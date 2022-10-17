Мобілізацію в Москві завершено, - мер Собянін
Пункти збору мобілізованих мають закритися о 14:00, розіслані повістки припинять свою дію.
Про це повідомив мер російської столиці Сергій Собянін, інформує Цензор.НЕТ.
Він послався на слова військового комісара Москви про те, що завдання з часткової мобілізації "виконані в повному обсязі".
"Пункти збору мобілізованих закриваються 17 жовтня 2022, о 14:00. Повістки, розіслані в процесі мобілізації за місцем проживання та по підприємствах, припиняють свою дію", - написав Собянін.
Він також заявив, що припинення мобілізації нібито стало можливим завдяки "відповідальності, почуттю обов’язку та патріотизму москвичів". І пообіцяв молитися, щоб мобілізовані "повернулися з перемогою".
Нагадаємо, 14 жовтня президент РФ Володимир Путін заявив, що мобілізацію в Росії буде завершено протягом двох тижнів.
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З 1 листопада,-осінній призов на строкову службу.
Любой военный (в т.ч. и кацапский) знает, что самый чмошный, сцыкливый солдат - это москвич !
КБВО кінець 80-х
москвичів ой як не любили(та й не багато їх було)
я собі уявляю, як купа народу чекає 14-00 як Нового року, з відліком "Десять... дев"ять... вісім... УРААААА"
відкчиняються двері і входить воєнком з купою конвою :"шо, повірили, лохи??"
Вот вам пример кассабов, владеющих казахским:
https://twitter.com/i/status/1581639163786694657
Догнали и ещё раз прекратили.