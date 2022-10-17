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Новини Мобілізація в РФ
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Мобілізацію в Москві завершено, - мер Собянін

росія,мобілізація

Пункти збору мобілізованих мають закритися о 14:00, розіслані повістки припинять свою дію.

Про це повідомив мер російської столиці Сергій Собянін, інформує Цензор.НЕТ.

Він послався на слова військового комісара Москви про те, що завдання з часткової мобілізації "виконані в повному обсязі".

"Пункти збору мобілізованих закриваються 17 жовтня 2022, о 14:00. Повістки, розіслані в процесі мобілізації за місцем проживання та по підприємствах, припиняють свою дію", - написав Собянін.

Він також заявив, що припинення мобілізації нібито стало можливим завдяки "відповідальності, почуттю обов’язку та патріотизму москвичів". І пообіцяв молитися, щоб мобілізовані "повернулися з перемогою".

Також читайте: Підготовлений мобілізаційний ресурс РФ - до 2 млн осіб, - Наєв

Нагадаємо, 14 жовтня президент РФ Володимир Путін заявив, що мобілізацію в Росії буде завершено протягом двох тижнів.

Автор: 

москва (1244) росія (65002) Собянін Сергій (33) мобілізація (3038)


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Топ коментарі
+24
Получили реакцию, боятся продолжать в Москве. Будут грести по периферии
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17.10.2022 12:55
+23
Зараз москалі повилазять з падвалів і знову почнуть гнєвно угрожать українцям в коментах і чатах своєй нєпобєдімой армієй.
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17.10.2022 12:58
+21
С мАсквичей вояки, как с говна пуля !
Любой военный (в т.ч. и кацапский) знает, что самый чмошный, сцыкливый солдат - это москвич !
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17.10.2022 12:57
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17.10.2022 12:52 Відповісти
и главное что правда не краснеют собаки ни капли...
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17.10.2022 12:57 Відповісти
та не можуть вони прийти- скабееву і соловьова слухають про те як ім хорошо живеться
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17.10.2022 12:52 Відповісти
Всех панаехавших мобилизировали уже ?
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17.10.2022 12:52 Відповісти
Жаль - на мАцкву желательно отправить максимальное количество трупов "патриотов"...
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17.10.2022 12:55 Відповісти
Таджики закінчились?
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17.10.2022 12:55 Відповісти
Получили реакцию, боятся продолжать в Москве. Будут грести по периферии
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17.10.2022 12:55 Відповісти
Никакой реакции по факту не было и нет. Недовольны, ноют, проклинают Запад и Украину за то, что не сдалась, но понуро валят на убой. Мысли о том, что единственный и главный их враг, на данный момент сидит в кремле, у них нет.
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17.10.2022 13:01 Відповісти
Це тимчасова зупинка,щоб не перегружати військкомати.Далі буде.
З 1 листопада,-осінній призов на строкову службу.
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17.10.2022 13:03 Відповісти
Кацапам верить - себя не уважать!
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17.10.2022 12:56 Відповісти
Тільки побільше 200-х та 300-х на раSSiю можуть промити мозки рашистів-путіністів....
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17.10.2022 12:57 Відповісти
Нічого їм вже не промиє, бо відсутній об'єкт промивання ...
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17.10.2022 13:19 Відповісти
С мАсквичей вояки, как с говна пуля !
Любой военный (в т.ч. и кацапский) знает, что самый чмошный, сцыкливый солдат - это москвич !
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17.10.2022 12:57 Відповісти
підтверджую
КБВО кінець 80-х
москвичів ой як не любили(та й не багато їх було)
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17.10.2022 13:00 Відповісти
Знаю 100 проц, занощив. до предела
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17.10.2022 13:04 Відповісти
Мацкву и пи..ер сильно трогать не будут, потому что это метрополия. Вот бы с десяточек ракет долетело до этой лядской моцквы, чтобы кацапы почувствовали войну по настоящему.
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17.10.2022 12:58 Відповісти
Зараз москалі повилазять з падвалів і знову почнуть гнєвно угрожать українцям в коментах і чатах своєй нєпобєдімой армієй.
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17.10.2022 12:58 Відповісти
Ну я б не був таким впевненим)) А коли ці скінчаться, що буде?)
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17.10.2022 13:00 Відповісти
ЫЫЫЫЫЫ
я собі уявляю, як купа народу чекає 14-00 як Нового року, з відліком "Десять... дев"ять... вісім... УРААААА"
відкчиняються двері і входить воєнком з купою конвою :"шо, повірили, лохи??"
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17.10.2022 13:01 Відповісти
"Цэли дастигнуты, патерь нет!"
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17.10.2022 13:01 Відповісти
А ті, кого не мобілізували, на радощах повисовують язики з дупи та будуть паддєрживать спецапірацію з диванів ще завзятіше... уроди
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17.10.2022 13:02 Відповісти
Відомо, що стрілянину в Белгороді влаштували громадяни Таджикистану: Рахмонов Мехроб і Амінзод Тоджіддін. Жертвами стрільців стали 11 "добровольців". Серед них двоє жителів України, з Херсонщини - Віктор Кириченко та Тиняков В'ячеслав. Пропоную назвати іменами 2 таджицьких героїв вулиці і площі в Україні!
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17.10.2022 13:02 Відповісти
У вас ошибочный алгоритм, который в конечном счёте может вас привести к трагедии. Это не герои. Это просто кассабы, владеющие таджикским языком.
Вот вам пример кассабов, владеющих казахским:
https://twitter.com/i/status/1581639163786694657
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17.10.2022 13:38 Відповісти
кто не успел, тот опоздал. не повезло
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17.10.2022 13:04 Відповісти
Мобік більш не ловиться
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17.10.2022 13:06 Відповісти
браво, москвичі, нехай бурятина там за вас дохне )
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17.10.2022 13:17 Відповісти
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17.10.2022 13:17 Відповісти
Так вони там і організьмами дружать?
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17.10.2022 13:23 Відповісти
Засцяли,суки. Продовжать гвалтувати бурят,калмиків та дагів.)
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17.10.2022 13:19 Відповісти
Так це тільки на мААЦквє чи по всьому мордору?
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17.10.2022 13:22 Відповісти
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17.10.2022 13:23 Відповісти
А кто же будет подметать улицы и водить маршрутки?
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17.10.2022 13:25 Відповісти
"просто получілі пиZ@ьі"...(с)
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17.10.2022 13:26 Відповісти
Щоб ти здох разом зі своїм мацковсьим гарматним мясом.
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17.10.2022 13:30 Відповісти
А че так быстро чисто пацаны только во вкус вошли собираться стали и на нах.
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17.10.2022 13:48 Відповісти
І скіко сталіца виділила на утіль? Як шо не секрет?!.
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17.10.2022 13:53 Відповісти
"розіслані повістки припиняють дію"... це як??? хто не поспішав, залишиться дома й жити... хто поспішив - заготовка на міндобриво... гарна причина розвертать оглоблі й тікать до дому... бажано й зброю захватити... будуть розборки.
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17.10.2022 14:21 Відповісти
Посмотрим, как повестки "прекратили своё действие".
Догнали и ещё раз прекратили.
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17.10.2022 14:58 Відповісти
 
 