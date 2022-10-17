Кількасот дітей із Харківщини були вивезені "на відпочинок" до Росії й не можуть повернутися додому, - ВВС

Діти з Ізюма та Балаклії вирушили "відпочивати" до Геленджика, коли ця частина Харківської області була під окупацію. Після визволення території вони залишилися в Росії. Батьки нічого не знають про їхню долю.

Про це пише BBC News Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.

Оголошення про безкоштовний "відпочинок" в дитячому таборі "Медвежонок" під Геленджиком у Краснодарському краї РФ з’явилися на вулицях Балаклії в серпні. На початку серпня до табору вирушили 203 дитини, а наприкінці місяця, 29 серпня - ще 300 дітей з Ізюма, Куп'янська, Балаклії, Козачої Лопані та інших міст і сіл.

Після визволення цих населених пунктів росіяни повідомили, що українські діти залишаться в таборі щонайменше ще на місяць.

"Коли вся ситуація вийшла на яв, було неможливо вийти на вулицю. Хтось ставився зі співчуттям, але багато хто підколював. Люди питають, як можна було віддати дитину в Росію", - каже мешканка Балаклії Алла Каменєва.

"Якщо мені скажуть підписати петицію про те, що у мене дитину викрали і насильно вивезли, - я цього не зроблю, чесно вам кажу. Вважайте, що я на той момент так рятувала свою дитину. Може, я не права, але я так рятувала його", - пояснила журналістам Ганна Лапіна, мати 13-річного Сашка.

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Після визволення Харківщини українських дітей за прямим дорученням губернатора Краснодарського краю Веніаміна Кондратьєва залишили в таборі на невизначений термін. Кондратьєв кілька разів приїжджав до "Медвежонка". В один із таких приїздів кожній дитині подарували по смартфону.

Близько десятка балаклійських сімей після відступу російської армії виїхали з міста, забрали дітей з Геленджика та залишилися жити в Росії.

Ще дві мешканки міста особисто з’їздили до Краснодарського краю по дітей. Оскільки легально перетнути українсько-російський кордон зараз не можна, добиратися до Геленджика потрібно через Польщу, а потім або Білорусь, або Литву з Латвією.

"Туди тиждень, назад тиждень, чотири країни, і ось наша дитина тут", - розповіла журналістам мати, якій вдалося забрати дитину.

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Батькам 37 дітей з Ізюма та Вовчанська вдалося домогтися допомоги від благодійної організації "СОС Дитячі Містечка" та організовано забрати з Краснодарського краю своїх дітей автобусом.

Решту дітей із похолоданням перевезли з-під Геленджика до табору в Анапі. Цей табір опалюватиметься взимку, там діти зможуть жити невизначений термін, повідомила батькам його адміністрація. Із вересня дітей відправили до російських шкіл.