Папа Римський закликає реформувати ООН через війну в Україні

Глава католицької церкви вважає, що війна РФ проти Україні "ще раз більш ніж ясно показує" необхідність "гнучкіших і ефективніших способів вирішення конфліктів".

Про це йдеться у його новій книзі "Прошу вас в ім'я Господа. Десять молитв про надію на майбутнє", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

Глава католицької церкви вважає, що війна РФ проти України "ще раз більш ніж ясно показує" необхідність "гнучкіших і ефективніших способів вирішення конфліктів". ООН у тому вигляді, в якому вона функціонувала з моменту свого заснування, "не відповідає новим реаліям", пише Франциск. Папа Римський нагадав, що ООН та її найвпливовіший орган, Рада Безпеки, були спочатку створені для того, щоб запобігти повторенню жахів, "які людство пережило у двох війнах XX століття". Загроза все ще жива, але "світ сьогодні вже не той".

Він закликав до "структурних реформ", які має бути спрямовано на те, щоб наново відкрити "початкове покликання" міжнародної організації: "служити людській родині". Крім того, з його точки зору, певну роль в ухваленні рішень має відігравати "інтегральна безпека" відносно продовольства, здоров'я, економіки та соціальних питань.

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Папа Римський не вперше критикує ООН у зв'язку з війною Росії проти Україні. 6 квітня на прийомі у Ватикані понтифік зазначив, що наймогутніші держави світу відстоюють свої інтереси "шляхом розширення зони економічного, ідеологічного та військового впливу, що видно у нинішній війні".

За словами Франциска, після Другої світової війни було зроблено спроби закласти основи нової історії світу, але, на жаль, стара історія суперництва великих держав продовжилася. "У нинішній війні в Україні ми спостерігаємо безсилля ООН", - зазначив він.

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