной помощи;
Наблюдении за ситуацией;
Оказании политической помощи в различных конфликтах.
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17.10.2022 09:36 Відповісти
Декларации - это не реальные действия. ООН - сборище высокооплачиваемых подонков
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17.10.2022 10:03 Відповісти
Типа бездельники из ООН,живущие на подачки со всего мира этого не знают. Им удобно, хорошо, жизнь прекрасна и реформировать они ничего не будут. Просто надо разогнать эту контору "рога и копыта".
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17.10.2022 09:14 Відповісти
За теорією про Самовідтворення Бюрократії будь-яка організація, без чітко прописаних функцій, без контролю над її діяльністю і без конкретного кінцевого результату, через деякий час вироджується в бюрократичну машину, основна мета якої підтримка власної життєдіяльності.
Що й сталося з ООН.
Створювалася з благими цілями, але неясні повноваження, відсутність зв'язку поточної діяльності та кінцевого результату цієї діяльності, засилля паразитів-нахлібників. та ін. та ін. призвели до того, що через 70 років від свого створення ООН перетворилася на каламутну контору, основна мета якої - підтримка існування самої ООН.
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17.10.2022 09:19 Відповісти
Папа Римський сам не проявив мужності, не використав свого впливу, не піддав анафемі Росію, Путина через війну в Україні. Тому заклики реформувати ООН чи щось інше, заклики припинити війну, носять нажаль тільки декларативний характер
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17.10.2022 09:35 Відповісти
Ще навіть до війни в Україні так само Папа не діяв і в Білорусі.
Весь захід Білорусі практично католицький, а це означає, що Папа там є авторитетом №1. І тим не менше жодного засудження вусатого садиста та його карателів
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17.10.2022 09:42 Відповісти
воно то так... але може католики в Білорусії не дуже й засуджували самі? то й папа не спішив.
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17.10.2022 11:56 Відповісти
він і не повинен піддавати анафемі зовсім іншу церкву. до якої він жодним боком.
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17.10.2022 10:51 Відповісти
" ... ми спостерігаємо безсилля ООН ..."
Саме так .
І перший крок до реорганізації ООН - це невідкладне
виключення росії из складу Ради безпеки ООН.
Практику лише " великого занепокоєння " потрібно завершити .
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17.10.2022 09:45 Відповісти
Попробуем-ка в духе псевдоХармса:
Папа римский очень любил к чему-нибудь попризывать. Бывало, высунется из окна и призывает, призывает - пока завтракать не позовут.
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17.10.2022 09:51 Відповісти
Коли з"явились перспективи що расісю виженуть з ООН папа почав говорити про реформування... Савпаденіє?
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17.10.2022 10:13 Відповісти
"У нинішній війні в Україні ми спостерігаємо безсилля релігій і церкви", як православної ,так римо-католицьої і всіх інших.Іде повна деградація і знищення основи любого віросповідання, що війна , це є плід рук лукавого, і той хто її розпочинає ,слуга лукавого на землі ,і ті хто йому допомагають на землі, є співучасниками війни.Коли вказівний палець папської руки вказує на ООН,то три інші вказують на нього самого.
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17.10.2022 10:18 Відповісти
А що вимагається? Дати Кацапії право єдиноосібно вирішувати, що всім виконувати? Заради Миру на Землі.
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17.10.2022 10:45 Відповісти
Ти ба, консерва ще і розмовляти вміє ...
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17.10.2022 10:54 Відповісти
Люди читают очень невнимательно. Помогу:

війна РФ проти Україні "ще раз більш ніж ясно показує" необхідність "гнучкіших і ефективніших способів вирішення конфліктів"
Перевод: "Будьте гибкими, идите на компромиссы с агрессором".

певну роль в ухваленні рішень має відігравати "інтегральна безпека" відносно продовольства, здоров'я, економіки та соціальних питань
Перевод: "Ради блага человечества и недопущения голода надо договариваться с агрессором".

Резюме: "конфликты" нужно решать мирно ради всеобщего блага, потому нужны переговоры с ядерным гопником.
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17.10.2022 11:04 Відповісти
що сталось? він в молитві прозрів?
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17.10.2022 11:26 Відповісти
ООН - контора ні про що.....
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17.10.2022 11:42 Відповісти
 
 