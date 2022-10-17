Папа Римський закликає реформувати ООН через війну в Україні
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Глава католицької церкви вважає, що війна РФ проти Україні "ще раз більш ніж ясно показує" необхідність "гнучкіших і ефективніших способів вирішення конфліктів".
Про це йдеться у його новій книзі "Прошу вас в ім'я Господа. Десять молитв про надію на майбутнє", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW.
Глава католицької церкви вважає, що війна РФ проти України "ще раз більш ніж ясно показує" необхідність "гнучкіших і ефективніших способів вирішення конфліктів". ООН у тому вигляді, в якому вона функціонувала з моменту свого заснування, "не відповідає новим реаліям", пише Франциск. Папа Римський нагадав, що ООН та її найвпливовіший орган, Рада Безпеки, були спочатку створені для того, щоб запобігти повторенню жахів, "які людство пережило у двох війнах XX століття". Загроза все ще жива, але "світ сьогодні вже не той".
Він закликав до "структурних реформ", які має бути спрямовано на те, щоб наново відкрити "початкове покликання" міжнародної організації: "служити людській родині". Крім того, з його точки зору, певну роль в ухваленні рішень має відігравати "інтегральна безпека" відносно продовольства, здоров'я, економіки та соціальних питань.
Папа Римський не вперше критикує ООН у зв'язку з війною Росії проти Україні. 6 квітня на прийомі у Ватикані понтифік зазначив, що наймогутніші держави світу відстоюють свої інтереси "шляхом розширення зони економічного, ідеологічного та військового впливу, що видно у нинішній війні".
За словами Франциска, після Другої світової війни було зроблено спроби закласти основи нової історії світу, але, на жаль, стара історія суперництва великих держав продовжилася. "У нинішній війні в Україні ми спостерігаємо безсилля ООН", - зазначив він.
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Поздно, папуля, анальную девственность ты уже потерял.
Як це ФАКТИЧНО допоможе Україні?
Той же Китай, який може розпочати конфлікт, як ООН вплине на них?
Здається потреба в таких організаціях взагалі відпала, бо це лише трибуна для говорунів.
возможно, разворовал Насиров? Тогда почему он не в тюрьме
а про власть від бога, скажімо в юдеохристиянстві, стали казати, коли імператор римський прийняв християнство як офіційну релігію.
В юдаїзмі ж наскільки я знаю юдеї ледь випросили собі у священника першого царя. А до того в них була рада старійшин.
Расследовании инцидентов и проведении переговоров с конфликтующими сторонами с целью их примирения;
Проверке соблюдения договорённости о прекращении огня;
Содействии поддержанию законности и правопорядка;
Предоставлении гуманитарной помощи;
Наблюдении за ситуацией;
Оказании политической помощи в различных конфликтах.
Що й сталося з ООН.
Створювалася з благими цілями, але неясні повноваження, відсутність зв'язку поточної діяльності та кінцевого результату цієї діяльності, засилля паразитів-нахлібників. та ін. та ін. призвели до того, що через 70 років від свого створення ООН перетворилася на каламутну контору, основна мета якої - підтримка існування самої ООН.
Весь захід Білорусі практично католицький, а це означає, що Папа там є авторитетом №1. І тим не менше жодного засудження вусатого садиста та його карателів
Саме так .
І перший крок до реорганізації ООН - це невідкладне
виключення росії из складу Ради безпеки ООН.
Практику лише " великого занепокоєння " потрібно завершити .
Папа римский очень любил к чему-нибудь попризывать. Бывало, высунется из окна и призывает, призывает - пока завтракать не позовут.
війна РФ проти Україні "ще раз більш ніж ясно показує" необхідність "гнучкіших і ефективніших способів вирішення конфліктів"
Перевод: "Будьте гибкими, идите на компромиссы с агрессором".
певну роль в ухваленні рішень має відігравати "інтегральна безпека" відносно продовольства, здоров'я, економіки та соціальних питань
Перевод: "Ради блага человечества и недопущения голода надо договариваться с агрессором".
Резюме: "конфликты" нужно решать мирно ради всеобщего блага, потому нужны переговоры с ядерным гопником.