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Новини
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Кількасот дітей із Харківщини були вивезені "на відпочинок" до Росії й не можуть повернутися додому, - ВВС

діти,росія,табір

Діти з Ізюма та Балаклії вирушили "відпочивати" до Геленджика, коли ця частина Харківської області була під окупацію. Після визволення території вони залишилися в Росії. Батьки нічого не знають про їхню долю.

Про це пише BBC News Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.

Оголошення про безкоштовний "відпочинок" в дитячому таборі "Медвежонок" під Геленджиком у Краснодарському краї РФ з’явилися на вулицях Балаклії в серпні. На початку серпня до табору вирушили 203 дитини, а наприкінці місяця, 29 серпня - ще 300 дітей з Ізюма, Куп'янська, Балаклії, Козачої Лопані та інших міст і сіл.

Після визволення цих населених пунктів росіяни повідомили, що українські діти залишаться в таборі щонайменше ще на місяць.

"Коли вся ситуація вийшла на яв, було неможливо вийти на вулицю. Хтось ставився зі співчуттям, але багато хто підколював. Люди питають, як можна було віддати дитину в Росію", - каже мешканка Балаклії Алла Каменєва.

"Якщо мені скажуть підписати петицію про те, що у мене дитину викрали і насильно вивезли, - я цього не зроблю, чесно вам кажу. Вважайте, що я на той момент так рятувала свою дитину. Може, я не права, але я так рятувала його", - пояснила журналістам Ганна Лапіна, мати 13-річного Сашка.

Читайте: Росія насильно вивезла з України 260 тис. дітей, - Держдепартамент США

Після визволення Харківщини українських дітей за прямим дорученням губернатора Краснодарського краю Веніаміна Кондратьєва залишили в таборі на невизначений термін. Кондратьєв кілька разів приїжджав до "Медвежонка". В один із таких приїздів кожній дитині подарували по смартфону.

Близько десятка балаклійських сімей після відступу російської армії виїхали з міста, забрали дітей з Геленджика та залишилися жити в Росії.

Ще дві мешканки міста особисто з’їздили до Краснодарського краю по дітей. Оскільки легально перетнути українсько-російський кордон зараз не можна, добиратися до Геленджика потрібно через Польщу, а потім або Білорусь, або Литву з Латвією.

"Туди тиждень, назад тиждень, чотири країни, і ось наша дитина тут", - розповіла журналістам мати, якій вдалося забрати дитину.

Також читайте: З окупованих територій загарбники планують вивозити українських дітей до Криму та Росії, - Федоров

Батькам 37 дітей з Ізюма та Вовчанська вдалося домогтися допомоги від благодійної організації "СОС Дитячі Містечка" та організовано забрати з Краснодарського краю своїх дітей автобусом.

Решту дітей із похолоданням перевезли з-під Геленджика до табору в Анапі. Цей табір опалюватиметься взимку, там діти зможуть жити невизначений термін, повідомила батькам його адміністрація. Із вересня дітей відправили до російських шкіл.

Автор: 

депортація (720) діти (5053) викрадення (818) росія (65002) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+16
Треба до дітей долучити їх батьків. Хай відпочивать разом.
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17.10.2022 11:05
+13
Шо за батьки іпануті? Мабуть з секти 73%.
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17.10.2022 11:05
+9
Наша пісня хороша, починай спочатку.
Може я чогось не розумію, але віддати своїх дітей під час війни в лагерь окупантів це яким ватніком повинну бути. А зараз виють що їм дітей не повертають?
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17.10.2022 11:06
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Шо за батьки іпануті? Мабуть з секти 73%.
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17.10.2022 11:05 Відповісти
Те самые, которые ждали прихода кацапов. Скорее всего, потомки завезенных из каких-то "сызраней" за годы совковой оккупации.
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17.10.2022 11:18 Відповісти


Шо за батьки іпануті? Мабуть з секти 73%.
Не буває сект таких щоб аж 73% . Якщо 73% то це вже не секта. А власне секта може бути максимум 25%
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17.10.2022 11:57 Відповісти
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17.10.2022 12:03 Відповісти
Треба до дітей долучити їх батьків. Хай відпочивать разом.
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17.10.2022 11:05 Відповісти
Наша пісня хороша, починай спочатку.
Може я чогось не розумію, але віддати своїх дітей під час війни в лагерь окупантів це яким ватніком повинну бути. А зараз виють що їм дітей не повертають?
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17.10.2022 11:06 Відповісти
представляю пионерлагерь в годы фашисткой оккупации... а сегодня это уже не сюр и не фантастика просто РОДИТЕЛИ ПУСТЬ НЕ ИЩУТ ОПРАВДАНИЙ ТИПА СПАСАЛИ ВЛАСТЬ ПОГАННАЯ КОГДА МОЖНО И НУЖНО ВЫЕХАТЬ В ЭВАКУАЦИЮ ЧТО ОНИ ******* ТАКИ ДА НУ ТА ЩО ТО СВОИ РИДНЕНЬКИ БРАТЬЯ НАШИ РОССИЯНСКИЕ ******** КОРОЧЕ НИКОГО НЕ ЖАЛКО НИ РОДИТЕЛЕЙ НИ ДЕТЕЙ... главное соль в этом моменте за что продали Родину.....В один із таких приїздів кожній дитині подарували по смартфону. Джерело:
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17.10.2022 11:19 Відповісти
Дети ****** ватников, которые добровольно отдавали детей гауляйтерам. Мамки с папками *******, и на вокзалах Белгорода теперь ночуют, детки неизвестно где...
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17.10.2022 11:06 Відповісти
Секта 73, любителі халяви.
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17.10.2022 11:08 Відповісти
Родителей можно отправить воссоединиться с детьми на россии и пусть там остаются.

Кто-то представляет, чтобы детей с оккупированных нацистами территорий добровольно отправляли на отдых в нацистскую Германию в первой половине 40-х?
Значит, те родители считали кацапов "асвабадителями" - может, пусть тогда и сами валят?
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17.10.2022 11:18 Відповісти
таких ватників, як собак недорізаних. Шкода, що вони всі не виїхали в кацапстан ще років десять тому. Якби виїхали, то і війни ниякої не було
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17.10.2022 11:22 Відповісти
Люди питають, ЯК МОЖНА було віддати дитину в Росію", - каже мешканка Балаклії Алла Каменєва.
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17.10.2022 11:49 Відповісти
 
 